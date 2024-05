Gaza live: New mass grave discovered at al-Shifa Forty-nine bodies uncovered so far in hospital’s third mass grave

Gaza live: „Gespräche beendet“, Operation in Rafah wird fortgesetzt, sagt ein israelischer Beamter

Über 600.000 Kinder in Rafah am Rande des Überlebens

Wichtigste Punkte

Israelischer Soldat bei Hisbollah-Angriff getötet

80.000 Menschen flohen aus Rafah

Gaza-Stadt in der Nacht erneut angegriffen

Israelischer Beamter sagt „Gespräche beendet“, Rafah-Operation wird fortgesetzt

vor 13 Minuten

Ein ranghoher israelischer Beamter sagte gegenüber Reuters, dass Israel bei den Verhandlungen in Kairo seine Vorbehalte gegen den jüngsten Waffenstillstandsvorschlag geäußert habe und seine Operation in Rafah wie geplant fortsetzen werde.

Der Beamte sagte, dass diese Verhandlungsrunde in Kairo beendet sei.

Ein Einmarsch in Rafah wird die Hamas nicht besiegen, sagt Kirby aus dem Weißen Haus

vor 43 Minuten

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagte, dass eine groß angelegte Invasion Israels in Rafah das Ziel Israels und der USA, die Hamas zu besiegen, nicht voranbringen wird.

„Seiner Meinung nach wird ein Einmarsch in Rafah dieses Ziel nicht erreichen“, sagte Kirby in einem Pressebriefing.

Israel hat bereits eine Operation in Rafah gestartet und den Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen eingenommen, aber Washington sagt, dass diese Operation nicht die umfassende Invasion ist, gegen die es ist.

Israelische Delegation und CIA-Mitarbeiter Burns verlassen Kairo nach Verhandlungsgesprächen: Reuters

vor 50 Minuten

Reuters berichtet unter Berufung auf zwei ägyptische Beamte, dass die israelische Delegation und CIA-Direktor William Burns Kairo nach Gesprächen über ein mögliches Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas verlassen haben.

