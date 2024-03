GoFundMe’s Palestine double standard makes it complicit in Gaza genocide GoFundMe is imperiling the lives of Palestinians in Gaza by delaying the release of funds from „genocide escape“ campaigns.

GoFundMe-Logo über einem zerstörten Haus in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images) (Illustration: Mondoweiss)

GoFundMe gefährdet das Leben der Palästinenser in Gaza, indem es die Freigabe von Geldern aus Kampagnen zur „Flucht vor Völkermord“ verzögert.

GoFundMe macht sich durch seine Doppelmoral in Palästina mitschuldig am Völkermord in Gaza

Von Jodie Jones

24. März 2024

Pro-palästinensische Nutzer sozialer Medien rufen zum Boykott der Spendenplattform GoFundMe auf, weil diese invasive „Compliance-Maßnahmen“ für Spendensammler in Gaza ergreift. Während im Gazastreifen eine künstliche Hungersnot herrscht, wird behauptet, dass die langwierigen Unternehmensverfahren von GFM einer rassistischen Diskriminierung und psychologischen Kriegsführung gleichkommen.

Seit die israelische Aggression im Gazastreifen immer weiter eskaliert, sind Spendenaktionen zur „Flucht vor dem Völkermord“ zu einem Phänomen der sozialen Medien geworden. Virale Erfolgsgeschichten, in denen finanzielle Ziele über Nacht erreicht wurden, haben Hoffnung geweckt: Vielleicht können gegenseitige Hilfe und ein kollektives Verantwortungsgefühl über die barbarischste koloniale Gewalt triumphieren, die wir zu unseren Lebzeiten und in unseren Zeitleisten erlebt haben.

Organisatoren, verzweifelte Familien und Einzelpersonen sind jedoch wütend und angewidert, da die gleichen alten Dichotomien auftauchen: rassistische und tödliche Doppelmoral, die effektiv der Ausweitung der Apartheid über die digitalen Grenzen hinweg gleichkommt.

GoFundMe weigert sich, Gelder freizugeben, die zahllosen palästinensischen Familien zugute kommen und ihnen buchstäblich das Leben retten könnten, da langwierige und aufdringliche Untersuchungen noch ausstehen. Solche Untersuchungen sind bei anderen Spendensammlern nicht üblich. Unterdessen brüstet sich die Website mit „Krisenmanagement“ und Unterstützung für die Ukraine und Tornados im Mittleren Westen.

Am 4. März veröffentlichte die Geldbeschaffungsseite eine Erklärung zu ihrer Handhabung von Kampagnen für palästinensische Begünstigte. Die Erklärung offenbart eine unsympathische, „beidseitige“ zionistische Haltung und zeigt einen deutlichen Mangel an Verständnis für die ernste Lage, in der sich die Menschen im Gazastreifen derzeit befinden. Indem man Palästinenser entmenschlichenden und anklagenden Verhören aussetzt, weil sie die Sicherheit ihrer Familien gewährleisten wollen, wird GoFundMe zu einer weiteren strafenden Einrichtung, die psychologische Kriegsführung betreibt, indem sie Palästinensern erlaubt, Geld und Hoffnung zu sammeln, nur um sie zu demütigen, wenn sie versuchen, ihre rechtmäßig gesammelten Gelder zurückzuziehen. Die Erklärung des Unternehmens ist wahrscheinlich eine Reaktion auf den wachsenden Druck in den sozialen Medien auf Plattformen wie TikTok und auf vernichtende Nachrichtenartikel, in denen die diskriminierenden Verfahren gegen Palästinenser beschrieben werden.

Darüber hinaus nutzen Einzelpersonen mit einer großen Fangemeinde und Basisorganisatoren ihre Plattformen, um aktiv zum Boykott von GoFundMe aufzurufen, während sie auf Plattformen wie Go Get Funding alternative Möglichkeiten zur Spendensammlung anbieten.

2,5 Millionen Menschen, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, sind unmittelbar vom Aussterben bedroht – vertrieben, ausgehungert, dehydriert, verletzt, traumatisiert und unter ständigem Bombardement durch von den USA finanzierte und von Israel eingesetzte Bomben. Der gesamte Gazastreifen wird außerdem von Israel und Ägypten belagert und blockiert, wobei Ägypten die Kosten für die Evakuierung aus dem Gazastreifen in erpresserischer Weise festlegt. Dies ist der Höhepunkt von mehr als 160 Tagen endloser Kriegsverbrechen Israels, die einem Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza gleichkommen. Bis heute sind mehr als 31.000 Menschen ermordet worden. Es kursieren verheerende Bilder von Menschen, die dem Hungertod geweiht sind. 70.000 Menschen benötigen dringend medizinische Hilfe. Alle Krankenhäuser in Gaza wurden bombardiert. Hunderte von Ärzten und medizinischem Personal wurden angegriffen und ermordet. Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen und humanitären Hilfsorganisationen wurden ebenfalls ins Visier genommen, bombardiert, belagert und handlungsunfähig gemacht, was den Bedarf an digitaler gegenseitiger Hilfe beschleunigt.

Die IOF hat seit dem 7. Oktober auch 126 palästinensische Reporter und Medienmitarbeiter ermordet und überlässt es der Zivilbevölkerung, über ihren eigenen Völkermord zu berichten, während die Mehrheit der Welt zionistische Propaganda verbreitet, offen lügt oder überhaupt nichts sagt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben daher auf die sozialen Medien zurückgegriffen, um sich über Neuigkeiten vor Ort zu informieren, was dazu geführt hat, dass die Zahl der Follower von Accounts aus dem Gazastreifen in die Millionen geht. Mit Statistiken, die mit denen von Prominenten und Eilmeldungen konkurrieren, nutzen die Palästinenser in Gaza nun ihre Zuschauerzahlen für gegenseitige Hilfe. Zum Leidwesen von GoFundMe nutzen diese Konten nun auch diese Follower-Basis, um zum Handeln aufzurufen.

Die Organisatoren der Kampagne nutzen nun den Hashtag #ReleaseTheFunds, um Druck auszuüben und gleichzeitig mit den folgenden Aufrufen zum Massenboykott aufzurufen:

Empfehlen Sie GoFundMe nicht weiter

GoFundMe nicht für neue Spendensammlungen zu nutzen

Nutzer zu ermutigen, Rückerstattungen an Spender zu fordern oder

Ermutigung der Nutzer, bestehende Kampagnen auf eine andere Spendenplattform zu übertragen

Einige Organisatoren plädieren auch für digitale Aktionen wie Massen-E-Mails und Twitter-Stürme, um GoFundMe aufzufordern, die Gelder der Spender für die Hilfe für die Palästinenser in Gaza sofort freizugeben.

N sagt: „Es ist der kapitalistische Status quo, der Unternehmenspolitik Vorrang vor der Erhaltung von Leben einzuräumen. Aber Menschen, die die Gewalt normalisieren, wenn sie aufgefordert werden, das Recht einer Familie auf Sicherheit zu rechtfertigen, sind Teil des Problems“. In Krisenmomenten – und insbesondere während eines gnadenlosen Völkermords – kann die Zeit, die für bestimmte „Schutzmaßnahmen“ aufgewendet wird, buchstäblich eine Frage von Leben oder Tod sein. Eine nachhaltige, sichere und unkomplizierte Mittelbeschaffung ist nicht nur lebenswichtig, sondern respektiert auch die Würde der Empfänger der gegenseitigen Hilfe in Palästina.

S. sagt: „Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung, das Leben meiner Familie steht auf dem Spiel. Jede Verzögerung des Evakuierungsprozesses stellt eine direkte Bedrohung für das Leben eines jeden von ihnen dar.

Bevor er hinzufügt: „GoFundMe trägt zu der Gefahr bei, in der sich meine Verwandten befinden, indem es mich auffordert, Details über ihre Identität und ihren Aufenthaltsort preiszugeben sowie darüber, wie sie die Gelder verwenden werden.“

Die Fragen von GoFundMe entlarven nicht nur ihre mangelhafte Moral, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf ein tieferes Problem. Es ist nicht möglich, einige ihrer Fragen zu den Ausgaben genau zu beantworten, weil es nicht möglich ist, bestimmte Ausgaben vorherzusehen oder zu wissen, wohin das Geld fließen wird. Die korrupte Überwachung der Palästinenser beim Grenzübertritt in Rafah durch das ägyptische Regime schließt Erpressung, Bestechung und andere Formen der finanziellen Demütigung ein – ist aber bei weitem nicht darauf beschränkt. Ägypten macht sich nicht nur an der Blockade und Belagerung des Gazastreifens mitschuldig, sondern hat auch die Transfergebühren mit teuren „Völkermordtarifen“ erhöht, die bis zu 12.000 Dollar pro Person für den Grenzübertritt betragen.

Viele Spendensammler haben sich mehr als 100.000 Dollar zum Ziel gesetzt, um die unvorstellbaren Summen aufzubringen, die erforderlich sind, um die tödlichen finanziellen und politischen Hindernisse zu überwinden, die das Recht des palästinensischen Volkes auf Sicherheit und Freizügigkeit verletzen.

„Niemand fragt, warum es Wuchergebühren gibt, um Hungersnot, Völkermord und mittelalterlichen medizinischen Bedingungen zu entkommen. Wann werden die Palästinenser endlich für die Taten ihrer Unterdrücker zur Rechenschaft gezogen? Die Rechtfertigung der Palästinenser für ihr Recht auf Sicherheit und Widerstand ist völlig normal geworden“. Sagt ein Verfechter der gegenseitigen Hilfe, der verschiedene Online-Plattformen genutzt hat und GoGetFunding empfiehlt.

„Es ist einfach zu bedienen, es werden keine Fragen gestellt und der Kundendienst hat schnell per E-Mail geantwortet.“ Sie fügte über das 2011 gegründete Crowdfunding-Startup hinzu, das ein Vergleichs-Tool für Wettbewerber anbietet, um Transparenz zu schaffen.

H ist ein weiterer Nutzer von GoGetFunding, der auf die Plattform als Alternative zu GoFundMe zurückgegriffen hat, um einen Freund in Gaza zu unterstützen. „Erstens weigere ich mich, diesem zionistischen Unternehmen [GoFundMe] Geld oder Geschäft zu geben. Zweitens sollte sich niemand diesen peinlichen „Sicherungsmaßnahmen“ aussetzen müssen, um lebensrettendes Geld abzuheben.“

Ein Nutzer sagte: „Ich habe mich für Go Get Funding entschieden, um die unmenschliche Abfrage dessen zu vermeiden, was rechtmäßig den Palästinensern gehört.“

GoFundMe trägt zur Demütigung der Palästinenser bei, die versuchen, Zugang zu lebensrettenden Ressourcen zu erhalten, und wird von unwürdigen und unzureichenden Hilfslieferungen aus der Luft und schockierenden Szenen begleitet, in denen Zivilisten erschossen und bombardiert werden, weil sie sich Hilfslieferwagen nähern. Diese Tatsachen haben ironischerweise dazu geführt, dass digitale Spendensammlungen als sicherere Alternative zum Beschuss und zur Deckung der Inflation bei den Kosten für lebensnotwendige Güter ins Leben gerufen wurden.

Gather 4 Gaza ist eine Initiative mit Sitz in Athen, Griechenland, die persönliche Veranstaltungen durchführt, um Geldmittel und Aufmerksamkeit für die im nördlichen Gazastreifen belagerten Menschen zu sammeln. Das Kollektiv klärt auch über die Kosten für alltägliche Dinge wie ein Kilogramm Zucker oder eine Packung Windeln auf, die bis zu 100 Euro kosten, wobei die Preise angesichts der herrschenden Knappheit steigen.

Gather 4 Gaza nahm nicht nur Geldspenden an, sondern beschloss auch, die Reichweite der Spender durch die Einrichtung eines GoFundMe-Portals zu erhöhen. Das Team beschloss jedoch schnell, seine Kampagne zu schließen und zum Boykott aufzurufen, nachdem es von den Schwierigkeiten beim Rückzug erfahren und einen Zionisten in den Reihen von GoFundMe entdeckt hatte. In ihrer Boykott-Erklärung schrieb das in Athen ansässige Kollektiv: „Wir haben auch Grund zu der Annahme, dass die Forderungen, die palästinensische Menschen unter allgemeine Beobachtung stellen, während sie bombardiert werden und verhungern, mit der zionistischen Ideologie des GoFundMe-Technologiemanagers Arnie Katz in Verbindung stehen.“

GoFundMe’s Chief Product and Technology Officer, Arnie Katz, hat einen Abschluss von einer israelischen Universität und diente in den Besatzungsstreitkräften als Ingenieur. Technologie bietet die Möglichkeit, persönliche Vorurteile zu digitalisieren, was auch als „kodierte Vorurteile“ bezeichnet wird.

Die Rhetorik der weißen Vorherrschaft wird auch durch die KI-Chatbot-Schnittstelle der Website deutlich, die nach der Anfrage eines Nutzers nach einer Spende für eine Kampagne zugunsten einer palästinensischen Familie vorschlug, die Ukraine zu unterstützen.

Ein Kommentator sagte: „Es gibt mehrere extremistische Organisationen, die von der Ukraine aus operieren und sich möglicherweise Gelder aneignen, die für Hilfsmaßnahmen bestimmt sind“, und fügte hinzu, dass es nicht die Aufgabe von GoFundMe sei, über den Charakter des potenziellen Empfängers“ zu spekulieren.

Die Verfahren von GoFundMe sind nicht einfach nur streng oder zu erwarten. Sie spielen eine Rolle bei der Normalisierung der Kriminalisierung und der verstärkten Kontrolle, die Palästinenser in allen Lebensbereichen erfahren. Die Fähigkeit von GoFundMe, die digitale Apartheid durchzusetzen, herunterzuspielen oder zu vernachlässigen, führt nicht dazu, dass alle Kräfte, die den Völkermord in Gaza ermöglichen, zur Rechenschaft gezogen werden.

Darüber hinaus ist die Weigerung von Plattformen wie GoFundMe, ganz oder teilweise in den besetzten palästinensischen Gebieten zu arbeiten, auch repräsentativ für die Politik des Isolationismus und die Annahme von Schuld (für ein noch nicht bekanntes Verbrechen), die die Palästinenser plagen. In einer Zeit des Völkermords reproduzieren diese „Schutz“-Ansätze letztlich eine Haltung, die Palästinenser zum Tode verurteilt, weil sie versuchen zu leben.

Jede Weigerung von GoFundMe, Gelder freizugeben, die zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in Gaza gesammelt wurden, stellt eine direkte Komplizenschaft mit dem andauernden Völkermord dar und macht GoFundMe zu einer zustimmenden und ermöglichenden Partei in der langen Liste der israelischen Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk. Die Bereitstellung einer Plattform, über die Geldmittel und Hoffnungen gesammelt werden können, um sie dann mit unwürdigen Verhören zu zerstören, entlarvt GoFundMe als ein weiteres Mittel der psychologischen Kriegsführung bei der anhaltenden Unterdrückung des palästinensischen Volkes.

Zu viele Geschichten von Menschen, die an ihren Wunden sterben oder ermordet werden, bevor sie Geld und eine Reisegenehmigung haben… alles Symptome der bürokratischen Folter, der Palästinenser jeden Tag ausgesetzt sind.

Schreiben Sie eine E-Mail an GoFundMe, um auf die Dringlichkeit der sofortigen Freigabe der gesammelten Gelder zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in Gaza zu drängen.

Verstärken Sie die Aufrufe zum Boykott von GoFundMe.

Nutzen Sie, wenn möglich, alternative Möglichkeiten der Geldbeschaffung.

Freies Palästina, lang lebe Gaza.

Eine Version dieses Artikels erschien auch in The Canary.

Übersetzt mit deepl.com

