Gibt es keinen einzigen Juden mehr auf dem Planeten Erde, der diesen Wahnsinnigen Netanjahu ersetzen könnte?

von P S Sahni

in Palästina

25/November/2023

Es spricht Bände über den totalen politischen Bankrott dieser wohlhabenden, geschäftstüchtigen, gebildeten und mächtigen Gemeinschaft, die über den ganzen Globus verteilt ist, dass sie nicht in der Lage ist, den notwendigen Anstoß zur Ablösung dieses einen Mannes zu geben. Dieser Mann – der personifizierte Wahnsinn – hat die Aufsicht über die Tötung Tausender palästinensischer Kinder, die Ermordung von Frauen, die Bombardierung von Patienten, die gezielte Ermordung von Journalisten, die Beseitigung von medizinischem Personal und Hilfskräften, die Sprengung von Krankenhäusern und die Zerstörung von Schulen. Und jetzt die Verhaftung von Ärzten und des Leiters des Al-Shifa-Krankenhauses unter fadenscheinigen Anschuldigungen. Gerade diese Ärzte, die unter schwierigsten Bedingungen und unter Gefährdung ihres eigenen Lebens medizinische Hilfe und Pflege für die Bedürftigen leisteten, verdienen die höchsten zivilen Auszeichnungen. Der edle Berufsstand ist weltweit stolz auf solche Ärzte, die dem hippokratischen Eid treu geblieben sind.

Ich schreibe dies in Bedrängnis. Bis vor kurzem wurde die jüdische Gemeinschaft weltweit als Opfer des Holocausts während des Nazi-Regimes angesehen. Die Welt hatte Mitgefühl für diese Opfer. Netanjahus Brutalitäten und Gräueltaten haben das Potenzial, dieses Wohlwollen erheblich zu erschüttern und die Wahrnehmung dieser verfolgten Gemeinschaft zu verändern. Schweigen und Untätigkeit sind die eigentlichen Zutaten des Verbrechens. Angehörige dieser Gemeinschaft würden von nun an weltweit mit Misstrauen betrachtet werden. Israel ist seit 2018 ein Nationalstaat des jüdischen Volkes. Dieses Gesetz wurde 2021 vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Durch das Gesetz wird der Status der palästinensischen Minderheit in Israel (21 % der Bevölkerung) weiter herabgestuft. Jeder Jude irgendwo auf der Welt wird automatisch Staatsbürger Israels. Warum können wohlhabende Juden aus der ganzen Welt nicht für einige Zeit nach Tel Aviv kommen, friedlich protestieren und Druck auf das politische Establishment ausüben, damit der amtierende Premierminister ausgewechselt wird? Sensible Juden könnten den Premierminister mit E-Mails bombardieren und ihn zum sofortigen Rücktritt auffordern.

Um einer Untersuchung und einer Gefängnisstrafe wegen des totalen Versagens des politischen Establishments und des Verteidigungs- und Sicherheitsapparats beim Fiasko vom 7. Oktober zu entgehen, führt Netanjahu einen langwierigen, einseitigen Krieg gegen die Palästinenser. Er hofft, einer Inhaftierung zu entgehen, indem er den Holocaust II an den Palästinensern fortsetzt.

Ich wohne in Neu-Delhi, Indien; ich bin 73 Jahre alt; ich gehöre dem Sikh-Glauben an und werde gemäß der indischen Verfassung als Teil der Hindus betrachtet. Ich habe vor etwa 50 Jahren gesehen, wie palästinensische Studenten an den Universitäten unseres Landes studierten und an Protestmärschen teilnahmen, die von den linken Kräften in der Parliament Street organisiert wurden. Die indische Regierung hat das palästinensische Volk von Anfang an unterstützt. Indien war eines der ersten Länder außerhalb der arabischen Welt, das die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) anerkannte und ihr 1974-75 erlaubte, ein Büro zu eröffnen. Als Jassir Arafat 1980 Indien besuchte, wurde er herzlich empfangen. Er sprach die damalige indische Premierministerin Indira Gandhi als seine Schwester an. Seine Keffiyeh, auf der die Umrisse des von Palästina beanspruchten Gebiets abgebildet waren, machte die Inder für die Sache des palästinensischen Heimatlandes stark.

Zwar hat die derzeitige indische Regierung ihre Haltung geändert. Aber selbst jetzt, wenn es zu einem Referendum käme, wäre die große Mehrheit der 1400 Millionen Inder mit den Palästinensern solidarisch. Das indische Innenministerium hat die Hamas nicht als Terrorgruppe geächtet. Wie sollte es auch? Die Politik der indischen Freiheitskämpfer gegen die britischen Kolonialherren – repräsentiert durch Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad, Udham Singh und Subhas Chandra Bose – hat sich in das Gedächtnis eines jeden Inders eingebrannt.

Auch auf der Ebene der Vereinten Nationen steht mit Ausnahme einer Handvoll Länder (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland) die große Mehrheit an der Seite der Palästinenser.

Und schließlich ein Appell an Noam Chomsky. Wir wissen um Ihren Gesundheitszustand und Ihr fortgeschrittenes Alter, aber ein Wort von Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt könnte wie eine heilende Berührung für die Palästinenser wirken, zumal Netanjahu Krankenhäuser bombardiert, medizinisches Personal ermordet, Ärzte verhaftet und die medizinische Versorgung eingestellt hat. Es ist unfassbar, dass Sie sich nicht geäußert haben, aber könnte jemand, der Ihnen nahe steht, die Links zur Verfügung stellen?

[P.S. Sahni ist ein qualifizierter orthopädischer Chirurg. Er hat viel mit den Opfern des Völkermords an den Sikhs im Jahr 1984, mit den Opfern der antimuslimischen Gewalt von 1992 und an der indisch-bangladeschischen Grenze während des Befreiungskriegs in Bangladesch gearbeitet, der 1971 zum Völkermord an den bengalischen Hindus in Bangladesch führte.

Blog: https://pilwatchgroup.blogspot.com/ ]

