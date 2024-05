Belgium broadcaster interrupts Eurovision semi final to condemn Israel’s war on Gaza Trade union displays message calling for ceasefire, as Israeli entrant qualifies for final in Sweden amid mass protest

Die israelische Sängerin Eden Golan reagiert am 9. Mai 2024 im schwedischen Malmö, nachdem sie das Finale des Eurovision Song Contest erreicht hat (AFP/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Gewerkschaft zeigt Botschaft, die zum Waffenstillstand aufruft, während sich israelische Teilnehmerin inmitten von Massenprotesten für das Finale in Schweden qualifiziert

Eurovision 2024: Belgischer Sender unterbricht Halbfinale, um Israels Krieg gegen Gaza zu verurteilen

Von MEE-Mitarbeitern

10. Mai 2024

Ein belgischer Sender hat am Donnerstagabend die Übertragung des Halbfinales des Eurovision Song Contest unterbrochen, um eine Protestbotschaft zu zeigen, in der der Krieg Israels gegen den Gazastreifen verurteilt wird.

In einer von einer Gewerkschaft organisierten Aktion wurde der Bildschirm vor der Übertragung des Halbfinales auf VRT, dem öffentlich-rechtlichen flämischen Sender Belgiens, kurz schwarz.

Dann wurde die Meldung ausgestrahlt: „Dies ist eine Gewerkschaftsaktion. Wir verurteilen die Menschenrechtsverletzungen durch den Staat Israel. Außerdem zerstört der Staat Israel die Pressefreiheit. Deshalb unterbrechen wir die Sendung für einen Moment“.

Die Botschaft schloss mit den Hashtags „CeasefireNow“ und „StopGenocide“.

Die israelische Sängerin Eden Golan nahm am Donnerstag im schwedischen Malmö am Halbfinale teil und qualifizierte sich damit für das Finale am Samstag.

Die VRT-Sektion der belgischen Künstler-, Techniker- und Kulturarbeitergewerkschaft ACOD verteidigte die Aktion.

„Mit Entsetzen haben wir die Ereignisse im Nahen Osten seit Monaten verfolgt“, so ACOD-VRT in einer Erklärung.

„Wir sind überzeugt, dass der Staat Israel Völkermord begeht, und deshalb ist es ein Skandal, dass es einen israelischen Beitrag beim Eurovision Song Contest gibt.“

Ein Sprecher von VRT erklärte gegenüber belgischen Medien, der Sender habe von der Aktion gewusst.

„Wir wurden darüber informiert, dass dies geschehen würde. Die Gewerkschaften haben das Recht, Maßnahmen zu ergreifen und brauchen dafür keine Genehmigung. Ich kann nur bestätigen, dass wir die Aktion zur Kenntnis genommen haben“, sagte Sprecherin Yasmine Van der Borght.

Zuvor hatten sich am Donnerstag Demonstranten vor den Haupteingängen von VRT und RTBF, einer weiteren belgischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, versammelt und deren Entscheidung, den Songwettbewerb zu übertragen, kritisiert.

Im schwedischen Malmö gingen Tausende auf die Straße, um gegen Israels Teilnahme an der Eurovision zu protestieren.

Die Polizei schätzte, dass sich zwischen 10.000 und 12.000 Demonstranten versammelt hatten. Unter ihnen war auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Am Mittwoch wurde Golans Probeauftritt des Liedes „Hurricane“ von den Zuschauern in Malmö mit hörbaren Buhrufen und „Free Palestine“-Rufen quittiert.

Golans ursprüngliches Lied, „October Rain“, war von den Eurovisions-Organisatoren abgelehnt worden, da es sich offensichtlich auf den von der Hamas angeführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober bezog.

Im ersten Halbfinale am Dienstag rügte die Europäische Rundfunkunion (EBU) den schwedisch-palästinensischen Popsänger Eric Saade, weil er durch das Tragen einer palästinensischen Keffiyeh an seinem Handgelenk „den unpolitischen Charakter der Veranstaltung“ gefährdet habe.

Die irische Band Bambie Thug erklärte, sie sei ebenfalls gezwungen gewesen, pro-palästinensische Symbole von ihrem Auftritt zu entfernen.

Die Künstler hatten „Waffenstillstand“ und „Freiheit für Palästina“ in altertümlicher keltischer Schrift als Teil ihres Kostüms geschrieben, wurden aber von der EBU angewiesen, dies zu ändern.

