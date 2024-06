Gaza live: Overnight Israeli strikes kill 20 in Gaza, 17 in Syira Meanwhile, Blinken discusses ceasefire proposal with Israeli officials

Gaza live: Israelische Angriffe in der Nacht töten 20 Menschen in Gaza und 17 in Syira

Blinken erörtert Waffenstillstandsvorschlag mit israelischen Beamten

Wichtigste Punkte

Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah eskalieren

Israelis dürfen nicht mehr auf die Malediven

Zahl der Todesopfer in Gaza nähert sich 36.500

Live-Updates

Mindestens 21 Tote durch Israel im Gazastreifen am Montagmorgen

vor 2 Minuten

Israelische Streitkräfte haben am Montagmorgen bisher mindestens 21 Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Darunter befanden sich sechs Menschen, die bei Artilleriebeschuss der Stadtteile Tel al-Hawa und Zeitoun im Süden von Gaza-Stadt getötet wurden.

Bei einem Luftangriff auf ein Haus im Stadtteil Sabra wurden vier weitere Menschen getötet.

Im Zentrum des Gazastreifens wurden im Flüchtlingslager Bureij sechs Menschen getötet, darunter ein Kleinkind.

Mann, der vermutlich zu den Hamas-Gefangenen gehört, in Israel tot aufgefunden

vor 48 Minuten

Ein Israeli, der während des von der Hamas geführten Angriffs am 7. Oktober vermisst wurde und vermutlich zu den in den Gazastreifen verschleppten Gefangenen gehörte, wurde in der Grenzstadt, in der er gelebt hatte, tot aufgefunden, berichteten israelische Medien am Montag.

Das israelische Militär bestätigte die Identifizierung der sterblichen Überreste von Dolev Yehud, sagte aber, dass dies langwierige forensische Untersuchungen erfordere. Demnach wurde er von der Hamas bei dem Angriff im Kibbuz Nir Oz getötet.

Berichte von Reuters

Netanjahu trifft Ben Gvir wegen Waffenstillstandsvorschlag für Gaza

vor 1 Stunde

Der israelische Minister Benjamin Netanjahu wird bei einem bevorstehenden Treffen mit dem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, den Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen erörtern, berichtete die israelische Zeitung Haaretz am Montag.

Ben Gvir hatte am Wochenende erklärt, er werde die Regierung verlassen, falls der vorgeschlagene Plan umgesetzt werde, wodurch Netanjahus Regierungskoalition in die Brüche gehen würde.

Smotrich erwägt, die Regierung vor einem möglichen Waffenstillstand für den Gazastreifen zu verlassen: Bericht

vor 1 Stunde

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich mit Rabbinern des religiösen Zionismus getroffen, um über die Zukunft seiner Partei in der vom Likud von Premierminister Benjamin Netanjahu geführten Regierung zu sprechen, berichtete der Nachrichtensender Kann am Montag.

Dem Bericht zufolge heißt es, der rechtsextreme Minister erwäge, die Regierung zu verlassen, noch bevor ein mögliches Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen in Kraft tritt.

Smotrich hat in den letzten Tagen ein angeblich von Israel vorgeschlagenes Abkommen kritisiert, das den meisten Bestandteilen eines Abkommensentwurfs entspricht, dem die Hamas zuvor zugestimmt hatte.

Das Abkommen würde den Krieg effektiv beenden und alle israelischen Gefangenen im Austausch gegen palästinensische Gefangene in Etappen freilassen.

Aktualisierung am Morgen

Vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Es ist kurz nach 7:45 Uhr in Palästina und Israel. Hier sind die neuesten Informationen über Israels anhaltenden Krieg gegen Gaza, der nun schon 241 Tage andauert.

Bei israelischen Luftangriffen wurden in der Nacht 22 Palästinenser getötet, darunter mindestens neun Kinder, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet. Die Angriffe wurden in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Bureij im Zentrum des Gazastreifens, in Khan Younis und Rafah gemeldet.

Ein weiterer mutmaßlicher israelischer Angriff tötete nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 17 Menschen im Umland der syrischen Stadt Aleppo. Die Kriegsbeobachtungsstelle erklärte, 12 der Getöteten seien Mitglieder bewaffneter syrischer und ausländischer pro-iranischer Gruppen.

Der palästinensische Zivilschutz teilte mit, dass seine Notfall- und Rettungsteams nach einem tödlichen 20-tägigen israelischen Angriff 7o tote Palästinenser aus dem Flüchtlingslager Jabalia geborgen hätten. Sie fügte hinzu, dass viele weitere Menschen tot und unter Trümmern begraben sind, aber sie haben nicht die Mittel, um sie zu bergen.

US-Außenminister Antony Blinken führte getrennte Telefongespräche mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und dem Minister des Kriegskabinetts Benny Gantz, um das vorgeschlagene Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen zu besprechen, so das Außenministerium am Sonntag laut Reuters.

