The doctor’s role in liberation: an interview with Dr. Ghassan Abu-Sittah In a wide-ranging interview, Dr. Ghassan Abu-Sittah discusses the liberatory potential of medicine, the genocidal nature of Zionism, and the obligation, when confronted with the logic of elimination, to remain unwavering in our commitment to life.

Dr. Ghassan Abu-Sittah, Mitte, bei einer rekonstruktiven Notoperation im Gazastreifen während des 11-tägigen Krieges im Mai 2021. (Foto von Hosam Salem mit freundlicher Genehmigung von DAWN)

In einem ausführlichen Interview spricht Dr. Ghassan Abu-Sittah über das befreiende Potenzial der Medizin, den völkermörderischen Charakter des Zionismus und die Verpflichtung, angesichts der Logik der Eliminierung unerschütterlich am Leben festzuhalten.

Die Rolle des Arztes bei der Befreiung: ein Interview mit Dr. Ghassan Abu-Sittah

Von Mary Turfah

5. März 2024

Dr. Ghassan Abu-Sittah, Mitte, bei einer rekonstruktiven Notoperation im Gazastreifen während des 11-tägigen Krieges im Mai 2021.

Dr. Ghassan Abu-Sittah, ein in London ansässiger plastischer und rekonstruktiver Chirurg, hat einen Großteil seines Berufslebens in den Operationssälen von Konfliktgebieten verbracht. In seiner Jugend zögerte er, eine medizinische Laufbahn einzuschlagen. Sein Vater war Arzt, und wie viele Kinder von Ärzten dachte er, er wolle etwas anderes, vielleicht eine Karriere in den Sozialwissenschaften. Die israelische Invasion im Libanon im Jahr 1982 machte Abu-Sittah zum ersten Mal mit den Möglichkeiten der Medizin vertraut und damit, wie diese über die individuelle Interaktion zwischen Arzt und Patient hinausgehen könnten. Er beschloss, Chirurg zu werden, und seine Arbeit führte ihn in den folgenden Jahren nach Mosul, in den Jemen, nach Damaskus und in den Libanon, wo er an der American University of Beirut das erste Programm für Konfliktmedizin seiner Art gründete. Und immer wieder führte ihn seine Arbeit zurück nach Gaza, ebenso wie er seine Arbeit zurückführte.

Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003 mit dem Titel About Gaza“ (Über Gaza) beginnt mit Aufnahmen von Abu-Sittah, der im Anzug und mit einer ledernen Aktentasche in der Hand eine belebte Kreuzung überquert; Sekunden später fällt der Blick auf Trümmerhaufen inmitten zerstörter Gebäude. Abu-Sittah erklärt im Off, dass er eine sechsmonatige Auszeit genommen hat, um nach Gaza zu reisen, weil „ich als Diaspora-Palästinenser das Gefühl hatte, dass ich hierher gehöre. Auch wenn ich nie in Gaza gelebt habe, ist dies ein Ort, den ich immer als mein Zuhause betrachtet habe. Hier treffen die beiden Strömungen meines Lebens aufeinander: mein Beruf und mein Identitätsgefühl“.

Abu-Sittah wurde in Kuwait als Sohn einer palästinensischen Familie geboren, die wie Hunderttausende andere Bewohner Südpalästinas 1948 gewaltsam aus ihrer Heimat floh und in Gaza Zuflucht suchte. Wenn er in Interviews über seine Familiengeschichte spricht, habe ich mehr als einmal bemerkt, dass Abu-Sittah sich selbst korrigiert: Er sagt: „Meine Familie war auf der Flucht“, und dann: „Sie wurden zu Flüchtlingen“, als wolle er auf die Bedeutung sprachlicher Präzision hinweisen und sich der Aggression bewusst sein, die wir in der Alltagssprache normalisieren. Das Dorf seiner Vorfahren, Ma’in Abu-Sitta, vier kurze Kilometer von dem entfernt, was die Israelis den „Grenzzaun“ nennen, wurde von Siedlern übernommen und zu Kibbuzim ausgebaut, darunter Nirim und Magen. Abu-Sittahs Onkel, Dr. Salman Abu Sitta, ein Akademiker und Autor des Atlas of Palestine, schrieb kürzlich in einem Artikel für Mondoweiss: „Wenn Sie die Namen dieser Kibbuzim hören, müssen Sie sich daran erinnern, auf wessen Land sie gebaut wurden. Sie müssen sich daran erinnern, dass die Besitzer dieses Landes niemals ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat aufgegeben haben.“

Dr. Ghassan Abu-Sittah gehörte zu der letzten Gruppe von Menschen, die am Montagmorgen, dem 9. Oktober, über Ägypten in den Gazastreifen einreisten, unmittelbar bevor der Grenzübergang Rafah vollständig geschlossen und das Gebiet von der Außenwelt abgeschottet wurde. Er begann im Al-Shifa“-Krankenhaus, dem medizinischen Zentrum des Gazastreifens, zu operieren, sobald er eine sichere Passage zum medizinischen Komplex arrangiert hatte. Innerhalb der ersten Tage überstieg die Zahl der Verwundeten infolge der unerbittlichen und rücksichtslosen Bombenangriffe auf die zivile Infrastruktur und die Bevölkerung des Gazastreifens die gesamte Bettenkapazität des Krankenhauses (2 500). Abu-Sittah gab ein Interview nach dem anderen und trat live in der Sendung auf, um die Welt, die vom palästinensischen Tod scheinbar nicht berührt war, von der Tragweite dessen zu überzeugen, was er mit ansehen musste. Am 12. Oktober 2023 berichtete er der CNN-Sprecherin Christiane Amanpour, dass nur wenige Tage nach dem Angriff keine medizinische Grundausrüstung zur Verfügung stand. Er warnte die Zuhörer vor den weitreichenden, katastrophalen Folgen dieses Krieges gegen die Menschen im Gazastreifen, „eine von Menschen verursachte Katastrophe“, sagte er, „fast wie ein perfekter Sturm“, da das Gesundheitssystem des Gazastreifens dank der fünfzehnjährigen israelischen Belagerung „bereits am Boden liegt“. Abu-Sittah arbeitete während des Massakers am 17. Oktober 2023 im Al-Ahli-Krankenhaus und gehörte zu den Ärzten, die unmittelbar nach dem Angriff im Hof des Krankenhauses, umgeben von einem Meer von in Decken gehüllten Leichen, aussagten. Später kritisierte er einen von Human Rights Watch veröffentlichten Bericht über das, was sie als „Explosion“ bezeichneten, weil sie es versäumt hatten, eine einzige Person vor Ort in Gaza zu kontaktieren – nicht einmal den Krankenhausdirektor, der Evakuierungsanweisungen und Bombendrohungen von den israelischen Streitkräften erhalten hatte -, bevor sie ihre vorläufigen Ergebnisse mit der unglaublichen Unterüberschrift „Beweise deuten auf eine fehlgeleitete Rakete hin, aber eine vollständige Untersuchung ist erforderlich“ veröffentlichten.

Seit er den Gazastreifen im November verlassen hat, widmet Abu-Sittah seine Tage dem Kampf gegen die „als Staat getarnte Tötungsmaschine“, die das Leben in Gaza auslöschen will. Er hat an Konferenzen teilgenommen, Augenzeugenaussagen gemacht und weitere Interviews gegeben, um sich mit allen Mitteln für einen Waffenstillstand einzusetzen. Mit Blick auf die Systeme hat er die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, an den Tag danach zu denken, die Dynamik und die Kapazitäten aufzubauen, die wir brauchen, um für den Wiederaufbau bereit zu sein, sobald die Bomben aufhören. In den letzten Wochen hat er den Ghassan Abu-Sittah Children’s Fund ins Leben gerufen, ein Programm, das sich dafür einsetzt, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen in den Libanon zu bringen, damit sie dort eine ganzheitliche, langfristige medizinische und psychosoziale Betreuung erhalten.

Dr. Abu-Sittah und ich sprachen am Morgen des 20. Februar, Londoner Zeit, über Zoom. Wir sprachen über das befreiende Potenzial der Medizin und die Mitschuld der westlichen Medien am anhaltenden Völkermord in Gaza. Wir sprachen über Zionismus und darüber, was von einer kolonialen Siedlerideologie zu halten ist, die sich über den Abgrund des Völkermords gestürzt hat (und der das nichts auszumachen scheint), über Nekropolitik und die Verpflichtung, angesichts der kalten, monströsen Logik der Eliminierung unerschütterlich in unserem Engagement für das Leben zu bleiben.

Unser Gespräch wurde aus Gründen der Länge und Klarheit gekürzt.

Mary Turfah: Während Sie in Gaza waren, haben Sie diese Worte von James Baldwin getwittert:

Denn nichts ist fest, für immer und immer und immer, es ist nicht fest; die Erde bewegt sich immer, das Licht verändert sich immer, das Meer hört nicht auf, Felsen zu zermahlen. Die Generationen hören nicht auf, geboren zu werden, und wir sind für sie verantwortlich, weil wir die einzigen Zeugen sind, die sie haben. Das Meer steigt, das Licht schwindet, Liebende klammern sich aneinander, und Kinder klammern sich an uns. In dem Moment, in dem wir aufhören, uns gegenseitig zu halten, verschlingt uns das Meer und das Licht erlischt.

Ich erinnere mich, Ihren Tweet gelesen zu haben, und frage mich, ob Sie sich an diesen Tweet erinnern und wo Sie zu diesem Zeitpunkt mit Ihren Gedanken waren.

Dr. Ghassan Abu-Sittah: Ich erinnere mich sehr deutlich daran, dass ich über dieses Zitat nachgedacht habe, weil ich James Baldwin absolut liebe. Ich glaube, dass er mehr als jeder andere Schriftsteller sowohl den Zorn und die Härte eines Revolutionärs als auch die Zärtlichkeit und Güte eines humanitären Denkers einfängt. Oder eines humanistischen Denkers. Und ich ging durch das Al-Shifa‘-Krankenhaus, die Treppen der Verbrennungsstation hinauf, die sich in einem separaten Gebäude auf dem Gelände von Al-Shifa‘ befindet, und beobachtete die Familien, die Al-Shifa‘ in ein Lager für Binnenvertriebene verwandelt hatten, und sah, wie sie sich umeinander kümmerten. Und wie sie sich um ihre Kinder kümmerten. Und wie sie miteinander umgingen. Die Art und Weise, wie die Menschen schon früh beschlossen hatten, sich der Welt des Todes, die die Israelis geschaffen hatten, zu widersetzen, und zwar durch diese ständigen Akte der Liebe und Zärtlichkeit.

Und ich frage mich, als Sie das getwittert haben, was das ‚Licht‘ war.

Das Licht sind die Taten der Liebe, die Menschen einander entgegenbringen, gegenüber völlig Fremden, die Art und Weise, wie die Kinder, die ihre Familien verloren hatten und verwundet waren, von den Familien anderer verwundeter Kinder versorgt wurden, die Art und Weise – einfach die Liebe als eine Form des Widerstands gegen die Welt des Todes.

In diesem Sinne ist das Licht also nicht erloschen. Viele Menschen versuchen, die unermessliche Verzweiflung über das, was wir über die Bildschirme unserer Telefone miterleben, mit der Tatsache in Einklang zu bringen, dass es Menschen gibt, die durchhalten. Und auf diese Weise fängt dieses Zitat beides ein.

Ganz genau. Es gab eine Geschichte über ein Paar, das beschlossen hat, nicht mehr warten zu können, und das sich entschlossen hat, seine Hochzeit in Rafah in einem Zelt zu feiern, als eine Art Akt des Widerstands. Und das sieht man. Früher hat man das ständig gesehen. Und man sieht es immer noch ständig. Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie die Welt darauf wartet, dass dieses Licht ausgelöscht wird, damit wir dann die Hände ringen und den Kopf schütteln und sagen können: Ist das nicht schrecklich, wie diese Dinge völlig ausgelöscht wurden?

Ich war schockiert über die Fähigkeit der Menschen, über Gaza bereits in der Vergangenheitsform zu sprechen. Warum sprechen wir über diese Menschen, als ob sie jetzt nicht mehr am Leben wären?

Und als ob dies nicht noch umkehrbar wäre. Wir können die Toten nicht zurückholen, aber wir können verhindern, dass die 150 bis 200 Menschen, die jeden Tag getötet werden, weiter sterben. Wir können die Toten nicht zurückholen, aber wir können dafür sorgen, dass die Menschen im Norden nicht verhungern. Ich meine, das Problem des Liberalismus, des europäisch-amerikanischen Liberalismus, des westlichen Liberalismus, ist die Art und Weise, wie er seine Sünden mit Historismus reinwäscht.

Das weiße liberale Denken im Westen wartet darauf, dass Gaza stirbt, damit es dann seine Sünden abwaschen kann, indem es das Gemetzel historisiert. Seine Investition in das System – in das globale System, das den Tod der Menschen in Gaza braucht und den Israelis die Waffen verkaufen muss, um sie zu töten – bedeutet, dass es nicht in der Lage ist, es präventiv zu stoppen. Aber gleichzeitig muss sie aufgrund der Art und Weise, wie sie die rassische Überlegenheit des viktorianischen Zeitalters und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch ein Gefühl der moralischen oder kulturellen Überlegenheit ersetzt hat, historisieren und dann weinen und dann versprechen, es nie wieder zu tun.

Ja, genau. Man kann um Menschen trauern, wenn sie nicht mehr bedrohlich sind.

Ganz genau. Wenn man nichts mehr tun muss.

Es scheint, dass das Ausmaß dessen, was in Gaza geschieht, und insbesondere die medizinische Infrastruktur in Gaza, noch nie dagewesen ist. Und gleichzeitig hat Israel eine lange Geschichte – nicht genau so wie jetzt – von Angriffen auf Ärzte und Krankenhäuser. In mancher Hinsicht ist das, was wir hier sehen, also ziemlich neu, in mancher Hinsicht aber auch gar nicht. Was ist für Sie ein Bruch, und was entspricht eher den bereits bestehenden Mustern?

Sie haben also Recht. Am 4. Juni 1982 begannen die Israelis die Invasion des Libanon, indem sie alle Krankenhäuser des Palästinensischen Roten Halbmonds im Libanon mit Luftangriffen traktierten. Und es war immer ein Bestandteil dieser Art von Nekropolitik der israelischen Kriege gegen die Palästinenser, das Gesundheitssystem ins Visier zu nehmen.

Was geschehen ist, ist Folgendes: Die Logik der Eliminierung, von der Patrick Wolfe gesprochen hat, also die Logik, die die Beziehung zwischen Einheimischen und Siedlern bestimmt, die Logik der Eliminierung hat sich von Vertreibung, Transfer und Trennung unter Einsatz von genozidalen Mitteln wie Massakern und großflächigen Tötungen zu einem vollständigen Genozid als Form der Eliminierung entwickelt. Daher werden wir sehen, dass viele der Instrumente, die die Israelis in der Vergangenheit eingesetzt haben, nun zu einer umfassenden Strategie zusammenlaufen. Das Instrumentarium der gezielten Bekämpfung des Gesundheitssektors wurde zu einem zentralen Bestandteil der militärischen Strategie dieses Krieges, denn das Ziel ist nun ein völkermörderisches Ziel; anstatt völkermörderische Instrumente zu verwenden, um die Idee der Eliminierung zusätzlich zu anderen Instrumenten wie Trennung und stiller Vertreibung zu fördern, ist die israelische Gesellschaft nun zum Völkermord als Form der Eliminierung der Einheimischen übergegangen.

Was also das zionistische Bedauern darüber angeht, dass „wir sie nicht alle losgeworden sind“, so ist es jetzt an der Zeit.

Von Anfang an habe ich gesagt, dass dies der Krieg von Benny Morris ist. Wissen Sie, erinnern Sie sich, Benny Morris hat sein erstes Buch geschrieben, und dann, einige Jahrzehnte später, kam er in Haaretz heraus und sagte, der größte Fehler, den die zionistische Bewegung begangen habe, sei, dass sie die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen nicht vertrieben habe. Und wenn sie das nicht tut, wird das zionistische Projekt scheitern und besiegt werden.

Und das spürt man jetzt am Widerstand der Israelis, den Krieg zu beenden. Es gibt einen Autoaufkleber, der überall in Israel zu sehen ist und auf dem steht: „Macht sie fertig“.

Als Sie in Gaza waren, kann ich mir vorstellen, dass das Ausmaß des eindringlichen Traumas, das Sie aufnahmen und zu bewältigen versuchten, ein gewisses Maß an emotionaler Distanz erforderte, nur damit Sie weitermachen konnten. Gleichzeitig verrieten die Dinge, die Sie über das, was Sie sahen, mitteilten, und die Ebene, die Sie wahrnehmen konnten, eine Person, die offen dafür war, verletzlich zu sein, und die sehr aufmerksam war. Wie haben Sie das geschafft?

Es sind also nicht das Blut und die Leichen, die Sie berühren. Es sind die Geschichten der Menschen, die Leben, die zerstört wurden, die Einblicke in das Leben vor der Verletzung, die einen wirklich völlig überwältigen. Man ist daran gewöhnt, mit dem klinischen Aspekt auf eine distanzierte Art und Weise umzugehen, weil man darauf trainiert ist, den Prozess, den mentalen Prozess, zu durchlaufen: Dies ist eine Gliedmaßenverletzung. Da liegt ein Knochen frei. Das ist es, was ich tun muss. Ich muss das tote Gewebe herausnehmen. Ich muss diese Wunde reinigen. Ich muss dieses rekonstruktive Verfahren planen. Aber es geht darum, was vor und nach diesen Fällen passiert, wenn man einen Blick auf das Leben wirft, das vor diesem Moment war, in dem der Körper zerbrochen und das Leben zerrüttet war. Ich meine, man kann sich nicht dagegen wehren, dass man zunächst völlig überwältigt ist und dann von einer großen Traurigkeit überwältigt wird.

Wie kann man dann weitermachen? Ich meine, man hat keine Wahl –

Du hast keine Wahl, weil du versuchst, deinen Kopf über Wasser zu halten. Es gibt einen Tsunami von Verletzungen, die eingetreten sind. Und Sie wissen, dass diese Patienten nie wieder in den Operationssaal zurückkehren können, wenn Sie an diesem Tag nicht 10 oder 12 Fälle behandeln, weil an diesem Tag 400 oder 500 Verletzte in das Krankenhaus gekommen sind.

Ein Teil dessen, was wir sehen, und auch historisch gesehen, ist, dass Ärzte eine wichtige Rolle in den Befreiungsbewegungen der Menschen spielen. Wir haben viele historische Beispiele. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Vor allem bei den Palästinensern, mehr noch als beim ANC, mehr als in Lateinamerika. Die Gesundheit hat in der palästinensischen Befreiungsbewegung und bei den Ideen der palästinensischen Selbstbestimmung immer eine viel zentralere Rolle gespielt als in anderen Ländern. Das zeigt sich schon in den 1950er Jahren, als die kostenlosen Kliniken von Leuten gegründet wurden, die von Universitäten wie der American University in Beirut und der Cairo University kamen. Oder die zentrale Rolle der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft und ihrer Gesundheitszentren in der Libanon-Erfahrung der PLO. Und dann, während der ersten Intifada, die Medical Relief Committees und die Union of Health Work Committees, wie zentral sie für die Idee der Mobilisierung waren.

Ich komme gerade aus Doha zurück, und bei diesem Treffen waren Abdelaziz Allabadi, einer der beiden jungen Ärzte in Tel al-Zaatar während der Belagerung, und Mustafa Barghouti, der mit einer Gruppe anderer junger Ärzte die Medical Relief Committees während der ersten Intifada gegründet hatte. Sie sehen also, dass die Zentralität entscheidend ist. Ein Teil des Widerstands des Gesundheitssystems und dieser Ärzte heute hat seine Wurzeln in dieser Strömung innerhalb der palästinensischen Befreiungsideologie.

Wie ist das möglich? Weil meine medizinische Ausbildung nicht in diese Richtung geht. Und ich denke, im Vereinigten Königreich ist es auch nicht so.

Es geht nicht um die Medizin, sondern vielmehr darum, was die Medizin einem ermöglicht, nämlich die unmittelbare Fähigkeit, in das Leben der Menschen einzugreifen, ihren Kampf zu verfolgen und aus der Nähe zu sehen. Die Medizin ermöglicht es einem, an der Front zu stehen, und die Politik ermöglicht es einem, zu sehen, was man da sieht. Das ist es, was diese Art von medizinischem Aktivismus, wenn man es so nennen will, oder die medizinische Befreiungsideologie ausmacht.

Ja, uns wird beigebracht, die Politik aus der Medizin herauszuhalten, und zwar auf eine Art und Weise, die für jeden anderen Bereich lächerlich wäre, nämlich die Erwartung, dass man sich nicht für die Menschen interessiert, mit denen man arbeitet. Und in Palästina scheint es nicht so zu sein, als ob es diese Einstellung nicht gäbe.

Ich habe den National Health Service vor dieser schleichenden Korporatisierung und Privatisierung gesehen, und ich denke, dass diese Idee, diese lächerliche Idee über Politik und Gesundheit, ein Weg ist, um sicherzustellen, dass die Kommerzialisierung der Gesundheit, die ein Anathema und ein bizarres Konzept ist, auf dem die Korporatisierung der Medizin beruht, unangefochten bleibt. Man kann die Politik nicht in die Medizin einbringen, aber in der Medizin dreht sich alles um Politik. Ob die Folgen der Politik in Bezug auf die Gesundheit der Menschen oder die Folgen der Politik in Bezug darauf, was man wem liefern kann – es ist ein entscheidender Bestandteil der Medizin.

Wie sehen Sie die Rolle des Arztes im Befreiungskampf in Palästina?

Ich denke, die Bereitstellung von medizinischer Versorgung, insbesondere in Krisenzeiten, sei es während der Belagerung und des Massakers von Tel al-Zaatar oder der Belagerung von Beirut ’82, oder der ersten Intifada, oder der zweiten Intifada, oder dieses Krieges. Es geht darum, für sein Volk da zu sein und für sein Volk zu sorgen. Was wir von den Israelis und den palästinensischen Ärzten in diesem Krieg gelernt haben – und ich denke, das ist eine entscheidende Komponente, von der der Rest der Welt lernen kann – ist die zentrale Bedeutung der Zerstörung des Gesundheitssystems als Voraussetzung für die ethnische Säuberung. Es ist ethisch nicht vertretbar, Menschen aus einem Gebiet zu vertreiben, ohne das Gesundheitssystem zu zerstören.

Das israelische Militär hat darauf bestanden, jeden Aspekt des Gesundheitssystems zu demontieren und zu zerstören – nicht nur die physische Zerstörung von Krankenhäusern, sondern auch die Ermordung von 340 Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern, die Zerstörung der medizinischen Schulen, die Verhinderung des Zugangs zu Medikamenten und Treibstoff, all diese Dinge, sie nehmen das Gesundheitssystem Stein für Stein weg – ist ein Hinweis darauf, dass man in der modernen Zeit Gebiete nicht ethnisch säubern kann, ohne das Gesundheitssystem zu zerstören, weil das Gesundheitssystem die Menschen in ihren Gemeinschaften verankert. Und dennoch haben palästinensisches Gesundheitspersonal und palästinensische Krankenhäuser die Evakuierungsdrohungen der israelischen Armee von Beginn des Krieges an zurückgewiesen.

Ja, die Medizin ist eine Barriere gegen den Tod. Und die Ärzte präsentieren sich auch als solche. Das ist auf einer Makroebene. Was mir auf der Mikroebene aufgefallen ist – und das schon seit Jahrzehnten, nicht erst jetzt -, ist die Darstellung des israelischen Arztes in den großen amerikanischen medizinischen Fachzeitschriften, der bereit ist, alle Menschen medizinisch zu versorgen, egal ob sie Palästinenser sind oder nicht, ob sie militant sind oder nicht, dieses Wohlwollen, das für einen Arzt charakteristisch ist, die Bereitschaft, Menschen zu behandeln. Im Gegensatz zum palästinensischen Arzt, der nicht nur kein wohlwollender Akteur ist, der keinen Israeli behandeln wird, hasserfüllt, boshaft, was auch immer, sondern auch kein Arzt.

Er ist ein Aktivist in einem weißen Kittel. Ein politischer Akteur in einem weißen Kittel. Eines der interessanten Dinge an diesem Krieg ist, wie die westlichen Medien von der Unterdrückung palästinensischer Stimmen dazu übergingen, israelische Stimmen zu zensieren, um den Zionismus vor den Erklärungen der Israelis zu schützen. Die Tatsache, dass zu Beginn des Krieges 400 israelische Ärzte eine Petition unterzeichneten, in der sie die IDF aufforderten, Krankenhäuser anzugreifen, wurde in der westlichen Presse weder kommentiert noch berichtet. Die Tatsache, dass wochenlang bis zum Urteil des IGH und der Anhörung vor dem IGH viele Erklärungen israelischer Politiker, völkermörderische Erklärungen, Erklärungen über die Absicht, den Gazastreifen ethnisch zu säubern, nicht berichtet wurden. Die westlichen Medien bringen also nicht nur palästinensische Stimmen zum Schweigen, sondern auch wütende israelische Stimmen, um das Image des Zionismus vor ihnen zu schützen. Denn diese Leute sind mittlerweile betrunken von 75 Jahren Straffreiheit und sagen daher nur noch Dinge, die ihre Mitverschwörer im Westen nicht hören wollen.

Ich tue mich schwer damit, das als Psychose zu bezeichnen, weil man damit in gewisser Weise dem Akteur die Handlungsfähigkeit nimmt.

Ganz genau. Es ist die Psychose der Deutschen in den 30er und 40er Jahren. Es ist die Psychose, wirklich zu denken – die Psychose der weißen südafrikanischen Buren in den 80er Jahren. Es ist die Psychose des Denkens – die Psychose der weißen südafrikanischen Buren in den 80er Jahren -, wenn man wirklich denkt, dass nichts falsch ist an dem, was man sagt, weil niemand einen dafür zur Kasse bittet. Es ist die Normalisierung des Unaussprechlichen. Und so fängt man an, das Unaussprechliche in Worte zu fassen. Und was sie nicht begreifen, ist, dass der westliche Liberalismus auf Heuchelei beruht, auf dem völligen Gegensatz, dass das, was man sagt und das, was man tut, nicht dasselbe sein sollte. Man will es zwar, aber man muss etwas ganz anderes sagen.

Das Schwierige für mich ist, wenn man zum Beispiel einen Patienten auf seine Urteilsfähigkeit hin beurteilt und wissen muss, ob er Einsicht hat. Diese Menschen können sich selbst nicht hören.

Sie haben keine Einsicht. Ich meine, ihre Besessenheit mit TikTok-Videos, in denen sie Leute in die Luft jagen oder ihr Hab und Gut stehlen oder die Häuser anderer in die Luft jagen. War es Haaretz, die eine ganze Geschichte über die Kochkünste israelischer Soldaten in palästinensischen Küchen brachte? Ich meine, das ist eine Gesellschaft, die in einer völkermordenden Blase lebt. Sie haben die Palästinenser so sehr entmenschlicht, dass die Palästinenser für sie keine Untermenschen mehr sind. Sie sind unsichtbar geworden. Es geht also nicht um die Küche von jemandem. Nein, es ist Ihr Sohn, der all die schönen Kochkünste übt, die Sie ihm beigebracht haben, während er im Feld ist. Er ist nicht im Haus von jemandem. Er hat diese Leute höchstwahrscheinlich gerade umgebracht.

Aber das haben ihre Großeltern ’48 auch getan. Sie zogen in die Häuser der Leute ein (nachdem sie die Bewohner ethnisch gesäubert hatten). Das war völlig in Ordnung.

Völlig in Ordnung. Sie zogen in die Häuser der Leute ein. Und sie haben ihre Möbel gestohlen. Es gibt ein Buch, das vor ein paar Jahren herauskam, in dem es darum geht, wie viele Häuser sie geplündert haben, bis zu dem Punkt, an dem, ich glaube, es war Ben-Gurion, der sagte: „Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass wir in demselben Land leben müssen wie diese Leute.

Ich kann mir das Verhalten dieser Menschen gegenüber anderen Menschen nicht erklären. Ich wusste nicht, dass die Menschheit so weit gehen kann.

Für mich, weil ich mir viele medizinische Berichte von Kindern ansehe, die versuchen, zur Behandlung herauszukommen. Die Zahl der Kinder, die von Scharfschützen erschossen wurden – Kinder, die von Scharfschützen erschossen wurden. Und das Besondere am Scharfschützen ist die Intimität, die ihm das Periskop, das Fernrohr, verleiht. Dieser Mensch wusste es.

Als ich in Al-Ahli war, wurden gegen Ende des Einsatzes viele Menschen von diesen Quadcoptern, diesen Drohnen mit Scharfschützengewehren, erschossen. Und ich erinnere mich, dass es an einem Tag über 20 waren. Und ich erinnere mich an den 19-, 20- oder 18-Jährigen auf der anderen Seite des Videospiels, der beschloss, einen neunjährigen Jungen und seine Mutter zu erschießen. Ich meine, es ist unfassbar und erschöpft die Sprache, wenn man versucht zu verstehen, wie es zu diesem Punkt kommen konnte.

Und ich sage mir immer wieder, dass es nicht unsere Aufgabe ist, es psychologisch zu verarbeiten. Wir müssen versuchen, es zu verhindern.

Das müssen wir auch. Es gibt keine Anpassung. Wir müssen es besiegen. Das ist eine völkermordende Ideologie. Man muss sie besiegen. Die Israelis haben jetzt die Grenze zu den Roten Khmer überschritten. Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen: Welchem Flügel der Roten Khmer wollen wir entgegenkommen? Und was wir in der israelischen Gesellschaft sehen, sind Ärzte, Taxifahrer, Akademiker. Wenn Sie mit palästinensischen Akademikern sprechen, die an israelischen Universitäten arbeiten, und hören, was ihnen zugemutet wird – ich spreche von Leuten, die in Menschenrechtsabteilungen und Rechtsabteilungen arbeiten -, was sie ihren israelischen Kollegen berichten. Es liegt an den Israelis, sich zu entscheiden, ob sie ihren Weg zurück zur Menschlichkeit finden wollen. Aber was der Rest der Welt tun muss, ist, sie zu besiegen.

Screenshot einer Pressekonferenz nach dem Angriff auf das Al-Ahli Arab Hospital mit dem MSF-Arzt Ghassan Abu Sitta und Vertretern des Gesundheitsministeriums von Gaza. (Foto: Screenshot von Aljazeera Arabic Youtube Channel)

Screenshot von einer Pressekonferenz nach dem Angriff auf das Al-Ahli Arab Hospital mit Dr. Ghassan Abu-Sittah und Vertretern des Gesundheitsministeriums von Gaza. (Foto: Screenshot aus dem arabischen Youtube-Kanal von Aljazeera)

Sie reisen schon seit langem nach Gaza. Dr. Ang Swee Chai erwähnt in ihrem Buch „Von Beirut nach Jerusalem“, dass sie mit Ihnen nach Gaza gereist ist. Sie erklärt, dass die Rolle der besuchenden Chirurgen in Gaza nicht so sehr in der Durchführung von Operationen besteht, sondern vielmehr in der Fortbildung und Versorgung. Die palästinensischen Ärzte vor Ort sind fähig. Sie werden zwar getötet, aber es gibt keinen Mangel an Fähigkeiten. Worin sehen Sie also Ihre Rolle als Arzt dort?

Diesmal war es die schiere Zahl der Verwundeten, die dazu führte, dass die Zahl der Betten in Gaza vor dem Krieg bei 2.500 lag. Am Ende der ersten Woche hatten wir bereits mehr als 2.500 Verwundete. Als ich also am 7. Oktober die Entscheidung traf, dorthin zu gehen, traf ich diese Entscheidung, weil ich wusste, dass die Zahl der Verwundeten bei weitem nicht die Fähigkeiten, sondern die schiere Anzahl der Menschen vor Ort übersteigt, die diese Arbeit leisten können.

Die Ärzte hier wollen nach Gaza gehen, um zu helfen, aber sie zögern, denn was können wir tun, wenn die Hilfe nicht ankommt, wenn die medizinische Versorgung nicht ankommt?

Nichts. Ich meine, das ist das Problem: Wohin soll man gehen? In ganz Gaza gibt es nur noch das Europäische Krankenhaus, das Besuchsteams aufnehmen kann. Die Zerstörung des Systems durch die Israelis hat dazu geführt, dass es einen relativen Überschuss an medizinischem Personal gibt, weil ganz Gaza jetzt mit neun Operationssälen im Europäischen Krankenhaus auskommt. Und die Israelis verhindern, dass neue Feldkrankenhäuser mit neuen Kapazitäten hinzukommen.

Ich verstehe einfach nicht… Ich verstehe nicht, wie…

Nein, es ist Völkermord. Es ist Völkermord. Sehen Sie, das Problem ist, dass wir akademisch über Völkermord gesprochen haben, als wäre es eine Metapher oder ein ideologisches Konstrukt. Aber was in Gaza geschieht, ist buchstäblich ein Völkermord. Es ist mathematisch gesehen ein Völkermord. An einem Ort mit zweieinviertel Millionen Einwohnern wurden wahrscheinlich 40.000 bis 50.000 Menschen getötet, denn die Zahl der Menschen, die unter den Trümmern liegen, die Zahl der Menschen, die getötet wurden und über die nicht berichtet wurde, die Zahl der Menschen, die im Stillen an Epidemien und Hunger sterben – das sind 40.000 bis 50.000. Von zweieinviertel Millionen ist das rechnerisch ein völkermörderischer Prozentsatz. 13.000 Kinder sind rechnerisch eine völkermörderische Zahl. Es gibt also eine Logistik des Völkermords, die sich entfaltet, und dies ist ein Teil der Logistik des Völkermords.

Es ist so unverfroren. Das ist der Teil, der verwirrend ist.

Es ist die Straffreiheit. Das ist, wenn man betrunken ist von 75 Jahren Straffreiheit. Man beginnt den Krieg mit einem Geständnis. Bevor man den Krieg beginnt, gesteht man vor der ganzen Welt, was man zu tun gedenkt. Man gesteht weiterhin mündlich, was man zu tun gedenkt. Und dort, wo man keine Kamera findet, nimmt man sich selbst auf Video auf, wenn man Verbrechen begeht, weil man durch die 75 Jahre der Straffreiheit so distanziert ist. Man ist so distanziert von einer Welt, in der Handlungen Konsequenzen haben.

Für die Israelis hatten Handlungen nie Konsequenzen, weil der Westen diese Infrastruktur aufgebaut hat, um Straffreiheit zu gewährleisten, die sich von den Redaktionen medizinischer Fachzeitschriften bis zur BBC, zu CNN und zum Royal College of Physicians and Surgeons erstreckt. Es gibt eine ganze Infrastruktur der Straffreiheit, die über die politische Führung hinausgeht, die die israelische Straffreiheit sichergestellt hat und den Israelis geholfen hat, in diesen dissoziativen Zustand zu kommen, in dem sie nicht sehen können – oder nicht sehen müssen, oder nicht sehen können, wen kümmert es? Aber sie sehen nicht, dass das, was sie tun, irgendeine Auswirkung auf den Rest der Welt hat, weil es nie eine Auswirkung auf den Rest der Welt hatte. Denn die gesamte Invasion des Libanon mit 35.000 Toten wurde von der westlichen Wissenschaft und den westlichen Medien mit einem fiktiven Attentat auf den israelischen Botschafter in London und der Notwendigkeit, die PLO zu zerstören, in Verbindung gebracht. Jeder israelische Völkermord wurde vom Westen immer beschönigt. Und so kommt man 2023, 2024 an einen Punkt, an dem es keine Konsequenzen für diese Taten gibt. Warum sollten die Israelis glauben, dass es Konsequenzen für Taten geben wird, die sie seit 75 Jahren begehen?

Und die Verurteilungen sind immer mit einem Sternchen versehen, als ob man sagen wollte: „Das entspricht nicht dem, was die Mehrheit der israelischen Bevölkerung will. Einige Israelis tun dies oder jenes. Oder Siedler tun dies und jenes. Das ist immer der Rahmen, um das, was wir sehen, zu einer Ausnahme zu machen. Es ist nie erlaubt, weitergehende Schlüsse oder Muster aus dem Verhalten zu ziehen.

Nein, unabhängig davon, wie viele es sind und welche Positionen sie vertreten. Eine israelische Kinderärztin stichelte gegen ihre arabischen Kollegen, dass sie jeden Morgen aufwacht und Al Jazeera einschaltet, um zu sehen, wie palästinensische Kinder getötet werden, bevor sie zur Arbeit gehen kann.

Es ist beunruhigend, aber es gibt dieses durchdringende sadistische Vergnügen.

Ja, genau. Ja, ja, ja. Ganz genau. Ganz genau.

Aber wir versuchen, uns auf die Menschlichkeit zu konzentrieren, die wir auf der anderen Seite sehen, vor allem bei den Menschen in Gaza. Ich höre Dinge wie: ‚Die Menschen in Gaza verteidigen ihre Menschlichkeit‘. Nein, sie verteidigen die Menschlichkeit für die ganze Welt.

Was haben Sie aus Gaza über das Potenzial der Medizin gelernt?

Ich bin in die Medizin gegangen, nachdem ich begonnen hatte, fast eine Unterkunft zu bauen: Die Invasion des Libanon war ein sehr prägender Moment in meinem Leben als Teenager. Und weil mein Vater Arzt war, wollte ich – im Vereinigten Königreich gibt es einen Studiengang, der PPE heißt, ‚Politik, Philosophie und Wirtschaft‘. Ich wollte nicht Medizin studieren. Und so kam ich zu der Erkenntnis, dass man als Mediziner die Möglichkeit hat, in das Leben der Menschen einzutauchen, weil sie es einem erlauben, an ihrem Leben teilzuhaben, wie es in keinem anderen Beruf möglich ist. Und man kann ihr Leben auf makrokosmischer und mikrokosmischer Ebene beeinflussen, wie es in keinem anderen Beruf möglich ist. Wenn Sie sich mit den analytischen Fähigkeiten und den Linsen ausstatten, mit denen Sie das, was Sie in der Klinik betrachten, besser sehen können, dann wird Ihr Leben sehr viel bereichernder, denn aus dem Mikrokosmos können Sie dann den Makrokosmos und das große Ganze ableiten. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie über die nötigen analytischen Fähigkeiten verfügen, wenn Sie Ihre Medizin als Sozialwissenschaft und nicht als rein wissenschaftliches Unterfangen betrachten, dann können Sie jeden Patienten als Teil eines größeren Puzzles sehen.

Und es ermöglicht Ihnen, Zeuge des Leidens der Menschen zu werden, das sich hinter diesen Türen abspielt, Menschen, die ihrer Stimme beraubt worden sind. Und es erlaubt Ihnen, auf eine Art und Weise zu agitieren, auf die das System nicht vorbereitet ist, denn Sie sind der Spross der Ehrbarkeit im westlichen Berufsleben. Du bist ein Arzt. Wenn du also anfängst zu agitieren, dann ist es wahrscheinlicher, dass du gehört wirst.

Die Ironie der Geschichte ist, dass man immer wieder betonen muss, dass man ein britisch-palästinensischer Arzt ist, denn Gott bewahre, wenn man nur ein palästinensischer Arzt ist, dann hat die Aussage nicht das gleiche Gewicht. Und Ihre Aussage ist nicht so aussagekräftig, wie wenn Sie blond und blauäugig wären, ein rein britischer Arzt. Es geht also darum, Risse in dieser Mauer zu finden, die zum Schutz des zionistischen Projekts errichtet wurde, damit Ihre Stimme durchdringen kann und Sie für die Opfer, die Sie behandelt haben, Zeugnis ablegen können, denn das sind Sie ihnen schuldig. Sie sind es Ihren Patienten schuldig, dafür zu sorgen, dass ihre Geschichten erzählt werden.

Zur Darstellung des Arztes als Briten, oder dass man eine Identität mit Bindestrich haben muss, um glaubwürdig zu sein: Fast jeder Aufsatz, den ich hier in einer großen Nachrichtenagentur über Medizin in Gaza gesehen habe, hat eine Art… z.B. hat die Los Angeles Times gerade einen Artikel über Gaza veröffentlicht, der sich viral verbreitet hat. Und die Schlagzeile beginnt mit ‚Ich bin ein amerikanischer Arzt‘.

Ja, das habe ich gesehen! Ich bin ein amerikanischer Arzt“, „Ich bin nicht so hysterisch wie diese braunen Leute, und deshalb werde ich Ihnen die Wahrheit sagen“. Aber man ist so verzweifelt, dass die Wahrheit herauskommen muss, dass es einem nichts mehr ausmacht.

Ich habe bemerkt, dass ich fast… nicht ganz aufgehört habe, die Politik zu registrieren, aber es ist mir egal. Ich will nur, dass die Geschichte rauskommt. Sie sehen uns nicht als Menschen. Und das ist sehr offensichtlich. Wie Sie sagten, wird man nur dann als Mensch gesehen, wenn man bereit ist, sich von seinem eigenen Volk zu distanzieren.

Wir sind die Opfer dessen, was seit dem Ende der 60er Jahre bis heute passiert ist. Wir können nicht mehr von der nationalen Befreiung des Südens als gleichberechtigter Partner des Nordens sprechen. Wir können nicht mehr von Solidarität sprechen, sondern von Nächstenliebe; und wir können nicht mehr von Standhaftigkeit sprechen, sondern von Widerstandsfähigkeit; und wir können nicht mehr von einer Menge anderer Dinge sprechen. Man hat uns unsere Sprache der nationalen Befreiung geraubt.

Blutflecken auf einem Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds, nach einem israelischen Luftangriff am Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, 3. November 2023.

Blutflecken auf einem Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds, nach einem israelischen Luftangriff am Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, 3. November 2023. (Foto: Saeed Jaras/APA Images)

Als Sie im Oktober in Gaza ankamen, was hatten Sie erwartet?

Ich dachte, es würde eine schlimmere Version des Krieges von 2014 werden. Es ist keine schlimmere Version von irgendetwas. Dies ist ein anderer Krieg. Es ist ein völkermordender Krieg. Der Unterschied zwischen ihm und anderen Kriegen ist der Unterschied zwischen Tsunamis und Überschwemmungen. Beide bestehen aus Wasser, aber da hört die Ähnlichkeit auch schon auf.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie das Gefühl haben, dass das, was Sie gesehen haben, Sie verändert hat.

Ganz genau. Ich habe mich verändert, so wie jeder andere auch verändert wurde. Ich meine, ich habe mich durch meine Erfahrungen verändert, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich nicht verändert hat. Ich glaube nicht, dass es eine einzige nicht-weiße Person gibt, die im Westen lebt und ein Auge auf die Geschehnisse geworfen hat, die sich nicht verändert hat. Wenn man Lula zuhört, merkt man, dass dieser Krieg den Süden in seiner Beziehung zum Norden verändert hat.

Wie geht es jetzt weiter? Inwiefern haben Sie das Gefühl, dass Sie sich neu orientiert haben oder dass sich Ihr Rollenverständnis verändert hat?

Ich möchte den Rest meines Arbeitslebens damit verbringen, denen zu dienen, denen ich nicht dienen konnte. Ich meine, für mich wird mein Leben noch mehr mit dem Schicksal von Gaza verbunden sein. Ich glaube, dass es unsere Pflicht, unser Bündnis mit denen, die getötet wurden, ist, Gaza wiederaufzubauen.

Die Sache mit diesem Krieg… obwohl es viel Schmerz gibt, hat dieser Krieg Israel als nichts anderes als eine Tötungsmaschine entlarvt – es ist nicht einmal eine Kampfmaschine, es ist einfach eine Tötungsmaschine. Was haben sie außer dem Töten all dieser Menschen erreicht? Sie sind nicht in der Lage, das Land zu halten. Israel ist nicht in der Lage, den Gaza-Streifen wieder zu besetzen. Es ist in der Lage, in den Gazastreifen einzudringen, aber es ist nicht in der Lage, den Gazastreifen wieder zu besetzen. Und die ganze Idee, dass die Palästinenser ihr Land ’48 verlassen haben – die Palästinenser sind trotz eines völkermörderischen Krieges in Gaza geblieben. Trotz des völkermörderischen Krieges gibt es 700.000 Menschen im Norden. Trotz des völkermörderischen Krieges sind die Menschen in Gaza geblieben. Ich fordere jede andere Nation auf der Welt auf, ein Viertel dessen durchzumachen, was die Palästinenser durchgemacht haben, und am Ende nicht zu gehen.

Und die Israelis mussten, um diesen völkermörderischen Krieg führen zu können, viele ihrer heiligen Kühe schlachten, viele ihrer Gründungsmythen mussten über Bord geworfen werden. Und Staaten überleben das Töten von Gründungsmythen nicht. Der Gründungsmythos, dass der Staat alles tun wird, um das Leben der Israelis zu retten, hat sich offensichtlich als unwahr erwiesen. Der Mythos, dass Technologie in einem unendlichen Verhältnis zur Macht steht, wurde vollständig entlarvt. 5 Millionen Merkavas werden durch 500 Dollar teure, lokal hergestellte Versionen der Panzerfaust zerstört.

Die Israelis haben beschlossen – und vergessen Sie die Familien der Geiseln -, dass die israelische Gesellschaft diesen völkermörderischen Krieg lieber führen will als das Leben dieser Geiseln zu retten. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem alle Geiseln von den Israelis getötet werden.

Es gibt kein Bild des Sieges. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Egal, wie lange es dauert, das einzige, was möglich ist, ist anhaltendes Töten.

Ich meine, wenn man hört, was sie mit Dr. Mohammed Abu Silmiyeh machen, dem medizinischen Direktor des Al-Shifa‘-Krankenhauses, den sie verhaftet haben, um ihn dazu zu bringen, im Fernsehen zu sagen, dass es unter Al-Shifa‘ Tunnel gibt. Sie brachen ihm beide Arme. Sie zwangen ihn, auf allen Vieren zu gehen, mit einer Kette um den Hals, und vor den anderen Ärzten von einem Teller auf dem Boden zu essen, weil er sich geweigert hatte, im Fernsehen zu sagen, dass die Israelis recht hätten.

Die Israelis hofften auf ein Bild in Al-Shifa‘, auf ein Siegesfoto vor dem Al-Shifa‘-Krankenhaus, und sie haben es nicht bekommen. Und sie haben auch kein Bild des Sieges bekommen.

Es geht hier hauptsächlich um die Optik. Aber es gibt eine besondere Besessenheit von Ärzten: Verhaftung von Ärzten, Schändung von Ärzten, Nachahmung von Ärzten – das ist neu, denke ich -. Sie müssen sich also auch darüber im Klaren sein, was ein Arzt für die Palästinenser bedeutet.

Es geht hier um die Nekropolitik, die für die Politik des israelischen Siedlerkolonialismus von zentraler Bedeutung ist. Eine der Möglichkeiten, die wir vorhin über die zentrale Bedeutung der medizinischen Versorgung und des Gesundheitswesens in der palästinensischen Befreiungsbewegung diskutiert haben, besteht darin, dass die Politik des Lebens für die Palästinenser instinktiv das Gegenmittel zur Politik des Todes der Israelis war, noch bevor wir den Namen für die israelische Nekro-Politik hatten. Dies ist also ein Teil der Politik des Todes, die versucht, die Politik des Lebens zu bekämpfen.

Das ist die destillierte Version dessen, was wir hier sehen.

Ich habe gehört, dass Sie ein Projekt ins Leben gerufen haben, um Kindern im Libanon den Zugang zu rekonstruktiver Chirurgie zu ermöglichen. Könnten Sie etwas dazu sagen, was dieses Projekt beinhaltet?

In der Wiederherstellungschirurgie sind Kriegsverletzungen eine ganz andere Art von Trauma. Man braucht also ein gewisses Maß an Fachwissen und Erfahrung, das es leider nur im Libanon gibt, weil der Libanon durch den Bürgerkrieg und den Krieg von 2006 zur Drehscheibe für irakische und dann für syrische Patienten wurde. Das Gesundheitssystem, auch der private Sektor, verfügt über ein Maß an Erfahrung und Fachwissen im Umgang mit Kriegsverletzungen, das es anderswo nicht gibt. Vielleicht in Jordanien, wo die meisten Ärzte aus der Armee kommen, aber das war’s auch schon.

Die Idee ist, dass diese Kinder im Laufe ihrer Kindheit zwischen 8 und 12 Operationen benötigen und dass es sich um komplexe Verletzungen und komplexe Behandlungspfade handelt, die eine integrierte multidisziplinäre Betreuung erfordern, die die psychosoziale Betreuung mit der Rehabilitation und der Operation verbindet. Als ich an der AUB war, leitete ich das einzige Programm, das sich mit Kriegsverletzungen bei Kindern befasste, und zwar mit einer Organisation namens INARA (die sich der rekonstruktiven Chirurgie für kriegsverletzte syrische Kinder widmet). Es geht also darum, diese Erfahrung und dieses Fachwissen einzubringen und diese Art von ganzheitlicher Betreuung über den gesamten Weg hinweg anzubieten. Es geht also nicht nur um die rekonstruktive Chirurgie, sondern auch um die psychosoziale Betreuung und nicht nur um die Wundheilung, sondern auch um die Rehabilitation und die Arbeit mit diesen Kindern bei der Wiedereingliederung in den Gazastreifen. Es wird also versucht, dieses Fachwissen einzubringen, um diesen Kindern mit komplexen Verletzungen die Behandlung zukommen zu lassen, die sie brauchen.

Die Infrastruktur, so scheint es, ist größtenteils vorhanden. Es geht nur darum, die Behandlung für eine andere Bevölkerungsgruppe durchzuführen.

Und es geht darum, Leute zu finden, die diese Erfahrung, dieses Fachwissen und diese Sichtweise auf die Komplexität und die Bedürfnisse teilen.

Eine Anmerkung, mit der ich enden möchte – nicht gerade Hoffnung, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Moment für viele Menschen viele Dinge geklärt hat.

Eher ein Moment der Klarheit als ein Moment der Hoffnung.

Ja. Ich habe mich gefragt, was von uns innerhalb und außerhalb der Medizin verlangt wird, um diesem Moment zu begegnen – also, was die Menschen tun sollten.

Ich denke, was wir tun müssen, ist, das Projekt des Völkermordes zu besiegen. Und da das völkermörderische Projekt ein fester Bestandteil des Krieges ist, werden die Israelis versuchen, es als festen Bestandteil des Waffenstillstands einzuführen. Die Israelis versuchen immer, im Waffenstillstand das zu erreichen, was sie im Krieg nicht erreichen. Und so werden die Israelis versuchen, die Belagerung zu verlängern. Sie werden versuchen, die Zahl der Menschen zu erhöhen, die an den Seuchen, an ihren Wunden sterben. Das völkermörderische Projekt wird weitergehen. Unser Kampf muss darin bestehen, das völkermörderische Projekt der Israelis zu besiegen.

An allen Fronten.

Ganz genau. Das ist interessant. Denn wir sehen, wie sich etwas entfaltet, das es noch nie gegeben hat. Wir sehen die Komponenten eines völkermörderischen Projekts. Ein Völkermord ist nicht nur die physische Vernichtung von Individuen, sondern auch ein Soziozid: die Zerstörung der Universitäten, der Schulen, der Friedhöfe, der historischen Gebäude in Gaza und historischer Teile. Und der Völkermord ist die physische Vernichtung, und beide gehen Hand in Hand. Und der Wiederaufbau, die Vereitelung dieses Projekts – für Menschen außerhalb der Medizin -, der Wiederaufbau der Schulen, der Universitäten, der Friedhöfe, der historischen Stätten, die zerstört wurden, ist ein ebenso wichtiger Bestandteil der Vereitelung des Völkermords, der nicht endet, wenn der Krieg endet.

Die Sache mit dem Völkermord und dem Siedlerkolonialismus ist, wie wir bei den Kanadiern und den Australiern gesehen haben, dass die Siedlergesellschaften, wenn sie einmal zum Völkermord als Form der Eliminierung übergegangen sind, nicht mehr zurück können. So haben wir gesehen, wie die Kanadier in den 70er Jahren immer wieder Kinder der Ureinwohner töteten und sie auf den Schulhöfen vergruben. Und wir haben gesehen, wie die Australier in den 80er Jahren versucht haben, die Brunnen der Aborigine-Gemeinden zu vergiften. Die Sache ist die, dass dies nicht nur Auswirkungen auf das Westjordanland und die Palästinenser innerhalb der 48er Jahre hat, sondern auch auf den Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten. Wenn Siedlergesellschaften den Rubikon zum Völkermord einmal überschritten haben, kommen sie nie wieder zurück. Sie können nie wieder zu anderen Formen der Eliminierung zurückkehren.

In dieser Hinsicht ist es existenziell. Die Israelis haben nicht unrecht, wenn sie dies als existenziell ansehen. Es ist nur so, dass ihre Seite die Seite des Todes ist.

-die in Abwesenheit der anderen zu existieren versucht.

Ja, und ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Israelis in diesem Moment genau das denken. Sie haben die Absicht, sich zu vernichten. Und diese Idee einer Zweistaatenlösung wird in Umlauf gebracht.

Ja, absolut. Aber sie wurde in Umlauf gebracht, um die Tötung der Iraker während der Madrider Konferenz zu rechtfertigen – die Amerikaner werden sie jedes Mal hervorholen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Und das ist der historische Fehler, den die Palästinenser begangen haben. Sehen Sie, der ANC war bereit, über alles zu verhandeln, nur nicht über die Abschaffung der Apartheid-Ideologie. Das Versagen der Palästinenser, die Zerstörung des Zionismus als Ideologie in den Mittelpunkt zu stellen, ohne die es keine Möglichkeit zu Verhandlungen oder zur Koexistenz gibt – jetzt zahlen wir den Preis dafür. Es ist ein Versäumnis, die Natur der kolonialen Ideologie der Siedler zu akzeptieren.

Eine letzte Frage: Wo verankern Sie die Hoffnung?

Oh, in Gaza. Ganz genau.

