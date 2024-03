Gaza Solidarity Played Major Role in Renewed US Push to Ban TikTok – WSJ The US House of Representatives overwhelmingly passed a bill on Wednesday that could see TikTok banned in the United States.

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der TikTok aus den USA verbannen könnte. (Bild: Palestine Chronicle)

Gaza-Solidarität spielte eine wichtige Rolle beim erneuten US-Vorstoß zum Verbot von TikTok – WSJ

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

15. März 2024

Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit einen Gesetzentwurf verabschiedet, der ein Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten zur Folge haben könnte.

Der Gesetzesentwurf würde der Social-Media-Plattform den Betrieb in den Vereinigten Staaten verbieten oder das Patentunternehmen Bytedance dazu zwingen, sie an einen nicht-chinesischen Eigentümer zu verkaufen.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte einer der Gründe für die erneute Dringlichkeit der Verabschiedung des Gesetzes in den Bedenken Washingtons über die Art und Weise liegen, wie TikTok-Nutzer mit Inhalten über den israelischen Völkermord in Gaza interagieren.

Jacob Helbert, Mitglied der US-amerikanisch-chinesischen Kommission zur Überprüfung der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Lage, sagte gegenüber dem WSJ, dass der US-Kongress kürzlich wieder Interesse an der Verabschiedung des Gesetzes gezeigt habe.

„Als die Gesetzgeber letzte Woche mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit gingen, wurde TikTok von der breiten Unterstützung für das Gesetz überrascht“, berichtete das WSJ.

Helbert erklärte, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen ein Wendepunkt für diesen raschen Gesinnungswandel war.

„Bis zum 7. Oktober ging es nur langsam voran. Der Angriff der Hamas in Israel an diesem Tag und der darauf folgende Konflikt in Gaza wurden zu einem Wendepunkt im Kampf gegen TikTok“, wurde Helberg vom WSJ zitiert.

„Leute, die in der Vergangenheit keine Position zu TikTok eingenommen hatten, waren besorgt über die Darstellung Israels in den Videos und über die ihrer Meinung nach zunehmenden antisemitischen Inhalte in der App“, so Helberg weiter.

Das WSJ berichtete auch, dass Anthony Goldbloom, ein in San Francisco ansässiger Datenwissenschaftler und Tech-Führungskraft, „anfing, Daten zu analysieren, die TikTok in seinem Dashboard für Anzeigenkäufer veröffentlichte und die zeigen, wie oft Nutzer Videos mit bestimmten Hashtags angesehen haben“.

„Er stellte fest, dass Videos mit pro-palästinensischen Hashtags viel häufiger angesehen wurden als solche mit pro-israelischen Hashtags. Während das Verhältnis schwankte, stellte er fest, dass es zeitweise 69 zu 1 zugunsten von Videos mit pro-palästinensischen Hashtags ausfiel“, so das WSJ.

Goldbloom hat sich für das TikTok-Verbot eingesetzt, und seine Forschungsergebnisse wurden auch von Nikki Haley in einer Debatte der republikanischen Präsidentschaftswahlen zitiert.

Jüngste Umfragen haben ergeben, dass US-Präsident Joe Biden wegen seines Umgangs mit dem Gaza-Krieg auf breite Ablehnung stößt und dass die Mehrheit der Wähler, die ihn im Jahr 2020 unterstützt haben, Waffenlieferungen an Israel ablehnen.

Völkermord in Gaza

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden Völkermord Israels in Gaza 31.490 Palästinenser getötet und 73.439 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Frauen und Kinder.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Übersetzt mit deepl.com

