Ex-Nato-General Kujat: «Ukraine-Krieg darf nicht Ur-Katastrophe des 21. Jahrhunderts werden»

Einen Überblick über Ursachen und Folgen des Ukraine-Krieges hat der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur und frühere Nato-Offizier Harald Kujat kürzlich in Berlin gegeben. Er hat dabei auch Behauptungen widersprochen, Russland wolle Nato-Staaten angreifen.

Deutliche Kritik an der westlichen Politik im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg übte der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur und hochrangige Nato-Offizier Harald Kujat am Dienstag in Berlin. Er warnte zudem davor, dass die USA ihre Verbündeten in Europa auch in einen künftigen Konflikt mit China hineinziehen würden.

Der Ex-Bundeswehr-General, unter anderem Vorsitzender des Nato-Militärausschusses (2002 bis 2005) und anderer Gremien des westlichen Bündnisses, bezeichnete den Krieg in der Ukraine als «Menetekel für Europa, den Weg zu geopolitischer Selbstbehauptung einzuschlagen, politisch, wirtschaftlich, technologisch und nicht zuletzt militärisch». Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sei Deutschland «auf dem geopolitischen Schachbrett der Vereinigten Staaten und insbesondere in deren Russlandstrategie eine besonders wichtige Figur».

Kujat verwies dabei auf Aussagen von George Friedman, wonach Russland und Deutschland vereint die einzige Macht wären, die die USA bedrohen könnte. Davor hätten die USA seit mehr als einhundert Jahren eine «Höllenangst». Deshalb müsse laut Friedman sichergestellt werden, dass dieser Fall nicht eintrete. Weiterlesen bei transiniton news. org

