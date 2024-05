The misogyny of the anti-protest Our reaction to the students who are protesting what they see as genocide in real time speaks volumes about who we are.

Polizeibeamte halten einen Demonstranten an der University of California Los Angeles (UCLA) während einer pro-palästinensischen Demonstration in Los Angeles, Kalifornien, USA, 2. Mai 2024, fest [Mike Blake/Reuters]

Die Frauenfeindlichkeit des Anti-Protests

Aya Gruber

17. Mai 2024

UCLA

Unsere Reaktion auf die Studenten, die in Echtzeit gegen das protestieren, was sie als Völkermord ansehen, spricht Bände darüber, wer wir sind.



„Fett“, „hässlich“ und „Schlampe“ sind nur einige der Schimpfwörter, mit denen weibliche Kriegsgegnerinnen von „Gegendemonstranten“ beschimpft werden, eine Bezeichnung, die die Presse für Pro-Israel-Demonstranten, wütende Mobs und Burschenschaftler verwendet, die sich versammeln, um zu johlen und Affentänze aufzuführen. Die Gegendemonstranten rufen routinemäßig, dass sie hoffen, dass weibliche Demonstranten, die sich für die Palästinenser in Gaza einsetzen, vergewaltigt werden. Pandits bezeichnen die Antikriegsdemonstranten als verwöhnt, dumm, ahistorisch und fehlgeleitet.

Professorinnen wie die frühere Vorsitzende des Fachbereichs Jüdische Studien in Dartmouth, Annelise Orleck, und die Philosophieprofessorin Noelle McAfee sowie die Wirtschaftsprofessorin Caroline Fohlin haben versucht, in die „Pflicht“ männlicher Polizisten einzugreifen, die gewaltsam pro-palästinensische Studentenlager räumten, und wurden dabei mit Demütigungen und Brutalität konfrontiert. „Legen Sie sich auf den Boden“, schrie ein wütender männlicher Polizist Frohlin atemlos an. Als sie nicht sofort zu seinen Füßen Platz nahm, zwangen die Beamten sie dazu und schlugen ihren Kopf auf den Beton. Die Sticheleien des aufgepumpten Polizisten, der das UCLA-Lager angriff, brachten es auf den Punkt: „Du hast keine Chance, alte Dame“.

Das ist mehr als der gute alte Sexismus, der sich in der Hitze des Gefechts entlädt. Die weiblichen Antikriegsdemonstranten haben die ungeschriebenen Regeln des Frauendaseins in den Vereinigten Staaten gebrochen. Sie sind weder für Männer zu sehen noch verhalten sie sich wie Männer. Hypermaskuline Antifa-Taktiken sind auf ein Minimum reduziert, wenn nicht gar nicht vorhanden. Die friedlichen – sogar „kulturell feministischen“ – Camps bieten Meditation, Vorträge, Gesang und Tanz sowie Yoga.

Diese Veranstaltungen sind nicht für den männlichen Blick bestimmt. Die Studentinnen sind in Masken und Keffiyehs gehüllt und nutzen die sozialen Medien für politische Botschaften, nicht für Schminke und Kardashian-gefilterte Gesichter, um Likes zu sammeln. Warum sollte eine Frau das Erstere dem Letzteren vorziehen? Megyn Kelly hat die Antwort. Sie sind „hässlich“, erklärt sie und fügt hinzu, dass „attraktive“ Frauen nicht protestieren würden.

Ein virales Video zeigt, wie die Polizei von Los Angeles nach ihrem nächtlichen Einmarsch in das UCLA-Lager einer in Handschellen geführten jungen Asiatin die Kopfbedeckung abnimmt und sie in das grelle Licht der Nachrichtenkameras stellt, was fast an die öffentliche Entkleidung ketzerischer Frauen im finsteren Mittelalter erinnert. Die groteske Zurschaustellung der Verhafteten durch die Polizei von L.A. ist nichts im Vergleich zu den Propagandavideos der New Yorker Polizei nach ihrer militärisch anmutenden Razzia in der Hamilton Hall der Columbia University, bei der eine Handvoll Studenten verhaftet wurde.

Diese Frauen sind auch nicht da, um den Medien zu gefallen. Sie sind misstrauisch gegenüber Mainstream-Reportern, die sie als Pro-Hamas-Terroristen dargestellt haben. Sie wissen, dass sie sich vor Opportunisten hüten müssen, die mit viralen Schlagzeilen beweisen wollen, dass Demonstranten entweder dumm und albern oder todernst und gefährlich sind. Sie sind wortkarg und lassen ihre Anwesenheit und die vielen Plakate sprechen.

Ein Social-Media-„Influencer“ suchte nach Klicks, indem er sich das UCLA-Lager „ansah“. Sie schritt heran, das blonde Haar hinter sich herfließend, und sagte, sie wolle einfach „mit ihnen sprechen“. Nachdem sie an die Medienbeauftragten verwiesen wurde, die sagten, sie wollten nicht mit jemandem sprechen, der uns unter Druck setzt“, ging sie zurück zu einer Gruppe von Frauen und verlangte immer noch ein spontanes Verhör. Als diese sie schweigend betrachteten, bezeichnete sie sie als „einschüchternd“ und begann zu weinen. Der Prototyp der weinenden, ängstlichen Frau hat in diesem Land eine lange Tradition, und in der Werbung des Anti-Protest-Lagers tauchen häufig junge, verängstigte Frauen auf, die sich „unsicher“ fühlen.

Der Artikel der Wall Street Journal-Reporterin Peggy Noonan über die Columbia-Demonstranten ist ein Beispiel für das völlige Unbehagen über die mangelnde Bereitschaft der weiblichen Demonstranten, die Rolle des Publikumslieblings zu spielen. Im besten Fall, so sagt sie, sind diese Kinder ahnungslos: „Kritisches Denken ist nicht ihre Stärke, Emotionen schon.“ Wann haben Frauen das schon einmal gehört? Aber, so Noonan, hier geht etwas viel Ruchloseres vor sich, wie die Tatsache beweist, dass die Demonstranten ihre Gesichter verbergen, ungeachtet des Risikos, sie zu verdächtigen, und nicht mit ihr sprechen. „Freunde, kommt bitte her und sagt mir, was ihr denkt“, rief Noonan einer Gruppe von Frauen zu. Nur das „schöne Mädchen“ nahm Blickkontakt auf und lachte über eine Bemerkung Noonans, aber ihre grimmigen „Freunde warfen ihr einen Blick zu und sie fügte sich“.

Die Demonstrantengegner werfen den weiblichen Demonstranten vor, sie stünden auf der Seite der Palästinenser, deren Kultur es Frauen nicht erlaube, Dinge wie Proteste zu unternehmen. Der Höhepunkt dieses Arguments war, als ein Prominenter LGBTQ-Demonstranten als „Idioten“ bezeichnete, weil die Hamas sie enthaupten und mit ihren Köpfen „wie mit einem Fußball“ spielen würde. Solche Charakterisierungen der Gesellschaft des Gazastreifens sind islamfeindlich und übertreiben den Sexismus, aber unabhängig davon macht der Aufruf, das Abschlachten einer Zivilbevölkerung zu beenden, einen nicht zu einem Befürworter der sozialen Sitten dieser Bevölkerung. Es ist in der Tat eine erhabene Hybris, sich auf das Argument zu berufen, dass die Hamas Frauen nicht zu Wort kommen lässt, wenn man versucht, weibliche Demonstranten zum Schweigen zu bringen.

Unsere Reaktion auf die Studenten, die in Echtzeit gegen das protestieren, was sie als Völkermord ansehen, ist augenöffnend. Vom Feiern militarisierter und grundlos erniedrigender Polizeieinsätze bis hin zur Toleranz gegenüber extremer Frauenfeindlichkeit, solange sie sich gegen die richtigen Frauen richtet – dieser Moment spricht Bände darüber, wer wir sind.

Aya Gruber ist Juraprofessorin und Autorin von Feminist War on Crime: The Unexpected Role of Women’s Liberation in Mass Incarceration.

Übersetzt mit deepl.com



