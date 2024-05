Flood the Gates: Escalate The anti-imperialist movement in the U.S. has reached a level of militancy not seen in generations. But the Gaza genocide is ongoing and an invasion of Rafah is imminent. We must evaluate and recalculate our strategy to break the war machine.

Die antiimperialistische Bewegung in den USA hat einen Grad an Militanz erreicht, den es seit Generationen nicht mehr gab. Doch der Völkermord in Gaza geht weiter, und eine Invasion in Rafah steht unmittelbar bevor. Wir müssen unsere Strategie bewerten und neu berechnen, um die Kriegsmaschinerie zu stoppen.

Fluten Sie die Tore: Eskalieren

Von Palestine Action US

1. Mai 2024

Ein Demonstrant zerschlägt die Scheiben der Eingangstür der Hamilton Hall der Columbia University, die zu Ehren von Hind Rajab in „Hind’s Hall“ umbenannt wurde, um sie mit einer Kette zu sichern, damit die Behörden am Dienstag, den 30. April 2024 in New York City nicht eindringen können. (Foto: Alex Kent/Getty Images)

„Der Beginn jeder Revolution ist ein Ausstieg, ein Ausstieg aus der gesellschaftlichen Ordnung, die die Macht im Namen des Gesetzes, der Stabilität, des öffentlichen Interesses und des Allgemeinwohls festgeschrieben hat.“

Märtyrer Bassel Al-Araj

„Daraus folgt, dass eine Sache, die nicht im Aufbau begriffen ist, mit Sicherheit im Verfall begriffen ist – dass das Leben eine Revolution ist – und dass die Welt sterben wird, wenn wir ihre Imperative nicht lesen und in die Tat umsetzen.“

Märtyrer George Jackson

208 Tage sind vergangen, seit das jüngste und schrecklichste Kapitel des 75-jährigen US-zionistischen Völkermords in Gaza begann. Mehr als 40.000 Palästinenser wurden gemartert, aber die tatsächliche Zahl der Todesopfer liegt wahrscheinlich bei über 100.000. Trotz der Mobilisierung von Millionen Menschen auf der ganzen Welt müssen wir zugeben, dass es uns nicht gelungen ist, den Völkermord zu stoppen – wir sind ihm nicht einmal nahe gekommen. Dies ist ein Versagen, aber keine Niederlage. Es erfordert, dass wir uns unsere Fehler eingestehen und unsere Strategie neu berechnen, um zu gewinnen.

Nach dem 7. Oktober erkannten wir sofort die Notwendigkeit eines eskalierenden Widerstands gegen die eskalierende Gewalt des Imperialismus. Inspiriert durch den Erfolg der Kampagne von Palestine Action UK haben wir Palestine Action US ins Leben gerufen, ein Netzwerk für direkte Aktionen gegen Elbit Systems, den größten zionistischen Waffenkonzern der Welt. Da sich weltweit neue Palestine Action-Gruppen gebildet haben, haben unsere Aktionen dazu beigetragen, dass sich Elbit von seinen Produkten trennte, dass die Gewinne von Elbit zurückgingen, dass eine US-Tochtergesellschaft von Elbit verkauft wurde und dass eine weitere Elbit-Fabrik in Großbritannien endgültig geschlossen wurde. Durch unsere vielen Versuche und Irrtümer haben wir auch gelernt, dass die im Vereinigten Königreich angewandten Taktiken, das ein ganz anderes Rechtssystem und eine ganz andere wirtschaftliche Struktur hat, nicht einfach auf den amerikanischen Kontext übertragen werden können. Anstatt nur Elbit ins Visier zu nehmen, haben wir unseren Aktionsradius erweitert, um der dringenden Aufgabe gerecht zu werden, Kapazitäten für direkte Aktionen und Militanz in der antiimperialistischen Bewegung der USA aufzubauen.

Wir machen diese Intervention zu einem Zeitpunkt, an dem eine Eskalation realistischer ist als je zuvor. Am 15. April sahen wir eine koordinierte, aber dezentralisierte Aktion, die Menschen auf der ganzen Welt dazu brachte, direkte Aktionen gegen Produktionsstandorte und Logistiknetzwerke, einschließlich Häfen, Brücken, Waffenhersteller und Finanzinstitutionen, durchzuführen und damit genau die wirtschaftlichen Arterien des Imperialismus ins Visier zu nehmen. Am 17. April starteten dann Studenten und andere junge Menschen Dutzende von Gaza-Solidaritätscamps in den gesamten USA, von Columbia bis Cal Poly, besetzten und verbarrikadierten Gebäude, richteten befreite Zonen ein und schlugen Polizeieinsätze zurück. In nur wenigen Wochen hat die antiimperialistische Bewegung im Bauch der Bestie einen Grad an Militanz erreicht, den es seit Generationen nicht mehr gegeben hat. Aber der Völkermord geht weiter, und die zionistische Invasion in Rafah steht unmittelbar bevor. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um die Kriegsmaschinerie zu stoppen.

Hier sind 5 unserer Überlegungen:

Vor allem anderen: ESCALATE. Wir schließen uns den Aufrufen zu #Escalate4Gaza an, die über symbolische Aktionen hinausgehen, weil wir wissen, dass sich die Macht nicht bewegen wird, wenn wir nicht das Herz der herrschenden Klasse in Angst und Schrecken versetzen und eine Bedrohung für ihre Reproduktion des Kapitals darstellen. Wie unsere GenossInnen von Within Our Lifetime schrieben: „Genug mit Deeskalationstrainings; wo sind die Eskalationstrainings!“ Eskalieren Sie von Massenkundgebungen zu Massenblockaden von Waffenfirmen, von Zeltlagern zu Gebäudebesetzungen, von der Betäubung durch die Polizei zur Betäubung der Polizei selbst. Lasst die Repression mehr Widerstand hervorbringen. Wir werden keine Aktionen zur Eskalation des Kampfes verleugnen, einschließlich militanter direkter Aktionen. Unsere Vorstellung von „Sicherheit“ im imperialen Kern ist auf Jahrhunderten von Leichen aufgebaut, und diese liberale Formulierung von „Sicherheit“ hindert uns daran, zu eskalieren und zu gewinnen, was unsere Pflicht gegenüber Palästina und uns allen ist. Wir schützen uns, indem wir eskalieren. Zögern Sie nicht, mehr Risiko einzugehen.

Widerstehen Sie der Repression und verzichten Sie auf symbolische Verhaftungen. Wir bedauern, dass wir diese Taktik der Selbstaufopferung gelegentlich selbst anwenden. Auch wenn Aktionen manchmal zu Verhaftungen führen und diejenigen, die ernsthafte Aktionen durchführen, sich auf dieses Ergebnis vorbereiten sollten, sollte es niemals das *Ziel* sein, unsere Organisatoren an das Strafvollzugssystem zu verlieren. Das Ziel sollte immer sein, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, und dann sicher nach Hause zu kommen. Unsere erfolgreichsten Aktionen waren verdeckt und dezentralisiert. Bilden Sie eine Gruppe oder Zelle mit Leuten, denen Sie vertrauen, und werden Sie aktiv; wenn Sie von der Polizei konfrontiert werden, lernen Sie Taktiken, um sich und Ihre Kameraden zu schützen – Barrikaden, Verhaftungen aufheben, strategische Formationen und Gemeinschaftsverteidigung (wir haben viele Ressourcen zu diesen Taktiken zusammengestellt). Wie unsere Genossen am Cal Poly schrieben: „Die pro-palästinensische Bewegung muss eine Bewegung gegen die Polizei sein“. Wir dürfen nicht länger ein Meer von hilflosen Untertanen sein, die um Brosamen betteln und über die Schikanen der Schweine schimpfen. Wir müssen aufhören, uns auf die Ehrbarkeit von Monstern zu berufen, denen wir nichts zu verdanken haben.

Brecht die Universitätspforten auf. An alle, die Campusbesetzungen durchführen: Eure erste Aufgabe ist es, den Campus für die Gemeinschaft zu öffnen und die Unterscheidung zwischen Studenten und „Agitatoren von außen“ zu verwerfen. Die Volksbewegung für Palästina ist derzeit an den Universitäten angesiedelt, aber die Studenten sind nicht die einzigen Anführer, und Nicht-Studenten verfügen über ein Reservoir an Wissen und Erfahrung, um den Kampf über den Campus hinaus auszuweiten. Wir müssen unsere eigene „populäre Wiege“ des Widerstands schaffen. Die effektivsten Besetzungen gab es dort, wo Studierende starke Allianzen mit Nicht-Studierenden eingegangen sind und wo sie den Kampf für ein freies Palästina mit dem Kampf gegen den US-Faschismus und Cop Cities überall verbunden haben.

Die Vielfalt der Taktiken funktioniert nur, wenn wir mehr Militanz aufbauen. Wir haben immer zu einem breiten Ökosystem von Taktiken aufgerufen, von Boykotts über Massenkundgebungen bis hin zur Sabotage und Demontage der genozidalen Infrastruktur. Es gibt eine dialektische Beziehung zwischen dem Untergrund und der Oberfläche; klandestine Aktionen müssen den allgemeinen Willen der Bewegung zum Ausdruck bringen und die Unterstützung ihrer oberirdischen Organisatoren gewinnen. Solange sich andere Gruppen nicht einmischen, Friedenspolizei betreiben oder unsere Militanz kooptieren, müssen wir eine möglichst breite Einheit bilden, inspiriert vom Konzept der „Einheit der Felder“ des palästinensischen Widerstands, wonach wir trotz unserer unterschiedlichen Ideologien, kurzfristigen Ziele und Standorte alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten können. Wir brauchen Menschen, die den Gefängnisaufenthalt unterstützen, Medienarbeit leisten, Spenden sammeln und sich um die Gemeinschaft kümmern – aber es ist an der Zeit, dass mehr von uns an die vorderste Front treten.

Wir in den USA sind vom Widerstand nicht ausgenommen. Es ist unaufrichtig, den palästinensischen Widerstand zu verherrlichen, wenn wir nicht gleichzeitig unseren eigenen Widerstand hier leisten. Die Belagerung des Gazastreifens ist eine Probe für die Zukunft, die die herrschende Klasse für alle unterdrückten Menschen geplant hat, wenn wir keinen Widerstand leisten. Wenn wir uns substanziell in den internationalen Kampf einmischen, fordern wir unsere Macht und unsere Menschlichkeit zurück; wir hören auf, uns darüber zu streiten, mit welchen sinnlosen Mitteln wir den Unterdrücker zu einem vernünftigen Entgegenkommen bewegen können, und wir erkennen, dass der Aufbau einer militanten Infrastruktur für den größeren Kampf gegen den Imperialismus und die Errichtung einer neuen Welt der einzig wirksame Weg ist, den wir einschlagen können, und der in der Tat der einfachere, sanftere Weg ist. Unser Widerstand gegen den Völkermord in Gaza ist ein Teil dieser Bemühungen, oder er ist Theater. Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass die Revolution durch „friedliche“ Mittel oder spontane Aufstände ohne organisierte Militanz kommen wird. Wir glauben auch nicht, dass die selbsternannte Avantgarde der „organisierten“ Linken, die studentischen Bürokraten und Schönredner ohne einen Funken Fronterfahrung, in der Lage sind, die Art von Organisation voranzutreiben, die in diesem Moment tatsächlich erforderlich ist. Die neuen Formen der Führung und Initiative werden von denjenigen ausgehen, die sich in den Klassenzimmern verbarrikadiert haben, die Schilde tragen und Tränengaskanister abwehren. Rebellische Bewegungen müssen sich darauf vorbereiten, sich im Belagerungszustand gegen Repression zu verteidigen und „die repressive Macht des Staates auszumanövrieren, zu erschöpfen, zu demoralisieren, zu verwirren und zu überwältigen“. Wer nicht glaubt, dass dies möglich ist, glaubt auch nicht, dass die Revolution möglich ist.“ Wir wissen, dass die Revolution noch zu unseren Lebzeiten kommen wird. Wir werden dafür sorgen.

Palestine Action US ist ein Netzwerk für direkte Aktionen, das den Zionismus und den US-Imperialismus stört und zerschlägt. Schließen Sie sich uns an, indem Sie eigenständige Aktionen durchführen. Sie können Ihre Aktionen bei palestineactionus@proton.me einreichen.

