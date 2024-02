Eskaliert mit Transnistriens Ruf nach russischem Schutz der nächste Konflikt? David Goeßmann

Dank an David Goeßmann für die Genehmigung seinen heutigen Telepolis veröffentlichten Artikel auf der Hochblauen Seite zu veröffentlichen

Eskaliert mit Transnistriens Ruf nach russischem Schutz der nächste Konflikt? Die abtrünnige Region ähnelt anderen in der postsowjetischen Zeit. Seit dem Ukraine-Krieg brodelt es. Eine Einschätzung des gefährlich zugespitzten Konflikts.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu inspiziert die Garnison mit russischen Soldaten in Transnistrien, 2019. Bild: Mil.ru / CC BY 4.0

Die abtrünnige Region ähnelt anderen in der postsowjetischen Zeit. Seit dem Ukraine-Krieg brodelt es. Eine Einschätzung des gefährlich zugespitzten Konflikts.

Kommt nach dem Einmarsch von russischen Truppen in die Ukraine, der Besetzung des Donbass und der Krim-Halbinsel im Osten, sowie der russischen Abwehr von georgischen Truppen, die 2008 versuchten, die Gebiete Abchasiens und Südossetien gewaltsam zurückzuerlangen, nun die militärische Intervention in der Region Transnistrien, der nicht anerkannten abtrünnigen Region der Republik Moldawiens an der Grenze zur Ukraine?

Kreml: Schutz von Landsleuten hat Priorität

Diese Befürchtung hat gestern neue Nahrung bekommen. Nach Medienberichten haben Politiker in Transnistrien in einem Sonderkongress Moskau angerufen, ihre Region gegen Drohungen vonseiten der Zentralregierung in Moldawien zu schützen.

Der Kreml erklärte daraufhin [1], dass „der Schutz der Interessen der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute“ eine der „Prioritäten“ sei.

Der Streit um Transnistrien ist kompliziert, wie es bei vielen Regionen in der postsowjetischen Zeit der Fall ist. 1992 kam es zu einem Konflikt zwischen transnistrischen Separatisten, von Teilen der sowjetischen Armee unterstützt, und Moldawien.

Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen kamen 700 Menschen um. Durch Stationierung von russischen Friedenstruppen wurde der Konflikt eingefroren in einen Waffenstillstand.

Transnistrien zwischen den Fronten

Seit der russischen Invasion in die Ukraine haben sich die Spannungen jedoch wieder erhöht, während es zu einer Serie von Anschlägen [2] in dem Gebiet kam. Es gab Vorwürfe von beiden Seiten. Moskau behauptete [3], die Ukraine wolle militärisch in Transnistrien vorgehen, während die ukrainische und moldawische Regierung warnten [4], Russland plane einen Staatscoup in Moldawien.

Gleichzeitig geriet Transnistrien, eine Enklave – ein schmaler Streifen von 2.500 Quadratkilometer zur ukrainischen Grenze –, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und die Konfrontation Russlands mit der Nato und der EU, ökonomisch, politisch und militärisch unter Druck.

Die Ukraine schloss ihre Grenze zu Transnistrien. Ein Viertel des Handels [5] der Enklave fiel dadurch weg. Transnistrien erhält zwar weiter kostenlos russisches Gas. Doch das könnte enden. Das Abkommen über den Gastransit durch die Ukraine läuft im Dezember aus. Ob es verlängert wird, ist unklar.

Die Republik Moldau verhindert [6] seit Kriegsbeginn auch die rotierende Erneuerung russischer Friedenstruppen in Transnistrien. Dazu kommen Forderungen, die russischen Soldaten auszuweisen [7].

Zugleich drängte Moldawiens Regierung darauf, den Konflikt mit Transnistrien endlich zu lösen. Das würde auch den angestrebten Beitritt zur EU vereinfachen. Brüssel verlieh Moldawien, auch in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, im Juni 2022 schließlich den Kandidatenstatus und gab im Dezember 2023 grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen.

Moldawien auf EU-Kurs: Leben für Transnistrien erschweren

Die Journalistin Galiya Ibragimova argumentiert [8] auf dem Blog des Carnegie Endowment for International Peace, dass „die Strategie der Republik Moldau“ darin besteht, „den Prozess zu beschleunigen, indem sie Transnistrien das Leben so schwer wie möglich macht“.

So beendete Moldawien die Zollerleichterungen für Unternehmen in Transnistrien im Januar, eine indirekte Subventionierung, die faktisch die Separatistenregierung in Tiraspol am Leben hielt. Dieser Schritt wird als Auslöser des gestrigen Sonderkongresses angesehen.

Das alles läuft ab vor dem Hintergrund von Unabhängigkeitsbestrebungen in der Region. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verstärkten sich Forderungen nach einer Rückkehr zu dem Autonomiestatus, wie er vor 1940 bestand.

Transnistrien ist multiethnisch. 28 Prozent sind Moldauer, 23 Prozent Ukrainer und etwa 29 Prozent Russen. Die Region war stärker industrialisiert als die übrige Regionen Moldawiens, zog damit Arbeitsmigranten an, große Teile der Bevölkerung sind russischsprachig.

Russische Truppen loswerden

Vor allem die russische Minderheit befürchtet, durch ein mögliches Zusammengehen mit Rumänien [9] und eine EU-Mitgliedschaft an den Rand gedrängt zu werden.

Schließlich drohte Transnistrien militärisch in den Ukraine-Krieg hineingezogen zu werden. Moldawien sah die Gelegenheit gekommen, die russischen „Friedenstruppen“ mit einer Stärke von etwa 1.500 Mann und andere russische Einheiten, die die Region seit den 1990er-Jahren schützen, loszuwerden.

Anfangs gab es zudem Pläne der russischen Streitkräfte, über die Südukraine in Transnistrien vorzudringen. Diese Bestrebungen mussten aber nach den Verlusten dort und dem Verlassen der Stadt Cherson aufgegeben werden.

Seitdem sind die russischen Soldaten in Transnistrien von Russland abgeschnitten und haben bisher auch keine Schritte unternommen, die Ukraine vom Westen zu bedrohen, wie anfangs befürchtet wurde. Gleichzeitig wäre es fatal, wie Anatol Lieven vom Quincy Institute warnt [10], wenn das ukrainische oder moldawische Militär die Chance nutzen würde, den Konflikt gewaltsam zu beenden.

Eingreifen der USA wäre großer Fehler

Dann könnten andere ethnische Konflikte wie in Georgien erneut angeheizt werden, wobei Russland dort deutliche militärische Vorteile besitzt, die Konfrontation gewaltsam für sich zu entscheiden.

Das US-Außenministerium erklärte nun [11], dass man „das Vorgehen Russlands in Transnistrien und die allgemeine Situation dort sehr genau beobachte“. Für Lieven würde ein militärisches Eingreifen der USA in den Konflikt die Region weiter destabilisieren.

Man solle vielmehr die UN unterstützen dabei, über Verhandlungen den Konflikt zu beruhigen. Das würde bedeuten: Die russischen würden durch UN-Friedenstruppen ersetzt, Gründung einer Konföderation mit voller Autonomie für Transnistrien und ein Neutralitätsvertrag nach dem Muster von Österreich, als die sowjetischen und westlichen Streitkräfte das Land 1955 verließen.

Ob der Konflikt eskaliert, Gewalt provoziert oder nicht, wäre am Ende keineswegs Resultat einer schicksalhaften Konflikt-Dynamik, soviel steht fest. Der Westen kann und sollte intervenieren – diplomatisch jedoch und nicht militärisch oder mit provokativen Akten.

Man sollte der moldawischen Regierung dabei deutlich machen, dass eine gewaltsame Lösung oder eine per Zwang nicht akzeptiert werde.

