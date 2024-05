https://www.middleeastmonitor.com/20240519-frau-genocide-and-the-feminists-who-betray-gaza/





Frau Genozid und die Feministinnen, die Gaza verraten

von Yvonne Ridley

19. Mai 2024

Jedes Mal, wenn eine Frau eine gläserne Decke durchbricht, egal in welchem Lebensbereich, schlage ich in die Luft, um zu feiern, dass ein weiteres Hindernis für den Fortschritt der Frauen zu Boden stürzt. Ich habe immer geglaubt, dass die Wahl von Frauen in hohe politische Ämter die Verbindung zwischen Frieden und Demokratie stärkt, obwohl oft männlich dominierte Regime für das Chaos im Nahen Osten verantwortlich gemacht werden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Ehrgeiz von Millionen junger Frauen auf der ganzen Welt geweckt wird, wenn sie Frauen in Führungspositionen sehen, sei es bei der Bezwingung des Mount Everest, beim Hören der Stimme der ersten Frau im Weltraum oder in einer anderen bahnbrechenden Rolle. Es bricht mir jedoch das Herz, wenn ich mit ansehen muss, wie Frauen – insbesondere meine Schwestern in der weißen feministischen Bewegung – ihre moralischen Grundsätze aufgeben, um sich in einen rechten Machtsitz zu begeben. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist die führende Feministin in meiner Schusslinie in dieser Frage.

Sie erinnert mich an eine andere Frau, die verstorbene britische Premierministerin Margaret Thatcher, die keiner weiblichen politischen Kollegin die Chance gab, die politische Karriereleiter zu erklimmen. Thatcher und Von der Leyen stammen aus demselben Stall und schaden der Stärkung und Förderung von Frauen in allen Lebensbereichen mehr, als dass sie sie fördern; in der Tat werfen sie die Sache um Jahrzehnte zurück. Ihre Darstellung des Feminismus ist hässlich, gefährlich und sogar aufrührerisch.

Wie so viele andere liberale Feministinnen bezeichnen sie sich als Verfechterinnen der Frauenrechte, aber ihr Schweigen ist ohrenbetäubend, wenn es um die Notlage der palästinensischen Frauen geht, sowohl im Gazastreifen als auch im von Israel besetzten Westjordanland und sogar im Besatzungsstaat selbst. Und wir dürfen nicht die palästinensischen Frauen und Mädchen vergessen, die im Exil in überfüllten Flüchtlingslagern leben, weil Israel ihnen die Ausübung ihres legitimen Rechts auf Rückkehr in ihr Land verweigert.

In den letzten sieben Monaten haben palästinensische Frauen miterlebt, wie Generationen ihrer Familien durch israelische Bomben ausgelöscht wurden, während andere unter schrecklichen Schmerzen auf dem Operationstisch bei einer Operation ohne Betäubung an einem Schock starben.

Ich habe mit Ehrfurcht und Entsetzen beobachtet, wie diese unbeugsamen Frauen auf Nahrung verzichteten, damit ihre Kinder essen konnten.

Sie haben in aller Stille in den Trümmern ihrer Häuser entbunden; sie haben die Hände ihrer sterbenden Verwandten gehalten, die vergeblich auf Rettung warteten, nachdem sie von den Mauern ihrer Häuser erdrückt worden waren, die durch bunkersprengende Bomben zerstört worden waren, die der Westen an Israel verkauft hatte; und sie haben die zerbrochenen Körper ihrer Kinder ein letztes Mal in stiller Trauer und Würde gehalten.

Diese heldenhaften Frauen haben unaufhörlich für einen Waffenstillstand gebetet, aber ihre Situation wurde von Israel und seinen Verbündeten ignoriert, während der israelische Völkermord in Gaza für uns alle per Live-Stream übertragen wird. Die Schreie von verwundeten und traumatisierten Kleinkindern, die in den Krankenhausfluren nach ihren Müttern suchen, haben die Herzen aller Menschen mit einem Gewissen und eigenen Kindern erschüttert, mit Ausnahme der Abgeordneten, die zu viel Angst haben, das zionistische Boot zu schaukeln, indem sie es wagen, den Apartheidstaat zu kritisieren.

Und trotz alledem schaffen es diese bemerkenswerten Frauen irgendwie, jeden neuen Tag mit einem Lächeln zu begegnen, ihren Schmerz vor ihren Kindern zu verbergen und bereit zu sein, ihren Nachbarn und sogar Fremden in Not zu helfen. Sie sind wirklich bemerkenswert. Ich fühle mich geehrt, viele von ihnen getroffen und kennengelernt zu haben, und bin von ihnen allen sehr beeindruckt.

Ihre Art von Schwesternschaft lässt den westlichen Feminismus in der Bedeutungslosigkeit verblassen. Es gibt nichts zu feiern am Frauenwahlrecht, wenn die politischen Parteien, die Sie wählen, die Rechte der palästinensischen Frauen zerstören.

Weiße, westliche Feministinnen wie ich haben sich in den 1960er Jahren kaum mit Themen wie Rasse und Ethnizität beschäftigt. Erst als „Sheroes“ wie Audre Lord und ihre Art des postkolonialen Feminismus mit ihrem bahnbrechenden Essay „The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House“ von 1984 auftauchten, begann der postkoloniale Feminismus an die Oberfläche zu kommen.

Als Lord und Chandra Talpade Mohanty – die ebenfalls 1984 „Under Western Eyes“ schrieb, in dem sie die Notlage von Frauen aus der Dritten Welt schilderte – schrieben, hatten die meisten von uns Feministinnen die Notwendigkeit eines kulturübergreifenden Feminismus zur Unterstützung von Frauen aus dem Globalen Süden noch gar nicht in Erwägung gezogen oder überhaupt angesprochen.

Ich bin von Schuldgefühlen über die Unzulänglichkeiten meiner feministischen Vergangenheit geplagt, aber ich werde mein Möglichstes tun, um es bei allen mutigen Frauen wiedergutzumachen, die die Schwesternschaft immer wieder im Stich gelassen hat. Dies ist einer der Gründe, warum ich beschlossen habe, bei den Parlamentswahlen 2024 als unabhängige Kandidatin im Wahlkreis Newcastle Central and West anzutreten. Ich möchte die amtierende Abgeordnete Chi Onwurah absetzen, die ihre Unfähigkeit, während der Westminster-Debatte zu diesem Thema im letzten Jahr einen Waffenstillstand zu fordern, damit begründete, dass sie sich der Stimme enthielt, weil sie die Situation als „komplex“ und „schwierig“ bezeichnete. Es gibt nichts Komplexes oder Schwieriges an einem Völkermord, Chi.

Aber auch in ihrer Rede vor den Wählern in Newcastle hatte die selbsternannte Feministin keine tröstenden Worte für die palästinensischen Frauen. Sie wurden in ihrer weitschweifigen Erklärung zur israelischen Militäroffensive gegen die Palästinenser in Gaza nicht einmal erwähnt.

Wenn Zehntausende von gewöhnlichen Juden auf der ganzen Welt auf die Straße gehen, um Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen, warum setzen sich Feministinnen dann nicht stärker für die Rechte der Frauen in Palästina ein, die täglich verletzt werden? Ich fühle mich gezwungen, diejenigen in der Schwesternschaft zu kritisieren und herauszufordern, die sich lieber auf die rechte Seite der Politik begeben, als das Leiden unserer palästinensischen Schwestern anzuerkennen.

Natürlich ist die Abgeordnete Chi Onwurah nur eine Person, aber wir alle müssen bei unserer Mission, den kolonialen Apparat abzubauen, der Schurkenstaaten wie Israel immer noch ermöglicht, irgendwo anfangen. Ich möchte den Status quo ändern oder zumindest den Ball des Wandels ins Rollen bringen.

Ich hoffe zum Beispiel, dass es irgendwo in Europa eine starke Frau gibt, die die deutsche Bundeskanzlerin Ursula von der Leyen ablöst, der man eine zweite Amtszeit zutraut, wenn sie nicht einen ernsthaften Herausforderer hat. Von der Leyen trägt in ihrer Rolle derzeit besonders viel Ballast mit sich herum, da sie mit ihren ungebührlichen Annäherungsversuchen an rechtsextreme Parteien, die sich in einem Klima der Angst in ganz Europa vermehren, hässliches Gerede über Migration anheizt.

Die wunderbare irische Europaabgeordnete Clare Daly ist furchtlos, wenn es darum geht, die Machthaber zur Verantwortung zu ziehen. In einer erstaunlichen Rede bezeichnete sie von der Leyen als „Frau Genozid“. Das war nicht nur Rhetorik; Daly ist eine leidenschaftliche Politikerin, und ihr Zorn gegen Ungerechtigkeit kommt von Herzen. Die furchtlose Daly ist ein wunderbares Vorbild für junge Frauen, die Politikerinnen werden wollen, und nicht von der Leyen, die letztes Jahr direkt nach Israel reiste, um im Grunde ihre Unterstützung – und Treue? – zum Abscheu der anständigen Menschen in der ganzen Welt. Dank Leuten wie von der Leyen und ihren parteiischen Ansichten haben die etablierten Parteien Angst, sich mit Extremisten anzulegen. Dies hat zu einem Anstieg der Unterstützung für rechtsextreme Parteien im Vorfeld der Europawahlen im Juni geführt.

Letzten Monat erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, dass sie bereit sei, ihre Mitte-Rechts-Partei EVP mit rechtsgerichteten Parteien zu verbünden, einschließlich derer aus Spanien, Polen und Italien. Quellen in ihrem inneren Kreis sagen, dass sie nur mit pro-ukrainischen und pro-EU-Partnern wie den Fratelli d’Italia und der ODS-Partei des tschechischen Premierministers Petr Fiala Brücken bauen würde.

Von der Leyen wird außerdem vorgeworfen, mit ihrer unerschütterlichen Solidarität mit Israel während des völkermörderischen Krieges in Gaza dem Ansehen der EU auf der Weltbühne zu schaden. Diesen Vorwurf erhob am Donnerstag der Linken-Politiker Walter Baier.

„Ihr Verhalten ist typisch für die Doppelmoral“, sagte Baier. „Es ist unangemessen … und es ist auch nicht ehrlich.“ Er wies darauf hin, dass es nicht nur falsch, sondern auch ungerecht und unfair sei, jeden Kritiker der rechtsextremen Regierung Israels als Antisemiten zu beschuldigen. „Das ist gegen die Geschichte und gegen die Vernunft. Im Allgemeinen ist sie also sehr schlecht damit umgegangen“. Eine solche Doppelmoral, so fügte er hinzu, diskreditiere die Europäische Union im globalen Süden.

Den Antisemitismus zu einer Waffe zu machen, ist eine faule Option, die von jenen genutzt wird, die, wie Chi Onwurah, MP, Völkermord einfach als zu „komplex“ und „schwierig“ abtun, um den israelischen Staat als das zu bezeichnen, was er ist: ein rassistischer, völkermordender Staat.

Antijüdischer Rassismus ist ein Verbrechen, Antizionismus ist eine Pflicht.

Die Europawahlen im nächsten Monat werden in der ganzen Welt genau beobachtet werden, vielleicht nirgends so sehr wie in Gaza, wo die Einmischung und Heuchelei der Europäer wieder einmal aufgedeckt wurde. Als Israels größter Handelspartner ist Europa in einer einzigartigen Position, um Druck auf den Kolonialstaat auszuüben, damit er seine Aggression und sogar seine Besatzung beendet. Solange jedoch Politiker wie Ursula „Frau Völkermörderin“ von der Leyen das Sagen haben, wird dies niemals geschehen. Wo ist die mutige Frau, die bereit und in der Lage ist, sie herauszufordern?

