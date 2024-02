Endlich haben sie Nawalny getötet …

Geschrieben von b

17. Februar 2024

Der Zeitpunkt der Erstellung dieser Nachricht war verdächtig gut gewählt …

Putin muss für „Mord“ an Nawalny zahlen, sagen führende Politiker der Welt – Telegraph, 17. Februar 2022

In einer Rede im Weißen Haus sagte Joe Biden, der russische Präsident sei „verantwortlich“ für den Tod von Nawalny, während Außenminister David Cameron sagte: „Putins Russland hat Anschuldigungen gegen ihn erfunden, ihn vergiftet, ihn in eine arktische Strafkolonie geschickt und nun ist er auf tragische Weise gestorben.

„Putin sollte für das, was geschehen ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand sollte an der schrecklichen Natur seines Regimes zweifeln.“

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, sagte, Nawalny sei „langsam von Präsident Putin und seinem Regime ermordet worden, die nichts mehr fürchten als den Dissens in ihrem eigenen Volk“.

Biden, der 2021 „verheerende“ Konsequenzen für den Fall angekündigt hatte, dass Nawalny im Gefängnis stirbt, sagte, er erwäge eine „ganze Reihe von Optionen“ als Reaktion.

Er forderte die republikanischen Gesetzgeber auf, ein 95 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine zu verabschieden, das nach seiner Verabschiedung im Senat ins Stocken geraten ist, und sagte: „Die Geschichte schaut zu.“

Auf die Frage, ob der Tod von Nawalny die Republikaner davon überzeugen würde, ihren Widerstand gegen das Gesetz aufzugeben, sagte er: „Ich hoffe bei Gott, dass es hilft: „Ich hoffe bei Gott, dass es hilft.“

Die Ehefrau von Nawalny forderte die internationale Gemeinschaft auf, Putin für den Tod ihres Mannes zu bestrafen, als sie die Nachricht kurz vor ihrer Rede auf einer Konferenz in München erhielt.

—

Daniel McAdams @DanielLMcAdams – 15:40 UTC – Feb 16, 2024

Was für ein erstaunlicher Zufall, dass Nawalnys Frau an diesem Wochenende zufällig an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnahm und damit genau zum richtigen Zeitpunkt eine Weltbühne erhielt… Wow!

max seddon @maxseddon – 14:25 UTC – Feb 16, 2024

Navalnys Frau Yulia auf der Münchner Sicherheitskonferenz:

„Wenn es wahr ist, möchte ich, dass Putin, seine Entourage, Putins Freunde und seine Regierung wissen, dass sie für das, was sie unserem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird sehr bald kommen.“

Eingebettetes Video

—

Lord Bebo @MyLordBebo – 16:49 UTC – Feb 16, 2024

‼️ Navalnys Frau wie eine trauernde Witwe in München in Tränen ausbrach?

Nee, sie hat gelächelt, eine Rede gehalten und wurde mit Applaus überschüttet (worden).

Lassen Sie mich raten, sie ist die neue Oppositionsführerin? Die Geschichte schreibt sich von selbst.

Lord Bebo @MyLordBebo – 15:20 UTC – Feb 16, 2024

‼️ BREAKING: Navalnys Frau ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz und hält eine Rede:

„Ich möchte, dass der russische Präsident, sein Umfeld, seine Freunde und seine Regierung wissen, dass sie für das, was sie meinem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan haben, zur Verantwortung gezogen werden.

Dieser Tag wird sehr bald kommen!“ Eingebettetes Video

Erinnern wir uns an einige Punkte, die gezeigt haben, dass in dem angeblichen „Vergiftungsfall“ Nawalny nichts so war, wie es schien:

Russians With Attitude @RWApodcast – 12:56 UTC – Feb 16, 2024

Der bizarrste Teil von Nawalnys Geschichte ist, dass er vergiftet wurde und eine mysteriöse britische Staatsbürgerin – Maria Pevchikh – aus dem Nichts auftauchte. Niemand wusste, wer sie war. Sie sammelte die Wasserflaschen, die angeblich Nowitschok enthielten, und brachte sie nach Deutschland. Es stellte sich heraus, dass sie die ganze Zeit über heimlich die Ermittlungsabteilung von Nawalnys Organisation geleitet hatte.

Das Komische daran ist, dass niemand etwas von ihr wusste, bevor die Vergiftung stattfand. Und von da an wurde es für Alexey nur noch schlimmer. Koma, langsame Genesung, Verhaftung, Gefängnis und Tod.

In der Nähe von Anglos niemals entspannen

Bild

Es gibt noch viele andere Details, die die angebliche Vergiftung von Alexej Nawalny zu einer ziemlich kuriosen Angelegenheit machen:

Am 20. August 2020 wurde der russische Oppositionelle und Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet und lag in schwerem Zustand im Krankenhaus. Während eines Fluges von Tomsk nach Moskau erkrankte er und wurde nach einer Notlandung in ein Krankenhaus in Omsk gebracht, wo er ins Koma versetzt wurde. Zwei Tage später wurde er in die Charité in Berlin, Deutschland, verlegt. Der Einsatz des Nervenkampfstoffs wurde von fünf von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zertifizierten Labors bestätigt.

Betrachten Sie das Datum der angeblichen Vergiftung, den 20. August 2020, und vergleichen Sie:

ENTWURF DES BERICHTS DER OPCW ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DAS VERBOT DER ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG, LAGERUNG UND DES EINSATZES CHEMISCHER WAFFEN SOWIE ÜBER DEREN VERNICHTUNG IM JAHR 2020

EC-97/CRP.1 – Seite 10

Technische Hilfe für einen Vertragsstaat

1.41 Auf Ersuchen Deutschlands entsandte das Sekretariat am 20. August 2020 ein Team zur Durchführung eines Besuchs zur technischen Unterstützung im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Giftanschlag auf einen russischen Staatsbürger. Der TAV beschränkte sich auf die Entnahme von biomedizinischen Proben. Die Proben wurden an zwei von der OVCW benannte Laboratorien versandt. …

Deutschland bat also am 20. August die OVCW um technische Hilfe im Fall Nawalny. Das war derselbe Tag, an dem ein noch ‚gesunder‘ Nawalny in Tomsk in ein Flugzeug stieg. Woher wussten die Deutschen, was auf sie zukommen würde?

Gilbert Doctorow mit einem Realitätscheck:

Der Tod von Aleksei Navalny: Die Briten waren’s!

Die Einladung lautete heute, über die Eilmeldung zu sprechen, den gemeldeten Tod des russischen Oppositionsführers Aleksei Navalny im Alter von 47 Jahren in einer abgelegenen Gefängniskolonie der Jamal-Nenzen. Ein Blick in die jüngste Online-Ausgabe der Financial Times bestätigte, dass Nawalny tatsächlich gestorben war, und enthielt die Kommentare führender westlicher Staatsmänner, die den ihrer Ansicht nach jüngsten Mord an prominenten Aktivisten, die sich seiner Herrschaft widersetzen, durch Wladimir Putin verurteilten. US-Außenminister Antony Blinken, der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gehörten zu denjenigen, die bereits vor Mikrofonen gesprochen hatten und das gleiche Anti-Putin-Drehbuch ablasen.

Kurz gesagt, was heute Nachmittag im Westen geschah, war eine neue Kampagne, um Wladimir Putin auf der Weltbühne zu verunglimpfen, und zwar auf der Grundlage eines Todesfalls, der, wenn ich die ehemalige britische Premierministerin Theresa May zitieren darf, „höchstwahrscheinlich“ vom britischen Geheimdienst zu eben diesem Zweck verübt wurde.

Bei allen Operationen unter falscher Flagge, die der Westen in den letzten zehn oder mehr Jahren gegen Russland durchgeführt hat, habe ich argumentiert, dass der alte römische Untersuchungsgrundsatz cui bono dagegen spricht, dass der Kreml in irgendeiner Weise daran beteiligt war. So ist es auch heute: Warum sollte Putin Nawalny ermorden wollen, wenn der Mann in Russland inzwischen weitgehend vergessen ist. Nawalny ist Schnee von gestern, und seine „Anti-Korruptions“-Kampagne ist für die Russen inmitten eines existenziellen Kampfes mit dem kollektiven Westen, der auf dem Territorium der Ukraine ausgetragen wird, irrelevant. Die Ermordung Nawalnys dient jedoch eindeutig den Interessen desselben kollektiven Westens als beabsichtigtes Gegenmittel zu dem großen Soft-Power-Coup des Carlson-Tucker-Interviews mit Wladimir Putin vor einer Woche und, was vielleicht noch wichtiger ist, zu den darauf folgenden Tucker News Briefs, die seine Besuche in der Kiewer Metrostation und in einem Auchan-Supermarkt in der Moskauer Innenstadt zeigen. Das war nicht Gilbert Doctorow, der seine Reisenotizen über Besuche auf St. Petersburger Märkten veröffentlichte und damit 10.000 Leser erreichte; das war Tucker Carlson, der in den USA regelmäßig 40 Millionen oder mehr Zuschauer für jede seiner Sendungen hat und dessen jüngstes Interview in der Spitze eine Milliarde Aufrufe verzeichnete.

Gehen wir über die cui bono-Argumentation hinaus und betrachten wir die Indizien, die für die Briten belastend sind. Wie die Amerikaner zu sagen pflegen, sind die ‚Fingerabdrücke‘ der Briten überall auf dem Tod von Nawalny zu sehen. …

In jedem Fall eines ‚vergifteten‘ russischen Dissidenten gibt es Spuren, die nach Großbritannien führen. Schauen Sie nach Beresowski, Litwinenko, Skripal, Nawalny …