The Oscars Speech Smear Campaign Jonathan Cook on the courtiers and charlatans who lied about what Jonathan Glazer said in his acceptance speech at the Academy Awards. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net Film director Jonathan Glazer poked a hornet’s nest with his acceptance speech this week as he won an Oscar for The Zone

Oscar-Display in den ABC-Studios in New York, 2007. (Harold Neal, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Jonathan Cook über die Höflinge und Scharlatane, die gelogen haben, was Jonathan Glazer in seiner Dankesrede bei der Oscarverleihung sagte.

Die Hetzkampagne gegen die Oscar-Rede

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

13. März 2024

Filmregisseur Jonathan Glazer stieß mit seiner Dankesrede in ein Wespennest, als er diese Woche einen Oscar für The Zone of Interest gewann, einen Film über die Familie des Nazi-Kommandanten von Auschwitz, die friedlich in einem ummauerten Garten lebt, abgeschnitten von den Schrecken auf der anderen Seite.

Laut Glazer geht es in dem Film nicht einfach darum, eine Geschichtsstunde zu erteilen. Es geht „nicht darum zu sagen: ‚Seht, was sie damals getan haben‘. Sondern: ‚Seht, was wir jetzt tun.'“

Eine prägnantere Zusammenfassung des Unterschieds zwischen dem universellen moralischen Impuls von Juden wie Glazer und dem partikularistischen zionistischen Impuls derjenigen, die lautstark behaupten, für die jüdische Gemeinschaft zu sprechen – und von den westlichen Institutionen bereitwillig ins Horn geblasen werden – könnte es nicht geben.

Die erste Gruppe sagt: „Nie wieder“. Die zweite Gruppe schreit: „Nie wieder, es sei denn, es dient den Interessen Israels.“

Und angesichts des jahrzehntelangen Verlangens Israels, die Palästinenser ihres gesamten Heimatlandes zu berauben, ist dieses zweite „Nie wieder“ so gut wie wertlos. Die Palästinenser waren immer in Gefahr, von einem Staat, der sich fälschlicherweise als jüdisch bezeichnet, ausgelöscht zu werden – nicht nur territorial, wie es 1948 und 1967 geschah, sondern auch existenziell, wie es jetzt geschieht.

Universelle Ethik ins Abseits gedrängt

Viele gingen davon aus, dass der Westen niemals einen weiteren Völkermord in seinem Namen dulden würde.

Wie unangebracht diese Gewissheit doch war. Der Westen bewaffnet und finanziert den Völkermord in Gaza und bietet diplomatische Deckung bei den Vereinten Nationen. Sein Engagement für die Unterstützung Israels bei der Durchführung des Massenmordes geht so weit, dass viele westliche Staaten ihre Mittel für das UN-Hilfswerk UNRWA eingefroren haben, das speziell dafür zuständig ist, die Palästinenser in Gaza mit Nahrung und am Leben zu erhalten.

Glazer im Jahr 2023. (Raph_PH, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Beobachter unterschätzten, wie weit sich die Dinge verschoben hatten. Über viele Jahrzehnte hinweg wurde eine universelle Ethik, die sich auf die Lehren aus dem Holocaust stützte – und im Völkerrecht verankert war – absichtlich untergraben, beiseite geschoben und durch eine partikularistische zionistische „Ethik“ ersetzt.

Diese Neuausrichtung geschah mit aktiver Duldung der westlichen Mächte, die kein Interesse daran hatten, die universellen Lehren der jüngsten Geschichte zu fördern. Aus eigenem Interesse zogen sie die partikularistische Agenda des Zionismus vor.

Sie passte gut zum Beharren des Westens darauf, dass seine Privilegien fortbestehen: das Recht, Kriege zu führen und die Ressourcen anderer zu stehlen, die Fähigkeit, auf indigenen Völkern herumzutrampeln und die Macht, den Planeten und andere Arten zu zerstören.

Ideologie für dunkle Zeiten

Tatsächlich ging es beim Zionismus nie zentral um Israel. Er ist eine viel umfassendere Ideologie, die in der westlichen Tradition verwurzelt und für die dunklen Zeiten maßgeschneidert ist, in die wir eintreten und in denen der Zusammenbruch der Systeme – der Wirtschaft, der Klimastabilität und der Autorität – die westlichen Institutionen vor neue Herausforderungen stellt.

Der Zionismus begann vor Jahrhunderten als christliche Doktrin und erlebte in der viktorianischen Ära unter britischen Politikern eine Blütezeit. Er sieht die Juden vor allem als Vehikel, um eine brutale Erlösung am Ende der Zeiten voranzutreiben, bei der sie die Hauptopfer sein sollen.

Wenn auch weniger auffällig, so prägt der christliche Zionismus auch heute noch das Klima, in dem die heutigen Politiker agieren – wie die große Zahl der „Freunde Israels“ in beiden großen Parteien beweist. Der christliche Zionismus ist auch die selbsterklärte Ansicht von vielen Millionen rechtsgerichteter Evangelikaler in den USA und anderswo.

Ob in seiner christlichen oder jüdischen Ausprägung, der Zionismus war immer eine „Macht ist Recht“-Lehre, ein „Gesetz des Dschungels“, das sich auf alttestamentarische Vorstellungen von Auserwähltheit, göttlicher Bestimmung und Rationalisierungen für Gewalt und Grausamkeit stützt. Sie passt nur allzu gut zur Ausrottung der Palästinenser in Gaza.

Keine Schande oder Scham

Jüdische Führer und Einflussnehmer im Westen, die sich für mehr und nicht für weniger Völkermord in Gaza einsetzen, müssen sich weder schämen noch blamieren. Sie werden nicht gemieden, weil sie eine Politik bejubeln, die mindestens 100.000 Palästinenser abgeschlachtet und verstümmelt hat. Warum eigentlich? Weil sie eine auf Israel ausgerichtete Version einer Ideologie vertreten, die genau in die Weltanschauung des westlichen Establishments passt.

Aus diesem Grund haben einige jüdische Meinungsmacher keine Zeit verloren, Glazer als selbsthassenden Juden zu verleumden, indem sie seine Rede falsch wiedergegeben haben – und zwar buchstäblich durch Herausschneiden der Teile, die nicht in ihre partikularistische, anti-universelle Agenda passten.

Unter Bezugnahme auf die Opfer des 7. Oktobers und des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen sagte Glazer dem Oscar-Publikum:

„Gerade jetzt stehen wir hier als Männer, die ihr Jüdischsein und den Holocaust ablehnen, der von einer Besatzung gekapert wurde, die zu Konflikten für so viele unschuldige Menschen geführt hat“.

Er wandte sich ausdrücklich dagegen, dass sein Judentum als Waffe zur Unterstützung eines Völkermordes eingesetzt wird. Er unterschied sich damit von vielen Führern und Einflussnehmern der jüdischen Gemeinschaft, die ihr eigenes Judentum als Waffe einsetzen, um Gewalt gegen Zivilisten zu rechtfertigen. Er erinnerte uns daran, dass die Lektion des Holocausts darin besteht, dass Ideologien niemals unsere Menschlichkeit übertrumpfen dürfen, dass sie niemals zur Rationalisierung des Bösen verwendet werden dürfen.

All dies stellt eine große Bedrohung für diejenigen in der jüdischen Gemeinschaft dar, die seit Jahren ihr Judentum zu politischen Zwecken einsetzen – im Dienste Israels und seines jahrzehntelangen Projekts, das palästinensische Volk aus seiner historischen Heimat zu vertreiben.

Die wahre moralische Fäulnis

In einem Moment reiner Projektion hat beispielsweise Rabbi Shmuley Boteach, der von den Medien als „berühmtester Rabbi Amerikas“ bezeichnet wird, Glazer dafür gegeißelt, dass er angeblich „den Holocaust ausbeutet“ und „die Erinnerung an die 6 Millionen Opfer, durch die er zu Hollywood-Ruhm gekommen ist“, trivialisiert.

Boteach kann offenbar nicht verstehen, dass er und nicht Glazer es ist, der den Holocaust ausbeutet – in seinem Fall seit Jahrzehnten, um Israel vor jeglicher Kritik zu schützen, selbst jetzt, wo es einen Völkermord begeht.

Batya Ungar-Sargon, Meinungsredakteurin bei Newsweek, brach unterdessen mit allen journalistischen Normen und stellte Glazers Rede völlig falsch dar, indem sie ihn der „moralischen Fäulnis“ beschuldigte, weil er angeblich sein Jüdischsein verleugnete. Wie er nur allzu deutlich machte, wies er vielmehr zurück, dass sein Judentum und der Holocaust von Völkermord-Apologeten wie Ungar-Sargon missbraucht werden, um eine gewalttätige ideologische Agenda zu fördern.

Die Newsweek-Redakteurin weiß, dass Glazers Rede der meistgehörte und diskutierte Moment der Oscar-Verleihung war. Es gibt nur wenige, die ihren getwitterten Kommentar gelesen haben, die nicht selbst gehört haben, was Glazer in seiner Rede gesagt hat, und nicht die Fehlinformationen, die Ungar-Sargon darüber verbreitet hat.

Die Lüge über seine Äußerungen hätte ein Akt professioneller Selbstbeschädigung sein müssen. Es hätte ein dunkler Fleck auf ihrer journalistischen Glaubwürdigkeit sein müssen. Und doch ließ Ungar-Sargon ihren Tweet stolz stehen, selbst als er von X die demütigende Fußnote „Readers added…“ erhielt, die ihre Täuschung aufdeckte.

Sie tat dies, weil dieser Tweet ihre Visitenkarte ist. Er erklärt sie nicht zu einer talentierten oder sorgfältigen Journalistin, sondern zu etwas weitaus Nützlicherem: zu einer, die alles tut, was nötig ist, um weiterzukommen. Wie Shmuley hat sie projiziert – in ihrem Fall mit dem Vorwurf der „moralischen Fäulnis“. Sie warb damit, dass sie keinen moralischen Kompass hat und bereit ist, alles zu tun, was nötig ist, um die Interessen des Establishments durchzusetzen.

Wie diejenigen, die über die Massenvernichtungswaffen im Irak gelogen haben, wird es keinen Preis geben, der für diese allzu offensichtlichen Versäumnisse zu zahlen ist, oder für die Förderung einer Katastrophe für ein Volk, dessen Leben und Schicksal für den Westen nicht von Bedeutung sind.

Shmuley und Ungar-Sargon sind fest entschlossen, den ummauerten Garten zu verteidigen und uns vor dem Leid, dem Schrecken zu schützen, den der Westen gerade außerhalb des Blickfelds anrichtet.

Diese Höflinge und Scharlatane müssen beschämt und geächtet werden. Wir müssen stattdessen denen zuhören, die wie Glazer versuchen, die Mauer einzureißen, um uns die Realität draußen zu zeigen.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

Übersetzt mit deepl.com

