Hell on Earth… and the time of monsters: Can a new world be born? The big and NAKED question that will go down in the history books is: Why was the Rest of the World unable to stop the Gaza Genocide?

Die Hölle auf Erden … und die Zeit der Ungeheuer: Kann eine neue Welt geboren werden?

Von Nora Hoppe

26. Mai 2024

Die große und nackte Frage, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, lautet: Warum war der Rest der Welt nicht in der Lage, den Völkermord in Gaza zu stoppen?

x

Während ich schreibe, wird ein Teil von Rafah von einem Höllenfeuer verschlungen… Wenn Hieronymous Bosch heute noch leben und arbeiten würde, wie würde er die „Hölle“ angesichts der Geschehnisse in Gaza darstellen? Und wenn er es täte, würde sein Gemälde dieser Realität gerecht werden?

Rafah war das letzte Gebiet des Gazastreifens, das noch nicht von der zionistischen Organisation zerstört worden war. Viele Länder appellierten an die Entität, Rafah nicht anzugreifen – vergeblich. Denn das Gebilde beachtet niemanden und nichts, respektiert niemanden und nichts und steht über allen und allem. Es ist eine Sache für sich selbst. Eine Anomalie.

Was als wuchernder kolonialer Außenposten des Westens begann, hat sich zu einer Tötungsmaschine entwickelt… die jetzt sogar ihren eigenen Untergang beschleunigt (wenn auch nicht schnell genug). Wie Norman Finkelstein es in diesem außergewöhnlichen Interview ausdrückte: „‚Israel‘ hat jetzt einen verrückten Punkt erreicht, an dem das Überleben nicht nur der Region, sondern des ganzen Planeten auf dem Spiel steht.“

Die große und NACKTE Frage, die in die Geschichtsbücher eingehen wird (wenn die Menschheit die Pläne der zionistischen Entität überlebt), lautet: Warum war der Rest der Welt nicht in der Lage, den Völkermord zu stoppen?

Man kann den „Westen“ (die englischsprachige Welt und Europa) bereits von dieser Frage ausschließen, da er der Motor dieser Ungeheuerlichkeit ist und war; dieser Siedler-Außenposten verkörpert das Wesen der heutigen westlichen Welt – ihre Moral, ihre Prinzipien, ihre Ziele… Er steht für den Höhepunkt von 500 Jahren Gier, Heuchelei, Hybris, Ausbeutung, Ausplünderung, Rassismus, Kolonialismus und Völkermord.

Und der Rest der Welt?

Die Palästinenser selbst haben seit der Gründung des „Staates Israel“ um ihr Leben gekämpft; trotz der unzähligen Toten und des unsäglichen Leids ist ihr Geist ungebrochen. Der Jemen ist in diesen Kampf tief verstrickt und betrachtet ihn als ihren gemeinsamen Kampf. Die gesamte Achse des Widerstands in Westasien tut, was sie kann, um die zionistischen Verbrechen zu bekämpfen. Die iranischen Vergeltungsmaßnahmen haben die Moral der Palästinenser und der Achse des Widerstands gestärkt und das Paradigma in Westasien verändert. Südafrika hat versucht, mit seinem Fall vor dem Internationalen Gerichtshof alles in seiner Macht Stehende zu tun und bemüht sich weiterhin um zusätzliche Strafmaßnahmen. Kolumbien hat seine Beziehungen zu „Israel“ abgebrochen und Nicaragua hat Deutschland vor dem IGH der Beihilfe zum Völkermord beschuldigt. Russland – neben seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus im „anderen Krieg“ in der Ukraine – steht an der Spitze der Schaffung einer multipolaren Welt; und sowohl Russland als auch China verurteilen den Völkermord, ebenso wie viele andere Nationen. 143 von 193 UN-Mitgliedsstaaten stimmten für die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit… Überall auf der Welt haben Studenten und andere junge Menschen endlich begonnen, gegen den Völkermord zu protestieren…

Die globale Mehrheit – 88% des Planeten – steht in Opposition zu der Minderheit – dem Imperium und den Vasallen in Europa – die den Völkermord direkt und indirekt unterstützen und sogar legitimieren.

Und dennoch: Die Massaker gehen weiter.

Sicherlich kann man versuchen, dieses Versagen der globalen Mehrheit – 88 % des Planeten – bei der Beendigung des Völkermords zu rechtfertigen, indem man sagt: „Es ist kompliziert“, „Es ist nicht einfach: „Es ist kompliziert“, „Es ist nicht UNSER Krieg; die Zionisten haben Atomwaffen und werden sie gegen uns einsetzen, wenn sie in die Enge getrieben werden“, „wir können es nicht zum Dritten Weltkrieg eskalieren“, „die Leute an der Spitze der Weltwirtschaft sind Zionisten“, „wir haben nicht die internationalen Rechtsstrukturen, um uns direkt einzumischen“, „wir müssen an die wirtschaftlichen Folgen denken“, „das zionistische Gebilde macht sich selbst kaputt, wir müssen nur Geduld haben“, „es wird Zeit brauchen, eine neue und gerechtere UNO zu schaffen“, „wir müssen auf eine ’neue Weltordnung‘ warten, um -… “

Und… so… gehen die Massaker weiter.

Irgendwann in der Zukunft – wenn der Planet noch existiert – werden entweder, wie es der zionistische Plan vorsieht, alle oder die meisten Palästinenser massakriert und der Rest vertrieben worden sein… ODER… das zionistische Militär und die zionistische Gesellschaft werden sich durch die Zermürbungsstrategie der Widerstandsachse und durch den Durchhaltewillen der Palästinenser selbst aufgerieben haben (was sie mit einem unermesslich hohen Preis bezahlt haben werden). Im letzteren Fall wird dieser Triumph der ihre sein – und nur der ihre! Der „Rest der Welt“, mich eingeschlossen, wird mit einer Narbe auf seinem Gewissen leben müssen.

In der Zwischenzeit …

Jetzt, in jedem einzelnen Moment, sterben unschuldige Menschen einen grausamen Tod. Sicher, im Moment sind sie … „nur Palästinenser“.

Diejenigen, die nicht erkennen, dass dies ein Krieg gegen uns alle ist, ein Krieg gegen die Menschlichkeit, ein Kampf zwischen ethischer Verantwortung und Barbarei … machen sich etwas vor und behindern letztlich Lösungen. Der Völkermord in Gaza ist nur die „Spitze“ einer größeren Agenda. Wir dürfen nicht vergessen, dass das zionistische Gebilde nur ein kolonialer Außenposten ist – oder um es in einer moderneren Formulierung zu sagen: „der Flugzeugträger des Imperiums in Westasien“. (Und wie ich in einem früheren Aufsatz schrieb, erweist sich dieses kolonialistische „Gebilde“ nun auch für Menschen jüdischen Glaubens als verhängnisvoller Fluch).

In diesen Tagen gibt es Diskussionen zwischen Netanjahu und Biden darüber, dass Rafah eine „rote Linie“ ist – aber das ist nur Theater für die Fassade. Zwölf republikanische US-Senatoren haben Berichten zufolge den Mitgliedern des Internationalen Strafgerichtshofs mit „schweren Sanktionen“ gedroht, falls gegen Netanjahu, Gallant und den Stabschef der israelischen Besatzungstruppen (IOF), Herzi Halevi, Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen ausgestellt würden – was „nicht nur als Bedrohung der Souveränität Israels, sondern auch der Souveränität der Vereinigten Staaten“ interpretiert würde. Die Vorstellung, dass das zionistische Gebilde das Imperium befehligt, ist absurd und lenkt, wie üblich, von den wahren Mächten des Imperiums ab.

Wir werden nicht in der Lage sein, mit der Geburt einer neuen Welt fortzufahren, ohne uns mit dieser „gesamten Agenda“ auseinanderzusetzen … und ohne zu begreifen, was alles mit der Wahl zwischen ethischer Verantwortung und Barbarei verbunden ist.

Wie können wir also jetzt aufrichtig von der „Zukunft der Menschheit“ sprechen?

Wie können wir heute auch nur pragmatisch von einer „zukünftigen multipolaren Welt“ sprechen – einer gerechteren Welt mit vielfältigen, freien und souveränen Nationen -, wenn die dringendste und wesentlichste Frage, die unsere Menschheit betrifft, nicht nur nicht behandelt, sondern nicht einmal offiziell formuliert werden kann?

Während wir uns hoffentlich von einer zerfallenden unipolaren Welt verabschieden und mit dem Aufbau einer neuen, multipolaren Welt beginnen, stellt sich die Frage, welchen Platz unsere Menschlichkeit und Empathie dabei einnehmen werden. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Was sind unsere philosophischen und spirituellen Ressourcen? Was sind unsere höchsten Werte und wie können wir sie in unseren Gesellschaften verankern? Und… welche Rolle spielt die Kultur heute?

Wenn – zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir alle überlebt haben – die Palästinenser und die Achse des Widerstands in ihrem Kampf triumphiert haben werden, werden SIE die wichtigsten Lehren für die Welt ziehen.

Und hoffentlich können wir alle von ihnen lernen… nicht nur, wie wir künftige Völkermorde und den Abstieg in die Barbarei vermeiden können, sondern wie wir uns mehr auf die Menschlichkeit konzentrieren können.

Entdollarisierung ist wichtig, aber nicht genug… Entkolonialisierung ist ebenfalls notwendig

Die Köpfe sind überall auf der Welt kolonialisiert worden. Damit eine multipolare Welt wirklich souveräner Nationen entstehen kann, muss sie die letzten Überreste von Rassismus, Kolonialismus, Neoliberalismus, Technophilie und kultureller Zerstörung ablegen, mit denen sie sich von den Kolonisatoren und Infiltratoren des modernen Westens hat anstecken lassen.

Für den Anfang… können so edle Organisationen wie BRICS+ eine neue Kategorie für ihre nächsten Gipfeltreffen eröffnen? Neben – oder vielleicht sogar vor – all den aktuellen wichtigen Themen wie gerechter Handel, wirtschaftliche Zusammenarbeit, verbesserte Logistik, gemeinsame Sicherheit, nützliche technologische Entwicklungen usw. gibt es unverzichtbare philosophische, ethische und zivilisatorische Fragen, die behandelt werden müssen. Kulturelle, soziale und spirituelle Themen sollten nicht auf die lange Bank geschoben werden, da sie das Fundament einer gerechten Gesellschaft bilden.

In Anbetracht des heutigen Zustands unserer Welt sollte die Bewahrung der Menschlichkeit an erster Stelle stehen.

„Die Metapher für Palästina ist stärker als das Palästina der Realität.“ – Mahmoud Darwish

„Das Geheimnis der menschlichen Existenz liegt nicht darin, am Leben zu bleiben, sondern etwas zu finden, wofür es sich zu leben lohnt.“ – Fjodor Dostojewski

Nora Hoppe

Unabhängige Filmemacherin, Drehbuchautorin; Essayistin; Übersetzerin.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …