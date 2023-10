Hezbollah MP: Resistance ready for all scenarios, military options The parliament member tells Al Mayadeen that the equation established by the Resistance is still in effect.

Hisbollah-Abgeordneter: Widerstand ist auf alle Szenarien und militärischen Optionen vorbereitet

14. Oktober 2023

Das Parlamentsmitglied erklärt gegenüber Al Mayadeen, dass die vom Widerstand aufgestellte Gleichung immer noch gültig ist.

Die Gleichung, die der Widerstand heute aufgestellt hat, lautet, dass jede israelische Aggression mit einer Antwort beantwortet wird, erklärte der Abgeordnete Hassan Fadlallah, Mitglied des parlamentarischen Blocks „Loyalität zum Widerstand“ der Hisbollah, am Samstag gegenüber Al Mayadeen.

„Diese Gleichung gilt immer noch“, fügte er hinzu.

„Wie sie vor Ort umgesetzt wird, hängt vom Widerstand und seiner Führung ab.“

Mit Blick auf die israelischen Angriffe auf Journalisten am Freitag, bei denen der libanesische Reuters-Reporter Issam Abdallah ums Leben kam und drei weitere verletzt wurden, betonte der Politiker, dass „jeder Angriff auf Bürger nicht ohne Kosten bleiben wird und es unser natürliches Recht ist, unser Land zu verteidigen“.

Lesen Sie mehr: Ein umfassender Krieg wird das Kräfteverhältnis in der Region dramatisch verändern

Im Hinblick auf die Art und Weise, wie der Widerstand die Gleichung umsetzen will, bestätigte Fadlallah, dass „er seine eigene Vision und seine eigenen Pläne hat [die alle Szenarien abdecken], und er wird dem Feind keine Informationen über seine Operationen preisgeben“.

Er bekräftigte auch: „Die [israelische] Besatzung hat die gesamte Region in einen Krieg gestürzt, in dessen Zentrum der Gazastreifen steht, und der Widerstand befindet sich in einem hohen Bereitschaftszustand und ist auf alle Szenarien und jede militärische Option vorbereitet.“

Er fügte hinzu: „Jeder spürt den Schmerz über das, was sich in Gaza abspielt, aber er ist auch verbunden mit einem Gefühl des Stolzes auf die Errungenschaften des Widerstands.

„Was Gaza erleidet, ist ein kolossales Verbrechen, und es gibt ein großes Vertrauen in den palästinensischen Widerstand“.

Mehr lesen: Hisbollah-Chef und iranischer FM diskutieren über Al-Aqsa-Flutung und israelische Verbrechen

Der islamische Widerstand – die Hisbollah – kündigte am Freitag an, dass er auf die Bombardierung südlibanesischer Gemeinden durch die israelischen Besatzungstruppen (IOF) mit dem Beschuss israelischer Stellungen reagieren werde.

„Als Reaktion auf die israelischen Angriffe am Freitagnachmittag griffen Hisbollah-Kämpfer israelische Stellungen an“, so die Hisbollah in einer Erklärung.

Bereit zum Handeln

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, Scheich Naim Qassem, bekräftigte heute auf einer Massenkundgebung zur Solidarität mit Palästina, dass der Widerstand im Libanon voll und ganz vorbereitet sei und die Fortschritte der Operation Al-Aqsa-Flut genau verfolge.

Qassem sagte, die Hisbollah sei dem Kampf des Widerstands und der Befreiung verpflichtet und die gesamte Umma sei dafür verantwortlich, sich an der Konfrontation mit „Israel“ zu beteiligen.

Qassem wandte sich an die palästinensischen Kämpfer und sagte: „Ihr seid ein Beispiel für alle freien Völker der Welt.“

Der stellvertretende Hisbollah-Chef wies auch darauf hin, dass die Operation „Al-Aqsa-Flut“ eine erfolgreiche, grundlegende, historische und leuchtende Operation sei, die noch lange in der Zukunft Bestand haben und allen freien Menschen als grundlegende Lehre dienen werde. Übersetzt mit Deepl.com

