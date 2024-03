Ich bin meinem Fraund As`ad AbuKhalil besonders dankbar, für den Teil Zwei seines Hamas Artikel. Teil Eins veröffentlichte ich im Januar auf der Hochblauen Seite. Besonders schätzenswert ist es, dass As`ad AbuKhalil detailliert mit den westlichen Falschdarstellungen gegen die Hamas Fakten setzt, die genau diese Unwahrheiten widerlegen. Besonders für deutsche Leser so aufklärend. Evelyn Hecht-Galinski

AS`AD AbuKHALIL: Hamas‘ Official Account Hamas speaks for the frustration and disenchantment by Arabs toward the notion of international justice. Second of two-part article. Read Part One. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News In contrast to Western narratives about the Israeli genocidal war in Gaza, the Hamas official n

Die Hamas spricht für die Frustration und Enttäuschung der Araber gegenüber der Idee der internationalen Gerechtigkeit. Zweiter Teil eines zweiteiligen Artikels.

Foto aus „Our Narrative: Al Aqsa Flood.“ (Hamas Media Office)

Lesen Sie Teil 1. https://consortiumnews.com/2024/01/30/asad-abukhalil-hamas-official-account/

Die offizielle Darstellung der Hamas

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

7. März 2024

Im Gegensatz zu den westlichen Erzählungen über den israelischen Völkermordkrieg in Gaza konstruiert die offizielle Hamas-Erzählung (die als spezielles Dokument auf Arabisch und Englisch veröffentlicht wurde) den Kontext, in dem der Ausbruch am 7. Oktober geplant und ausgeführt wurde.

Für die Araber beginnt der Kontext mit der zionistischen Invasion in Palästina und der britischen Unterstützung des zionistischen Projekts im Heiligen Land. Für westliche Regierungs- und Medienberichte begann alles am 7. Oktober; davor war an der Gaza-Front alles ruhig. Vorher ist nichts passiert.

Tatsächlich verbreitet die israelische Propaganda Bilder von Gaza vor dem Krieg, in denen der Streifen als Ferieninsel dargestellt wird, auf der Strände und Vergnügungsparks die Landschaft prägen.

Die Fakten erzählen eine andere Geschichte.

Die Hamas stützt sich auf, wie sie es nennt, „dokumentierte statistische Studien, aus denen hervorgeht, dass die israelische Besatzungsarmee zwischen 2000 und 2023 „11.299 Palästinenser getötet und 156.768 verletzt hat“ (die Zahl scheint übertrieben, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass Israel seit vor dem 7. Oktober, seit vor 2005 und seit vor 2000 regelmäßig und konsequent Palästinenser getötet hat).

Die Hamas weist darauf hin, dass die USA nie ihr Mitgefühl für das Leiden der Palästinenser zum Ausdruck gebracht haben und sogar die israelische Besatzung und Aggression während der Jahre des Gemetzels und der Massaker an den Palästinensern weiter unterstützten.

Diese Bemerkung wird bei den Arabern Widerhall finden, aber das Gewissen des Westens nicht anrühren, denn Rassismus hat die westliche Außenpolitik gegenüber der Region schon immer bestimmt. Das Leben von Arabern war nie so wichtig wie das Leben von Israelis.

Das Hamas-Dokument (Englisch) zitiert UN-Berichte und sogar die Berichte der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die sich in der Vergangenheit als unsensibel gegenüber Palästinensern und Arabern erwiesen hat.

Ich glaube nicht, dass es für Menschen unter Besatzung besonders nützlich ist, Berichte von HRW zu zitieren, da die Organisation ein Arm des westlichen Imperialismus ist. Es ist HRW, das die falsche Gleichsetzung zwischen der Gewalt des Besatzers und dem bewaffneten Kampf der Besetzten geschaffen hat.

Jedem Bericht über israelische Aggression und Kriegsverbrechen muss ein Bericht über die Kriegsverbrechen der Einheimischen gegenübergestellt werden, wodurch der juristische Wert und die moralische Beurteilung der israelischen Kriegsverbrechen zunichte gemacht werden, ganz gleich, wie massiv und regelmäßig sie sind.

Die Hamas zitiert sogar die israelische Missachtung von UN-Berichten über israelische Menschenrechtsverletzungen.

Versagen von Völkerrecht und Gerechtigkeit

Der Friedenspalast, Sitz des Internationalen Gerichtshofs, in Den Haag, Niederlande. (UN Photo/ICJ/Jeroen Bouman, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Hamas steht stellvertretend für die Frustration und Enttäuschung der Araber gegenüber der Vorstellung von internationaler Gerechtigkeit. Der Ausbruch am 7. Oktober war eine Revolte gegen den Glauben an internationales Recht und Gerechtigkeit.

Der andauernde israelische Krieg gegen Gaza hat die Vergeblichkeit des Vertrauens in internationale Organisationen und Normen nur noch verstärkt. Der Bericht des Internationalen Gerichtshofs hat sich als völlig unwirksam erwiesen, wenn es darum geht, den israelischen Völkermord völkerrechtlich einzuschränken.

Die Hamas hatte Recht damit, dass die westliche Koalition Israel immer als einen Staat betrachtet hat, der über dem Gesetz steht, und dass es ihm (von der westlichen Koalition) erlaubt wurde, alle internationalen Verträge und Resolutionen zu missachten, die sich auf seine Besetzung Palästinas beziehen.

Die USA sind im Namen der Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats in den Irak einmarschiert, während die USA Israel vor der Forderung schützen, die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Palästina umzusetzen.

Die Hamas macht sich indirekt über den Zwei-Staaten-Mythos lustig, wenn sie die Leser daran erinnert, dass Israel die Gründung eines palästinensischen Staates kategorisch abgelehnt hat. (Sogar die angebliche Taube, Yitzhak Rabin, hat den Begriff „palästinensischer Staat“ zu seinen Lebzeiten nie in den Mund genommen, und er galt als „Mann des Friedens“).

Maßnahme der letzten Instanz

In dem Dokument wird die von der Hamas am 7. Oktober ergriffene Maßnahme des letzten Mittels quasi juristisch begründet.

Es begründet diese Maßnahme wie folgt:

1) der Abbruch aller Hoffnungen auf Rückkehr und Befreiung nach 75 Jahren „Leiden und Besatzung“ und den „katastrophalen Ergebnissen des Friedensprozesses“;

2) die Judaisierung (von Grundstücken) und die Aufteilung von „Ort und Zeit“ in der Aqsa-Moschee und die „Zunahme der provokativen Übergriffe von Siedlern“ in der Moschee; die Praktiken der rechtsextremen zionistischen Koalition bei der Verschärfung der Kontrolle über das Westjordanland und der endgültigen israelischen Souveränität über Jerusalem sowie der Plan, die Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben; die internationale Missachtung der Notlage Tausender palästinensischer Gefangener; die Missachtung der „ungerechten Belagerung“ des Gazastreifens, der einem „langsamen Tod“ überlassen wurde; die rasante Zunahme der israelischen Siedlungen im Westjordanland und die Zunahme der Gewalt und der Verbrechen der Siedler; die Untätigkeit gegenüber der Hoffnung von 7 Millionen Palästinensern (in der Diaspora), in ihre Heimat zurückzukehren; und die Ohnmacht der „internationalen Gemeinschaft“ gegenüber der Schaffung eines palästinensischen Staates.

Die Hamas stellte ihren Ausbruchsversuch in den Kontext einer „nationalen Antwort“ auf diese Praktiken und des „Ausdrucks der Initiative des Volkes“ zur „Verteidigung seiner Rechte, seines Landes und seiner heiligen Stätten“.

Die Hamas behauptet selbstbewusst, ihre Operation sei „ein notwendiger Schritt und eine natürliche Antwort“ auf die israelischen Pläne, die auf die „Liquidierung des palästinensischen Problems“ abzielen.

Dieses Hamas-Dokument lehnt sich an den linken Jargon und die politische Literatur der Volksfront zur Befreiung Palästinas aus den 1970er Jahren an und zeigt, dass die politische Rhetorik der Bewegung deutlich weniger islamistisch und zunehmend antikolonial ist.

PFLP-Patrouille in Jordanien, 1969. (Thomas R. Koeniges – LOOK Magazine, Wikimedia Commons)

Die Ziele der PFLP lauten: Beendigung der Belagerung des Gazastreifens, Abschaffung der Besatzung, Wiederherstellung der nationalen Rechte, Erlangung von „Unabhängigkeit und Freiheit“ sowie des Rechts auf Selbstbestimmung und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt.

(In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Hamas die Grenzen des angestrebten Staates nicht festlegt und nicht angibt, ob er nur das Westjordanland, den Gazastreifen und Jerusalem oder mehr umfasst).

Vermeidung von Zivilisten

Zur Durchführung der Operation vom 7. Oktober erklärt die Hamas auf Seite 8 des Dokuments, sie habe es stets vermieden, Zivilisten ins Visier zu nehmen. Dies ist möglicherweise nicht richtig, da Selbstmordattentate zwar nicht unbedingt auf Zivilisten abzielen, aber nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen unterscheiden.

Die Hamas erinnerte ihre Zuhörer daran, dass sie nach dem Massaker von Hebron (durch einen Israeli) im Jahr 1994 eine Initiative ins Leben gerufen hatte, die dazu aufrief, im Krieg keine Zivilisten anzugreifen. Sie wiederholte dieses Angebot, während Israel es ignorierte und weiterhin Zivilisten tötete.

In der Nacht zum 7. Oktober erklärte die Hamas, dass es bei der Durchführung der „Aqsa-Sintflut-Operation“ zu Fehlern gekommen sein könnte, da die israelische Militär- und Sicherheitsordnung schnell und vollständig zusammengebrochen sei, und dass nach dem Durchbrechen des Zauns und des Sicherheitsapparats, die den Gazastreifen und das Operationsgebiet innerhalb Israels trennen, ein gewisses Chaos entstanden sei.

Das Dokument widerlegt Lügen und Erfindungen, die alle von den Israelis stammen. Es gibt Beispiele für entlarvte Lügen und zitiert Mondoweiss. Dieser Abschnitt zeigt eine wesentliche Veränderung in der Medien- und Propagandastrategie der Bewegung.

Neben dem Rückgang der religiösen Komponente der Rhetorik reagiert die neue Hamas von Yahya Sinwar sensibler auf die öffentliche Meinung in der Welt, insbesondere was die Schädigung von Zivilisten betrifft.

Sinwar, links, während einer Übung der Polizei in Gaza im Jahr 2012. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Bewegung hat Berichte über Vergewaltigungen kategorisch dementiert, obwohl westliche Medien diese Dementis nicht übernommen haben, weil sie im Widerspruch zu den von Israel vermittelten Narrativen stehen.

Die Hamas beruft sich auch zu Recht auf bestätigte Berichte, wonach israelisches Geschützfeuer in dieser Nacht viele Israelis tötete, ebenso wie es später bei den wütenden und wahllosen Bombardierungen des Gazastreifens Israelis tötete.

Die Hamas und die Hisbollah haben in ihrer gesamten Geschichte nie bekannte Sexualdelikte begangen, da ihr religiös-moralischer Kodex solche Taten strikt verbietet. Außerdem wird in dem Dokument behauptet, dass viele israelische Zivilisten in Wirklichkeit bewaffnete Siedler oder Reservisten der Besatzungsarmee sind.

Bezeichnenderweise erklärte die Hamas ihre Bereitschaft, eine unabhängige und faire Untersuchung zu akzeptieren, und äußerte ihre Zuversicht, dass sie ihre Unschuld beweisen wird.

In dem Dokument fordert die Hamas insbesondere die USA, Deutschland, Kanada und Großbritannien auf, eine Untersuchung der begangenen Verbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof zuzulassen. Natürlich würden weder die USA noch Israel dem IStGH erlauben, eine Untersuchung durchzuführen, die unweigerlich Verbrechen Israels dokumentieren würde.

Am Ende begrüßt das Dokument „freie Menschen aus allen Ländern der Welt“ (ohne Rücksicht auf Religionen, Nationalitäten und Orientierungen). Dies unterstreicht die neue Richtung der Bewegung, die in die Fußstapfen der Hizbullah tritt, und zeigt, dass die Bewegung die Rhetorik der progressiven, linken und Befreiungsbewegungen übernommen hat.

Das Dokument fand in der westlichen Presse keine Beachtung, weil der Westen Israel als wahrhaftig und die Araber als Lügner behandelt: alte orientalistische Klischees.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Übersetzt mit deepl.com

