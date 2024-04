‚It felt like pulling my heart out of the earth:‘ testimonies from the mass grave at Nasser Hospital As Civil Defense teams continue to unearth hundreds of bodies from the mass graves discovered at Nasser Hospital, Palestinians are flocking to the medical complex in search of their missing loved ones.

Palästinensisches Gesundheitspersonal gräbt Leichen in einem Massengrab in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis aus, 21. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Während die Teams des Zivilschutzes weiterhin Hunderte von Leichen aus den im Nasser-Krankenhaus entdeckten Massengräbern ausgraben, strömen Palästinenser auf der Suche nach ihren vermissten Angehörigen zu dem medizinischen Komplex.

Es war, als würde ich mein Herz aus der Erde ziehen“: Zeugnisse aus dem Massengrab im Nasser-Krankenhaus

Von Tareq S. Hajjaj

25. April 2024

Inhaltswarnung: Dieser Artikel enthält grafische und verstörende Bilder und Beschreibungen von Gemetzeln.

Bulldozer graben sich mit ihren Stahlzungen zwischen Sand- und Erdschichten. Rettungsteams graben sich auf der anderen Seite des großen Hofes mit einfachen Schaufeln in den Boden. Andere graben mit ihren Händen auf der Suche nach ihren Familien. Der Platz ist überfüllt.

Der Nasser Medical Complex ist zu einem ausgedehnten Massengrab geworden, in dem die israelische Armee Beweise für ein abscheuliches Massaker vergraben hat.

Mindestens 13.000 Menschen werden im Gazastreifen seit Beginn des Krieges im Oktober vermisst, und die Menschen kommen an, um nach vermissten Angehörigen zu suchen. Selbst wenn sie tot aufgefunden werden, wird dies zumindest ein Ende ihrer Geschichte bedeuten.

Unter den zerstückelten Körpern, verstreuten Gliedmaßen und enthaupteten Köpfen befinden sich zahlreiche Menschen, die nach Angehörigen suchen oder einfach nur zuschauen wollen. Einige können es nicht ertragen und stehen weit weg, unfähig, das Gemetzel zu begreifen.

Das Massengrab am Nasser-Krankenhaus ist eines von Dutzenden, die die israelische Armee im gesamten Gazastreifen hinterlassen hat. Beamte des Zivilschutzes glauben, dass noch viele weitere gefunden werden müssen.

Ayman, 51, seine Frau Jamila, 44, und ihr Sohn Abdul Karim, 22, bestanden darauf, zum Nasser Medical Complex zu fahren, nachdem der Zivilschutz bekannt gegeben hatte, dass an einem Tag über zweihundert Leichen geborgen worden waren. Die Familie war dort, um nach dem jüngeren Bruder von Abdul Karim zu suchen, der seit über zwei Monaten in Khan Younis vermisst wird.

Vor den Toren des Geländes angekommen, konnte Jamila den Anblick und den Geruch des Todes nicht ertragen und blieb mit ihrem Sohn Abdul Karim draußen, während Ayman die Leichen inspizierte.

„Ich konnte es nicht ertragen, auch nur einen einzigen Schritt dort hinein zu machen“, sagt Jamila gegenüber Mondoweiss am Tor des Komplexes. „Es ist ein Anblick, den ein Mensch nicht ertragen kann: ein großes Massaker, eine große Blutlache, eine Grube mit verscharrten, zerstückelten Leichen.“

Auf der Suche nach vermissten Familienmitgliedern treffen immer wieder Menschen an der Grabstätte am Nasser-Krankenhaus ein. (Foto: Hassan Selaieh)

Auf der Suche nach vermissten Familienmitgliedern kommen immer wieder Menschen zu den Gräbern im Nasser-Krankenhaus. (Foto: Hassan Selaieh)

Die Zivilschutzteams des Nasser-Krankenhauses geben an, dass die Massengräber, die sie hier entdeckt haben, mehr als 400 Märtyrer enthalten. Die Leichen wurden mit Bulldozern verscharrt, die einige von ihnen zerstückelten. Die Leichenteile wurden mit Müll vermischt.

Ayman sucht unter den verstreuten Leichenteilen nach seinem Sohn. Einige der verwesenden Leichen sind bereits Skelette, also sucht er nach Erkennungszeichen wie der Kleidung, die sein Sohn trug, als er das letzte Mal ausging.

„Er trug den blauen Wollpullover. Ich habe ihn für ihn gekauft. Ich weiß alles, was er trägt, und kann ihn anhand seiner Kleidung identifizieren“, beschreibt Ayman seinen Sohn, während er die aus dem Sand gezogenen Leichen durchsucht. „Ich könnte ihn erkennen, selbst wenn er ein Skelett wäre.

In den letzten Tagen sind neue Familien eingetroffen, da die Menschen weiterhin in den Komplex strömen. Jeden Tag geben die Teams des Zivilschutzes die Entdeckung von Dutzenden neuer Leichen bekannt, die in und um den Komplex herum begraben wurden. Einige der Menschen, die ankommen, kommen und gehen mehrmals, wie Ayman und seine Familie, ohne das Schicksal ihres vermissten Kindes zu erfahren. Andere sind in der Lage, ihre Angehörigen zu identifizieren und sie zu ihrer letzten Ruhestätte zu bringen.

Alaa al-Arabashli, 43, identifizierte die Leiche seines 19-jährigen Sohnes Moaz im Nasser-Krankenhaus. Trotz des Schmerzes, den er empfand, als er den Leichnam seines Sohnes einsammelte, ihn aus dem Dreck hob und mit seinen eigenen Händen begrub, war dies das Ende des Schicksals seines vermissten Sohnes.

Er sagt, er habe seinen Sohn gefunden, nachdem die Rettungsteams mehr als 40 Leichen aus dem Grab bergen konnten. Die Teams des Zivilschutzes erlaubten den Leuten, die Leichen zu untersuchen, und es gab nichts, was die Leichen von anderen unterschied, außer der Kleidung. Das genügte ihm, um seinen Sohn zu identifizieren.

Einige Familien werden aufgefordert, ihre Kinder zu begraben, nachdem Verwandte sie erkannt haben, und sie kommen mit Blumen, um die Leichen zu anderen Gräbern zu bringen. Die Leichen werden zwischen den Menschen aufgereiht, in der Hoffnung, dass jeder, der kommt, einige von ihnen wiedererkennt. Nachdem sie identifiziert wurden, werden sie in einen neuen Plastiksack gelegt, mit einem weißen Leichentuch bedeckt und erneut begraben.

Palästinensische Mitarbeiter des Gesundheitswesens graben Leichen in einem Massengrab in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis aus, 21. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Palästinenser, die ihre Angehörigen identifizieren konnten, kamen mit Blumen, um ihre Leichen zu ihrer letzten Ruhestätte zu bringen. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Anzeichen für die Hinrichtung von Gefangenen

Die Zivilverteidigungsteams an der Grabstätte beharren darauf, dass die israelische Armee im Krankenhaus ein Massaker verübt hat, das sie durch das Ausheben dieses Massengrabs verbergen wollte.

Oberst Yamen Abu Suleiman, der Leiter des Zivilschutzes in Khan Younis, hat in den letzten vier Tagen am Tatort gearbeitet. Nach seinen Angaben haben er und seine Kollegen bisher über 300 Leichen geborgen und bestätigt, dass viele von ihnen Anzeichen von Folter und Hinrichtungen aufwiesen.

Abu Suleiman erklärte gegenüber Mondoweiss, dass die israelischen Streitkräfte im Nasser-Krankenhaus absichtlich wahllose Tötungen vornahmen und versuchten, die Leichen in Massengräbern zu verstecken, nachdem sie sie in übereinander gelegten Säcken gesammelt hatten. Viele der Leichen waren zerstückelt, einige sogar in zwei Hälften gerissen, und wiesen Spuren von Panzerprofilen und Bulldozerspuren auf.

„Es gab keine Moral im Umgang mit den Märtyrern und den Toten“, sagte Abu Suleiman.

Zivilschutzteams berichteten, sie hätten im Nasser Medical Complex Leichen mit gefesselten Händen gefunden. (Foto: Social

Er bestätigt auch, dass er Leichen gefunden hat, deren Hände mit Plastikband gefesselt waren, das die israelischen Soldaten zum Fesseln ihrer Gefangenen verwenden. Abu Suleiman sagt, man habe auch Märtyrer mit verbundenen Augen und Mündern gefunden.

Er weist darauf hin, dass die Sammlung der Leichenteile noch nicht abgeschlossen ist und dass das Gesundheitsministerium in den kommenden Tagen eine Konferenz abhalten wird, um weitere Einzelheiten bekannt zu geben.

Er behauptet auch, dass es Dutzende von Massengräbern im gesamten Gazastreifen gibt. „Wir sind immer noch dabei, die Gräber an verschiedenen Orten zu zählen und zu entdecken, basierend auf dem Vorhandensein von Leichen in diesen Gebieten, was uns dazu veranlasst, mit der Suche und den Ausgrabungen in der Umgebung zu beginnen, bis wir Massengräber finden und die Leichen aus ihnen zu Dutzenden herausholen“, erklärt er gegenüber Mondoweiss.

„Bislang wurden allein im Nasser-Krankenhaus vier Massengräber entdeckt“, fährt er fort. „Die Zahl der Märtyrer deutet auf ein Massaker hin, und wir fanden die Märtyrer mit Folterspuren, mit aufgeschnittenen Bäuchen und Brustkörben und zertrümmerten Köpfen.“

Die Massengräber im Nasser-Komplex waren nicht die ersten, die in Gaza gefunden wurden. Vor einigen Wochen wurden ähnliche Massengräber im al-Shifa Medical Complex in Gaza-Stadt entdeckt. Die Zahl der dort entdeckten Leichen übersteigt sogar die Zahl der Leichen, die bisher in Khan Younis gefunden worden sind. Bis zum heutigen Tag werden immer noch Leichen aus dem Massaker der israelischen Armee in al-Shifa entdeckt, das während einer zweiwöchigen Belagerung des Krankenhauses stattgefunden hat. Zuvor wurden Massengräber im türkischen Krankenhaus in Jabalia im Norden des Gazastreifens entdeckt.

Und nun hat sich die israelische Armee nach Abschluss ihres Angriffs auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis zurückgezogen und eine ähnliche Geschichte hinterlassen.

Laut dem Euro-Med Human Rights Monitor wurden bei der Exhumierung „Harnkatheter oder Schienen gefunden, die noch an den Körpern einiger Patienten befestigt waren.“ (Foto: Social Media)Der Euro-Med Human

Der Euro-Med Human Rights Monitor hat nach eigenen Angaben bisher insgesamt 140 nicht gekennzeichnete Gräber und Massengräber im gesamten Gazastreifen dokumentiert, in denen seit dem 7. Oktober die Leichen von Tausenden von Opfern liegen. Zu diesen Gräbern gehören auch dokumentierte Fälle von Menschen, die von der Besatzung hingerichtet wurden, bevor sie begraben wurden.

„Die Entdeckung von Hunderten von Leichen in Massengräbern im Al-Shifa Medical Complex und im Nasser-Krankenhaus durch die Zivilverteidigung stellt ein dunkles Kapitel in der Geschichte der israelischen Militärverletzungen dar“, so der Euro-Med Human Rights Monitor.

Der Menschenrechtsbeobachter wies auch darauf hin, dass in den Massengräbern in Al-Shifa und Nasser mehrere Leichen mit auf dem Rücken gefesselten Händen gefunden wurden, was den Verdacht aufkommen lässt, dass die Armee außergerichtliche Hinrichtungen von Personen, die sie festgenommen und inhaftiert hatte, durchgeführt hat.

Darüber hinaus erklärte die Organisation, dass bei der Exhumierung „Harnkatheter oder Schienen gefunden wurden, die noch an den Körpern einiger Patienten befestigt waren“, was auf Hinrichtungen von Kranken und Verletzten im Krankenhaus hindeutet.

Palästinensisches Gesundheitspersonal gräbt Leichen in einem Massengrab in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis aus, 21. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Alaa Al-Arabashli, der Vater, der seinen Sohn Moaz fand, sagte, er hätte sich nie vorstellen können, dass er seinen Sohn in einem Graben voller menschlicher Körperteile suchen würde. Dennoch konnte er ihn finden und in dem Wissen, dass sein Sohn ein Märtyrer war, Frieden finden.

„Ich habe meinen Sohn mit meinen eigenen Händen eingesammelt und ihn zu seiner letzten Ruhestätte gebracht“, sagte er gegenüber Mondoweiss. „Es fühlte sich an, als würde ich mein Herz aus der Erde reißen.“

„Aber ich schätze mich glücklich“, fügte er hinzu. „Ich habe meinen Sohn gefunden. Es gibt Tausende von Menschen, die nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind.“

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

