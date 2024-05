The land and sea blockade against Israel is working as Israel takes a strategic hit Netanyahu’s plans to turn Israel into a regional transportation hub connecting Asia with Europe has just suffered a major setback. The reason is the maritime and land blockade against Israel in response to its genocide in Gaza.

Das Entwicklungsstraßenprojekt ist ein Konkurrent des auf Israel ausgerichteten IMEC. Die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak haben sich ihm angeschlossen. (Foto: Social Media/X)

Netanjahus Pläne, Israel zu einem regionalen Verkehrsknotenpunkt zu machen, der Asien mit Europa verbindet, haben gerade einen schweren Rückschlag erlitten. Der Grund dafür ist die See- und Landblockade gegen Israel als Reaktion auf den Völkermord in Gaza.

Die Land- und Seeblockade gegen Israel zeigt Wirkung: Israel erleidet einen strategischen Schlag

Von Ahmed Alqarout

4. Mai 2024

Israels Bestrebungen, zum Verkehrsknotenpunkt der Region zu werden, haben einen Rückschlag erlitten. Die See- und Landblockade gegen Israel, mit der der Völkermord im Gazastreifen gestoppt werden soll, zeigt Wirkung, denn einer der wichtigsten Pläne Israels für eine künftige „Landbrücke“, die die Golfstaaten mit Israel und Europa verbinden soll, hat einen unwiderruflichen Rückschlag erlitten.

Das auf Israel ausgerichtete Projekt des India Middle East Europe Economic Corridors (IMEC), das erstmals von US-Präsident Biden im September letzten Jahres während des G20-Treffens vorgeschlagen wurde, steht vor einer existenziellen Bedrohung. Der IMEC soll Asien und Europa über ein System von Eisenbahnen und Häfen verbinden, das durch Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und Griechenland führt.

Der jüngste Schlag für das IMEC-Projekt kam letzte Woche, als die VAE eine Absichtserklärung mit der Türkei, dem Irak und Katar unterzeichneten, um das konkurrierende IMEC-Projekt, das Development Road Project, zu finanzieren, das alternative Eisenbahn- und Autobahnrouten für den Schiffsverkehr zwischen Asien und Europa durch den Irak bietet, um den lokalen, regionalen und internationalen Handel anzukurbeln. Diese Entwicklung ist ein Zeichen für das schwindende internationale Vertrauen in Israels Fähigkeit, die Zukunft des IMEC zu sichern, insbesondere angesichts des Völkermords in Gaza.

Darüber hinaus haben die Seeblockaden im Roten Meer und im Mittelmeer sowie die Landblockade in Jordanien Zweifel an der Lebensfähigkeit Israels als effizienter und zuverlässiger Transportknotenpunkt aufkommen lassen. Die Kosten des Völkermords in Palästina für Israel haben nun strategische Auswirkungen, die Israels künftige Wirtschaftsaussichten untergraben.

Entwicklungsstraße“ vs. IMEC

Im Mai 2023 startete der Irak das Projekt „Entwicklungsstraße“, das den Hafen von Grand Faw im ölreichen Süden des Landes über Eisenbahnen und Straßen mit der Türkei verbinden und den Irak zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Region machen soll. Das Projekt zielt darauf ab, die Reisezeit zwischen Asien und Europa zu verkürzen und es als Konkurrenz zum Suezkanal zu positionieren. Die irakische Regierung plant den Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen für den effizienten Transport von Gütern und Personen zu den Industriezentren, während ein weiterer Teil des Projekts den Bau von Öl- und Gaspipelines umfasst.

Der Grand Faw Port ist derzeit zur Hälfte fertiggestellt, und das gesamte Projekt soll innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen sein, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Drei Monate nach der Ankündigung im Mai 2023 schlug Israel das IMEC als Konkurrenz zu diesem Projekt vor und stellte es als neuen regionalen Verkehrsknotenpunkt in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner am Golf im Rahmen des Abraham-Abkommens – den VAE – vor.

Das Projekt wurde als Eckpfeiler eines „Neuen Nahen Ostens“ vorgestellt, nachdem sich die Beziehungen zwischen Israel und mehreren Ländern am Arabischen Golf, darunter Saudi-Arabien, voraussichtlich normalisieren würden.

Wenige Monate, nachdem Netanjahu die Karte dieses „Neuen Nahen Ostens“ vorgestellt hatte, auf der Palästina praktisch ausradiert war, brachten der 7. Oktober und der darauf folgende israelische Völkermord alles durcheinander. Als Reaktion auf den Völkermord im Gazastreifen verhängten die Ansar Allah im Jemen (allgemein als „Houthis“ bekannt) eine Seeblockade gegen den israelischen Schiffsverkehr im Roten Meer, während Proteste in Jordanien den Landtransport vom Golf nach Israel blockieren sollten. Der irakische islamische Widerstand hat ebenfalls eine begrenzte Blockade des Mittelmeers verhängt.

Diese Blockaden haben bei den internationalen Akteuren Zweifel an der zukünftigen Durchführbarkeit des IMEC-Projekts aufkommen lassen, insbesondere angesichts der zunehmenden internationalen Wahrnehmung Israels als Schurkenstaat – auch wenn es weiterhin von den USA diplomatisch, finanziell und militärisch unterstützt wird. Allein dieser Mangel an Vertrauen hat Länder und Investoren dazu veranlasst, die Entwicklungsstraße als Alternative zum IMEC in Betracht zu ziehen. Wenn es sich auch nicht um eine strategische Neuausrichtung handelt, so ist diese neue Entwicklung doch zumindest eine Form der Absicherung seitens verschiedener staatlicher Akteure.

Abraham-Abkommen 2.0′?

Die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, beide Vertragsparteien des Abraham-Abkommens, sowie der Irak und Katar – die zwar nicht Teil des Abkommens sind, aber strategische Beziehungen zu den USA unterhalten – arbeiten nun alle am Projekt der Entwicklungsstraße mit. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass Israels Ausschluss von den regionalen Verbindungsplänen das von den USA geführte Abraham-Abkommen untergräbt, bedeutet dieser jüngste Schritt nicht unbedingt das Ende des Abkommens. Die Verabschiedung der Entwicklungsstraße könnte als Absicherungsstrategie der USA und anderer Länder, die an den Vereinbarungen beteiligt sind, in Erwartung eines Szenarios gesehen werden, in dem Israel aufgrund seines fortgesetzten Völkermordes in Palästina international isoliert wird. Außerdem wird es immer wahrscheinlicher, dass einige Länder Wirtschaftssanktionen gegen Israel verhängen werden. Erst kürzlich kündigte die Türkei an, den Handel mit Israel einzustellen, bis ein Waffenstillstand für den Gazastreifen erreicht ist, und es wird erwartet, dass weitere Sanktionen verhängt werden, wenn Israel seinen völkermörderischen Kurs fortsetzt.

Gleichzeitig haben die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen zueinander im Rahmen des Abraham-Abkommens gestärkt, zu dem auch eine strategische Handelspartnerschaft gehört, die beide Länder im vergangenen Jahr geschlossen haben. Auch Katar und die VAE sind nach jahrelangen diplomatischen Spannungen dabei, ihre Beziehungen zu verbessern, und ihre Zusammenarbeit bei diesem Projekt könnte ihre Beziehungen unter dem Sicherheitsschirm der USA festigen. Der Irak, der unter den Ländern der Entwicklungsstraße durch seine direkten Angriffe auf Israel auffällt, scheint durch wirtschaftliche Interessen motiviert zu sein – nämlich IMEC zu untergraben und sein eigenes alternatives Projekt zu fördern.

Nach zwei Jahrzehnten des Konflikts positioniert sich der Irak als strategischer Verbündeter der USA, wobei er sich möglicherweise indirekt mit Israel durch ein „Abraham-Abkommen 2.0“ verbindet, während er direkte Verbindungen mit dem Land meidet. Saudi-Arabien hat bereits Interesse an einer Beteiligung an dem Projekt bekundet und ist aufgrund seiner bestehenden Handelsbeziehungen zu den VAE ein stillschweigender Partner, allein schon durch Assoziation.

Der Iran und Kuwait sind die Hauptgegner dieses Projekts, das ihren Handel untergräbt und sie ausschließt. Als Ausdruck des Widerstands gegen das Projekt haben vom Iran unterstützte Kämpfer das Gasfeld Khor Mor in der irakischen Region Kurdistan mit einem tödlichen Drohnenangriff angegriffen. Der Angriff macht deutlich, wie gefährdet ein solches Projekt aufgrund von Sicherheitsrisiken ist und wie notwendig es ist, umfassendere Sicherheitsvereinbarungen zu treffen, damit es möglich wird.

Der Libanon nimmt zwar nicht an der Entwicklungsstraße teil, schlägt aber vor, den Hafen von Beirut in das IMEC einzubeziehen, da der Hafen von Haifa aufgrund der anhaltenden Seeblockade nicht durchführbar ist.

Diese Entwicklung bestätigt, dass sich die regionalen Akteure auf einen Nahen Osten nach Israel vorbereiten, in dem Israel kein wichtiger Akteur mehr ist. Folglich wird eine Alternative zu den Abraham-Verträgen ins Auge gefasst, die es den USA ermöglicht, eine regionale Sicherheits- und Wirtschaftsordnung ohne direkte israelische Beteiligung aufzubauen. Diese regionale Abkehr von Israel stellt einen unbestreitbaren strategischen Verlust für den jüdischen Staat dar.

Während Israel seinen Völkermord in Palästina fortsetzt, erleidet es strategische Verluste im Austausch für taktische Gewinne. Die Bemühungen des Widerstands haben Israel strategisch abgelenkt und es dazu gebracht, von einem Weg abzuweichen, der ihm eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Region hätte sichern können. Die arabischen Länder, die das Abraham-Abkommen unterzeichnet haben, sind dabei, ihre wirtschaftlichen Allianzen neu zu organisieren.

Übersetzt mit deepl.com

