https://www.middleeastmonitor.com/20240113-remembering-tom-hurndall/





Ein palästinensisches Mädchen küsst ein Plakat zur Erinnerung an den britischen Friedensaktivisten Thomas Hurndall am 16. Januar 2004 im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gazastreifen. (Abid Katib/Getty Images)

Erinnerung an Tom Hurndall

13. Januar 2024

An diesem Tag im Jahr 2004 starb der britische Fotografiestudent Tom Hurndall in einem Londoner Krankenhaus, nachdem er neun Monate zuvor von einem israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen worden war, während er als Freiwilliger für die Internationale Solidaritätsbewegung (ISM) im Gaza-Streifen arbeitete.

Was: Tod von Tom Hurndall

Wo: London

Wann: 13. Januar 2004

Wer war Tom Hurndall?

Der am 27. November 1981 in London geborene Tom Hurndall war Fotografiestudent an der Manchester Metropolitan University, ISM-Freiwilliger und Aktivist gegen die israelische Besetzung der Palästinensergebiete. Seine Fotografien und Tagebucheinträge halten die oft erschütternden und gelegentlich inspirierenden Momente fest, die er während seines Aufenthalts bei einheimischen Familien im Irak, in einem jordanischen Flüchtlingslager und im Gaza-Streifen erlebte und durchlebte.

Anfang 2003 schloss sich Hurndall der Anti-Kriegs-Bewegung gegen die Invasion des Irak an und zog zunächst dorthin, bevor er nach Jordanien ging, um sich an der medizinischen Hilfe für irakische Flüchtlinge zu beteiligen. In dieser Zeit entdeckte er die ISM, eine Organisation, die sich für gewaltfreien Protest gegen das israelische Militär im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen einsetzt.

Was war geschehen?

Am 6. April 2003 zog Tom nach Rafah im Gaza-Streifen, in der Hoffnung, die bedrückenden Lebensbedingungen der Palästinenser zu dokumentieren. Nach seiner Ankunft in Palästina änderte sich der Tonfall in seinen Tagebüchern dramatisch, als er begann, Bilder der israelischen Streitkräfte und der Palästinenser per E-Mail an seine Familie zu schicken. „Niemand kann behaupten, ich würde nicht sehen, was jetzt gesehen werden muss“, schrieb er.

Er erinnerte sogar an den Tod der 23-jährigen Rachel Corrie, die am 16. März 2003 von einem israelischen Panzerbulldozer zu Tode gequetscht worden war, als sie versuchte, die Zerstörung eines palästinensischen Hauses zu verhindern. „Ich frage mich, wie wenige oder wie viele Menschen dies in den Nachrichten gehört haben und es einfach als einen weiteren Tod, eine weitere Zahl, betrachtet haben…“

UNICEF: Die Welt darf nicht schweigen, wenn Kinder in Gaza getötet werden

Am 11. April wollte Hurndall zusammen mit anderen ISM-Aktivisten ein Friedenszelt auf einer Straße in Rafah aufstellen, um Panzerpatrouillen der IDF zu behindern. In diesem Moment begannen israelische Scharfschützen zu schießen. Als sie Deckung suchten, bemerkte der junge Mann eine Gruppe von Kindern, die sich in der Schusslinie befanden. Einige waren in Deckung gerannt, aber drei Kinder standen wie gelähmt vor Angst.

Er sprintete zu den Kindern, hob eines auf und trug es in Sicherheit. Als er ein zweites Kind holen wollte, wurde er von einem IDF-Soldaten, Taysir Al-Hayb, in den Kopf geschossen.

Tom Hurndall lag blutend auf dem Boden, weniger als eine Woche nach seiner Übersiedlung nach Palästina. Er war unbewaffnet, als er erschossen wurde, trug eine leuchtend orangefarbene Jacke, die ihn als internationalen Freiwilligen auswies (wie auch Rachel Corrie, als sie getötet wurde), und war für die israelischen Scharfschützentürme deutlich sichtbar. Nach Angaben anderer ISM-Aktivisten „gab es von palästinensischer Seite keinerlei Schüsse oder Widerstand“.

Palästinensische Kinder protestieren und halten ein Poster des britischen Friedensaktivisten Thomas Hurndall am 16. Januar 2004 im Flüchtlingslager Rafah im südlichen Gaza-Streifen. (Abid Katib/Getty Images)

Berichten zufolge kam ein Krankenwagen etwa zwei Minuten nach den Schüssen sehr schnell zu der Stelle, an der Hurndall lag. Er wurde dann jedoch von den Israelis bis zu zwei Stunden aufgehalten.

Was geschah dann?

Hurndall wurde in ein Krankenhaus in Rafah gebracht, wo er für klinisch tot erklärt wurde. Er wurde von den IDF in ein Krankenhaus in Beersheba gebracht, wo er an ein Beatmungsgerät angeschlossen und operiert wurde. Von dort wurde er sechs Wochen später in das Royal Hospital for Neuro-Disability in London geflogen. Die Hirnschädigung war irreversibel, und nach neun Monaten im Wachkoma starb er am 13. Januar 2004. Er war 22 Jahre alt.

In der Zwischenzeit behauptete die anfängliche „routinemäßige interne Untersuchung“ der IDF, Hurndall sei „versehentlich im Kreuzfeuer“ erschossen worden, und deutete an, dass seine ISM-Gruppe als „menschliche Schutzschilde“ diente. Diese Darstellung wurde jedoch von Zeugen angefochten, die darauf bestanden, dass er von einer Gewehrkugel getroffen wurde, als er versuchte, palästinensische Kinder zu schützen, und nicht in ein Kreuzfeuer geraten war.

Die Familie Hurndall übte Druck auf die israelische und die britische Regierung aus und veranlasste den damaligen britischen Außenminister Jack Straw, im Oktober 2003 eine zusätzliche Untersuchung anzuordnen.

Schließlich wurde der Scharfschütze Al-Hayb 2005 von einem israelischen Gericht wegen Totschlags zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er sechseinhalb Jahre verbüßte, da von ihm „keine Gefahr mehr ausgeht“, wie es hieß. Während seines Prozesses behauptete der Soldat, dass es zu dieser Zeit eine Politik gab, unbewaffnete Zivilisten zu erschießen.

„In der Straße, in der Tom Hurndall erschossen wurde, waren nur wenige Tage zuvor zwei Kinder erschossen worden“, sagte der Menschenrechtsaktivist Raphael Cohen, der Tom Hurndall an dem Tag begleitete, als er erschossen wurde. „Deshalb gingen er und der Rest der Gruppe zu diesem Ort, um gegen die Erschießung von Kindern zu protestieren, die vor ihren Häusern spielten. Die Erschießungen dieser Kinder sind nie untersucht worden“. In der Tat führt die Tötung von Palästinensern durch israelische Soldaten und Polizisten sowie illegale Siedler selten zu Verurteilungen.

Laut dem Telegraph sagte Hurndalls Schwester Sophie, dass ihre Familie von den israelischen Behörden nicht über die Freilassung von Al-Hayb informiert wurde. Stattdessen wurde die Nachricht vom britischen Außenministerium überbracht.

„Wir hatten noch keine Zeit, uns zu sammeln oder zu verstehen, was hier vor sich geht. Wir hatten kaum Zeit, die Nachricht zu verarbeiten, und wir sind alle wütend und schockiert“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie schon lange befürchtet hätten, dass so etwas passieren würde. „Wir mussten uns mit Vertuschungen und Lügen und einem völligen Mangel an Verantwortlichkeit auseinandersetzen – und dies passt dazu. Es ist symptomatisch.“

Sie fügte hinzu, dass die Familie nicht so sehr über Haybs Taten verärgert sei, sondern vielmehr über die lässige Haltung der IDF und der israelischen Behörden, wenn es darum geht, palästinensische Zivilisten zu verletzen. „Um ehrlich zu sein, geht es um das System. Nicht um den Mann selbst. Der Mann, der Tom erschossen hat, war im gleichen Alter wie er. Er ist sowohl das Opfer als auch der Mörder. Er ist Teil eines Systems, das Soldaten proaktiv dazu ermutigt, auf [palästinensische] Zivilisten zu schießen“.

Die vorzeitige Entlassung des Soldaten sei eine Botschaft an die israelischen Soldaten, dass sie ungestraft handeln können. „So viele unschuldige Menschen wurden auf so viele schreckliche Arten getötet. Sie scheinen sich einfach um niemanden zu scheren.“

Die Schwester von Tom Hurndall äußerte ihre Wut und Enttäuschung über ihre eigene Regierung und den Labour-Premierminister Tony Blair. „Es ist unglaublich traurig. Seit mein Bruder getötet wurde, habe ich unter anderem den Glauben an die Menschheit verloren. Ich kann nicht glauben, dass Menschen so etwas tun können, und dass meine eigene Regierung dabei zusehen und schweigen kann.

Die Familie Hurndall, insbesondere Toms Mutter Jocelyn und Sophie, ist zusammen mit seinen engen Freunden weiterhin in der Palästina-Solidaritätsbewegung aktiv. Sein Beitrag zu dieser Sache wurde durch Konferenzen, einen Film und ein Buch gewürdigt.

Übersetzt mit Deepl.com



