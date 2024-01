EU Joins US in ‚Freezing Hamas Funds‘ – What It Means Though Hamas says that its top leaders in Gaza have no financial interests in Europe,, the EU joined the US in imposing sanctions on them.



Hamas-Führer Yahia Sinwar und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Bild: Palestine Chronicle)

EU schließt sich den USA beim Einfrieren von Hamas-Geldern an – Was das bedeutet

Von Nurah Tape

18. Januar 2024

Obwohl die Hamas behauptet, dass ihre Spitzenpolitiker im Gazastreifen keine finanziellen Interessen in Europa oder gar Bankkonten irgendwo anders haben, hat sich die EU den USA angeschlossen und Sanktionen gegen sie verhängt.

Die Europäische Union (EU) hat sich dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten angeschlossen und Sanktionen gegen führende Vertreter der Widerstandsbewegung Hamas verhängt.

In einer Pressemitteilung vom Dienstag gab der Rat der EU bekannt, dass er Yahya Sinwar, den politischen Führer der Hamas, mit sofortiger Wirkung auf die EU-Terrorliste gesetzt hat.

Diese Entscheidung ist Teil der Reaktion der EU „auf die Bedrohung durch die Hamas und ihre brutalen und wahllosen Terroranschläge in Israel am 7. Oktober 2023“, heißt es in der Erklärung.

Nach seiner Aufnahme in die Liste „müssen Sinwars Gelder und andere finanzielle Vermögenswerte in den EU-Mitgliedstaaten eingefroren werden. Außerdem ist es den EU-Akteuren untersagt, ihm Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Mit dem Beschluss werden Sinwars Vermögenswerte in der 27 Nationen umfassenden Union eingefroren und EU-Bürgern jegliche Finanzgeschäfte mit ihm untersagt.

Sinwar ist der dritte hochrangige Hamas-Führer, der seit der Militäroperation der Bewegung am 7. Oktober von der EU persönlich sanktioniert wird.

Am 8. Dezember hatten die EU-Mitgliedstaaten auch Mohammed Deif und Marwan Issa, hochrangige Kommandeure des militärischen Flügels der Hamas, der Izzedine Al-Qassam-Brigaden, als Terroristen eingestuft.

Außer von der EU wird die Hamas als Organisation auch von mehreren Ländern, darunter den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien und Kanada, als „terroristische Vereinigung“ eingestuft.

Britische Sanktionsrunde

Am 14. November kündigte das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth and Development Office) Sanktionen gegen vier hochrangige Hamas-Führer, darunter Sinwar und Deif, sowie „zwei Hamas-Finanziers“ an.

Bei den anderen betroffenen Hamas-Führern handelt es sich um Marwan Issa, einen hochrangigen Hamas-Funktionär und stellvertretenden Kommandeur der Qassam-Brigaden, und Musa Dudin, einen in der Westbank ansässigen Hamas-Funktionär.

Die erwähnten „Finanziers“ hatten ihren Sitz im Sudan und im Libanon, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums.

In der Erklärung heißt es: „Alle von Großbritannien und den USA sanktionierten Personen wurden wegen ihrer führenden oder finanzierenden Rolle in der Gruppe ins Visier genommen, die ursprünglich in den späten 1980er Jahren mit dem Ziel gegründet wurde, Israel zu zerstören.“

„Diese Sanktionen ergänzen die bestehenden britischen Sanktionen gegen die Hamas, einschließlich der Sanktionen gegen die Organisation selbst“, heißt es in der Erklärung weiter.

Am 13. Dezember hatte das Auswärtige Amt weitere sieben Personen mit Verbindungen zur Hamas sanktioniert.

In einer Pressemitteilung hieß es, dass diese Sanktionen verhängt wurden, „um der anhaltenden Bedrohung durch die Terrororganisation entgegenzuwirken, ihren Zugang zu Finanzmitteln zu unterbinden und neue Reisebeschränkungen für Personen zu verhängen, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, um ihre Operationen zu stören“.

Zu den vom Vereinigten Königreich aufgeführten Mitgliedern gehören: Mahmoud Zahar, Mitbegründer der Hamas, Ali Baraka, Leiter der Außenbeziehungen der Hamas, und Maher Obeid, der nach Angaben des Vereinigten Königreichs führende Positionen in der Hamas innehatte.

Die Sanktionen richteten sich auch gegen Personen, die nach Angaben der britischen Regierung die Hamas finanziert haben, darunter Personen im Libanon und in Algerien.

Die britische Regierung verhängte auch Sanktionen gegen Akram Al-Ajouri, den in Syrien ansässigen stellvertretenden Generalsekretär des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und Anführer der Al-Quds-Brigaden, des militärischen Flügels des PIJ, heißt es in der Erklärung.

„Diese strengen Maßnahmen zeigen, dass Personen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, sich nicht der Rechenschaftspflicht entziehen können, selbst wenn sie von außerhalb des Gazastreifens aus operieren“, hieß es in der Erklärung.

Der britische Außenminister David Cameron erklärte, dass die Hamas im Gazastreifen keine Zukunft haben kann. Die heutigen Sanktionen gegen die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad werden ihnen weiterhin den Zugang zu Finanzmitteln verwehren und sie weiter isolieren.“

US-Sanktionsrunde

Ebenfalls im Dezember verhängten die USA eine weitere Runde von Sanktionen gegen Personen in der Türkei und anderswo, die ihrer Meinung nach mit der Hamas in Verbindung stehen.

In einer Erklärung des US-Finanzministeriums heißt es: „Die Sanktionen richten sich gegen acht Beamte, die die Ziele und Interessen der Hamas im Ausland fördern und bei der Verwaltung ihrer Finanzen helfen“.

Einem Bericht von Reuters zufolge erklärte das Finanzministerium, dass mehrere der betroffenen Hamas-Funktionäre in der Türkei ansässig seien, darunter einer der wichtigsten Finanzakteure der Gruppe, Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din.

Dies war die vierte Runde von US-Sanktionen gegen die Hamas nach der Operation vom 7. Oktober.

Weitere EU-Sanktionen geplant

Einem Bericht von POLITICO zufolge, der sich auf drei EU-Diplomaten beruft, die anonym bleiben wollten, wird die EU am Montag neue Sanktionen gegen die Hamas ankündigen. Diese Maßnahmen, die von den EU-Außenministern angekündigt werden sollen, sind unabhängig von der Ankündigung zu Sinwar.

Einer der Diplomaten sagte, eine neue Reihe von Sanktionen sei notwendig, um die Finanzierung der Hamas zu treffen, berichtet POLITICO. Die Sanktionen sollten nicht nur die Finanzierungsquellen der Hamas treffen, sondern auch mehrere Personen, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, heißt es in dem Bericht weiter.

Dem Bericht zufolge haben die USA und Israel Druck auf die europäischen Staats- und Regierungschefs ausgeübt, ihrem Beispiel zu folgen und Sanktionen gegen wichtige Hamas-Mitglieder sowie eine Reihe von „Finanzvermittlern“ in Ländern wie dem Sudan, der Türkei, Algerien und Katar zu verhängen.

In dem Bericht heißt es weiter, dass EU-Länder, die eher mit der palästinensischen Sache sympathisieren, die Verhängung von Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland befürworten, eine Idee, die im Dezember auch vom EU-Spitzendiplomaten Josep Borrel vorgeschlagen wurde.

Zwei der Beamten erklärten jedoch, dass es politisch zu heikel sei, sich auf beide Maßnahmen gleichzeitig zu einigen. Vielmehr solle man in Phasen arbeiten.

Laut POLITICO kündigten die USA im Dezember Visumsverbote für extremistische Siedler an.

(Der Palestine-Chronicle)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestine Chronicle.



