Deutschland folgt den USA bei der Abschiebung pro-palästinensischer Demonstranten

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Intercept

2. April 2025

Die Entscheidung der deutschen Behörden ist die erste ihrer Art inmitten einer internen Debatte zwischen den zuständigen Behörden über die Abschiebungsanordnung und rechtliche Unklarheiten.

Die deutschen Einwanderungsbehörden arbeiten daran, mehrere ausländische Einwohner wegen ihrer Teilnahme an pro-palästinensischen Protesten abzuschieben, was viele als Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten betrachten.

Die Abschiebungsanordnungen, die nach deutschem Migrationsrecht erlassen wurden, kamen unter politischem Druck und trotz der Einwände des Leiters der Berliner Landesmigrationsbehörde, so The Intercept.

Der interne Streit ergab sich aus der Tatsache, dass drei der vier Personen, die von der Abschiebung betroffen waren, Bürger von EU-Mitgliedstaaten sind und in der Regel von der Freizügigkeit innerhalb der EU profitieren, und keiner der vier wurde wegen einer Straftat verurteilt. Bei den vier Personen, denen die Abschiebung droht, handelt es sich um Cooper Longbottom (US-Bürger), Kasia Wlaszczyk (polnische Staatsbürgerin) sowie Shane O’Brien und Roberta Murray (beide irische Staatsbürgerinnen).

Die Abschiebungsanordnung soll in weniger als einem Monat in Kraft treten.

„Was wir hier sehen, ist direkt aus dem Handbuch der extremen Rechten“, sagte Alexander Gorski, ein Anwalt, der zwei der Demonstranten vertritt, laut The Intercept. “Man sieht es in den USA und auch in Deutschland: Politische Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, indem man den Migrationsstatus der Demonstranten ins Visier nimmt.“

„Aus rechtlicher Sicht waren wir über die Argumentation beunruhigt, die uns an den Fall von Mahmoud Khalil erinnerte“, sagte Gorski und bezog sich dabei auf den palästinensischen Absolventen der Columbia University und ständigen Einwohner der USA, der in seiner Wohnung wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit seinem pro-palästinensischen Aktivismus auf dem Campus verhaftet wurde.

Laut Thomas Oberhäuser, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Ausschusses für Migrationsrecht der Deutschen Rechtsanwaltskammer, können die Behörden nach deutschem Migrationsrecht auch ohne strafrechtliche Verurteilung eine Ausweisungsverfügung erlassen, wobei die Gründe in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Ausweisung stehen müssen, wobei Faktoren wie Familientrennung oder Verlust des Lebensunterhalts zu berücksichtigen sind.

Fälle umgeben von rechtlicher Unklarheit

Laut The Intercept werden den vier Demonstranten jeweils unterschiedliche Vorwürfe von den Behörden gemacht, die alle auf Polizeiberichten basieren und mit pro-palästinensischen Aktivitäten in Berlin in Verbindung stehen. Einige – aber nicht alle – könnten nach deutschem Recht zu einer Strafanzeige führen, obwohl fast keine vor ein Strafgericht gelangt sind.

Die einzige Verbindung zwischen den vier Fällen ist die Behauptung, dass die Demonstranten an der Besetzung eines Gebäudes an der Freien Universität Berlin beteiligt waren, bei der es angeblich zu Sachbeschädigungen und einem versuchten „De-Arrest“ kam – einem Versuch, die Inhaftierung eines Mitdemonstranten zu verhindern. Keiner der Demonstranten wurde konkret des Vandalismus oder der direkten Durchführung des De-Arrest beschuldigt.

Der Ausweisungsbefehl stützt sich nicht auf konkrete Handlungen, sondern auf den allgemeinen Verdacht, dass die Demonstranten an einer koordinierten Gruppenaktion beteiligt waren, was darauf hindeutet, dass ihre bloße Teilnahme an kollektiven Aktivitäten die Maßnahme rechtfertigen könnte, selbst wenn es keine direkten Beweise dafür gibt, dass sie mit einzelnen Straftaten in Verbindung stehen.

Die deutschen Behörden haben alle vier Demonstranten der Unterstützung der Hamas beschuldigt, die Deutschland als terroristische Organisation eingestuft hat, obwohl sie keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt haben.

„Was wir hier sehen, sind die härtesten verfügbaren Maßnahmen, die auf äußerst vagen und teilweise völlig unbegründeten Anschuldigungen basieren“, sagte Groski.

Gorski wies darauf hin, dass in einer ersten Entscheidung dieser Art drei der vier Ausweisungsanordnungen die verfassungsrechtliche Verpflichtung Deutschlands zum Schutz „Israels“ – bekannt als Staatsräson oder „Staatsräson“ – als rechtliche Grundlage für die Ausweisung geltend machten.

Oberhäuser betonte, dass die Staatsräson eher als politisches Prinzip denn als verbindliches Recht fungiere, und verwies auf eine parlamentarische Analyse, die keine Rechtskraft in der Bestimmung fand, während er argumentierte, dass ihre Anwendung in Abschiebungsfällen ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken aufwerfe.

Behörden streiten über Abschiebungsanordnung

Interne E-Mails, die von The Intercept geprüft wurden, zeigen, dass politische Erwägungen die Entscheidung, die Abschiebungsanordnungen zu erlassen, beeinflussten, obwohl Berliner Einwanderungsbeamte Einwände erhoben.

Die Meinungsverschiedenheit entfaltete sich unter den Verwaltungsbeamten des Berliner Senats, der Exekutive des Bundeslandes, die von Bürgermeister Kai Wegner beaufsichtigt wird. Der Bürgermeister wiederum wird von den Abgeordneten des Berliner Parlaments gewählt.

Nachdem die Innenbehörde des Berliner Senats einen unterschriebenen Abschiebungsbefehl angefordert hatte, erhob Silke Buhlmann, Leiterin der Abteilung für Kriminalprävention und Rückführung bei der Ausländerbehörde, Einwände und wies in einer E-Mail darauf hin, dass ihre Bedenken vom obersten Beamten der Behörde, Engelhard Mazanke, geteilt wurden.

„In Absprache mit Herrn Mazanke teile ich Ihnen mit, dass ich Ihrer Anweisung vom 20. Dezember 2024 – Anhörungen für die unter a) bis c) aufgeführten Personen durchzuführen und anschließend den Verlust der Freizügigkeit festzustellen – aus rechtlichen Gründen nicht nachkommen kann“, schrieb Buhlmann.

Trotz der formellen Einwände der Einwanderungsbeamten setzte sich Christian Oestmann, Vertreter der Berliner Senatsverwaltung, über die Einwände hinweg, ignorierte die rechtlichen Bedenken und bestand darauf, die Abschiebungsanordnungen umzusetzen.

„Für diese Personen kann die fortgesetzte Bewegungsfreiheit nicht mit der Begründung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gerechtfertigt werden, unabhängig von etwaigen strafrechtlichen Verurteilungen“, schrieb Osetman. ‚Ich bitte daher darum, die Anhörungen sofort wie angeordnet durchzuführen‘, fuhr er fort.

Die Betroffenen melden sich zu Wort

Allen vier betroffenen Personen wurde befohlen, Deutschland bis zum 21. April 2025 zu verlassen, andernfalls droht ihnen die Abschiebung.

Cooper Longbottom, ein US-Bürger, würde nach seiner Ausreise aus Deutschland die Einreise in alle 29 Länder des Schengen-Raums verweigert werden, was den Abschluss seines Hochschulstudiums unterbrechen würde.

Longbottom erklärte gegenüber The Intercept, dass er nur noch sechs Monate in seinem Masterstudiengang an der Berliner Alice-Salomon-Universität verbleibe, wo er sich mit Menschenrechtsarbeit befasst, und äußerte sich unsicher, ob er sein Studium abschließen dürfe, wo er leben werde und andere ungelöste Fragen.

Kasia Wlaszczyk, eine 35-jährige polnische Kulturarbeiterin, äußerte gegenüber The Intercept ihre Ungläubigkeit darüber, dass eine solche Situation eintreten könnte, und argumentierte, dass Vorwürfe des Antisemitismus oft als rassistische Strategie gegen Palästinenser, Araber und Muslime in Deutschland eingesetzt werden, während sie darauf hinwies, dass die Abschiebungsanordnungen einen breiteren Trend signalisieren, Vorwürfe des Antisemitismus als Waffe einzusetzen.

„Wenn das durchgeht, würde es mich aus der Gemeinschaft reißen, die ich mir hier aufgebaut habe„, fügte er hinzu.

„Meine Illusion von Berlin wurde durch die mangelnde Reaktion auf den Völkermord zerstört“, erklärte Shane O’Brien, einer der irischen Betroffenen, und betonte, dass die violente Unterdrückung arabischer Gemeinschaften in Deutschland ihn erschüttert habe.

Unterdessen sagte Roberta Murray gegenüber The Intercept, dass der Umzug wie ein Bruch sei, und betonte, dass ihr ganzes Leben in Deutschland sei und sie keine Pläne für Irland schmiede. Ich glaube, dass wir gewinnen werden – und dass wir bleiben werden. Ich glaube nicht, dass dies vor Gericht Bestand haben wird.“

