Der Völkermord in Gaza ist eine Gelegenheit für Ben-Gvir, im Westjordanland zu bekommen, was er will

von Ramzy Baroud

23. Januar 2024

Wenn das, was derzeit im israelisch besetzten Westjordanland geschieht, vor dem 7. Oktober stattgefunden hätte, wäre unsere Aufmerksamkeit ganz auf diesen Teil Palästinas gerichtet gewesen. Der anhaltende israelische Völkermord im Gazastreifen hat uns jedoch von den wichtigen Ereignissen im Westjordanland abgelenkt, das nun Schauplatz der gewalttätigsten israelischen Militärkampagne seit dem Zweiten Palästinensischen Aufstand zwischen 2000 und 2005 ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden seit dem 7. Oktober mehr als 360 Palästinenser im Westjordanland von Israelis getötet und Tausende verwundet. Tausende weitere wurden verhaftet. Diese Zahlen übertreffen bei weitem die Gesamtzahl der getöteten Palästinenser im Jahr 2022, das von der UNO bereits als das gewalttätigste Jahr seit 2005 in den besetzten Gebieten bezeichnet wurde.

Wie soll man die Logik hinter der israelischen Gewalt im Westjordanland verstehen, wenn man bedenkt, dass es bereits unter einer brutalen israelischen Militärbesetzung und der gemeinsamen „Sicherheits“-Kontrolle der israelischen „Verteidigungs“-Kräfte und der Palästinensischen Autonomiebehörde steht? Und wenn die Israelis ehrlich behaupten, dass ihre Offensive im Gazastreifen kein Völkermord am palästinensischen Volk an sich ist, sondern ein Krieg gegen die Hamas, warum greifen sie dann das Westjordanland mit solcher Grausamkeit an und töten Menschen mit unterschiedlichem politischem und ideologischem Hintergrund und viele Zivilisten, darunter auch Kinder?

Die Antwort liegt in der wachsenden politischen Macht der jüdischen Siedler, deren Anwesenheit nach internationalem Recht illegal ist. Historisch gesehen gibt es zwei Arten von israelischer Gewalt, die routinemäßig gegen Palästinenser ausgeübt wird: Gewalt durch die israelische Armee und Gewalt durch jüdische Siedler.

Die Palästinenser sind sich darüber im Klaren, dass beides untrennbar miteinander verbunden ist. Die Siedler greifen oft Palästinenser an, die unter dem Schutz der israelischen Armee stehen, und letztere führt oft gewaltsame Überfälle auf Palästinenser durch, um die illegalen Siedler zu schützen.

In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen diesen beiden gewalttätigen Gruppierungen jedoch dank des Aufstiegs der extremen Rechten in Israel, die vor allem in den illegalen Siedlungen zu finden ist, und ihrer Anhänger innerhalb Israels verändert. Es sollte daher nicht überraschen, dass die beiden rechtsextremen Minister in der extremistischen Regierung von Benjamin Netanjahu, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, selbst Siedler sind.

Sobald Ben-Gvir Minister für nationale Sicherheit wurde, begann er, die Idee der Einrichtung einer Nationalgarde zu fördern. Nach dem 7. Oktober gelang es ihm mit direkter Unterstützung der Netanjahu-Regierung, so genannte zivile Sicherheitsteams einzurichten. Israelische Beamte wie Yair Lapid haben die neue bewaffnete Gruppe von Ben-Gvir als „private Miliz“ bezeichnet. Und er hat Recht.

Obwohl Ben-Gvir darauf besteht, dass der Krieg in Gaza fortgesetzt werden muss, besteht sein eigentliches Ziel darin – abgesehen von der ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung in dem Gebiet -, diese seltene Gelegenheit zu nutzen, um alle Wünsche der politischen Extremisten Israels auf einmal zu erfüllen.

Erinnern Sie sich, dass Ben-Gvir mit den hehren Versprechungen an die Macht kam, das Westjordanland zu annektieren, die Siedlungen auszubauen und die Kontrolle über die heiligen Stätten der Palästinenser in Ostjerusalem zu übernehmen, um nur einige der extremistischen Ideen zu nennen. Die Al-Aqsa-Moschee war ein Hauptziel für ihn und seine ebenso rechtsextremen Anhänger, die glauben, dass Israel nur durch den Bau eines Dritten Tempels auf den Ruinen des drittheiligsten Heiligtums des Islam die vollständige Kontrolle über das Heilige Land zurückgewinnen kann.

Ben-Gvirs bizarre politische Sprache konnte einst als Extremismus eines Randgruppenpolitikers abgetan werden

Doch das ist jetzt anders. Er ist der wohl mächtigste Politiker Israels, denn mit seinen sechs Sitzen in der Knesset kann er Netanjahus Regierungskoalition beeinflussen oder brechen.

Während Netanjahu weitgehend aus Verzweiflung handelt, um seine eigene politische Haut zu retten, kämpft sein Verteidigungsminister Yoav Gallant darum, den ramponierten Ruf der Armee zu retten. Andere, wie Kriegsminister Benny Gantz, bewegen sich auf einem politischen schmalen Grat, um nicht als diejenigen wahrgenommen zu werden, die Israels zerbrechliche politische Einheit während eines äußerst entscheidenden Krieges zerbrochen haben.

Nichts von alledem trifft auf Ben-Gvir zu. Der Mann sieht sich als politischer Nachfahre des berüchtigten verstorbenen Meir Kahane; er ist ein glühender Verfechter des Religionskrieges. Und da Religionskriege nur das Ergebnis chaotischer sozialer und politischer Verhältnisse sein können, ist er bestrebt, genau diese Ereignisse herbeizuführen, die letztlich zu dem Krieg führen könnten, den er am meisten begehrt.

Eine der Voraussetzungen dafür ist die unkontrollierte Gewalt, bei der Menschen allein aufgrund des Verdachts, „Terroristen“ zu sein, getötet werden. So sagte Ben-Gvir am 18. Januar bei einem Besuch eines Stützpunktes im Westjordanland zu israelischen Grenzpolizisten: „Sie haben meine volle Unterstützung.“ Er forderte sie auf, auf jeden „Terroristen“ – also „Palästinenser“ – zu schießen, auch wenn er keine Bedrohung darstelle.

Ben-Gvir betrachtet alle Palästinenser im Westjordanland als potenzielle Terroristen, so wie Israels „gemäßigter“ Präsident Isaac Herzog alle im Gazastreifen als „verantwortlich“ für die Aktionen der Hamas ansieht. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die israelischen Sicherheitskräfte – Soldaten und Polizisten – im Westjordanland grünes Licht haben, Palästinenser dort genauso ungestraft zu töten wie die Palästinenser in Gaza.

Obwohl Sicherheits- und Geheimdienstbeamte in Israel Netanjahu davor gewarnt haben, einen weiteren Krieg im Westjordanland zu beginnen, hat die israelische Armee keine andere Wahl, als diesen angeblichen „Krieg“ trotzdem zu führen. Und warum? Weil sie von einem großen Teil der israelischen Bevölkerung bereits als Versager angesehen wird, weil es ihr nicht gelungen ist, die Anschläge vom 7. Oktober zu verhindern oder erfolgreich darauf zu reagieren, selbst nach über 100 Tagen Krieg im Gazastreifen. Um ihre angeschlagene Ehre wiederherzustellen, sind hochrangige Offiziere gerne bereit, einen weniger schwierigen „Krieg“ gegen isolierte und schlecht ausgerüstete palästinensische Kämpfer in kleinen Teilen des Westjordanlandes zu führen.

Ben-Gvir ist natürlich bereit, all dies zu seinen Gunsten zu manipulieren. Und er bekommt genau das, was er will: die Ausweitung des Krieges auf das Westjordanland, die ethnische Säuberung von Palästinensern, die Folterung von Gefangenen, die Zerstörung von Häusern, das Abfackeln von Grundstücken und all das andere.

Seine bisher wohl größte Leistung besteht darin, dass es ihm gelungen ist, die politischen Interessen der Siedler, der Regierung und des Sicherheitsapparats perfekt miteinander zu vereinen. Sein Ziel ist es jedoch nicht nur, noch mehr palästinensisches Land zu stehlen oder ein paar Siedlungen zu erweitern. Der von ihm angestrebte Religionskrieg wird seiner Meinung nach letztlich zur ethnischen Säuberung der Palästinenser führen, nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland.

Der Krieg im Gazastreifen ist eine perfekte Gelegenheit, um diese finsteren Ziele zu erreichen. Im Moment bietet dieser völkermörderische Krieg dem religiösen Zionismus weiterhin die Möglichkeit, neue Anhänger zu gewinnen und tiefere Wurzeln im politischen Establishment Israels zu schlagen. Ein plötzliches Ende des Krieges könnte jedoch die Marginalisierung des religiösen Zionismus für die kommenden Jahre bedeuten.

