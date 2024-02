The Killing Fields of Gaza Throughout, and to its eternal shame, the West along with Arab governments in the region have stood by and offered nothing in the way of serious and meaningful intervention, writes John Wight. By John Wight Medium No universal history leads from savagery to humanitarianism, but there is on

Israelische Zerstörung des Gazastreifens, 17. Oktober 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Zu seiner ewigen Schande haben der Westen und die arabischen Regierungen in der Region die ganze Zeit über tatenlos zugesehen und keine ernsthafte und sinnvolle Intervention angeboten, schreibt John Wight.

Die Schlachtfelder von Gaza

Von John Wight

Medium

14. Februar 2024

Es gibt keine Universalgeschichte, die von der Grausamkeit zum Humanismus führt, aber es gibt eine, die von der Steinschleuder zur Atombombe führt. -Theodor Adorno

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat unermüdlich behauptet, mit Israels Militäraktion in Gaza im Namen der jüdischen Opfer des Nazi-Holocaust zu handeln.

In Wahrheit sind sein Regime und sein Militär in den letzten Monaten mit ihren Aktionen den Wächtern viel näher gekommen als den Insassen von Hitlers Todeslagern in dieser dunklen Zeit der Menschheit.

Mit anderen Worten und einfacher ausgedrückt: Wenn man auf einen Völkermord mit noch mehr Völkermord reagiert, wird man genau zu dem, gegen das man zu sein vorgibt. Genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt, nach vier Monaten der mörderischen und völlig wahllosen Militärkampagne der IDF gegen die Bevölkerung von Gaza.

Zu seiner ewigen Schande hat der Westen zusammen mit den arabischen Regierungen in der Region die ganze Zeit über tatenlos zugesehen und keine ernsthafte und sinnvolle Intervention angeboten. Laue und laue Aufrufe zu humanitären Pausen, vorübergehenden Waffenstillständen, Waffenstillständen, humanitärer Hilfe – all das ist wie Schneeflocken auf dem Boden zerfallen und verdunstet, so groß war ihre Ohnmacht.

Das Ergebnis sind 13.000 palästinensische Kinder, die bisher unter den Raketen und Bomben einer Militärmaschinerie des 21. Jahrhunderts in den Händen einer Regierung, die aus Männern mit dem Verstand des 14.

Netanjahu und seine Anhänger werden nicht eher zufrieden sein, bis die Geschichte, die Kultur und die gesamte Existenz der Palästinenser ins Museum verbannt sind. Dies ist sowohl offensichtlich als auch implizit in dem wahnsinnigen Gemetzel, das sie veranstaltet haben und derzeit veranstalten.

Ein verdrehtes Weltbild, das auf dem Prinzip „Macht ist Recht“ und der Rassenhierarchie beruht, hat im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Ungeheuer hervorgebracht. Und in dieser Hinsicht ist Benjamin Netanjahu nur der jüngste in einer langen Reihe.

Auch in dieser Hinsicht hat er jedem von uns, der noch im Besitz eines schlagenden Herzens und eines Gewissens, ganz zu schweigen von einem Bewusstsein, ist, eine moralische Verletzung zugefügt.

In Washington residiert derzeit nicht der Führer der freien Welt, sondern ein Mann, der versucht, seinen eigenen Arsch zu retten. Bidens kognitiver Verfall wird nur noch von seiner moralischen Verworfenheit übertroffen; sein Mangel an Skrupeln wird nur noch von seinem Übermaß an Heuchelei übertroffen.

Indem er Netanjahu in Gaza einen Blankoscheck in Form von Militärhilfe ausstellt, während er gleichzeitig zur Zurückhaltung mahnt, hat seine Regierung ein Meer von Blut an ihren Händen und eine Wüste von Glaubwürdigkeit. „Die Hölle ist leer, und alle Teufel sind hier“, warnte Shakespeare in Worten, die heute, da diese Worte geschrieben werden, noch immer zutreffen.

Lichtprojektion, Washington, D.C., 31. Dezember 2023. (Diane Krauthamer, Flickr,

CC BY-NC-SA 2.0)

Israels völkermörderisches Gemetzel hat über die Zerstörung des Gazastreifens und seiner Bevölkerung hinaus den blumigen Vorhang der Menschenrechte, der Demokratie und des Völkerrechts zurückgezogen, um die wilden Bestien der Hegemonie, des Militarismus und der weißen Vorherrschaft zu enthüllen, die in Wahrheit die Grundlage für das Engagement des Westens gegenüber dem Rest der Welt, insbesondere dem globalen Süden, bilden.

„Der letzte Christ ist am Kreuz gestorben“, behauptete Nietzsche, und wer könnte schon behaupten, dass der prominenteste Misanthrop der Weltphilosophie mit dieser Behauptung falsch lag?

Joe Biden könnte im wahrsten Sinne des Wortes zum Telefonhörer greifen und dem Ganzen ein Ende setzen. Mit dem nötigen politischen Willen und grundlegendem Anstand könnte er die Waffenlieferungen an Israel stoppen und einen sofortigen Waffenstillstand anordnen.

Dass er stattdessen zulässt, dass dieser Wahnsinn weitergeht, ist ein düsteres Vermächtnis, das sowohl ihn als Mann als auch seine Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten für immer prägen wird.

In Großbritannien ist der nicht gewählte Amtsinhaber in der Nummer 10, Rishi Sunak, das, was passiert, wenn man zulässt, dass ein politisches System zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Banken- und Finanzsektors eines Landes wird. Mittelmaß ist das Beste, was man über einen kleinen Mann mit noch kleineren Ideen sagen kann.

Sunak und Netanjahu in Jerusalem im Oktober (Simon Walker / No 10 Downing Street,

CC BY 2.0)

Sein Gegenkandidat Sir Keir Starmer scheint derweil darauf bedacht zu sein, nach den diesjährigen Parlamentswahlen eher auf einer Welle der Lethargie als der Euphorie in der Downing Street anzukommen.

Die „Roten unter dem Bett“ wurden durch „Antisemiten unter dem Bett“ ersetzt, und der Mann mit dem lackierten Bouffier schlüpft eifrig in die Rolle eines modernen Matthew Hopkins, des berüchtigten englischen Hexenmeisters aus dem 17.

Jahrhunderts. Mit seiner fortlaufenden Beseitigung aller noch verbliebenen abweichenden Stimmen in der Labour-Partei, wenn es um die Unterstützung Großbritanniens für Israel geht, hat Starmer in seiner Zeit als Oppositionsführer die tiefe Wahrheit verinnerlicht, dass Tyrannei weniger das Produkt totalitärer politischer Systeme ist als vielmehr das Produkt der totalitären Ideen, die die politische Orthodoxie in einem bestimmten Raum und einer bestimmten Zeit aufrechterhalten.

Und wann immer diese Ideen in Frage gestellt werden, wird die Demokratie als ein Deckmantel entlarvt, hinter dem sich Verlogenheit verbirgt, die rücksichtslos nach Unzufriedenen sucht, um sie bloßzustellen und Missetäter zu bestrafen.

In Sunak und Starmer hat Netanjahu seine Sündenböcke, auf die er sich nicht mehr verlassen kann. Wenn die Wähler in Großbritannien am Wahltag in diesem Jahr einen Vergleich anstellen sollen, sollten sie zumindest in der Frage der Außenpolitik die Worte von Gore Vidal, einem der größten Geister in der Geschichte der amerikanischen Literatur, bedenken.

Vidal: „Man bringt keine Messlatte mit nach Liliput.“

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie, ein Abonnement auf seiner Medium-Seite abzuschließen.

Dieser Artikel stammt von der Medium-Seite des Autors.

Übersetzt mit deepl.com

