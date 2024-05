The theatrics of genocidal impunity Germany and the US are rendering a draft resolution on the Bosnian genocide meaningless with their position on Gaza.

Der palästinensische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu den Delegierten, bevor er über einen Resolutionsentwurf abstimmt, der die Palästinenser als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen anerkennt, in New York City, USA, am 10. Mai 2024. REUTERS/Eduardo Munoz

Deutschland und die USA machen mit ihrer Haltung zu Gaza einen Resolutionsentwurf zum Völkermord in Bosnien bedeutungslos.

Die Theatralik der Straffreiheit von Völkermördern

Von Farhan Mujahid Chak

22. Mai 2024

Am 1. Mai wurde der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) ein Resolutionsentwurf vorgelegt, der den 11. Juli zum Gedenktag für den Völkermord von Srebrenica 1995 erklärt. Das Dokument wurde von Deutschland und Ruanda eingebracht und von den Vereinigten Staaten und anderen Ländern mitgetragen. Es wird auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung am 23. Mai erörtert und zur Abstimmung gestellt.

Die in dem Resolutionsentwurf vorgesehenen Maßnahmen – darunter die Verurteilung der Leugnung des Völkermords und das Verbot der Verherrlichung von Kriegsverbrechern – sind unbestreitbar wichtig und notwendig.

Der Vorschlag, einen offiziellen Tag zum Gedenken an den bosnischen Völkermord einzuführen, kommt inmitten der geschichtsrevisionistischen Bemühungen von Beamten der Republika Srpska, einer der Nachkriegseinheiten, die zu den Grenzen von Bosnien und Herzegowina gehören.

Die Behörden der Republika Srpska haben versucht, die von den serbischen Streitkräften im Bosnienkrieg begangenen Kriegsverbrechen zu beschönigen und zu vertuschen, darunter das Massaker an 8 372 muslimischen Männern und Jungen in Srebrenica, das damals als UN-Sicherheitszone ausgewiesen war. Ihr Präsident, Milorad Dodik, hat sich außerdem an verschiedenen Provokationen beteiligt, die die Stabilität und territoriale Integrität Bosniens bedrohen.

Der Zeitpunkt und die Befürworter dieser Eingabe an die UN-Generalversammlung werfen jedoch beunruhigende Fragen auf, die es zu klären gilt. Warum haben Länder wie Deutschland und die USA so lange gebraucht, um diese Resolution einzubringen? Und warum drängen sie gerade jetzt darauf, wo sie doch der Mitschuld an dem beschuldigt werden, was der Internationale Gerichtshof (IGH) als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat?

Jahrelang haben die USA und Deutschland – wie auch andere europäische Länder – die Appelle aus Bosnien ignoriert, auf die von der Republika Srpska ausgehenden Bedrohungen der Stabilität und die Leugnung des Völkermords zu reagieren. Sie haben sogar den Anschein erweckt, die Republika Srpska und ihre Unterstützer, die serbische Regierung, inmitten des Tauziehens mit Russland über die Zukunft Serbiens in der Europäischen Union und seine Haltung zur Ukraine zu beschwichtigen.

Gleichzeitig sind sie glaubwürdige und überzeugende Argumente dafür, dass sich sowohl die USA als auch Deutschland durch ihre direkte militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung Israels zum Komplizen des Völkermords im Gazastreifen gemacht haben.

Erst letzten Monat hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das Israel Militärhilfe in Höhe von 17 Milliarden Dollar sichert. Bis März hatten die USA mehr als 100 Waffenlieferungen für die israelische Armee bereitgestellt. Im vergangenen Jahr genehmigte Deutschland Waffenverkäufe an Israel im Wert von 354 Millionen Dollar, eine Verzehnfachung im Vergleich zu 2022 – ein Anstieg, der auf die Exporte nach dem 7. Oktober zurückzuführen ist.

Die Regierungen der USA und Deutschlands haben die Aufrüstung Israels trotz rechtlicher Bedenken und Kritik im eigenen Land fortgesetzt. Im Februar stellte ein US-Richter fest, dass „die anhaltende militärische Belagerung des Gazastreifens darauf abzielt, ein ganzes Volk auszurotten, und daher plausibel unter das internationale Verbot des Völkermords fällt“, musste aber eine Klage gegen US-Präsident Joe Biden und andere Beamte wegen Beihilfe zum Völkermord aufgrund von Zuständigkeitsfragen abweisen.

Deutschland musste sich vor dem IGH verantworten, um seine Waffenexporte nach Israel zu verteidigen, nachdem Nicaragua es der Beihilfe zum Völkermord beschuldigt hatte. Obwohl das Gericht kein Verbot dieser Verkäufe verhängte, entschied es, dass es zuständig sei und der Fall weitergeführt werden sollte.

In der Zwischenzeit hat eine Gruppe deutscher Anwälte, die palästinensische Familien aus dem Gazastreifen vertreten, Strafanzeige gegen deutsche Beamte – darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz – wegen der Lieferung von Waffen an Israel gestellt, die ihrer Ansicht nach Israels anhaltenden Völkermord in ihrem Heimatland unterstützen und fördern.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland gab es eine Welle von Protesten und Besetzungen, die von Studierenden angeführt wurden, um sich mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren und die Unterstützung des Völkermords durch ihre Regierungen zu verurteilen. In beiden Ländern wurden die Studenten gewaltsam unterdrückt, da die US-amerikanischen und deutschen Behörden versuchten, jegliche Kritik an Israel zu kriminalisieren und diejenigen zu verleumden, die von ihrem Recht auf friedlichen Protest und Meinungsfreiheit Gebrauch machten.

Natürlich leugnen die deutsche und die US-amerikanische Regierung, dass es sich bei den Ereignissen in Gaza um einen Völkermord handelt. Beide haben in dem Fall, den Südafrika vor den IGH gebracht hat, auf der Seite Israels interveniert.

Anzeige

Man muss sich fragen, welchen Sinn es hat, eine Resolution zum Gedenken an einen Völkermord zu verabschieden und gleichzeitig zu leugnen, dass ein anderer Völkermord stattgefunden hat. Beim Gedenken geht es nicht nur darum, die Erinnerung an die Opfer einer Gräueltat wach zu halten, sondern auch darum, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht wiederholt. Deutschland und die USA machen die Resolution durch ihr Vorgehen in Gaza bedeutungslos. Schlimmer noch, sie untergraben und verraten die Genfer Konventionen und die internationalen Menschenrechtsgesetze.

Deutschland und die USA politisieren im Grunde einen Völkermord. Mit ihrer Haltung zu Gaza sagen sie im Grunde, dass keiner ihrer Verbündeten des Völkermordes beschuldigt werden kann. Damit kann jede Regierung, jede Gruppe mit diesem abscheulichen Verbrechen davonkommen, vorausgesetzt, sie hat die „richtigen“ Allianzen.

Shakespeare hat gesagt: „Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Männer und Frauen nur Spieler“. In dieser völkermörderischen Tragödie scheinen wir uns im letzten Akt zu befinden: Straffreiheit. Mit ihrem Auftritt auf der Weltbühne sorgen die USA, Deutschland und andere Mächte für Straffreiheit für Israel, aber auch für künftige Völkermörder.

Farhan Chak ist Gastwissenschaftler am Al Waleed Center for Muslim Christian Understanding (ACMCU), Georgetown University.

Übersetzt mit deepl.com

