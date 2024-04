„Have You No Sense of Decency?“ McCarthyism Returns to Campus The recent Congressional hearings leading to a bloodbath of university presidents brings back memories from my teen-age years in the 1950s when everyone’s eyes were glued to the TV broadcast of the McCarthy hearings.



Fotoquelle: Irisoptical – CC BY-SA 4.0

„Habt ihr keinen Sinn für Anstand?“ McCarthyismus kehrt auf den Campus zurück

von Michael Hudson

30. April 2024

Die jüngsten Anhörungen des Kongresses, die zu einem Blutbad unter den Universitätspräsidenten geführt haben, wecken Erinnerungen an meine Teenagerzeit in den 1950er Jahren, als alle Augen auf die Fernsehübertragung der McCarthy-Anhörungen gerichtet waren. Und die Studentenrevolte, die von bösartigen Hochschulpräsidenten angezettelt wird, die versuchen, die akademische Freiheit zu unterdrücken, wenn sie sich gegen ungerechte Kriege im Ausland wendet, weckt Erinnerungen an die Proteste der 1960er Jahre gegen den Vietnamkrieg und die Auseinandersetzungen auf dem Campus mit der Polizeigewalt. Ich war das jüngste Mitglied der „Columbia Three“ neben Seymour Melman und meinem Mentor Terence McCarthy (beide lehrten an der Columbia’s Seeley Mudd School of Industrial Engineering; meine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, mich um die Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen zu kümmern). Am Ende dieses Jahrzehnts besetzten Studenten mein Büro und alle anderen an der Graduiertenfakultät der New School in New York City – ganz friedlich, ohne eines meiner Bücher und Papiere zu stören.

Nur die Epitheta haben sich geändert. Das Schimpfwort „Kommunist“ wurde durch „Antisemit“ ersetzt, und das Wiederaufflammen der Polizeigewalt auf dem Campus hat noch nicht zu einem Gewehrsalve gegen Demonstranten im Stil von Kent State geführt. Aber die gemeinsamen Nenner sind alle wieder da. Es wurde eine konzertierte Aktion organisiert, um die heutigen landesweiten Studentenaufstände gegen den Völkermord in Gaza und im Westjordanland zu verurteilen und sogar zu bestrafen. So wie das House Unamerican Activities Committee (HUAC) von 1947 bis 1975 darauf abzielte, die Karrieren fortschrittlicher Schauspieler, Regisseure, Professoren und Beamter des Außenministeriums zu beenden, die Chiang Kai-Shek nicht wohlgesonnen waren oder mit der Sowjetunion sympathisierten, zielt die heutige Version darauf ab, das zu beenden, was von der akademischen Freiheit in den Vereinigten Staaten übrig geblieben ist.

Das Epitheton „Kommunismus“ von vor 75 Jahren wurde zu „Antisemitismus“ aktualisiert. Senator Joe McCarthy aus Wisconsin wurde durch Elise Stefanik, Republikanerin im Repräsentantenhaus von Upstate New York, ersetzt, und Senator „Scoop“ Jackson wurde zu Präsident Joe Biden aufgewertet. Die Präsidentin der Harvard University, Claudine Gay (die inzwischen zum Rücktritt gezwungen wurde), die ehemalige Präsidentin der University of Pennsylvania, Elizabeth Magill (die ebenfalls aus dem Amt gedrängt wurde), und die Präsidentin des Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, wurden aufgefordert, sich zu erniedrigen, indem sie versprachen, Befürworter des Friedens, die die US-Außenpolitik kritisieren, des Antisemitismus zu bezichtigen.

Das jüngste Opfer war Kolumbiens Präsidentin Nemat „Minouche“ Shafik, eine kosmopolitische Opportunistin mit trilateraler Staatsbürgerschaft, die als hochrangige Funktionärin beim IWF (wo ihr die Gewalt der „IWF-Unruhen“ nicht fremd war) und bei der Weltbank eine neoliberale Wirtschaftspolitik durchsetzte und ihre Anwälte mitbrachte, damit sie den Forderungen des Kongressausschusses nachgeben konnte. Das und noch mehr hat sie ganz allein getan. Obwohl sie vom Fakultäts- und Studentenausschuss aufgefordert wurde, dies nicht zu tun, schaltete sie die Polizei ein, um friedliche Demonstranten zu verhaften. Diese radikale Übertretung von Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten (die Polizei selbst bescheinigte ihnen Friedlichkeit) löste in den gesamten Vereinigten Staaten Sympathiebekundungen aus, die am Emory College in Atlanta und an der California State Polytechnic mit noch gewalttätigeren Polizeieinsätzen beantwortet wurden, von denen Handyvideos schnell auf verschiedenen Medienplattformen veröffentlicht wurden.

So wie die intellektuelle Freiheit und die freie Meinungsäußerung vor 75 Jahren vom HUAC angegriffen wurden, wird jetzt die akademische Freiheit an diesen Universitäten angegriffen. Die Polizei ist auf das Schulgelände eingedrungen, um die Studenten selbst des Hausfriedensbruchs zu beschuldigen. Die Gewalt erinnert an die Demonstrationen, die im Mai 1970 ihren Höhepunkt erreichten, als die Nationalgarde von Ohio auf Studenten der Kent State School schoss, die sangen und sich gegen den Krieg der USA in Vietnam aussprachen.

Die heutigen Demonstrationen richten sich gegen den Völkermord von Biden und Netanyahu in Gaza und im Westjordanland. Die zugrunde liegende Krise lässt sich darauf zurückführen, dass Benjamin Netanjahu darauf besteht, dass Kritik an Israel antisemitisch ist. Das ist die „Ermächtigung“ des heutigen Angriffs auf die akademische Freiheit.

Mit „Israel“ meinen Biden und Netanjahu insbesondere die rechtsgerichtete Likud-Partei und ihre theokratischen Anhänger, die „ein Land ohne [nicht-jüdisches] Volk“ schaffen wollen. Sie behaupten, dass Juden ihre Loyalität nicht ihrer derzeitigen Nationalität (oder der Menschheit) schulden, sondern Israel und seiner Politik, die Millionen von Palästinensern im Gazastreifen ins Meer zu treiben, indem sie sie aus ihren Häusern, Krankenhäusern und Flüchtlingslagern herausbomben.

Das bedeutet, dass es antisemitisch ist, die Anschuldigungen des Internationalen Gerichtshofs zu unterstützen, wonach Israel nachweislich einen Völkermord begeht. Die Unterstützung der UN-Resolutionen, gegen die die Vereinigten Staaten ihr Veto eingelegt haben, ist antisemitisch.

Es wird behauptet, dass Israel sich selbst verteidigt und dass der Protest gegen den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland jüdische Studenten verängstigt. Recherchen von Studenten der Columbia School of Journalism ergaben jedoch, dass die von der New York Times und anderen pro-israelischen Medien zitierten Beschwerden von Nicht-Studenten stammen, die versuchen, die Geschichte zu verbreiten, dass die Gewalt Israels der Selbstverteidigung dient.

Die Gewalt der Studenten ging von israelischen Staatsangehörigen aus. Die Columbia hat ein Studentenaustauschprogramm mit Israel für Studenten, die ihre Pflichtausbildung bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften absolvieren. Einige dieser Austauschstudenten griffen Demonstranten an, die für Gaza waren, und besprühten sie mit Skunk, einer übel riechenden, unauslöschlichen chemischen Waffe der israelischen Armee, die Demonstranten für eine spätere Verhaftung, Folter oder Ermordung markiert. Die einzigen Studenten, die gefährdet waren, waren die Opfer dieses Angriffs. Die Columbia unter Shafik tat nichts, um die Opfer zu schützen oder ihnen zu helfen.

Die Anhörungen, denen sie sich unterzog, sprechen für sich. Die Präsidentin der Columbia, Shafik, konnte den ersten Angriff auf Universitäten, die nicht ausreichend pro-Likud sind, vermeiden, indem sie Treffen außerhalb des Landes abhielt. Dennoch zeigte sie sich bereit, sich denselben Schikanen zu unterwerfen, die zur Entlassung ihrer beiden Kollegen geführt hatten, in der Hoffnung, dass ihre Anwälte sie dazu veranlasst hatten, sich so zu äußern, dass sie für den Ausschuss akzeptabel war.

Am demagogischsten fand ich den Angriff des republikanischen Kongressabgeordneten Rick Allen aus Georgia, der Dr. Shafik fragte, ob sie mit der Stelle in Genesis 12.3 vertraut sei. Er erklärte: „Es war ein Bund, den Gott mit Abraham schloss. Und dieser Bund war sehr klar. … ‚Wenn du Israel segnest, werde ich dich segnen. Wenn du Israel verfluchst, werde ich dich verfluchen.‘ … Halten Sie das für eine ernste Angelegenheit? Ich meine, wollen Sie, dass die Columbia University vom Gott der Bibel verflucht wird?“[1]

Shafik lächelte und war die ganze Zeit über freundlich zu diesem Bibelpaukenschlag und antwortete kleinlaut: „Definitiv nicht.“

Sie hätte diese einschüchternde Frage abwehren können, indem sie gesagt hätte: „Ihre Frage ist bizarr. Wir schreiben das Jahr 2024, und Amerika ist keine Theokratie. Und das Israel des frühen 1. Jahrhunderts v. Chr. war nicht das Israel von Netanjahu von heute. Sie akzeptierte alle Anschuldigungen, die Allen und seine Kollegen vom Kongress ihr entgegenschleuderten.

Ihre Hauptgegnerin war Elise Stefanik, Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus, die dem Ausschuss für Streitkräfte und dem Ausschuss für Bildung und Arbeit angehört.

Kongressabgeordnete Stefanik: Sie wurden gefragt, ob es antijüdische Proteste gab, und Sie sagten „Nein“.

Präsident Shafik: Der Protest wurde also nicht als antijüdischer Protest bezeichnet. Er wurde als anti-israelisch bezeichnet. Aber es gab antisemitische Vorfälle oder es wurden antisemitische Dinge gesagt. Ich wollte also nur zum Schluss kommen.

Kongressabgeordnete Stefanik: Und Sie sind sich bewusst, dass in diesem Gesetzentwurf, den 377 von 435 Kongressabgeordneten angenommen haben, „vom Fluss bis zum Meer“ als antisemitisch verurteilt wird?

Dr. Shafik: Ja, dessen bin ich mir bewusst.

Kongressabgeordnete Stefanik: Aber Sie glauben nicht, dass „vom Fluss bis zum Meer“ antisemitisch ist?

Dr. Shafik: Wir haben bereits eine Erklärung an unsere Gemeinschaft herausgegeben, in der wir sagen, dass diese Sprache verletzend ist und wir es vorziehen würden, sie nicht auf unserem Campus zu hören.[2]

Was wäre eine angemessene Reaktion auf Stefaniks Schimpftirade gewesen?

Shafik hätte sagen können: „Der Grund, warum die Studenten protestieren, ist der israelische Völkermord an den Palästinensern, wie der Internationale Gerichtshof entschieden hat und die meisten der Vereinten Nationen zustimmen. Ich bin stolz auf sie, dass sie eine moralische Haltung einnehmen, die von der Mehrheit der Welt unterstützt wird, die aber hier in diesem Raum angegriffen wird.“

Stattdessen schien Shafik bereitwilliger als die Leiter von Harvard oder Penn, Studenten und Dozenten zu verurteilen und möglicherweise zu disziplinieren, weil sie den Ausdruck „vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ verwendet hatten. Sie hätte sagen können, dass es absurd ist zu behaupten, dies sei ein Aufruf zur Beseitigung der jüdischen Bevölkerung Israels, sondern ein Aufruf, den Palästinensern Freiheit zu geben, anstatt sie als Untermenschen zu behandeln.

Auf die ausdrückliche Frage, ob Aufrufe zum Völkermord gegen den Verhaltenskodex der Columbia verstoßen, bejahte Dr. Shafik – „Ja, das tut es.“ Das taten auch die anderen Columbia-Leiter, die sie bei der Anhörung begleiteten. Sie sagten nicht, dass es bei den Protesten überhaupt nicht darum geht. Weder Shafik noch andere Universitätsvertreter sagten: „Unsere Universität ist stolz darauf, dass unsere Studenten eine aktive politische und soziale Rolle spielen, indem sie gegen ethnische Säuberungen und die Ermordung von Familien protestieren, nur um sich das Land zu nehmen, auf dem sie leben. Für dieses moralische Prinzip einzutreten, ist das, worum es in der Bildung und in der Zivilisation geht.“

Der Höhepunkt, an den ich mich aus den McCarthy-Anhörungen erinnere, war die Antwort von Joseph Welch, dem Sonderrat der US-Armee, am 9. Juni 1954 auf den Vorwurf des republikanischen Senators Joe McCarthy, einer von Welchs Anwälten habe Verbindungen zu einer kommunistischen Tarnorganisation. „Bis zu diesem Moment, Senator“, antwortete Welsh, „glaube ich, habe ich Ihre Grausamkeit oder Ihre Rücksichtslosigkeit nie ermessen können. … Haben Sie keinen Sinn für Anstand, Sir? Haben Sie denn keinen Sinn für Anstand mehr?“

Das Publikum brach in stürmischen Beifall aus. Welchs Abrechnung hallt seit 70 Jahren in den Köpfen derjenigen nach, die damals fernsahen (wie ich mit 15 Jahren). Eine ähnliche Antwort von einem der drei anderen College-Präsidenten hätte Stefanik als die vulgäre Person entlarvt, die sie ist. Aber keiner hat es gewagt, sich gegen die Erniedrigung zu wehren.

Der Angriff des Kongresses, der die Gegner des Völkermordes in Gaza als Antisemiten beschuldigt, die einen Völkermord an den Juden unterstützen, ist parteiübergreifend. Bereits im Dezember trug die Abgeordnete Suzanne Bonamici (D-Ore.) dazu bei, dass die Präsidenten von Harvard und Pennsylvania entlassen wurden, weil sie über ihre Hetzreden stolperten. Am 17. April wiederholte sie ihre Frage an Shafik: „Verstößt der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen den Verhaltenskodex der Columbia?“ fragte Bonamici die vier neuen Columbia-Zeugen. Alle antworteten: „Ja.“

Das war der Moment, in dem sie hätten sagen sollen, dass die Studenten nicht zum Völkermord an den Juden aufriefen, sondern versuchten, Widerstand gegen den Völkermord zu mobilisieren, den die Likud-Regierung mit voller Unterstützung von Präsident Biden an den Palästinensern verübt.

Während einer Sitzungsunterbrechung teilte die Abgeordnete Stefanik der Presse mit, dass „die Zeugen belauscht wurden, als sie darüber sprachen, wie gut ihre Aussage für die Columbia gelaufen sei“. Diese Arroganz erinnert unheimlich an die drei früheren Universitätspräsidenten, die beim Verlassen der Anhörung glaubten, dass ihre Aussagen akzeptabel seien. „Columbia steht eine Abrechnung mit der Rechenschaftspflicht bevor. Wenn es ein Mitglied des Kongresses braucht, um einen Universitätspräsidenten zu zwingen, einen pro-terroristischen, antisemitischen Fakultätsvorsitzenden zu entlassen, dann lässt die Führung der Columbia University jüdische Studenten und ihre akademische Mission im Stich“, fügte Stefanik hinzu. „Keine noch so überzogene, überzogene und überzogen konsultierte Aussage kann die Untätigkeit vertuschen.“[3]

Shafik hätte die Andeutungen der Inquisitoren des Repräsentantenhauses, dass es jüdische Studenten seien, die geschützt werden müssten, deutlich korrigieren können. In Wirklichkeit war genau das Gegenteil der Fall: Die Gefahr ging von den israelischen IDF-Studenten aus, die die Demonstranten mit militärischem Skunk angriffen, ohne dass die Columbia dies bestrafte.

Obwohl sie von der Fakultät und den Studentengruppen (zu deren Konsultation Shafik offiziell verpflichtet war) aufgefordert wurde, dies nicht zu tun, schaltete sie die Polizei ein, die 107 Studenten verhaftete, ihnen die Hände auf dem Rücken fesselte und sie zur Strafe viele Stunden lang so festhielt, während sie sie wegen unbefugten Betretens von Columbia-Eigentum anklagte. Shafik suspendierte sie daraufhin vom Unterricht.

Der Kampf zwischen zwei Arten des Judentums: Zionist vs. Assimilationist

Ein Großteil der kritisierten Demonstranten war jüdisch. Netanjahu und AIPAC haben – offenbar zu Recht – behauptet, dass die größte Gefahr für ihre derzeitige völkermörderische Politik von der traditionell liberalen jüdischen Mittelschicht ausgeht. Progressive jüdische Gruppen haben sich den Aufständen an der Columbia und anderen Universitäten angeschlossen.

Der frühe Zionismus entstand im Europa des späten 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die gewalttätigen Pogrome, bei denen Juden in ukrainischen Städten wie Odessa und anderen mitteleuropäischen Städten, die das Zentrum des Antisemitismus waren, getötet wurden. Der Zionismus versprach, einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen. Das war zu einer Zeit sinnvoll, als die Juden aus ihren Ländern flohen, um ihr Leben in Ländern zu retten, die sie akzeptierten. Sie waren die „Gazaner“ ihrer Zeit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Schrecken des Holocausts war der Antisemitismus passé. Die meisten Juden in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern wurden assimiliert und kamen zu Wohlstand, am erfolgreichsten in den Vereinigten Staaten. Dank dieses Erfolgs konnten sie sich im vergangenen Jahrhundert assimilieren und gleichzeitig den moralischen Standard beibehalten, dass ethnische und religiöse Diskriminierung, wie sie ihre Vorfahren erlitten hatten, grundsätzlich falsch ist. Jüdische Aktivisten kämpften an vorderster Front für bürgerliche Freiheiten, vor allem gegen Vorurteile und Gewalt gegen Schwarze in den 1960er und 70er Jahren und gegen den Vietnamkrieg. Viele meiner jüdischen Schulfreunde kauften in den 1950er Jahren Israel-Anleihen, hielten Israel aber für ein sozialistisches Land und dachten daran, im Sommer freiwillig in einem Kibbuz zu arbeiten. An Feindseligkeit war nicht zu denken, und ich hörte kein Wort über die palästinensische Bevölkerung, wenn der Satz „ein Volk ohne Land in einem Land ohne Volk“ fiel.

Aber die Führer des Zionismus sind nach der Ermordung so vieler Juden durch den Nationalsozialismus weiterhin von den alten Gegensätzen besessen. In vielerlei Hinsicht haben sie den Nazismus von innen nach außen gekehrt, weil sie einen erneuten Angriff von Nicht-Juden fürchten. Die Araber aus Israel zu vertreiben und es zu einem Apartheidstaat zu machen, war genau das Gegenteil dessen, was die assimilierenden Juden anstrebten.

Die moralische Haltung progressiver Juden und das Ideal, dass Juden, Schwarze und Angehörige aller anderen Religionen und Rassen gleich behandelt werden sollten, ist das Gegenteil des israelischen Zionismus. In den Händen von Netanjahus Likud-Partei und dem Zustrom von Anhängern des rechten Flügels erhebt der Zionismus den Anspruch, das jüdische Volk vom Rest seiner nationalen Bevölkerung und sogar vom Rest der Welt abzugrenzen, wie wir heute sehen.

Netanjahu nimmt für sich in Anspruch, für alle lebenden und toten Juden zu sprechen, und behauptet, dass es antisemitisch sei, seinen Völkermord und den palästinensischen Holocaust, die Nakba, zu kritisieren. Dies ist der Standpunkt von Stefanik und ihren Ausschusskollegen. Es ist eine Behauptung, dass Juden ihre erste Loyalität Israel schulden, und damit auch der ethnischen Säuberung und dem Massenmord seit letztem Oktober. Auch Präsident Biden hat die Studentendemonstrationen als „antisemitische Proteste“ bezeichnet.

Diese Behauptung vor dem Hintergrund des andauernden israelischen Völkermordes verursacht mehr Antisemitismus als jeder andere seit Hitler. Wenn die Menschen auf der ganzen Welt Netanjahus und seines Kabinetts Definition von Antisemitismus übernehmen, wie viele werden dann, abgestoßen von Israels Aktionen, sagen: „Wenn das der Fall ist, dann bin ich wohl tatsächlich antisemitisch.“

Netanjahus Verleumdung des Judentums und dessen, wofür die Zivilisation stehen sollte

Netanjahu charakterisierte die Proteste in den USA in einer extremistischen Rede am 24. April, in der er die amerikanische akademische Freiheit angriff.

Was auf Amerikas College-Campus geschieht, ist entsetzlich. Antisemitische Mobs haben führende Universitäten in ihre Gewalt gebracht. Sie rufen zur Vernichtung Israels auf, greifen jüdische Studenten an und attackieren jüdische Dozenten. Dies erinnert an die Vorgänge an deutschen Universitäten in den 1930er Jahren. Wir sehen diesen exponentiellen Anstieg des Antisemitismus in ganz Amerika und in den westlichen Gesellschaften, während Israel versucht, sich gegen völkermordende Terroristen zu verteidigen, völkermordende Terroristen, die sich hinter Zivilisten verstecken.

Das ist unverzeihlich, das muss gestoppt werden, das muss verurteilt werden, und zwar unmissverständlich. Aber genau das ist nicht geschehen. Die Reaktion mehrerer Universitätspräsidenten war beschämend. Glücklicherweise haben die Beamten auf Landes-, Kommunal- und Bundesebene anders reagiert, aber es muss mehr getan werden. Es muss mehr getan werden.[4]

Dies ist ein Aufruf, amerikanische Universitäten zu Waffen eines Polizeistaates zu machen, der die vom israelischen Siedlerstaat diktierte Politik durchsetzt. Dieser Aufruf wird durch einen Kreislauf finanziert: Der Kongress zahlt enorme Subventionen an Israel, das einen Teil dieses Geldes in die Wahlkampagnen von Politikern zurückfließen lässt, die bereit sind, ihren Geldgebern zu dienen. Es ist dieselbe Politik, die die Ukraine anwendet, wenn sie die „Hilfe“ der USA nutzt, indem sie gut finanzierte Lobby-Organisationen einrichtet, die die Politiker ihrer Klientel unterstützen.

Welche Art von studentischen und akademischen Protesten könnte sich gegen den Völkermord im Gazastreifen und im Westjordanland richten, ohne ausdrücklich jüdische Studenten zu bedrohen? Wie wäre es mit „Auch Palästinenser sind Menschen!“? Das ist nicht aggressiv. Um es ökumenischer zu machen, könnte man hinzufügen: „Und die Russen sind es auch, egal was ukrainische Neonazis sagen.“

Ich kann verstehen, warum sich Israelis von Palästinensern bedroht fühlen. Sie wissen, wie viele sie getötet und brutal behandelt haben, um sich ihr Land anzueignen, und wie viele sie getötet haben, nur um das Land für sich selbst zu „befreien“. Sie müssen denken: „Wenn die Palästinenser so sind wie wir, müssen sie uns töten wollen, weil wir ihnen das angetan haben, und es kann niemals eine Zwei-Staaten-Lösung geben, und wir können niemals zusammenleben, weil uns dieses Land von Gott gegeben wurde.“

Netanjahu schürte die Flammen nach seiner Rede vom 24. April, indem er den heutigen Konflikt auf die Ebene eines Kampfes um die Zivilisation hob: „Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir alle, alle, die sich für unsere Werte und unsere Zivilisation interessieren und sie hochhalten, gemeinsam aufstehen und sagen: Genug ist genug.“

Ist das, was Israel tut, und was die Vereinten Nationen, der Internationale Gerichtshof und die meisten der globalen Mehrheit ablehnen, wirklich „unsere Zivilisation“? Ethnische Säuberung, Völkermord und die Behandlung der palästinensischen Bevölkerung als Besiegte, die als Untermenschen vertrieben werden sollen, sind ein Angriff auf die grundlegendsten Prinzipien der Zivilisation.

Friedliche Studenten, die dieses universelle Konzept der Zivilisation verteidigen, werden als Terroristen und Antisemiten bezeichnet – vom terroristischen israelischen Premierminister. Er folgt damit der Taktik von Joseph Goebbels: Der Weg, eine Bevölkerung zum Kampf gegen den Feind zu mobilisieren, besteht darin, sich selbst als angegriffen darzustellen. Das war die PR-Strategie der Nazis, und es ist die PR-Strategie Israels heute – und vieler im amerikanischen Kongress, im AIPAC und vielen verwandten Institutionen, die eine moralisch anstößige Vorstellung von Zivilisation als ethnische Vorherrschaft einer von Gott sanktionierten Gruppe verkünden.

Der eigentliche Schwerpunkt der Proteste liegt auf der US-Politik, die Israels ethnische Säuberung und Völkermord unterstützt, was durch die „Auslandshilfe“ der letzten Woche gefördert wird. Es ist auch ein Protest gegen die Korruption von Kongresspolitikern, die Geld von Lobbyisten erhalten, die ausländische Interessen gegenüber denen der Vereinigten Staaten vertreten. Die „Hilfs“-Gesetzesvorlage der letzten Woche unterstützte auch die Ukraine, das andere Land, das derzeit an ethnischen Säuberungen beteiligt ist, wobei die Mitglieder des Repräsentantenhauses ukrainische Flaggen schwenkten, nicht die der Vereinigten Staaten. Kurz zuvor trug ein Kongressabgeordneter seine israelische Armeeuniform im Kongress, um für seine Prioritäten zu werben.

Der Zionismus ist weit über das Judentum hinausgegangen. Ich habe gelesen, dass neun christliche Zionisten auf einen jüdischen Zionisten kommen. Es ist, als ob beide Gruppen die Endzeit herbeirufen und gleichzeitig darauf bestehen, dass die Unterstützung der Vereinten Nationen und des Internationalen Gerichtshofs, die Israel wegen Völkermordes verurteilen, antisemitisch ist.

Was KÖNNEN die Studenten an der Columbia verlangen?

Studenten an der Columbia und anderen Universitäten haben gefordert, dass die Universitäten ihre Investitionen in israelische Aktien und auch in Aktien von US-Waffenherstellern, die nach Israel exportieren, aufgeben sollen. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Universitäten in Wirtschaftsunternehmen verwandelt haben, halte ich diese Forderung derzeit nicht für besonders sinnvoll. Vor allem aber trifft sie nicht den Kern der Prinzipien, um die es geht.

Was wirklich ein großes Problem für die Öffentlichkeitsarbeit darstellt, ist die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel, komme was wolle, wobei „Antisemitismus“ das aktuelle Propaganda-Epitheton ist, um diejenigen zu charakterisieren, die sich gegen Völkermord und brutale Landnahme stellen.

Sie sollten auf einer öffentlichen Erklärung der Columbia (und auch der Harvard und der University of Pennsylvania, die dem Abgeordneten Stefanik gegenüber ebenso unterwürfig waren) bestehen, dass sie anerkennen, dass es nicht antisemitisch ist, Völkermord zu verurteilen, die Vereinten Nationen zu unterstützen und das Veto der USA anzuprangern.

Sie sollten darauf bestehen, dass Columbia und die anderen Universitäten ein unantastbares Versprechen abgeben, bei Fragen der Redefreiheit keine Polizei auf das akademische Gelände zu rufen.

Sie sollten darauf bestehen, dass die Präsidentin wegen ihrer einseitigen Unterstützung der israelischen Gewalt gegen ihre Studenten entlassen wird. Mit dieser Forderung stimmen sie mit dem Grundsatz von Abgeordnetem Stefanik überein, Studenten zu schützen, und dass Dr. Shafik gehen muss.

Aber es gibt eine Klasse von Haupttätern, die man verächtlich machen sollte: die Geldgeber, die versuchen, die akademische Freiheit anzugreifen, indem sie mit ihrem Geld die Universitätspolitik beeinflussen und die Universitäten von ihrer Rolle bei der Unterstützung der akademischen Freiheit und der freien Meinungsäußerung abbringen. Die Studenten sollten darauf bestehen, dass die Universitätsverwaltungen – die unangenehmen Opportunisten, die über den Lehrkräften und Studenten stehen – nicht nur solchen Druck ablehnen, sondern sich auch öffentlich über eine solche verdeckte politische Einflussnahme empören.

Das Problem ist, dass die amerikanischen Universitäten wie der Kongress geworden sind, indem sie ihre Politik auf die Einwerbung von Spenden ihrer Spender stützen. Das ist das akademische Äquivalent zum Citizens United-Urteil des Obersten Gerichtshofs. Zahlreiche zionistische Geldgeber haben damit gedroht, ihre Beiträge für Harvard, Columbia und andere Hochschulen zurückzuziehen, die Netanjahus Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen Gegner des Völkermords und Verteidiger der Vereinten Nationen nicht nachkommen. Diese Geldgeber sind die Feinde der Studenten an diesen Universitäten, und sowohl die Studenten als auch die Lehrkräfte sollten darauf bestehen, dass sie ihre Beiträge zurückziehen. So wie Dr. Shafiks Internationaler Währungsfonds dem Protest seiner Ökonomen unterlag, dass es „keine Argentinas mehr“ geben dürfe, könnten die Columbia-Studenten vielleicht „keine Shafiks mehr“ skandieren.

Anmerkungen.

[1] https://m.youtube.com/watch?v=syPELLKpABI

[2] https://stefanik.house.gov/2024/4/icymi-stefanik-secures-columbia-university-president-s-commitment-to-remove-antisemitic-professor-from-leadership-role

[3] Nicholas Fandos, Stephanie Saul und Sharon Otterman, „Columbia’s President Tells Congress That Action Is Needed Against Antisemitism“, The New York Times, 17. April 2024, und „Columbia President Grilled During Congressional Hearing on Campus Antisemitism“, Jewish Journal, 18. April 2024. https://jewishjournal.com/news/united-states/370521/columbia-president-grilled-during-congressional-hearing-on-campus-antisemitism/#:~:text=Columbia%20President%20Grilled%20During%20Congressional%20Hearing%20on%20Campus%20Antisemitism

[4] Miranda Nazzaro. „Netanjahu verurteilt ‚antisemitischen Mob‘ auf US-Campus,“ The Hill, 24. April 2024.

Das neue Buch von Michael Hudson, The Destiny of Civilization, wird nächsten Monat bei CounterPunch Books erscheinen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …