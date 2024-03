Redemption through genocide The ICJ ruled that Israel’s Gaza campaign poses a plausible and urgent threat of genocide. Future historians of Jewish messianism may recount how in 2024 „redemption through sin“ became „redemption through genocide,“ with unconditional U.S. support.

Der IGH entschied, dass Israels Gaza-Feldzug eine plausible und dringende Gefahr des Völkermords darstellt. Zukünftige Historiker des jüdischen Messianismus werden vielleicht darüber berichten, wie im Jahr 2024 aus der „Erlösung durch Sünde“ die „Erlösung durch Völkermord“ wurde, mit bedingungsloser Unterstützung der USA.

Erlösung durch Völkermord

Von Barnett R. Rubin

2. März 2024

Am 24. Februar sagte Yaakov Godu, ein regierungskritischer Demonstrant in Haifa, Israel, dessen Sohn Tom am 7. Oktober im Kibbuz Kissufim von der Hamas getötet wurde, einem Reporter von Haaretz, dass die Mitglieder der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu „gestörte messianische Gesandte“ seien.

Dies ist die Regierung, die Präsident Biden als Freund und Verbündeten betrachtet, mit dem die USA ein paar Differenzen haben. Er und seine Abgesandten zeigen keinerlei Anzeichen dafür, dass sie verstehen, mit wem sie es zu tun haben oder was nötig wäre, um sie davon abzuhalten, die Welt in die Feuersbrunst zu ziehen, für die sie und ihre apokalyptischen christlichen Verbündeten in den USA beten.

Die Mitglieder von Netanjahus Kabinett als „geistesgestört“ und „messianisch“ zu bezeichnen, ist keine Redewendung. Finanzminister Bezalel Smotrich kam aus Gush Emunim, einer Bewegung, die nach 1967 predigte, dass die Juden das Land Israel (Palästina) vom Fluss bis zum Meer erobern und beherrschen müssen, um das Kommen des Messias zu beschleunigen. Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der von israelischen Gerichten wegen Terrorismus verurteilt wurde, gehört der rassistischen Kach-Partei von Meir Kahane an. Er wohnt in Kiryat Arba, einer Siedlung, in der sich eine Gedenkstätte für Baruch Goldstein befindet, der 1994 in Hebron 29 Muslime beim Gebet ermordete und dessen Porträt Ben-Gvir in seinem Haus ausstellte, bis er in die Politik ging.

Dies sind keine Randfiguren. Ungehindert von Netanjahu führen sie eine Bewegung an, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und ihn mit Israelis zu besiedeln. Sie beaufsichtigen auch die ethnische Säuberung der Palästinenser im Westjordanland durch Pogrome, Vertreibungen und Ermordungen.

Die Rabbiner des Talmuds haben es verboten, die Ankunft des Messias zu beschleunigen, aber häretische Bewegungen haben versucht, die Erlösung zu erzwingen. Gershom Scholem, ein Historiker, der sein Leben dem Studium der jüdischen Mystik gewidmet hat, warnte: „Die Juden hatten schon immer eine verhängnisvolle Anziehungskraft auf den Messianismus“, und „der Zionismus ist da keine Ausnahme“.1 Bereits in den 1920er Jahren verglich Scholem die rechtsextremen zionistischen Vorgänger von Netanjahus Likud-Partei mit Sabbatai Zevi, der sich 1648 in Smyrna (heute Izmir, Türkei) zum Messias erklärte. Scholem warnte, dass diese falschen Messiasse „unsere Jugend mit einem Geist des neuen Sabbatianismus infizieren, der unweigerlich scheitern muss“.

Scholem zeigte, wie die mystisch-kabbalistischen Konzepte, die von Rabbi Isaac Luria im 16. Jahrhundert in Safed, einem Zentrum der jüdischen Gelehrsamkeit und Mystik im osmanischen Palästina, entwickelt wurden, einen theologischen Rahmen für den Messianismus bildeten. Luria lehrte, dass das Licht des Schöpfers während der Schöpfung die Gefäße zerbrach, in die es hineingelegt worden war, und nur eine zerbrochene Welt schuf. Die Juden könnten die Erlösung durch „tikkun“, die Reparatur dieser Gefäße, herbeiführen, indem sie die Gebote einhielten. Die Schabbatianer erfanden eine dunklere Version von Tikkun, die von ihren Gläubigen verlangte, die Tiefen des Bösen auszuloten, um die Funken der Schöpfung zu retten. Scholem nannte es „Erlösung durch Sünde“.

Solche verzweifelten messianischen Bewegungen entstanden im Gefolge von Katastrophen wie der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 und den Massakern an Juden in der Ukraine durch die Kosaken von Bohdan Chmelnicki 1648. Der Holocaust, auf den rasch die Gründung des Staates Israel und der Sieg Israels im Krieg von 1967 folgten, verstärkte die messianischen Unterströmungen des Zionismus, vor denen Scholem gewarnt hatte.

Nach dem Krieg von 1967 inspirierte die Lehre von Rabbi Tzvi Yehuda Kook, dass das Gebot, das Land Israel zu „erobern und zu besiedeln“, gleichwertig mit allen anderen Geboten sei, Gush Emunim. Dieses Gebot zu erfüllen ist das größte Tikkun und wird die Schritte des Messias beschleunigen. „Die Armee Israels“, lehrte Kook, „ist die Armee Haschems [Gottes]“2.

Während diese Messianisten einige Anhänger unter den amerikanischen Juden haben, sind ihre mächtigsten Unterstützer in den USA weiße evangelikale christliche Zionisten, die zu einer hegemonialen Kraft in Donald Trumps Republikanischer Partei geworden sind. Sie glauben, dass die Eroberung und Besiedlung des Landes Israel durch das jüdische Volk einen Weltkrieg auslösen wird, für den sie als Vorläufer der Wiederkunft Christi beten.

In einem Interview in der New York Review of Books von 1980 verglich Scholem Gush Emunim mit den Sabbatianern und warnte: „Im siebzehnten Jahrhundert hatte das Scheitern des Sabbatianismus nur spirituelle Konsequenzen. Heute sind die Folgen eines solchen Messianismus auch politisch.“ Die messianisch-zionistische Agenda könne „nur zur Katastrophe führen“.

Der Schock über die Gräueltaten des 7. Oktober, der messianische Glaube und die bedingungslose finanzielle und materielle Unterstützung durch die USA haben zu der apokalyptischen Grausamkeit der derzeitigen Kampagne in Gaza geführt. Für messianistische Juden und apokalyptische Christen ist allein die Existenz des palästinensischen Volkes zu einem unerträglichen Hindernis für die Verwirklichung des göttlichen Plans geworden. Wie HaRav Kook lehrte: „Wir haben absolut kein Recht, die Kontrolle über irgendein Stück von Eretz Jisrael aufzugeben.“ Was die im Land lebenden Nichtjuden betrifft, zitiert HaRav Kook Deuteronomium 7:2: „Zeigt ihnen keine Barmherzigkeit“, was, wie er erklärte, bedeutet: „Ihnen (Nichtjuden) keinen Platz im Land zu geben“.3 Nur die Beendigung der materiellen Unterstützung für den Angriff auf Gaza und die Auslösung von Neuwahlen in Israel könnten eine Chance haben, den Moloch aufzuhalten.

Der Internationale Gerichtshof hat entschieden, dass Israels Gaza-Kampagne eine plausible und dringende Gefahr des Völkermords darstellt. Zukünftige Historiker des jüdischen Messianismus und des amerikanischen Versagens werden vielleicht festhalten, dass im Jahr 2024 die Erlösung durch Sünde zur Erlösung durch Völkermord wurde, mit der bedingungslosen Unterstützung der Vereinigten Staaten.

Anmerkungen

David Biale, Gershom Scholem: Meister der Kabbala (Jewish Lives) . Yale University Press: New Haven, 2018. Kindle Edition. Chapter on „A University in Jerusalem“.

Torat Eretz Yisrael: The Teachings of HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook, basierend auf den hebräischen „Sichot of HaRav Yehuda“, zusammengestellt und herausgegeben von HaRav Shlomo Chaim HaCohen Aviner, englische Übersetzung und Bearbeitung von Tzvi Fishman (Jerusalem :Torat Eretz Yisrael Publications, A Division of Ateret Cohanim,1991), S. 299-300.

Op. cit. p. 181.

Übersetzt mit deepl.com

