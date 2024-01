The Palestinian Authority’s role has become to delegitimize Palestinian resistance The PA has allowed itself to become a tool for delegitimizing armed Palestinian resistance, surpassing the bounds of security coordination with Israel. It is now a direct collaborator amid the ongoing Israeli genocide in Gaza.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas trifft sich am 5. November 2023 mit US-Außenminister Antony Blinken in Ramallah im Westjordanland. (Foto: Thaer Ganaim/APA Images)

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat sich selbst zu einem Instrument zur Delegitimierung des bewaffneten palästinensischen Widerstands gemacht und dabei die Grenzen der Sicherheitskoordination mit Israel überschritten. Sie ist nun ein direkter Kollaborateur beim anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza.

Die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde ist zur Delegitimierung des palästinensischen Widerstands geworden

Von Samer Jaber

28. Januar 2024

Die Palästinensische Autonomiebehörde dient als Instrument zur Delegitimierung des bewaffneten palästinensischen Widerstands und zur Verhinderung des Aufbaus einer alternativen nationalen Führung. Israel und seine strategischen Verbündeten – die Vereinigten Staaten und die westeuropäischen Länder – setzen die Palästinensische Autonomiebehörde strategisch ein, um nicht nur den bewaffneten palästinensischen Widerstand zu delegitimieren, sondern auch die Vertretung des palästinensischen Volkes durch Gruppierungen zu verhindern, die den politischen Rahmen der USA für eine Lösung ablehnen.

Dieser Rahmen befürwortet einen palästinensischen Staat mit begrenzter Souveränität, Entmilitarisierung und vor allem nicht als unabhängiges Ziel, sondern als Ergebnis einer ausgehandelten Vereinbarung. Darüber hinaus schließt der politische Regelungsrahmen das Recht der palästinensischen Bürger auf Rückkehr in ihr Heimatland aus – ein Grundprinzip der palästinensischen Sache.

Die offizielle palästinensische Führung unter der Leitung des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mahmoud Abbas, hat sowohl die PA als auch die Entscheidungsprozesse und Institutionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter Kontrolle. Diese Führung hat nicht nur den von den USA vorgegebenen politischen Rahmen akzeptiert, sondern auch keine nennenswerten nationalen Ziele erreicht und damit die gesamte palästinensische nationale Sache gefährdet. Seit der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) im Jahr 1994 und ihrer Ausrichtung auf die US-Politik hatte Israel die Zeit und die Bedingungen, um sein koloniales Siedlungsprojekt, insbesondere in Jerusalem, ungehindert voranzutreiben.

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat die offizielle palästinensische Führung ihre Aktivitäten im Einklang mit der ihr von den USA zugedachten Rolle intensiviert. Die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde hat zahlreiche Erklärungen abgegeben, sei es in Interviews oder in Fernsehansprachen, in denen sie vor allem den bewaffneten palästinensischen Widerstand verurteilt und missbilligt. Sie behauptet, dass diese Gruppierungen nicht das palästinensische Volk vertreten, und einige haben den palästinensischen Widerstandsgruppen, insbesondere der Hamas, vorgeworfen, irrational zu handeln, indem sie sich auf einen Krieg mit dem übermächtigen Israel eingelassen haben, der die humanitäre Krise in Gaza verursacht hat.

In einer politischen Ansprache am neunten Tag des Krieges kritisierte der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) die Hamas und behauptete, dass ihre Aktionen nicht das palästinensische Volk repräsentierten. Er betonte, dass die PLO, die von ihr kontrolliert wird, die einzige legitime Vertretung des palästinensischen Volkes sei, und unterstrich die Bedeutung des friedlichen Widerstands als einzig legitimes Mittel gegen die israelische Besatzung. Es ist erwähnenswert, dass diese Erklärung später von seinem Büro zurückgezogen wurde, aber sie deutete auf eine Ablehnung des bewaffneten Kampfes hin und stellte dessen Legitimität in Frage.

Hussein al-Sheikh, Generalsekretär des Exekutivkomitees der PLO und einer der potenziellen Nachfolger von Präsident Abbas, betonte Ende Dezember 2023 in einem Interview mit Reuters, wie wichtig es sei, dass das Westjordanland und der Gazastreifen von einer einzigen Palästinensischen Behörde verwaltet würden. Al-Sheikh delegitimierte den politischen Ansatz der Hamas und forderte sie auf, „eine ernsthafte und ehrliche Bewertung vorzunehmen und ihre gesamte Politik und alle ihre Methoden zu überdenken“. Seine Erklärung löste eine breite Verurteilung durch palästinensische Gruppierungen aus.

Mitte Januar 2024 erklärte Ahmad Majdalani, ein Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde und Mitglied des PLO-Exekutivkomitees, in einem Interview, dass „die Hamas in ihrer derzeitigen Form, ihrem derzeitigen Programm und ihrem derzeitigen politischen Diskurs eine terroristische Organisation ist“. Obwohl Majdalanis Äußerung bei den palästinensischen Bürgern auf breite Kritik stieß, zog er seinen Standpunkt nicht zurück.

Riyad al-Maliki, Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, erläuterte in einem Interview mit Euronews auf Arabisch am 22. Januar 2024 die Bedingungen der Palästinensischen Autonomiebehörde für eine Eingliederung der Hamas in die Palästinensische Autonomiebehörde. Zu diesen Bedingungen gehören die Umwandlung der Hamas in eine politische Partei, der Verzicht auf den bewaffneten Kampf und die Übergabe ihrer Waffen. Er betonte, dass die Hamas alle UN-Resolutionen zu Palästina anerkennen sollte, insbesondere die Resolutionen 242 und 338 des UN-Sicherheitsrates, die den politischen Konflikt mit Israel in den 1967 besetzten Gebieten einrahmen, was bedeutet, dass sie sich nicht auf den politischen Konflikt vor diesem Datum beziehen sollte.

Al-Maliki betonte, dass die Hamas nur dann als legitim gelten könne, wenn sie das Existenzrecht Israels anerkenne, ohne es als Druckmittel zu benutzen. Vor allem aber forderte er die Hamas auf, die Legitimität des Osloer Friedensabkommens mit Israel anzuerkennen, das zur Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde führte. Mit diesen Bedingungen, die nicht nur von der Hamas, sondern von vielen palästinensischen Gruppierungen abgelehnt werden, wollte er zum Ausdruck bringen, dass die Methoden der offiziellen Führung der einzig legitime Weg sind, den palästinensischen Kampf zu führen.

Die Haltung der PA-Beamten überrascht nicht, wenn man das Osloer Interims-Friedensabkommen mit Israel bedenkt, in dem die Rolle der PA als israelischer Sicherheitskontraktor im Gegenzug für bestimmte Vorteile im Zusammenhang mit der Verwaltung der palästinensischen Bevölkerungszentren festgelegt ist. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat ihr Mandat pflichtbewusst ausgeführt und routinemäßig palästinensische Personen verhaftet und überwacht, unabhängig davon, ob sie an Aktionen gegen Israel beteiligt waren oder sich als Aktivisten gegen die korrupten Praktiken Israels wandten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat nicht nur strategisch darauf abgezielt, den palästinensischen Widerstand zu delegitimieren, sondern auch ihre repressiven Maßnahmen verschärft. Sie hat Demonstrationen und Märsche zur Unterstützung des Gazastreifens in Städten des Westjordanlandes unterdrückt und dabei auf Demonstranten geschossen und Teilnehmer angegriffen, was zum Verlust vieler palästinensischer Zivilisten führte. Darüber hinaus hat die Palästinensische Autonomiebehörde in letzter Zeit Personen festgenommen, die den palästinensischen Widerstand unterstützten. Gleichzeitig haben die Palästinensische Autonomiebehörde und ihre politische Partei Fatah Demonstrationen zu Ehren von Präsident Abbas organisiert. Während dieser Veranstaltungen und in den sozialen Medien haben Mitglieder der Fatah und des Sicherheitsapparats jeden, der die Position der Palästinensischen Autonomiebehörde kritisiert, als jemanden bezeichnet, der Zwietracht und Spaltung zwischen dem palästinensischen Volk und der Führung der Autonomiebehörde schürt.

Darüber hinaus hat die Regierung Biden bei der Prüfung verschiedener Nachkriegsszenarien für den Umgang mit dem Gazastreifen und unter der Annahme eines israelischen Sieges in Erwägung gezogen, der PA in Zusammenarbeit mit amerikanischen und so genannten internationalen Kräften eine Rolle bei der Verwaltung des Streifens zuzuweisen. Laut zahlreichen Medienberichten, darunter die Washington Post, hat der US-Außenminister Gespräche mit Abbas geführt, der sich bereit erklärt hat, sich an einer solchen Vereinbarung zu beteiligen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat die Grenzen der sicherheitspolitischen Koordinierung mit Israel überschritten und setzt nun in erster Linie die mit den USA und Israel abgestimmte Sicherheitsagenda um. Dies hat die Palästinensische Autonomiebehörde in eine schwierige Lage gebracht, in der es schwierig ist, den einfachen Palästinensern zu erklären, warum solche Maßnahmen notwendig sind, insbesondere angesichts des andauernden israelischen Krieges gegen Gaza. Folglich wird die Palästinensische Autonomiebehörde zunehmend als direkter Kollaborateur Israels wahrgenommen. Dieses Gefühl spiegelte sich in der jüngsten Umfrage wider, in der 60 Prozent der Palästinenser die Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde und 90 Prozent den Rücktritt von Präsident Abbas forderten.

