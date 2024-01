Deutschland unterstützt erneut einen Völkermord, steht wieder einmal auf der falschen Seite der Geschichte. Wann wird es dafür zur Rechenschaft gezogen und einen Boykott, von Künstlern ,Wissenschaftlern und anderen Gruppen erleben? Evelyn Hecht-Galinski

Deutschland kündigt Entscheidung an, an Israels Seite im ICJ-Fall zu intervenieren.

Der Sprecher der deutschen Bundesregierung reiht sich in die wachsende Liste der öffentlichen Unterstützer Israels ein und erklärt, dass der Vorwurf des Völkermordes gegen Israel „unbegründet“ sei. Deutschland beabsichtigt, als dritte Partei in der Hauptanhörung vor dem obersten UN-Gerichtshof zu sprechen

Am selben Tag, an dem Israels Anwaltsteam das Wort ergriff, um das Land gegen die von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erhobenen Vorwürfe des Völkermordes zu verteidigen, kündigte Deutschland an, als dritte Partei in dem Fall für Israel zu intervenieren, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit, bekanntgab.

„Der namibische Präsident Hage G Geibgob erklärte zu dieser skandalösen Entscheidung: „Auf namibischem Boden beging Deutschland in den Jahren 1904-1908 den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, bei dem Zehntausende unschuldiger Namibier unter unmenschlichsten und brutalsten Bedingungen starben. Die deutsche Regierung hat den Völkermord, den sie auf namibischem Boden begangen hat, noch immer nicht vollständig gesühnt.“

