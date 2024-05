Patrick Lawrence: The Price of Biden’s New China Tariffs This is the opening move in a protectionist regime the U.S. president will extend significantly to prove his bona fides as a Sinophobe. By Patrick Lawrence ScheerPost I love the photograph The New York Times ran atop Jim Tankersley’s May 18 story analyzing the inadvisable raft of tariffs

Wal-Mart in Charlotte, North Carolina, 2012. (Mike Kalasnik, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Dies ist der erste Schritt in einem protektionistischen Regime, das der US-Präsident deutlich ausweiten wird, um seine Gutgläubigkeit als Sinophobe zu beweisen.

Der Preis von Bidens neuen China-Zöllen

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

May 27, 2024

Ich liebe das Foto, das die New York Times unter Jim Tankersleys Artikel vom 18. Mai veröffentlicht hat, in dem er die unangemessene Reihe von Zöllen auf chinesische Importe analysiert, die Präsident Biden vier Tage zuvor genehmigt hatte.

Da ist der alte Hase, der an einem Schreibtisch im Rosengarten den Papierkram unterschreibt, während eine siebenköpfige Menschenmenge bewundernd zusieht. Poloshirts, Turnschuhe, eine Baseballmütze. Sechs dieser sieben Personen sind farbig, vier sind Frauen.

Perfekt, einfach perfekt. Betrachten Sie das Bild. Diese pflichtbewussten Schaulustigen sind keine Amtsinhaber oder Verwaltungsbeamten. Es sind Gewerkschaftsführer aus ehemals mächtigen Gewerkschaftsorganisationen: Stahlarbeiter, Automobilarbeiter, Maschinisten, Kommunikationsarbeiter, der AFL-CIO.

Diese sieben repräsentieren, kurz gesagt, genau die Menschen, die es am härtesten treffen wird, wenn die Durchführungsverordnung, die Biden gerade an Katherine Tai, seine Sonderbeauftragte für Handel, geschickt hat, in Kraft tritt.

Das ist Joe, nicht wahr? Der Mann aus Scranton hat es geschafft, dass sich in seiner Karriere diejenigen für Fototermine versammeln, denen gegenüber er gleichgültig ist, und oft genug auch diejenigen, die er ohne einen zweiten Gedanken (oder in Joes Fall sogar ohne einen ersten) aufs Kreuz legen will.

Erinnern Sie sich an das berühmte Ereignis vor fünf Jahren, als Biden vor der Poor People’s Campaign in Washington über seine Pläne zur Beseitigung der Armut sprach und dann zu reichen Investoren im Carlyle Hotel in Manhattan ging, um zu sagen, dass sich im Falle seiner Wahl „nichts grundlegend ändern würde“?

Wenn er in den letzten drei Jahren im Großen und Ganzen sein Wort gehalten hat, so hat sich doch etwas geändert, und zwar etwas Großes, als er vor 10 Tagen eine breite Palette von Einfuhrsteuern auf chinesische Importe anordnete.

Werden sich die USA wieder zu einer verarbeitenden Wirtschaft entwickeln und die verlorene Industrieproduktion von den Toten auferstehen lassen? Dies ist das erklärte Ziel der neuen Zollregelung, aber nein, was geschehen ist, ist geschehen, denke ich. Wird Amerika als Folge der nun unvermeidlichen höheren Kosten für diejenigen, für die die Kosten am wichtigsten sind, ein teurerer Ort zum Leben sein? Ja, das wird sich ändern, mit der Zeit wahrscheinlich um einiges.

Bidens Leute für Handel und nationale Sicherheit, die man heutzutage kaum noch auseinanderhalten kann, haben diesen Moment im Rosengarten über viele Monate hinweg vorbereitet. Sie ließen die von Donald Trump im September 2019 verhängten Zölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar intakt.

Aber die Blockierung von Exporten in die andere Richtung war das Hauptanliegen des Biden-Regimes. Unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ gehören dazu fortschrittliche Halbleiter und andere Hochtechnologieprodukte in dem Versuch des Weißen Hauses – der niemals gelingen wird – die chinesische Wirtschaft in Sektoren zu unterwandern, in denen amerikanische Unternehmen nicht konkurrenzfähig sind.

Schauen Sie nicht hin, aber Joe Biden hat soeben die China-Politik von Trump übernommen, die er zuvor unerbittlich abgelehnt hat – und ist noch einen Schritt weiter gegangen.

Chinas Präsident Xi Jinping und Trump in Peking, 2017. (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Die Exekutivermächtigung vom 14. Mai stellt in der Tat eine erhebliche Eskalation der Politik der Trump-Administration dar. Stahl und Aluminium, kritische Mineralien (einschließlich sogenannter seltener Erden), Solarzellen, Halbleiter, Spritzen und andere medizinische Geräte, diese riesigen Ship-to-Shore-Kräne, die man in den Häfen sieht: Die Liste der in China hergestellten Waren, auf die Biden Einfuhrzölle erheben will, ist lang und die Zahlen sind hoch.

Die Zölle auf Halbleiter verdoppeln sich auf 50 Prozent. Ebenso die Abgaben auf Batterien und Batteriekomponenten, die von 25 Prozent auf 50 Prozent steigen. Die Zölle auf Elektrofahrzeuge, bei denen China inzwischen weltweit führend ist, steigen von 25 Prozent auf 102,5 Prozent. Letzteres kommt einem völligen Verbot des Verkaufs chinesischer Elektroautos in den USA gleich.

Etwas Perspektive hier: Der Gesamtwert der Importe, die nun besteuert werden sollen, beträgt 18 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr hatten die US-Wareneinfuhren aus China einen Wert von 427 Milliarden Dollar (gegenüber Ausfuhren nach China in Höhe von 148 Milliarden Dollar), wie aus den Zahlen des Census Bureau hervorgeht.

Meiner Meinung nach ist Bidens Durchführungsverordnung der erste Schritt in einem protektionistischen Regime, das in naher Zukunft noch erheblich ausgeweitet werden wird – vor allem, wenn Biden mit Donald Trump und den Falken auf dem Capitol Hill konkurriert, um seinen guten Ruf als Sinophobe zu beweisen.

Im Grunde hat Biden gerade die Richtung der amerikanischen transpazifischen Wirtschaftspolitik geändert. Chinesische Vergeltungsmaßnahmen sind mehr oder weniger sicher, und dann wird es für wer weiß wie lange schlecht bis schlimmer werden.

Biden bei virtuellen Gesprächen mit Chinas Xi Jinping im März 2022. (Weißes Haus, Public Domain)

Jim Tankersley bezeichnete Bidens soeben angekündigte Zölle in der oben erwähnten Analyse der Times zu Recht als eine Veränderung von historischem Ausmaß.

„Bidens Entscheidung vom Dienstag, die von Trump eingeführten Zölle zu kodifizieren und zu verschärfen,“ schrieb er, „macht deutlich, dass die Vereinigten Staaten eine jahrzehntelange Ära beendet haben, in der sie den Handel mit China begrüßten und die Vorteile preiswerterer Produkte über den Verlust von geografisch konzentrierten Arbeitsplätzen in der Produktion stellten.“

Diese Passage muss ein wenig entschlüsselt werden, und dazu komme ich in einer Sekunde.

Mit all den Gewerkschaftsführern um sich herum hat Biden lange, sehr lange, darüber gesprochen, wie diese ausufernden Importsteuern den amerikanischen Arbeitnehmern zugute kommen werden. Darum geht es bei dieser radikalen Kehrtwende in der Politik nicht, und ich wünschte, die Gewerkschaftsführer hätten das besser verstanden, als sie es offenbar getan haben.

Ich wünschte, sie hätten besser daran getan, sich hinter einen Präsidenten zu stellen, dessen Gedanken weit weg vom Wohl ihrer Mitglieder sind. Die Chinesen werden diese Zölle nicht bezahlen, wie verschiedene Wirtschaftswissenschaftler betonen. Die beitragszahlenden Wähler dieser Gewerkschaftsführer werden es tun.

Was Biden soeben angekündigt hat, ist in erster Linie die Strategie einer Nation, die ihre industrielle Basis ausgehöhlt hat – freiwillig, aus eigenem Antrieb – und die versucht, ihre geopolitische Macht gegen eine Nation zu behaupten, die genau das Gegenteil getan hat.

Eng damit verbunden ist das nun erklärte Bestreben, den Hintern und die Profite amerikanischer Konzerne zu schützen, die nicht mehr in der Lage sind, die globalisierte Wirtschaft zu dominieren, auf der sie noch vor ein paar Jahrzehnten so eifrig bestanden haben.

Die Flagge von Corporate America bei einer Antikriegsdemonstration am 15. September 2007 in Washington, D.C. (Ragesoss, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Diese kühne Hinwendung zum nationalistischen Protektionismus lässt sich auf zwei andere Arten betrachten.

Erstens: Die politischen Cliquen in Washington und die Unternehmen, denen sie dienen, sind fast verzweifelt, weil die Folgen einer jahrzehntelangen, von Gier und Missverständnissen getriebenen, nachlässigen Wirtschaftspolitik auf sie zurückfallen.

Einen Konkurrenten durch die Errichtung von Mauern aus Importzöllen fernzuhalten, ist aus dieser Perspektive betrachtet die verzweifelte Entscheidung von Menschen, die einem Moment, der mehr Intellekt, Vorstellungskraft und Mut erfordert, als sie aufbringen können, einfach nicht gewachsen sind.

Zweitens: Die arbeitende und die mittlere Klasse in Amerika wurden in diesen Jahrzehnten der Gier der Unternehmen geopfert, wie jeder, der damals aufgepasst hat, ohne Schwierigkeiten feststellen konnte. Jetzt werden sie ein zweites Mal geopfert, denn Washington stolpert weiter, diesmal in dem Bemühen, das zurückzuholen, was es vor 40 Jahren für richtig befunden hat, zu verschenken.

Seit der Öffnung Chinas

US-Präsident Richard Nixon und der chinesische Premierminister Zhou Enlai stoßen an, 25. Februar 1972. (U.S. National Archives and Records Administration, Public domain)

Die historische Öffnung gegenüber China in den 1970er Jahren hatte bis in die 1990er Jahre hinein alle möglichen ungeschulten Erwartungen geweckt, die weder Kissinger noch Nixon je hegen würden. Sie waren Realisten. Diejenigen, die die China-Politik etwa ab den Clinton-Jahren leiteten, hatten eine Motivation, die der viktorianischer Missionare würdig war.

Sie waren im Grunde Wilsonianer. Investitionen in China, so argumentierten sie bis zum Überdruss, würden die Chinesen in liberale Demokraten nach westlichem Vorbild verwandeln. James Fallows, der langjährige Atlantic-Autor, nannte dies während seiner Zeit in Asien die Argumentation „genau wie wir“.

Es scheint fast zu naiv, zu glauben, dass irgendjemand dieses Zeug ernst genommen hat, und vielleicht war es die ganze Zeit nur ein politischer Deckmantel für das Fest der Gier, das damit gerechtfertigt wurde. Mitte der 1990er Jahre, als die Clinton-Regierung das Nordamerikanische Freihandelsabkommen abschloss, strömten amerikanische Unternehmen zu Tausenden über den Pazifik, um in Produktionsstätten zu investieren, von denen aus sie Waren in die USA exportierten.

Im Jahr 2001 wurde China Mitglied der Welthandelsorganisation. Seine Handelsüberschüsse wuchsen daraufhin sprunghaft an, vor allem, aber nicht nur, mit den USA, aber das war in Ordnung: Alle waren Gewinner.

Drei weitere Trends vervollständigen diese kurze Bleistiftskizze.

Erstens: Jeder Gedanke, dass westliche Investitionen die Chinesen in eine Nation verwestlichter Liberaler verwandeln würden – die keinerlei Verständnis für die Dynamik unterschiedlicher Geschichten, Kulturen, Traditionen, politischer Systeme und Identitäten haben – entpuppte sich als Tagtraum amerikanisch orientierter Besserwisser.

Diese dämmernde Erkenntnis kam bei den Sinophoben, vor allem bei den Nachfahren der „Who Lost China?“-Gruppe auf dem Capitol Hill, nicht gut an.

Zweitens erwies sich China als ein noch energischerer Aufsteiger auf der Entwicklungsleiter als Japan oder einer der so genannten asiatischen Tigerstaaten.

Die Geschwindigkeit, mit der es sich in immer fortschrittlicheren Branchen wettbewerbsfähig gemacht hat, hat amerikanische Unternehmen und die unerfahrenen politischen Planer in Washington, um es vorsichtig auszudrücken, verblüfft. Das musste so sein: Es hat alle verblüfft.

In den zehn Jahren nach dem Beitritt Chinas zur WTO wurde es schließlich offensichtlich und mit der Zeit zu einer heiklen politischen Frage, dass die Abwanderung eines Großteils der US-Produktion – über die NAFTA nach Mexiko und über den Pazifik nach China – einen großen Teil der industriellen Basis der Nation und zahllose ihrer Gemeinden zerstört und gleichzeitig die Arbeiterklasse und den Mittelstand zugrunde gerichtet hatte.

Mit der Zeit wurde den politischen Cliquen in Washington klar, dass sie nicht mehr über eine industrielle Basis verfügten, die für ihre Pläne ausreichte, die Beziehungen zwischen den USA und China immer mehr in einen offenen Konflikt zu verwickeln.

David Autor, ein MIT-Ökonom, nannte diese Erkenntnis in einer Studie von 2016 „den China-Schock“. In diesem ersten Jahrzehnt, nachdem China mit starker Unterstützung der USA der WTO beigetreten war, wichen fröhliche Worte bitteren Realitäten.

Autor und seine beiden Co-Autoren haben errechnet, dass durch die Abwanderung des gesamten verarbeitenden Gewerbes nach China zum Zeitpunkt der Erstellung ihrer Studie eine Million Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe vernichtet wurden, und zweieinhalb Mal so viele, wenn man die vom verarbeitenden Gewerbe abhängigen Arbeitsplätze mitzählt.

Es ist ein Rätsel, warum das, was amerikanische Unternehmen und die ihnen dienenden Regierungsvertreter im Dienste der reinen Profitgier getan haben, für irgendjemanden ein Schock war.

Ich frage mich, ob nicht ein gewisses Urteil gefällt worden ist. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen, aber in früheren Zeiten stammte etwas mehr als ein Drittel der chinesischen Exporte in die USA von US-amerikanischen und anderen westlichen Unternehmen, die auf dem Festland tätig sind. Kommen die neuen Biden-Zölle, weil die Party für die multinationalen Unternehmen vorbei ist, während China sich in eine fortschrittliche Wirtschaft verwandelt?

Es ist sehr seltsam, über diese Ereignisse in den Unternehmensmedien zu lesen oder den Regierungsvertretern zuzuhören, die diese Medien als Autoritäten zitieren.

Die schlimmsten dieser Erzählungen laufen auf eine Version der alten „gelben Gefahr“ hinaus. Die Chinesen haben all diese Arbeitsplätze gestohlen! Die Chinesen, diese unzuverlässigen Unbekannten, haben uns dazu verleitet, all diese billigen Produkte zu kaufen!

Es ist nicht sehr schmeichelhaft, die Amerikaner als so hilflos abzustempeln. Aber die Meinungsmacher in den USA haben die alte Angewohnheit, Amerika als Täter darzustellen und diejenigen, die sie nicht mögen, als Unrechtstäter.

Häufiger noch sind die Auslassungen und Auslassungen. Dinge geschehen, ohne dass ein Grund genannt wird. Das Passiv, das vor langer Zeit bei der New York Times perfektioniert wurde, ist ein gängiges Mittel. Wir brauchen nicht weiter zu schauen als bis zu den ersten Absätzen in Jim Tankersleys Analyse vom 18. Mai:

„In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts wurden viele Konsumgüter in den amerikanischen Regalen billiger. Eine Welle von Importen aus China und anderen Schwellenländern trug dazu bei, die Kosten für Videospiele, T-Shirts, Esstische, Haushaltsgeräte und vieles mehr zu senken.

Diese Importe verdrängten einige amerikanische Fabriken aus dem Geschäft und kosteten mehr als eine Million Arbeiter ihren Job.“

Meisterhaft. Konsumgüter sind ganz von selbst billiger geworden: Sie haben das von sich aus entschieden. Diese wandernden Importe, nicht amerikanische Geschäftsleute und politische Planer, haben die Fabriken in den Ruin getrieben. Eine Million Menschen wurden arbeitslos. Kein Mensch war daran beteiligt, niemand war schuld, es sei denn, man will den Chinesen die Schuld geben.

Sie werden in diesem Artikel nichts über amerikanische Führungskräfte oder die politischen Entscheidungen irgendeines amerikanischen Beamten bis hinauf zum Weißen Haus lesen. Es ist einfach alles passiert.

Passen Sie auf, wenn die Times ins Passiv abgleitet, liebe Leser: Unterschwellig, unterschwellig, sehr effektiv werden Sie in die Irre geführt.

Es ist eine Frage des Eingeständnisses und der Verantwortung. Niemand in einer Position der Macht oder des Einflusses will die schwerwiegenden, illoyalen Entscheidungen zugeben, die die chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf wirtschaftlicher Ebene geprägt haben, und niemand hat jemals die Verantwortung für die Folgen, den Missbrauch, der den arbeitenden Amerikanern angetan wurde, übernommen.

Und so konnte keiner dieser unverantwortlichen Leute aus ihren kostspieligen Fehlern lernen. Und so bleiben ihnen jetzt nur noch verzweifelte Versuche, das Schiff zu reparieren, für das sie verantwortlich sind und das sie gegen die Klippen steuern.

Die transpazifischen Beziehungen

Biden bei einem bilateralen Treffen mit Xi Jinping am 15. November 2023 in Woodside, Kalifornien. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Wenn ich über die wirtschaftliche Seite der transpazifischen Beziehungen nachdenke, denke ich manchmal an das Jahr 1955 zurück. In jenem Herbst kauften meine Eltern einen nagelneuen Pontiac-Kombi – grau-weißes Äußeres, rot-weiße Sitze – und ich erinnere mich noch lebhaft an die Fahrt vom Ausstellungsraum nach Hause.

Das Ding war gebaut worden, um bis zum Mond und zurück zu fahren. Als mein Vater ihn an einen Freund in Not verschenkte, waren 11 Jahre vergangen und das Auto lief immer noch gut.

Irgendwann haben die amerikanischen Unternehmen beschlossen, nicht mehr durch die Herstellung hochwertiger Produkte zu konkurrieren, sondern durch die Herstellung und den Verkauf billiger Produkte. Es ging um den Preis, nicht um die Qualität.

Ich habe diesen Strategiewechsel nie gutgeheißen. Sie erniedrigt den Verbraucher, dient als Deckmantel für stagnierende Löhne und hat viel mit der Abwanderung von US-Produktionsstätten in Niedriglohnländer zu tun, wo der Preis zählt und die Qualität nicht.

Edward Luttwak, der vielseitige Denker, der oft mit konservativen Anliegen in Verbindung gebracht wird, hatte vor einigen Jahren einen interessanten Standpunkt zu diesem Thema. In Ihrer Stadt gibt es einen Eisenwarenladen, der Hämmer für 14 Dollar verkauft, die in einer Fabrik in, sagen wir mal, Tennessee hergestellt wurden. Ein paar Kilometer weiter gibt es einen Wal-Mart, der riesige Regale mit Hämmern hat, die in China hergestellt werden und 3 Dollar kosten. Was ist sinnvoller?

Luttwak antwortete folgendermaßen. (Der Hammer ist mein Beispiel, nicht seines.) Der Wal-Mart-Hammer ist „billig teuer“, würde er sagen: Sie bekommen einen Hammer für 3 Dollar, aber der Baumarkt überlebt nicht, und bei genügend solchen Entscheidungen überlebt auch Ihre Stadt nicht. Mit der Zeit wird alles schäbig.

Der 14-Dollar-Hammer hingegen ist „teuer und billig“: Man zahlt mehr, ja, aber dafür bekommt man auch eine Stadt mit einem funktionierenden Geschäftsviertel, eine Main Street zum Flanieren und insgesamt eine stabilere Gemeinschaft. Auch die Bürger von Tennessee sind besser dran.

Ich bin für teuer und billig. Und die Amerikaner sind in der Tat süchtig nach billig teuer, seit der Ansturm auf China in den 1990er Jahren in Schwung kam.

Eine Frage, die uns das Weiße Haus von Biden gerade gestellt hat, kommt mir sofort in den Sinn. Ist es möglich, eine verarbeitende Wirtschaft wiederherzustellen, die in dem Maße zerstört wurde wie die amerikanische? Ist dies sogar in den ausgewählten Industriezweigen möglich, die durch die neue Zollregelung geschützt werden sollen? Oder ist dies ein weiterer Schlamassel, eine weitere kostspielige Torheit?

Ich bin weder ein Wirtschaftswissenschaftler noch ein Industrieplaner, aber ich bezweifle, dass ein solches Projekt unter den gegenwärtigen Umständen – oder vielleicht unter allen Umständen – durchführbar ist. Und ich bin sicherlich skeptisch, dass all diese Biden-Beamten, die vorgeben, weise zu sein, es nicht in sich haben, ein Unternehmen dieser Größenordnung zu leiten.

Jede ernsthafte Antwort auf die Krise, mit der die USA jetzt konfrontiert sind, muss mit einer grundlegenden Überarbeitung der Beziehungen zu China beginnen, damit dauerhafte Lösungen für Probleme, die zwei Seiten haben, erreicht werden können. Dazu besteht natürlich keine Chance.

Innenpolitisch scheinen die Dinge ebenso unzureichend zu sein. Das Biden-Regime schlägt vor, hier ein Werk zur Herstellung von hochwertigen Chips zu errichten und dort ein weiteres zur Herstellung von etwas anderem. Im Umkreis von einer Meile um solche Fabriken gibt es keinerlei Überlegungen für Veränderungen.

Ich habe jetzt gelesen, dass eine Chipfabrik im Südwesten nicht gebaut wird, weil es nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte gibt, um sie zu bauen. Denken Sie einmal kurz darüber nach. Ist das ein vielversprechender Anfang auf dem Weg zum Erfolg?

Jede gute Wirtschaftsgeschichte wird Ihnen sagen, dass eine Produktionsbasis aus einer Art einheitlicher, gesellschaftlicher Stoßrichtung entsteht, die Kultur, soziale Organisation, gemeinsame Identität und gemeinsame Bestrebungen umfasst. Sie kann nicht im Rosengarten verkündet und sofort umgesetzt werden: Sie entsteht im Laufe von Generationen der Entwicklung.

Sie erfordert eine Bildungsgrundlage, die die USA ebenfalls zu ruinieren verstanden haben. Sie erfordert veränderte soziale Beziehungen in allen Bereichen, angefangen bei einer drastischen, säkularen Anhebung der Löhne, so dass sie in etwa mit denen in Nordeuropa übereinstimmen. Wie gut wäre es, wenn sich die Amerikaner die teure und billige Alternative leisten könnten – eine kluge Entscheidung, die sie zu Recht treffen würden.

Ich erwarte nichts davon von den Planern in Washington. Ich sehe nicht, dass sie ernsthafte Leute sind. Sie sind Ideologen, und Ideologen sind nur ernsthaft mit ihrer Ideologie beschäftigt. Ich warte auf etwas, auf das ich lieber nicht warten würde.

Ich warte darauf, dass die Preise in den USA im Dienste eines Unterfangens steigen, das nie gut ausgeht. Es wird nicht das erste Mal sein, dass gewöhnliche Amerikaner den Preis für enorme Versäumnisse in hohen Positionen zahlen. Es wird das zweite Mal sein, wenn wir von dem „China-Schock“ ausgehen, der vor etwa 20 Jahren niemanden hätte schockieren dürfen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

Übersetzt mit deepl.com



