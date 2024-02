The unthinkability of slave revolt Those who say that Israel knew about the plans for October 7 all along are repackaging an old colonial trope which believes that the natives are too docile, too submissive, too cowardly, and too inferior to revolt against their oppressors.

Diejenigen, die behaupten, Israel habe die ganze Zeit von den Plänen für den 7. Oktober gewusst, verpacken eine alte koloniale Trophäe neu, die besagt, dass die Eingeborenen zu fügsam, zu unterwürfig, zu feige und zu minderwertig sind, um sich gegen ihre Unterdrücker aufzulehnen.

Die Undenkbarkeit der Sklavenrevolte

Von Zubayr Alikhan

8. Februar 2024

Palästinenser übernehmen die Kontrolle über einen israelischen Panzer, nachdem sie am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun zu Israel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen überquert haben. (Foto: STR/APA Images)

Am 7. Oktober 2023 starteten die Palästinenser die größte Entkolonialisierungsaktion in der Geschichte Palästinas. Sie sägten ihre Fesseln ab, rissen ihren Käfig nieder und durchbohrten die eisernen Mauern. Die Palästinenser stiegen in die Lüfte. Sie blendeten Kameras, unterbrachen die Kommunikation und drangen in Siedlungen ein. Sie legten eine nukleare Siedlerkolonie lahm und zwangen das Imperium in die Knie. Sie durchtrennten die Nabelschnur der Uneinnehmbarkeit, der Sicherheit und der sakrosankten Herrschaft, die für alle kolonialen Projekte unerlässlich ist.

Sofort machten sich kaiserliche Schriftgelehrte und Politiker, koloniale Siedler und Verwalter, Konservative und Liberale – vor allem Liberale – an die Arbeit. Ihre Aufgabe war eine doppelte: dafür zu sorgen, dass die Welt die Eingeborenen als wilde Horden, Barbaren, Tiere, als Inbegriff des Bösen ansieht – hier vergaßen die Liberalen schnell ihre politische Korrektheit und beeilten sich, sie zu verurteilen – und gleichzeitig die Herrschaft wiederherzustellen.

Ersteres hat die Welt im Sturm erobert, war aber für jeden, der bei klarem Verstand ist, schon immer ein Trugschluss und ist inzwischen unermüdlich und gründlich entlarvt worden. Die zweite jedoch drang unbemerkt in die Köpfe vieler, auch potenziell wohlmeinender Menschen, ein. Diese Wiederherstellung des Imperiums hat sich auf verschiedene Weise manifestiert: Die Palästinenser hätten nicht selbst ausbrechen können, sie hätten die Eisenkuppel nicht durchdringen können, Israels Sicherheitssysteme sind zu fortschrittlich, als dass sie hätten überwunden oder entwaffnet werden können – Israel „ließ sie gewähren“.

Kurzerhand wurde eine beispiellose Operation, die die Vorstellung von der Unbesiegbarkeit des Imperiums erschütterte, zu einem imperialen Werkzeug umgedeutet. Sie war Teil eines größeren Masterplans zur weiteren Festigung und Ausweitung der Herrschaft – die Eingeborenen waren sinnlose Spielfiguren, die einer allwissenden, intellektuell überlegenen Kolonialmacht zur Verfügung standen. Aus diesem Gedankengang heraus – und in ihn hinein – ergeben sich mehrere andere Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen, die ihn belegen und seine Macht festigen. Israel unterstützt und hat die Hamas gegründet, sagen einige. Netanjahu habe dies geplant, um die kommenden Wahlen zu gewinnen, behaupten andere. Und mein persönlicher Favorit – vor allem, weil er jetzt von den zionistischen Stenographen der New York Times ausgearbeitet wurde – Israel wusste die ganze Zeit davon.

Sicherlich wird die nächste Entdeckung sein, dass Israel von der Al-Aqsa-Flutung vor den Palästinensern selbst wusste, dass sie sie ausgeheckt, der Hamas vorgestellt und in den Köpfen der Palästinenser verankert haben. Die Grundlage für all dies – und die kollektive Existenzberechtigung dieser Theorien – ist die Undenkbarkeit einer Sklaven- (oder Eingeborenen-) Revolte.

Die Undenkbarkeit der Sklavenrevolte ist ein Konzept, das von Michel-Rolph Trouillot eingeführt wurde, um die Reaktionen des westlichen Imperiums auf die haitianische Revolution, ihr Schweigen und ihre Unterdrückung zu erklären. Trouillot verwendet ihn zwar in Bezug auf die Imperialisten des 18. Jahrhunderts, aber diese Undenkbarkeit lässt sich nahtlos auf die Gegenwart übertragen – das Imperium, seine Ideologien, sein Kolonialismus, seine Völkermorde und seine Kolonien sind keine Geschichte, die es zu studieren gilt, sondern materielle Realitäten und heute erlebte Gewalt.

Als die haitianische Revolution ausbrach, war die häufigste Reaktion in Frankreich, England, Spanien und den USA Unglauben. Die Nachrichten waren falsch. Die Fakten – ähnlich wie die der Al-Aqsa-Flut – waren zu unwahrscheinlich. In jedem Fall mussten die Fakten falsch sein, denn die Schwarzen waren wie die Palästinenser hirnlose Bestien, Wilde, die zur Gefügigkeit gepeitscht wurden, faul, unorganisiert und minderwertig – sie waren schlichtweg nicht in der Lage, sich eine solche Operation auszudenken, geschweige denn sich zu organisieren oder sie durchzuführen.

Dieses Titelbild aus dem Roman „Incendie du Cap, ou Le règne de Toussaint-Louverture“ („Der Brand der Mütze oder die Herrschaft von Toussaint-Louverture“) des französischen Schriftstellers René Périn aus dem Jahr 1802 ist zu einer der bekanntesten Darstellungen der haitianischen Revolution geworden, Es wurde zu einem Propagandastück, das die Revolution deligitimierte und ihren Anführer Toussaint Louverture angriff, den Périn als „abscheulichen Neger“ bezeichnete, von dem er „ein Porträt anbieten wollte, bei dem Sie, Leser, gezwungen sein könnten, viele Tränen zu vergießen! !!“ Die Illustration zeigt einen gut gekleideten Toussaint-Louverture, der über das gnadenlose Massaker an unschuldigen Weißen, darunter viele Frauen und Kinder, wacht.

Frontispiz aus dem Roman „‚Incendie du Cap, ou Le règne de Toussaint-Louverture“ („Die Verbrennung der Kappe oder die Herrschaft von Toussaint-Louverture“) des französischen Schriftstellers René Périn aus dem Jahr 1802, das einen gut gekleideten Toussaint-Louverture zeigt, der über das gnadenlose Massaker an unschuldigen Weißen, darunter viele Frauen und Kinder, wacht. (Foto: Race.Ed/University of Edinburgh)

Selbst wenn sie irgendwie Geister beschworen und diese Wunder vollbracht hätten, hätte die intellektuelle, militärische, wirtschaftliche und rassische Überlegenheit der Weißen dafür gesorgt, dass sie schnell wieder unterdrückt, gefesselt und zur Arbeit gezwungen worden wären. Das Problem war jedoch, dass der Westen erst im Nachhinein reagierte und sich Erklärungen ausdachte, während die Schwarzen und Palästinenser das Undenkbare vollbrachten, die Kolonialmächte aktiv neutralisierten und Land zurückeroberten.

Langsam und zähneknirschend setzte sich die Realität der Operationen durch. Die Nachricht von den erbarmungslosen schwarzen Horden, die Weiße massakrierten, erreichte Europa, und die Zionisten verkündeten erneut die „Schrecken von St. Domingo“. Die Nachrichten mussten nun auf andere Weise rationalisiert werden – die nackten Tatsachen waren und sind immer noch undenkbar. So war die Revolution „eine unglückliche Folge von Fehlkalkulationen der Pflanzer“, die Al-Aqsa-Flutung war das Ergebnis einer „jahrelangen Kaskade von Fehltritten“ Israels, „sie zielte nicht auf eine revolutionäre Veränderung“, sie zielte nicht auf eine Entkolonialisierung, „sie wurde nicht von einer Mehrheit der sklavischen Bevölkerung unterstützt“, es war die Hamas, die allein handelte, und die Palästinenser unterstützten sie nicht, „sie war das Ergebnis von Agitatoren von außen“, der Iran hatte sie angestiftet, „sie war die… Folge verschiedener Verschwörungen, die von Nicht-Sklaven ausgeheckt wurden“, es gab „undichte Stellen innerhalb des israelischen Sicherheitsapparats. “ Da die Schwarzen und die Palästinenser intellektuell nicht auf der Höhe waren, „wählte jede Partei ihren Lieblingsfeind als den wahrscheinlichsten Verschwörer … [und] beschuldigten sich gegenseitig, die Köpfe hinter der Revolte zu sein.“ In Haiti waren es die Briten, die Royalisten und die Mullattos; in Palästina war der Iran der Drahtzieher, und dahinter Russland und China.

An dieser Stelle werden sich wahrscheinlich einige darauf stürzen, mich zu beschimpfen oder mir Naivität vorzuwerfen, weil ich die eklatanten Fakten des zionistischen Wissens ignoriere (als ob ich das Imperium wäre). Ich möchte das klarstellen. Mit dem, was ich geschrieben habe, will ich nicht sagen, dass das zionistische Regime definitiv nichts gewusst hat – obwohl mein Bauchgefühl immer noch zögert zu glauben, dass sie es wussten -, sondern vielmehr, dass die Operation für sie undenkbar war, dass ihr Wissen/Unwissen irrelevant ist und dass der Ablauf der Ereignisse und ihre Ergebnisse nicht in ihren allmächtigen Händen liegen, sondern in denen der Palästinenser, der Eigentümer des Landes und des Widerstands.

Interessanterweise gibt es inmitten all der imperialen Tachygraphie, die in der Times-Untersuchung der Al-Aqsa-Flutung präsentiert wurde, eine Zeile, die bei dem Versuch, die bahnbrechenden Erfolge des 7. Oktobers zurück in das Reich des Imperiums zu bomben, übersehen und ignoriert wurde, unter Belagerung, oder besser, aus dem Gedächtnis.

In dieser Zeile kann man also einen möglichen Wahrheitsgehalt herauslesen:

„[Israel hielt an dem] fatal falschen Glauben fest, dass die Hamas nicht in der Lage sei, anzugreifen und es nicht wagen würde, dies zu tun … [ein] Glaube, der so tief in der israelischen Regierung verwurzelt war … dass sie die zunehmenden Beweise für das Gegenteil ignorierte.“

Man beachte die Wahrnehmung der palästinensischen Unfähigkeit – und die Fügsamkeit aus Angst – sowie die Erkenntnis, dass eine solche Operation so undenkbar war, dass die Zionisten, wie die Europäer im Jahr 1792, ihren eigenen Augen nicht trauten. Das ist die Arroganz des Imperiums, und darin liegt seine Zerstörung.

Der Imperialismus beruht auf der Idee des Imperiums, der Zentralität und Überlegenheit des eigenen Ichs über diejenigen, die auf Eroberung und Zivilisation warten. Die Vorrangigkeit des Imperiums beruht auf der Nachrangigkeit des Anderen. Die imperiale Überlegenheit beruht auf der Unterlegenheit der Eingeborenen. Doch paradoxerweise ist diese Zweitrangigkeit und Unterlegenheit für die Vorrangigkeit und Überlegenheit des Europäers und des Imperiums unerlässlich. Ereignisse wie die haitianische Revolution, der Bombenanschlag auf die Milchbar und die Überschwemmung der Al-Aqsa stellen diese Hierarchien auf den Kopf, kehren sie um oder zerschlagen sie vollständig.

Daher ist diese Gewalt für den Eingeborenen eine „reinigende Kraft“, sie befreit ihn „von seinem Minderwertigkeitskomplex, seiner Verzweiflung und Untätigkeit; sie macht ihn furchtlos und gibt ihm seine Selbstachtung zurück“. Wenn der Eingeborene von seinem Minderwertigkeitskomplex befreit ist, ist er nicht mehr minderwertig; wenn er nicht mehr minderwertig ist, ist der Kolonisator nicht mehr überlegen; wenn der Kolonisator nicht mehr überlegen ist, dann ist die Idee des Imperiums kompromittiert, die Götzen stürzen ein, und der Imperialismus fällt.

So schreibt Fanon: „Genau in dem Moment, in dem er [der Eingeborene] sich seiner Menschlichkeit bewusst wird, beginnt er, die Waffen zu schärfen, mit denen er seinen Sieg erringen wird“. Die Funktion der rationalisierenden Theorien, die das Undenkbare erklären, wird dann offensichtlich – es ist die Erhaltung der Herrschaft, der Hierarchie, der Sicherheit der Siedler, des imperialen Selbst.

Die Bedrohung, die von jedem einheimischen Akt des Widerstands irgendwo in der kolonisierten Welt ausgeht, ist nicht nur eine materielle Bedrohung für das unmittelbare Ziel oder die lokale Herrschaft, sondern eine existenzielle Geißel für das Imperium und den Imperialismus als Ganzes. In den stets treffenden Worten von Ghassan Kanafani: „Der Imperialismus hat seinen Körper über die ganze Welt gelegt, den Kopf in Ostasien, das Herz im Nahen Osten, seine Arterien erreichen Afrika und Lateinamerika. Wo immer man ihn trifft, schadet man ihm, und man dient der Weltrevolution.

Ich muss mit einer Erklärung schließen. Die Idee zu diesem Beitrag kam mir erstmals am 7. Oktober. Seitdem habe ich darüber nachgedacht, es zu schreiben, aber ich fand mich durch die Verwüstungen des Völkermords daran gehindert. Wie kann ich über etwas anderes als den Völkermord schreiben? Während Sie diesen Artikel lesen, wurde in Gaza ein palästinensisches Kind – die Seele einer Seele – ermordet. Alle 7 Minuten. Während die Tage zu Monaten wurden, erschien es mir zunehmend unangemessen, ja sogar unmoralisch, über etwas anderes zu denken, zu sprechen oder zu schreiben. Nach endlosen Debatten erinnerte ich mich an das Muster der Kolonialgeschichte: Auf einen Akt des Widerstands der Eingeborenen folgt die grausamste und ungezügelte Brutalität der Siedlerkolonie. Sie soll dem Eingeborenen eine Lektion erteilen, ihn seine Triumphe – und seien sie noch so klein – vergessen lassen, um ihn in Feuer zu tauchen und in Blut zu ertränken, bis er verzehrt ist. Diese Auslöschung und Eroberung darf nicht unwidersprochen bleiben.

Wenn wir beobachten, wie Nachrichtenagenturen, Politiker, Ideologen und Zuschauer das noch nie Dagewesene erklären und den Palästinensern die Handlungsfähigkeit – und die Menschlichkeit – nehmen, müssen wir erkennen, dass die Rädchen der imperialen Maschinerie auf dem Spiel stehen, die zivilisatorische und trivialisierende Wirkung haben. Während die Bomben auf den Gazastreifen fallen und versuchen, die Erinnerung der Palästinenser an ihren Sieg auszulöschen, ihren Hauch von Befreiung unter den Trümmern zu begraben und die Erinnerung der Welt an ihre Anwesenheit auszulöschen, dürfen wir nicht vergessen. Am 7. Oktober stürzte Palästina die imperiale Weltordnung, und heute oder morgen, in zehn oder hundert Jahren, wird es frei sein.

Übersetzt mit Deepl.com

