German Police Smash Humboldt University Sit-in Students peacefully sitting in the courtyard of Humboldt University in Berlin were aggressively arrested by German police for protesting genocide in Gaza on Friday. Reporting via X by Redstream.net https://twitter.com/redstreamnet/status/1786348113889841543 https://twitter.com/redstreamnet/s

German Police Smash Humboldt University Sit-in Students peacefully sitting in the courtyard of Humboldt University in Berlin were aggressively arrested by German police for protesting genocide in Gaza on Friday. Reporting via X by Redstream.net https://twitter.com/redstreamnet/status/1786348113889841543 https://twitter.com/redstreamnet/s

Deutsche Polizei zerschlägt Sitzstreik an der Humboldt-Universität



3. Mai 2024

Studenten, die friedlich im Innenhof der Humboldt-Universität in Berlin saßen, wurden am Freitag von der deutschen Polizei aggressiv verhaftet, weil sie gegen den Völkermord in Gaza protestierten.

Berichterstattung über X von Redstream.net

Humboldt Universitaet in. Berlin. (Mike Peel /www.mikepeel.net/

CC-BY-SA-4.0/Wikimedia Commons)

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …