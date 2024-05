Delivering a ‚True Promise‘: an insider account of Iran’s strikes on Israel Iranian firebrand MP Mahmoud Nabavian reveals the calculated strategy, diplomatic intrigue, and bold military prowess that showcased Tehran’s 13 April missile strikes on Israel.

Der iranische Abgeordnete Mahmoud Nabavian enthüllt die kalkulierte Strategie, die diplomatischen Intrigen und die kühnen militärischen Fähigkeiten, die Teherans Raketenangriffe auf Israel am 13. April auszeichneten.

Ein „wahres Versprechen“ einlösen: ein Insiderbericht über die iranischen Angriffe auf Israel

The Cradle

3. MAI 2024

Nach dem strategischen Erfolg der iranischen Drohnen- und Raketenoperation „Wahres Versprechen“ als Reaktion auf den israelischen Bombenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus im vergangenen Monat präsentiert The Cradle einen exklusiven Insiderbericht des iranischen Parlamentsabgeordneten Mahmoud Nabavian, der bei den Wahlen im März in Teheran die meisten Stimmen erhalten hat.

Sein Bericht über die Vergeltungsschläge gegen den Besatzungsstaat bietet einen einzigartigen Einblick in die Ereignisse vom 13. und 14. April. Da er Zugang zu militärischen Quellen hat, ist Nabavians Aussage der bisher detaillierteste Bericht eines iranischen Regierungsvertreters über die iranische Reaktion, die die Verwundbarkeit der israelischen Luftabwehrsysteme deutlich gemacht hat.

In einem geschlossenen Telegrammposting erklärte Nabavian, dass Israels „feiger“ Angriff, der zum Märtyrertod prominenter Führer des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) führte, „auf unserem Boden“ stattfand – eine Anspielung auf die iranische diplomatische Vertretung in Damaskus:

„Wie der Imam [Ali Khamenei] sagte, haben die Feinde einen Fehler gemacht“. Die iranischen Vergeltungsschläge seien daher nach Artikel 51 der UN-Charta gerechtfertigt und legal gewesen.

Nachfolgend finden Sie eine (der Länge nach redigierte) Abschrift von Nabavians wichtigen Enthüllungen über die iranischen Militärschläge gegen Israel und die zahlreichen internationalen Einigungsversuche, die ihnen vorausgingen:

Zwei Stunden nach dem Angriff auf das Konsulat in Damaskus trat der iranische Nationale Sicherheitsrat zusammen und bekräftigte die Unvermeidlichkeit einer Reaktion und setzte eine Frist von zehn Tagen, um die notwendigen diplomatischen Maßnahmen zu ergreifen und die Streitkräfte mit der Ausarbeitung eines Reaktionsplans zu beauftragen.

Auf diplomatischer Ebene bestand der erste Schritt darin, den Sicherheitsrat anzurufen, obwohl wir wussten, dass dies aussichtslos sein würde. Aber es war notwendig, eine Beschwerde über den Angriff auf unser Land einzureichen, unser natürliches Recht auf Selbstverteidigung geltend zu machen und eine Sitzung des Sicherheitsrates zu beantragen. Da wir nicht Mitglied des Rates sind, mussten wir mit den Mitgliedstaaten sprechen, um die Abhaltung der Sitzung zu beantragen.

China, Russland und Algerien stimmten zu. Russland reichte den Antrag ein, und die Sitzung wurde abgehalten, aber die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich erlaubten keine Erklärung, in der Israel verurteilt wurde. Die Leiter unserer Auslandsvertretungen setzten sich ebenfalls dafür ein, die betroffenen Länder darüber zu informieren, dass wir auf die zionistische Entität reagieren würden.

Aufgrund dieses Drucks leugnete Israel, dass es ein diplomatisches Gebäude angegriffen hatte und dass es sich bei den Opfern nicht um Diplomaten handelte. Das Konsulatsgebäude, vier seiner fünf Stockwerke, wurde vor 45 Jahren erworben und war für diplomatische Zwecke bestimmt. Es handelte sich tatsächlich um ein diplomatisches Gebäude.

Nachdem wir der internationalen Gemeinschaft unser Recht auf eine Reaktion zugesichert hatten, versuchten einige Länder wie die USA, Deutschland, England, Frankreich, Kanada und Ägypten, uns davon abzubringen, und sie bestätigten ihre Bereitschaft, den Forderungen des Iran nachzukommen. Einige dieser Länder, die zuvor nicht bereit waren, unseren Diplomaten oder Beamten Einreisevisa zu erteilen, beschlossen plötzlich, dies sofort zu tun.

Als die USA merkten, dass wir es ernst meinten, drohten sie damit, dass sie den Iran angreifen würden, wenn die Reaktion von iranischem Territorium ausginge. Unsere Antwort war, dass die USA nicht zu unseren Zielen gehören, aber wenn sie beschließen, sich an der Verteidigung Israels zu beteiligen, werden wir auch sie ins Visier nehmen, und wie Sie wissen, gibt es viele amerikanische Stützpunkte in unserer Umgebung.

Trotzdem bestanden die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland auf der gleichen Botschaft, doch unsere Antwort lautete, dass Israel eine rote Linie überschritten habe. Dann sagten sie, wenn wir schon reagieren müssen, dann doch bitte von außerhalb des iranischen Territoriums.

Warum haben sie darauf bestanden, dass der Angriff nicht vom iranischen Territorium aus erfolgt? Weil sie seit langem unsere Atomwissenschaftler ermorden und Sabotageakte im Atomreaktor von Natanz durchführen. Allein in den letzten sechs Monaten haben sie 18 Mitglieder unserer Streitkräfte ermordet, und wir haben immer über unsere Verbündeten [in der Achse des Widerstands] reagiert, aber wenn wir das diesmal täten, würden wir unser Gesicht verlieren.

Hätte die libanesische Hisbollah auf Israel reagiert, hätte sie Beirut bombardieren können, und die westlichen Mächte hätten dies zum Anlass genommen, um zu sagen: „Wenn dies ein Krieg zwischen Iran und Israel ist, warum hat sich die Hisbollah daran beteiligt? Sie würden sie auch für die anschließenden Unruhen im Libanon verantwortlich machen.

Das Beharren darauf, dass die iranische Antwort über die Verbündeten des Iran erfolgen sollte, sollte daher das Ansehen der Hisbollah verzerren und Israel dazu bringen, sie und andere Widerstandskräfte in der Region ins Visier zu nehmen und sie als Söldner des Iran darzustellen. Wir haben diese westlichen Absichten sehr gut verstanden, und deshalb wurde beschlossen, vom iranischen Territorium aus zu reagieren.

In der Nacht des Eid al-Fitr fand ein Treffen mit den Leitern der diplomatischen Vertretungen der Länder der Region statt, und wir teilten ihnen mit, dass wir auf gute Nachbarschaft bedacht sind, aber wenn die USA eines Ihrer Länder benutzen, um gegen uns vorzugehen, werden wir die US-Stützpunkte in Ihrem Land angreifen.

Diese Botschaft wurde nach Washington übermittelt, und man erkannte, dass es Iran ernst meinte. Sie baten uns, Zurückhaltung zu üben. Die USA, Deutschland, England, Frankreich und Kanada – diese Länder, die Brutalität und Verbrechen in der Welt unterstützen und die Waffen liefern, mit denen die Menschen in Gaza bombardiert werden – bitten uns, Zurückhaltung zu üben.

Der [britische Außenminister] David Cameron rief in der Nacht nach dem iranischen Angriff an und sagte, er habe letzte Nacht nicht schlafen können. Das ist der bösartige britische Außenminister. Und warum? Weil wir 300 Drohnen und Raketen über die Köpfe der Israelis hinweg geschickt haben. Der iranische Beamte, der mit ihm sprach, sagte: „Sechs Monate lang sind Raketen auf die Menschen in Gaza niedergegangen, und Sie haben jede Nacht gut geschlafen. Dies ist dasselbe bösartige Großbritannien, das die USA zu Angriffen auf den Jemen ermutigt hat.

Wichtig ist, dass man sich auf allen Ebenen abstimmt, bevor man reagiert, politisch, diplomatisch und in den Medien. Nachdem der Führer [Ali Khamenei] in seiner Eid al-Fitr-Predigt bekräftigt hatte, dass wir den Feind gewiss disziplinieren werden, erreichten uns Nachrichten mit der Bitte, angemessen und nicht mit Gewalt zu reagieren.

Unsere Antwort war eindeutig: Erstens würden wir Israel auf jeden Fall angreifen; zweitens würde der Angriff direkt von iranischem Territorium aus erfolgen; und drittens habe der Nationale Sicherheitsrat beschlossen, dass die Antwort eine abschreckende Wirkung haben würde.

In der Zwischenzeit teilte uns Aserbaidschan mit, dass es über Informationen verfüge, dass wir die israelische Botschaft in Baku bombardieren würden, und sie baten uns, keine Aktionen auf ihrem Territorium durchzuführen. Ich denke, dies war eine Botschaft, dass sie bei Angriffen auf israelische Ziele in einem Nachbarland ein Auge zudrücken könnten, aber das war uns bereits bekannt.

Die Nachrichten, die wir erhielten, beschränkten sich nicht nur auf die USA und die europäischen Länder, sondern wir erhielten auch Nachrichten aus einigen Ländern der Region. Wir versuchten, die Angelegenheit zu nutzen, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, und wir sagten allen, dass dies eine Lösung für das Problem sein könnte.

Sie fragten uns, ob ein Waffenstillstand im Gazastreifen bedeute, dass wir auf einen Angriff verzichten würden. Wir antworteten, dass wir Israel in jedem Fall angreifen würden, aber vielleicht würde eine solche Entscheidung dazu beitragen, die Schwere des Angriffs zu verringern. Sie baten uns, ihnen ein paar Tage Zeit zu geben.

Wir baten unsere Streitkräfte, die Reaktion um 24 Stunden zu verschieben, und gaben den Ländern der Welt die Möglichkeit, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, und Israel, sich zu verpflichten, keine iranischen Streitkräfte und Interessen in der Region und der Welt anzugreifen.

Bezüglich der iranischen Forderung nach einem dauerhaften, vollständigen und sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Streifen: US-Präsident Joe Biden erklärte in einer Botschaft, dass er sich selbst dafür einsetzen werde, stellte aber eine tückische Bedingung: Der palästinensische Widerstand müsse alle israelischen Gefangenen freilassen, damit Israel im Gegenzug 900 palästinensische Gefangene freilassen könne, woraufhin die Umsetzung der Waffenruhe beginne.

Natürlich hat die Hamas dem nicht zugestimmt, und das war die richtige Entscheidung. Wir haben verstanden, dass sie [die Amerikaner] es mit dem Waffenstillstand nicht ernst meinen und dass sie nur ihre bösartigen Ziele erreichen wollen.

Allen war klar, dass wir Israel angreifen würden. Die USA, Frankreich, Großbritannien und sogar Italien haben neben den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Jordanien ihre gesamten militärischen Kapazitäten in Katar zusammengezogen.

Sie haben in den Gewässern der Region sechs Raketenwerfer mit einer Reichweite von 2.000 bis 3.000 Kilometern aufgestellt. Sie nutzten alle modernen Satelliten und Radargeräte, ließen 103 Flugzeuge in den Luftraum der Region einfliegen, um unsere Raketen zu treffen, und stellten alle Luftabwehrsysteme unter ein einheitliches Kommando unter Aufsicht der USA, um iranische Raketen in mehreren Stufen zu bekämpfen.

Das heißt, wenn es den iranischen Raketen gelingt, eine Verteidigungslinie zu überwinden, werden sie in der nächsten ins Visier genommen und abgeschossen.

Interessant ist, dass der deutsche Außenminister 24 Stunden vor der iranischen Operation bei uns anrief und dafür plädierte, Israel nicht von iranischem Gebiet aus anzugreifen. Er sagte, dass unsere Raketen nicht in der Lage wären, die Hindernisse und Verteidigungslinien zu überwinden, die sie vorbereitet hätten, um unsere Raketen abzufangen, und dass die USA dafür 70 Drohnen im Irak einsetzten, und dass sie die Zahl auf 700 erhöhen würden.

Sie überwachten die Bewegungen unserer Soldaten, Raketen und Drohnen und glaubten, dass keine der iranischen Raketen Israel erreichen würde. Sie waren zuversichtlich, dass die Raketen nicht in der Lage sein würden, die Luftabwehrsysteme zu durchdringen.

Auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik, auf dem 5.000 Soldaten stationiert sind, wurden eine große Anzahl von AWACS-Flugzeugen und 15 Störflugzeuge eingesetzt, um unseren Angriff abzuwehren.

Sie waren erstaunt, wie der Iran die von ihnen aktivierten riesigen Verteidigungsschichten umgehen konnte, und was sie noch mehr überraschte, war, dass die Drohnen fünfeinhalb bis sieben Stunden brauchten, um das zionistische Gebilde zu erreichen, und dass ihre Geschwindigkeit nicht sehr hoch war, so dass sie leicht abzuschießen waren.

Vierundzwanzig Stunden vor der Operation sandte Washington eine eindeutige Botschaft, die besagte, dass, wenn wir uns entschließen würden, Israel von unserem Territorium aus anzugreifen, sie militärisch gegen den Iran antworten würden. Dieses Mal sprachen sie nicht von Möglichkeiten, sondern sagten, dass sie auf jeden Fall iranisches Gebiet angreifen würden. Unsere Antwort war entschieden: Wir werden Israel auf jeden Fall von unserem Territorium aus angreifen, und wenn Sie einen Fehler begehen, werden wir alle Ihre Stützpunkte in der Region angreifen.

Wir haben Saudi-Arabien und die Länder der Region darüber informiert, dass wir auf jeden Fall antworten werden, wenn iranisches Territorium von eurem Territorium aus angegriffen wird. Saudi-Arabien hat angekündigt, dass es keine Operation gegen den Iran von seinem Hoheitsgebiet aus zulassen wird, und auch die Behörden in Zypern haben uns eine ähnliche Botschaft übermittelt.

Wir wussten, dass der irakische und jordanische Luftraum vollständig unter US-Kontrolle stand. Wir dachten über die israelischen Ziele nach, die wir angreifen wollten, und stießen dabei auf zwei Hindernisse: Erstens war ihre Luftabwehr sehr stark, und wir mussten einen Weg finden, damit unsere Drohnen und Raketen sie passieren konnten, und zweitens durften wir keine Maßnahmen ergreifen, die dazu führen würden, dass wir verurteilt würden.

Die Entscheidung war, zwei militärische Ziele anzugreifen: Das erste war der Flughafen [Nevatim], von dem aus das F-35-Flugzeug, das das iranische Konsulat bombardierte, gestartet war, und das zweite war ein israelisches Geheimdienstzentrum auf dem Golan. Zufälligerweise feuerte der Kampfjet, der das Konsulat angriff, seine Raketen über dieser Geheimdienstzentrale ab.

Unsere Drohnen, etwa 130 an der Zahl, wurden abgeschossen, die meisten davon von uns, und zwei bis drei wurden von unseren verbündeten Streitkräften entsandt. Wir haben auch Raketen mit Sprengköpfen abgeschossen, von denen eine große Anzahl die Luftabwehr von ihrem Weg abbrachte.

Über die Zahl der Treffer, die wir erzielt haben, will ich nicht viel sagen, aber von 17 Raketen haben 15 ihr Ziel getroffen, also 89 Prozent. Der ganze Westen war dabei, und wir haben der Welt eine wichtige Botschaft übermittelt.

Nach der Operation meldeten sich 15 Länder und erklärten, dass sie einen Waffenstillstand in Gaza anstrebten und Israel aufforderten, nicht zu reagieren.

Der britische und der deutsche Außenminister wandten sich an uns und erklärten, dass das Völkerrecht den Begriff „Bestrafung“ nicht kennt. Wir haben ihnen geantwortet: Wenn es diesen Begriff im internationalen Recht nicht gibt, warum haben Sie dann vorgeschlagen, die Hamas nach dem 7. Oktober zu bestrafen? In den Anrufen wurde weiterhin gefragt, ob wir Israel wieder angreifen würden. Wir haben gesagt, wenn wir angegriffen würden, würden wir zehnfach antworten.

Die Länder der Region haben jetzt die Fähigkeiten des Irans verstanden und es scheint, dass sie versuchen werden, ihre Beziehungen zum Iran deutlich zu verbessern. Die Israelis haben erkannt, dass, wenn der Geist der Verzweiflung um sich greift, wie Ben Gurion sagt, ‚wir beginnen, den Abhang hinunterzufallen, der zum Abgrund führt‘, und das ist der Welt klar geworden.

Wie der Meister des Widerstands [Hassan Nasrallah von der Hisbollah] sagt: ‚Israel ist schwächer als ein Spinnennetz‘, und, so Gott will, wird diese Operation eine Abschreckung gegen die Attentate sein, die gegen uns verübt wurden. Das ist das Einzige, was Israel tun kann, und wir müssen wachsamer sein und den Menschen in der Region Hoffnung geben, ohne uns um die Machthaber zu kümmern.

Mahmoud Nabavians Bericht enthüllt nicht nur die sorgfältige Planung hinter der Reaktion der Islamischen Republik, sondern auch die Entschlossenheit, die Souveränität zu verteidigen und eine glaubwürdige Abschreckung gegen künftige Verstöße zu schaffen – koste es, was es wolle.

Die militärische Reaktion Teherans sollte über den aktuellen regionalen Krieg um den Gazastreifen hinaus interpretiert werden und signalisiert eine umfassende Neukalibrierung der Machtdynamik in Westasien. Während westliche und benachbarte Staaten die Auswirkungen von Irans neuer selbstbewusster militärischer Haltung bewerten, müssen Allianzen und Strategien sorgfältig überdacht werden.

Übersetzt mit deepl.com



