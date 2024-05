The ‚ancient desire‘ to kill Jews is not Hamas’s. It’s the West’s. Joe Biden’s claim that Hamas’s October 7 attacks were „driven by ancient desire to wipe out the Jewish people“ is ahistorical and dangerous. In fact, Jewish history shows that antisemitism is a Western problem.

Präsident Joe Biden hält eine Rede vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums im Pentagon in Washington, D.C., 10. Februar 2021. (DoD Foto von Lisa Ferdinando)

Joe Bidens Behauptung, die Anschläge der Hamas am 7. Oktober seien „von dem uralten Wunsch getrieben, das jüdische Volk auszulöschen“, ist ahistorisch und gefährlich. In der Tat zeigt die jüdische Geschichte, dass Antisemitismus ein westliches Problem ist.

Der „uralte Wunsch“, Juden zu töten, stammt nicht von der Hamas. Es ist das des Westens.

Von Robert Clines

18. Mai 2024

In seiner Rede am 7. Mai bei der jährlichen Gedenkveranstaltung des U.S. Holocaust Memorial Museum behauptete Präsident Biden, dass die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober „von dem uralten Wunsch getrieben waren, das jüdische Volk vom Angesicht der Erde zu tilgen“. Präsident Biden hat zwar Recht, wenn er Antisemitismus verurteilt, aber er hat die Geschichte des Antisemitismus umgeschrieben, um einen politischen Standpunkt zu vertreten. Biden ignorierte die Behauptung der Hamas, dass „ihr Konflikt mit dem zionistischen Projekt und nicht mit den Juden wegen ihrer Religion besteht“, um seine Überzeugung zu wiederholen, dass Israel das Recht hat, sich gegen diejenigen zu verteidigen, die es zerstören wollen. In der Tat ist Israels angebliche Notwendigkeit der Selbstverteidigung gegen Antisemitismus eine Abweichung von der historischen Entwicklung des jüdischen Lebens im Nahen Osten. Die Wahrheit ist, dass ein längerer Blick auf die jüdische Geschichte zeigt, dass Antisemitismus ein westliches Problem ist.

Als sich das Christentum im Römischen Reich ausbreitete, verurteilten frühe Theologen wie Tertullian, Augustinus und Ambrosius die Juden dafür, dass sie Jesus nicht als den Messias anerkannten. Isidor, Erzbischof von Sevilla (ca. 560 n. Chr. – 636 n. Chr.), war der Ansicht, dass Juden von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden sollten. Während der Kreuzzüge verübten christliche Soldaten regelmäßig Pogrome gegen jüdische Gemeinden auf ihrem Weg in den Nahen Osten. Christliche Gemeinschaften beschuldigten Juden fälschlicherweise, Christen wie William von Norwich entführt und geopfert zu haben. Nach Jahrhunderten der Ächtung und gewalttätiger Übergriffe wurden die Juden 1182 aus Frankreich vertrieben. In England wurden die Juden überwacht, schwer besteuert, in ihrer Beschäftigung eingeschränkt und wiederholt pogromisiert, so dass Geraldine Heng England als den ersten Rassenstaat bezeichnete. Im Jahr 1290 wurden sie aus England vertrieben. Das Vierte Laterankonzil der katholischen Kirche (1215) ordnete an, dass Juden spezielle Kleidung tragen mussten, um sie als Juden zu identifizieren, und einige Teilnehmer des Konzils forderten die Versklavung der Juden.

Im Gegensatz dazu gewährten die Muslime den Juden religiöse Duldung. Die Kairoer Geniza, ein Lagerhaus mit jüdischen Manuskripten, das im späten 19. Jahrhundert entdeckt wurde, bietet ein breites Panorama des jüdischen Lebens in der islamischen Welt, in der die Juden Kaufleute, Anwälte, Ärzte und mehr waren, die sich mit Christen und Muslimen anfreundeten, sich vermischten und mit ihnen zusammenarbeiteten. Juden hatten wichtige Positionen inne, wie Hasdai ibn Shaprut (ca. 915-970), der Hofarzt, Minister und Finanzier des Kalifen von Cordoba Abd al-Rahman III, und Judah ibn Tibbon (1120-1190), der Texte aus dem Griechischen, Arabischen und Hebräischen ins Lateinische übersetzte.

Zurück in Europa wurden Juden hingerichtet, nachdem sie fälschlicherweise beschuldigt worden waren, während der Pest von 1348 Christen angesteckt zu haben. Während des kastilischen Bürgerkriegs im vierzehnten Jahrhundert machten die Christen die Juden zum Sündenbock für den Krieg, und 1391 verübten Christen Pogrome, die die jüdische Bevölkerung Spaniens dezimierten. Und die spanische Inquisition überwachte jüdische Konvertiten, um ihre Konformität sicherzustellen. Im Jahr 1492 wurden die Juden aus Spanien und 1496 aus Portugal vertrieben.

Die iberischen (sephardischen) Juden fanden Zuflucht in muslimischen Städten wie Izmir und Konstantinopel. Das osmanische Saloniki – das heutige Thessaloniki, Griechenland – war im sechzehnten Jahrhundert eine mehrheitlich jüdische Stadt. Bis zum Zweiten Weltkrieg, als die Juden der Stadt in die Konzentrationslager der Nazis deportiert wurden, gab es dort eine große jüdische Bevölkerung.

In der Zwischenzeit richtete Venedig 1517 das erste jüdische Ghetto ein, das mit hohen Steuern, schmutzigen Bedingungen und Ausgangssperren belegt war. Nach 1541 wurden die sephardischen Juden in Venedig in einem separaten Ghetto untergebracht. Andere italienische Städte folgten diesem Beispiel – Rom richtete sein Ghetto 1555 ein. Wie Emily Michelson gezeigt hat, nahmen Juden an obligatorischen Bekehrungspredigten teil; und wie ich in meinem Buch von 2019 dargelegt habe, wurden jüdische Konvertiten, die Priester wurden, ständig überprüft, und nach 1593 schloss der Jesuitenorden jeden jüdischer Abstammung vom Eintritt aus.

In der Aufklärung brachten europäische Gelehrte Hebräisch als semitische Sprache mit den Juden als Volk in Verbindung (sie taten dies auch mit den Arabern), im Gegensatz zu den Indoeuropäern, d. h. den weißen europäischen Christen. Die Verknüpfung des mittelalterlichen Antisemitismus mit der modernen Rassenlehre sollte die ideologische Grundlage für die Massenvernichtung von sechs Millionen Juden werden. Und viele taten wenig, um sie zu stoppen, wie z. B. die Vereinigten Staaten, die 900 Juden, die an Bord der SS aus Deutschland flohen, zurückwiesen. St. Louis zurückwiesen; die Nazis ermordeten über 250 von ihnen.

Während viele arabische Juden im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert arabische Nationalisten waren, entstand der Zionismus als Antwort auf die antisemitische „Judenfrage“ in Europa. Einige Juden, wie Theodore Herzl, glaubten, dass die Juden dem Rassismus, den Pogromen und der Ausgrenzung in Europa entkommen mussten. In seinem Buch Der Judenstaat (1896) schlug Herzl die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina vor. Doch viele Juden waren anderer Meinung: Samson Raphael Hirsch war gegen die jüdische Einwanderung nach Palästina. Ein lautstarker Kritiker der Balfour-Erklärung von 1917, mit der sich das britische Empire zur Gründung des Staates Israel verpflichtete, war Edwin Montagu, ein jüdischer Abgeordneter, der den Zionismus als eine europäische nationalistische politische Bewegung betrachtete.

Nach dem Ersten Weltkrieg und der Einrichtung des britischen Mandatsgebiets Palästina nahm die jüdische Migration aus Europa zu, was zu Spannungen zwischen den einheimischen Palästinensern und den von den Briten bevorzugten jüdischen Einwanderern führte. Nach der gewaltsamen Vertreibung von 750.000 Palästinensern wanderten Juden aus Europa und arabischen Ländern in das neu gegründete Israel ein. Viele europäische Juden flohen vor den Schrecken des Holocaust und der Weigerung der Europäer, sich mit ihrem eigenen Antisemitismus auseinanderzusetzen. Und obwohl es keine Entschuldigung für die Gewalt gegen arabische Juden gibt, vertrieben ihre Nachbarn sie nicht wegen eines Antisemitismus im Stil der Nazis, sondern weil sie sie als Agenten Großbritanniens oder Israels ansahen, die den europäischen Kolonialismus fördern wollten.

Doch als die arabischen Juden nach Israel kamen, sahen sie sich mit einem ähnlichen Rassismus europäischer Prägung konfrontiert, der den Zionismus begünstigte, indem sie beispielsweise in elende Übergangslager gesteckt oder von Leuten wie David Ben-Gurion orientalisiert wurden. Ebenso wurde Israel beschuldigt, Tausende von meist jemenitischen jüdischen Kindern verschwinden zu lassen und äthiopische jüdische Frauen heimlich zu sterilisieren.

All dies wird in Bidens Rede nicht erwähnt. Sein „Engagement für die Sicherheit des jüdischen Volkes, die Sicherheit Israels und sein Recht, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren“, vermengt Antizionismus mit Antisemitismus und ignoriert die antisemitische Geschichte Europas, aus der der Zionismus hervorging. Biden hat auch wiederholt behauptet, dass kein Jude sicher ist, wenn Israel nicht existiert, und dass er es erfinden würde, wenn es Israel nicht gäbe.

Bidens historisch ignorante, wild antisemitische Äußerungen sind ein Schlag ins Gesicht der jüdischen Antizionisten, und diese gefährliche Verbindung zwischen Antisemitismus und Antizionismus ignoriert die Tatsache, dass die meisten Zionisten, numerisch gesehen, fundamentalistische Christen sind, die Israel für ihre eigenen antisemitischen, supersessionistischen Ziele unterstützen. Christians United for Israel, eine rechtsgerichtete evangelikale christlich-zionistische Organisation, hat 10 Millionen Mitglieder; weltweit gibt es nur ca. 16 Millionen Juden.

Zu den lautstärksten Verteidigern Israels gehören Persönlichkeiten wie die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik, die zahlreiche Universitätsverwalter über die jüdische Sicherheit ausgefragt hat. Doch Stefanik wiederholte die so genannte Great Replacement Theory, die besagt, dass Linke und Juden darauf abzielen, die Weißen zu ersetzen. Dies zeigte sich 2017 in Charlottesville, als weiße Nationalisten skandierten: „Juden werden uns nicht ersetzen“. Doch nicht sie, sondern pro-palästinensische Demonstranten, einschließlich derer an der University of Virginia, wurden wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftet und des Antisemitismus beschuldigt. Und das, obwohl die Proteste überwiegend friedlich verlaufen sind und viele der Demonstranten selbst Juden sind, was die Frage aufwirft, worum es bei diesen Razzien eigentlich geht.

Trotz seiner angeblichen Sorge um die Sicherheit der Juden hat Biden nur sehr wenig über die Geschichte des Antisemitismus im Westen und seine Beziehung zum Zionismus gesagt. Und das liegt daran, dass sein Verständnis von Antisemitismus durch sein entschiedenes Engagement für Israel verzerrt ist, koste es, was es wolle. Indem er sich für den Zionismus als einziges Mittel zum Schutz der Juden einsetzt, selbst angesichts der Forderungen vieler Juden, die die gegenteilige Ansicht vertreten, verwendet Biden nicht nur islamfeindliche Tropen und macht den Antisemitismus zur Waffe, um Israels Besetzung und Übergriffe auf die Palästinenser zu rechtfertigen. Er versäumt es, an einem Tag, an dem wir über die Schrecken des Holocausts nachdenken sollten, das zu tun, was er als oberste Priorität bezeichnete: die Sicherheit der Juden zu gewährleisten.

Übersetzt mit deepl.com



