Julian Assange’s Grand Inquisitor The prosecution lawyers in the High Court seeking to ensure Julian’s extradition to the U.S. rely almost exclusively on the judicial opinions of Gordon Kromberg, a highly controversial U.S. attorney.

Känguru-Hofieren – von Mr. Fish

Die Anwälte der Staatsanwaltschaft, die vor dem Obersten Gerichtshof die Auslieferung von Julian Assange an die USA erwirken wollen, stützen sich fast ausschließlich auf die Rechtsgutachten von Gordon Kromberg, einem höchst umstrittenen US-Anwalt.

Der Großinquisitor von Julian Assange

Von Chris Hedges

22.Februar.2024

LONDON – Die US-Staatsanwaltschaft, die versucht, Julian Assanges Berufung gegen einen Auslieferungsbeschluss abzulehnen, der von der Trump-Administration eingeleitet und von der Biden-Administration übernommen wurde, stützte ihre Argumente am Mittwoch auf die zweifelhaften eidesstattlichen Erklärungen eines US-Bundesstaatsanwalts im östlichen Bezirk von Virginia, Gordon Kromberg.

Die von Kromberg vorgebrachten – oft falschen – Anschuldigungen, mit denen er für die Auslieferung plädierte, fanden bei den beiden Richtern des High Court, Jeremy Johnson und Dame Victoria Sharp, die Julians letzte Berufung vor den britischen Gerichten beaufsichtigen, keinen Anklang.

Die Staatsanwälte wurden von den Richtern befragt und gerieten aus dem Gleichgewicht, als sie den Wahrheitsgehalt mehrerer Behauptungen anzweifelten, die Kromberg zur Stützung der Anklage gegen Julian aufgestellt hatte. Dies war insbesondere der Fall, als die Anwälte argumentierten, dass die geheimen Dokumente, die Julian 2010 veröffentlicht hatte – die sogenannten Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle – nicht geschwärzt worden waren. Diese unredigierten Dokumente, so sagten sie dem Gericht, gefährdeten das Leben der in den Dokumenten genannten Personen und ließen einige von ihnen „verschwinden“.

Wie die Verteidiger Edward Fitzgerald KC und Mark Summers KC klarstellten und die Richter anzuerkennen schienen, wurden die Dokumente in der Tat von Julian redigiert, als er mit Medienpartnern wie The Guardian und The New York Times zusammenarbeitete, als WikiLeaks geheime Militärdokumente über den Afghanistan- und den Irak-Krieg zusammen mit Kabeln des US-Außenministeriums veröffentlichte. Die ungeschwärzten Versionen wurden zuerst von der Website Cryptome veröffentlicht, nachdem zwei Reporter des Guardian ein Buch mit dem Passcode zu den Dokumenten veröffentlicht hatten, was zu deren Veröffentlichung durch andere Online-Organisationen führte.

Julian Summers berichtete dem Gericht, dass er sich mit der US-Regierung in Verbindung gesetzt und ausführlich mit ihr gesprochen habe, um die Veröffentlichung der ungeschwärzten Kabel zu verhindern. Letztendlich entschied sich das US-Außenministerium, nicht zu handeln. US-Beamte haben kleinlaut zugegeben, dass sie keine Beweise dafür haben, dass eine in den Dokumenten genannte Person zu Schaden gekommen ist. Andere Behauptungen – wie etwa, dass Julian versucht habe, Chelsea Manning, der die Dokumente zugespielt wurden, bei der Entschlüsselung eines Passwort-Hashes zu helfen, um auf Dokumente zuzugreifen oder ihre Identität zu schützen, oder dass er versucht habe, sich mit Computerhackern zu verschwören – wurden ebenfalls entkräftet.

Ein Bericht, der Richter Baraitser von einem forensischen Experten des US-Militärs zur Verfügung gestellt wurde, kam zu dem Schluss, dass, selbst wenn Manning in der Lage gewesen wäre, den Passwort-Hash zu entschlüsseln (was weder sie noch irgendjemand bei WikiLeaks jemals getan hat), dies ihr weder Zugang zu den Dokumenten noch Anonymität verschafft noch ihr Zugang zu Dokumenten verschafft hätte, die sie nicht bereits besaß. Der Experte beschrieb auch, dass jemand mit Mannings technischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen sowie ihrem rechtmäßigen Zugang zu streng geheimem Material dies hätte wissen müssen. Aber diese von Kromberg inspirierten Argumente sind alles, was die USA haben, also benutzen sie sie.

Am Ende des Tages schien es wahrscheinlich, dass die beiden Richter zumindest in einigen Punkten eine Berufung zulassen werden, und zwar wahrscheinlich im April, da die angeforderten Schriftsätze im März bei den Richtern eingereicht werden müssen. Für die Regierung Biden, die sich vermutlich nicht mit der umstrittenen Frage der Auslieferung von Julian befassen will, während sie gleichzeitig den Völkermord in Gaza anheizt, bedeutet dies, dass eine Auslieferung erst nach den Wahlen erfolgen würde.

Die zweitägige Anhörung war Julians letzte Chance, einen Einspruch gegen die Auslieferungsentscheidung der damaligen britischen Innenministerin Priti Patel aus dem Jahr 2022 und gegen viele Entscheidungen der Bezirksrichterin Vanessa Baraitser aus dem Jahr 2021 zu beantragen. Wenn Julian die Berufung verweigert wird, kann er beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Aussetzung der Vollstreckung nach Regel 39 beantragen, die nur unter „außergewöhnlichen Umständen“ und „bei unmittelbarer Gefahr eines nicht wieder gutzumachenden Schadens“ gewährt wird. Es ist jedoch möglich, dass das britische Gericht Julians sofortige Auslieferung anordnet, bevor eine Anweisung nach Regel 39 vorliegt, oder dass es beschließt, ein Ersuchen des EGMR zu ignorieren, damit Julian seinen Fall vor dem Gericht verhandeln kann.

Die CIA fordert Julians Inhaftierung in den USA aufgrund der Veröffentlichung der als Vault 7 bekannten Dokumente, die Hacker-Tools enthüllen, die es der CIA ermöglichen, auf unsere Telefone, Computer und Fernsehgeräte zuzugreifen und sie – selbst wenn sie ausgeschaltet sind – in Überwachungs- und Aufzeichnungsgeräte zu verwandeln. Das formelle Auslieferungsersuchen enthält keine Anschuldigungen, die auf der Veröffentlichung der Vault-7-Dateien beruhen, aber das Ersuchen der USA kam auch erst nach der Veröffentlichung des Vault-7-Materials. Normalerweise bekommt die CIA, was sie will. Aber für die nahe Zukunft erwarte ich, dass Julian weiterhin im HM Prison Belmarsh verrottet, wo er seit fast fünf Jahren inhaftiert ist, während er physisch und psychisch verfällt. Diese Hinrichtung in Zeitlupe ist gewollt.

Es ist schwer, irgendein Gerichtsurteil als Sieg zu bezeichnen, abgesehen davon, dass die Anklage gegen ihn fallen gelassen wurde, aber je länger er sich nicht in den Händen der USA befindet, desto mehr Hoffnung hat er, seine Freiheit wiederzuerlangen, weil er den wichtigsten investigativen Journalismus unserer Generation betrieben hat.

Staatsanwältin Clair Dobbin KC, deren langes blondes Haar unter ihrer offiziellen blonden Perücke hervorlugt, klammerte sich an die eidesstattliche Erklärung von Kromberg wie an den heiligen Gral und las dem Gericht Abschnitte daraus vor.

„Es gehört nicht zu den gewöhnlichen Aufgaben von Journalisten, sich aktiv um Verschlusssachen zu bemühen und diese zu veröffentlichen“, erklärte sie dem Gericht in einer ihrer stumpfsinnigsten Aussagen.

Die Hauptvorwürfe, so sagte sie in Anlehnung an Kromberg, seien „Beihilfe zu illegalen Handlungen, um umfangreiche Datenbanken mit Verschlusssachen zu beschaffen oder zu erhalten“, der Versuch, „Verschlusssachen durch Computer-Hacking zu beschaffen“ und „die Veröffentlichung bestimmter Dokumente, die die ungeschwärzten Namen unschuldiger Menschen enthielten, die ihre Sicherheit und Freiheit riskierten, um den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten Informationen zu liefern, einschließlich einheimischer Afghanen und Iraker, Journalisten, religiöser Führer, Menschenrechtsaktivisten und politischer Dissidenten aus repressiven Regimen.“

Natürlich waren, wie Julians Verteidigung betonte, viele dieser Menschen Informanten, die den US-Kriegsverbrechen Vorschub leisteten, aber der Begriff „Kriegsverbrechen“ wurde von der Staatsanwaltschaft nie erwähnt und auf magische Weise aus dem Fall gestrichen.

Die Staatsanwaltschaft, die sich auf Kromberg berief, bestand darauf, dass Julian kein Journalist sei, dass das, was er veröffentlichte, „nicht im öffentlichen Interesse“ sei und dass die USA seine Auslieferung nicht aus politischen Gründen anstrebten. Sie warfen ihm vor, dass „feindliche ausländische Regierungen, terroristische Gruppen und kriminelle Organisationen die WikiLeaks-Enthüllungen ausgenutzt haben, um an Informationen zu gelangen, die gegen die Vereinigten Staaten und gegen ausländische Staatsangehörige, die den Vereinigten Staaten Hilfe geleistet haben, verwendet werden können“. Sie sagten, Osama bin Laden habe das von WikiLeaks veröffentlichte Material angefordert und die Taliban hätten die Dokumente zur Identifizierung von Informanten genutzt.

Ich bin Kromberg – einem glühenden Zionisten mit Verbindungen zu Israels rechtsextremer Siedlerbewegung im besetzten Westjordanland – zum ersten Mal begegnet, als die US-Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 begann, führende palästinensische Aktivisten als „Terroristen“ zu inhaftieren und palästinensische Wohltätigkeitsorganisationen wie die Holy Land Foundation zu schließen.

Kromberg fungierte bei diesen Hexenjagden als Großinquisitor und verfolgte zahlreiche Muslime, darunter Ahmed Abu Ali, sowie meinen Freund, den palästinensischen Professor und Aktivisten Dr. Sami al-Arian.

Al-Arian musste einen sechsmonatigen Schauprozess in Florida über sich ergehen lassen, der dem von Julian nicht unähnlich war und bei dem die Argumente der Regierung in einem Wust von Widersprüchen und Andeutungen untergingen. Während des Prozesses rief die Regierung 80 Zeugen auf und unterzog die Geschworenen Hunderten von Stunden oft unsinniger Telefontranskriptionen und -aufzeichnungen, die über einen Zeitraum von 10 Jahren angefertigt wurden und von den Geschworenen als „Klatsch“ abgetan wurden. Von den 94 Anklagen, die gegen die vier Angeklagten erhoben wurden, kam es zu keiner Verurteilung. Von den 17 Anklagepunkten gegen al-Arian – darunter „Verschwörung zum Mord und zur Verstümmelung von Personen im Ausland“ – sprachen die Geschworenen ihn in acht Fällen frei, in den übrigen Fällen wurde er nicht verurteilt. Bei den übrigen Anklagepunkten waren sich die Geschworenen mit 10 zu 2 Stimmen uneinig und sprachen sich für einen vollständigen Freispruch aus.

Nach dem Freispruch akzeptierte der palästinensische Professor unter Zwang eine Vereinbarung, die ihm einen zweiten Prozess ersparen sollte. In seiner Vereinbarung erklärte er, dass er Personen, die mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad, der zweitgrößten Widerstandsorganisation im Gazastreifen und im Westjordanland, verbunden sind, in Einwanderungsangelegenheiten geholfen habe. Er wurde zu 57 Monaten Gefängnis verurteilt. Al-Arian wurde von Kromberg aufgefordert, während seiner Inhaftierung im Rahmen der Ermittlungen der Grand Jury gegen das International Institute of Islamic Thought in Herndon, Virginia, auszusagen.

Als al-Arians Anwälte Kromberg baten, die Überstellung des Professors nach Virginia wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan zu verschieben, sagte Kromberg zu ihnen: „Wenn sie sich während des Ramadan gegenseitig umbringen können, können sie vor der Grand Jury erscheinen“. Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die von al-Arians Anwalt Jack Fernandez unterzeichnet wurde, sagte Kromberg außerdem: „Ich werde das Erscheinen von Dr. al-Arian vor der Grand Jury nicht aufschieben, nur um das zu unterstützen, was zur Islamisierung Amerikas führt.“

Die Regierung verschwendete 80 Millionen Dollar für den Versuch, Dr. al-Arian zu verurteilen, der Krombergs Forderung nach einer Aussage verweigerte und wegen Missachtung des Gerichts angeklagt wurde. Er wurde schließlich deportiert und lebt in der Türkei.

„Im Jahr 2017 verfolgte Kromberg den Fall eines Polizeibeamten aus Washington, der beschuldigt wurde, Geschenkkarten zur Unterstützung des Terrorismus gekauft zu haben – eine Anklage, die aus einer umstrittenen verdeckten Operation resultierte“, so The Intercept. „Vor Gericht erhob Kromberg augenzwinkernde Anschuldigungen, dass der Verdächtige sowohl ein Unterstützer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat als auch der deutschen Nazipartei aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sei, mit der Begründung, dass er historische Utensilien besitze. Unter Bezugnahme auf einen anonymen Online-Kommentator, der den Angeklagten als „muslimisch-nazistischen Abschaum“ bezeichnet hatte, argumentierte Kromberg vor Gericht: „Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht zu beantworten. Aber der Punkt ist, dass die Nazi-Sache in diesem Fall sehr viel mit der ISIS-Sache zu tun hat.“

Kromberg hegt eine ebenso tiefe Abneigung gegen Julian – und, wie man vermutet, gegen Journalisten – wie gegen Muslime.

Er wirft die Möglichkeit auf – eine Möglichkeit, die von den Vertretern der Staatsanwaltschaft in London dummerweise wiederholt wurde -, dass Julian als ausländischer Staatsangehöriger der Schutz des Ersten Verfassungszusatzes verweigert werden könnte, wenn er in den USA vor Gericht gestellt würde. Dies veranlasste die Richter zu der Frage, ob sie „irgendwelche Beweise dafür hätten, dass ein ausländischer Staatsangehöriger Anspruch auf die gleichen Rechte [nach dem Ersten Verfassungszusatz] hat wie ein US-Bürger“, eine Frage, die Dobbin nicht beantworten konnte, weil er sich schwer tat.

Gleichzeitig hat Kromberg zahlreiche Zusicherungen gegeben, die von der Staatsanwaltschaft am Mittwoch wiederholt wurden, dass Julian keinen harten Haftbedingungen ausgesetzt sein wird. Die Möglichkeit, dass Julian in einem hochgradig restriktiven Hochsicherheitsgefängnis untergebracht wird, bezeichnete er als „rein spekulativ“.

Kromberg lud Manning im Jahr 2019 vor eine Grand Jury, um sie dazu zu bringen, Julian in „einem Fall von Verschwörung zum Eindringen in den Computer“ zu belasten, eine Anklage, die im Jahr 2020 durch eine Expertenaussage gründlich entkräftet wurde. Manning erschien vor der Grand Jury, weigerte sich aber, die ihr gestellten Fragen zu beantworten. Sie wurde wegen Missachtung des Gerichts angeklagt und inhaftiert. Sie wurde freigelassen, nachdem die Zeit der Grand Jury abgelaufen war. Daraufhin erhielt sie von Kromberg eine zweite Vorladung, um vor einer weiteren Grand Jury zu erscheinen. Auch hier verweigerte sie die Aussage, was zu einer weiteren Inhaftierung und einer Geldstrafe von 500 Dollar pro Tag führte, die nach 60 Tagen auf 1.000 Dollar pro Tag erhöht wurde, wenn sie der Aufforderung nicht nachkam. Im März 2020 wurde sie in einem Haftzentrum in Alexandria, Virginia, untergebracht und nach einem Selbstmordversuch ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Bemühen, Manning zu zwingen, Assange zu belasten, ist ein zentrales Element des US-Verfahrens. Wenn es gelingt, das Gericht davon zu überzeugen, dass Julian Manning zugestimmt hat, ihm beim Knacken eines Passcodes zu helfen, um Zugang zu einem Computer des Verteidigungsministeriums zu erhalten, der mit dem geheimen Internet Protocol Network verbunden ist, das für geheime Dokumente und Kommunikation genutzt wird, könnte die Regierung Julian eines tatsächlichen Verbrechens anklagen.

Der fatale Fehler der Anklage gegen Julian ist, dass er kein Verbrechen begangen hat. Er hat die Verbrechen anderer aufgedeckt. Diejenigen, die diese Verbrechen angeordnet und ausgeführt haben, sind entschlossen, ihn dafür bezahlen zu lassen, egal wie sie das britische und amerikanische Rechtssystem deformieren müssen.

Übersetzt mit deepl.com

