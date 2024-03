I was banned from Elon’s ‚free speech‘ X app for offending power – The Grayzone Following years of pressure from Israel lobbyists and British spooks, I was finally banned by Twitter/X. What does my removal say about Elon Musk, who flaunts his opposition to censorship, while promising to build an „everything app“ where you could lose access to banking and messaging for violating dubious speech codes?

Ich wurde aus Elons X-App für „freie Meinungsäußerung“ verbannt, weil ich die Macht beleidigt habe

Von Kit Klarenberg

-März 19, 2024

Nach jahrelangem Druck von Israel-Lobbyisten und britischen Spionen wurde ich schließlich von Twitter/X verbannt. Was sagt meine Entfernung über Elon Musk aus, der mit seiner Ablehnung von Zensur prahlt, während er verspricht, eine „Alles-App“ zu entwickeln, bei der man den Zugang zu Bankgeschäften und Nachrichten verlieren könnte, wenn man gegen fragwürdige Sprachcodes verstößt?

Am 17. Februar wurde ich ohne Vorwarnung bei Twitter/X gesperrt. Der Grund dafür war eine Massenmeldung von zionistischen Aktivisten, die ich beleidigt hatte. Meine Entfernung wurde damit begründet, dass ich gegen die „Regeln gegen gewalttätige Äußerungen“ von X verstoßen habe. Nachdem ich unaufhörlich Gewalt auf der Plattform verurteilt habe – insbesondere den Völkermord in Gaza – bin ich verwirrt. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Beitrag von einem meiner zionistischen Gegner, in dem offen dazu aufgerufen wird, mich wegen meiner politischen Ansichten „wöchentlich zu verprügeln“, bis heute erhalten geblieben ist.

Trotz wiederholter Bitten von X um Klarheit habe ich keine Ahnung, ob ich jemals wieder eingestellt werde. Im Februar erhielt ich von der „Unterstützung“ die Mitteilung, dass die Suspendierung erst nach drei Monaten rückgängig gemacht wird. Aber nur ein paar Sätze später widersprach die E-Mail sich selbst und erklärte abschließend, dass die Sperre nur einen Monat dauern würde. In der Zwischenzeit scheint mein Profil, wann immer ich mich bei X einlogge, keine Follower oder Follower zu haben, ich kann die Tweets anderer Personen (einschließlich meiner eigenen) weder sehen noch durchsuchen, und meine DMs sind nicht zugänglich. Wurden sie gelöscht? Eine Meldung auf der Landing Page lautet:

„Ihr Konto befindet sich dauerhaft im Lesemodus, was bedeutet, dass Sie keine Inhalte posten, neu posten oder mögen können. Sie können auch keine neuen Konten erstellen“.

Im Januar 2024 löschte X eine Reihe prominenter, überwiegend linksgerichteter Nutzer ohne Vorwarnung oder Erklärung. Ihre Sperrungen wurden erst aufgehoben, nachdem eine Flut von Beschwerden auf dem persönlichen Konto von Elon Musk einging, dem libertären Technikfanatiker und selbsternannten Kämpfer für die Meinungsfreiheit, der Twitter mit seinem Privatvermögen gekauft hat.

Ich bin dankbar, dass zahlreiche X-Nutzer nach meiner eigenen Sperrung dasselbe getan haben. Musk hat sich jedoch zu meinem Fall nicht geäußert. Ich habe zwar nicht so viele Follower wie diejenigen, die im Januar abrupt suspendiert wurden, aber meine Arbeit wurde auf X häufig geteilt, und einige Beiträge wurden millionenfach aufgerufen. Am meisten angesehen wurde meine Enthüllung vom Dezember 2023, dass ein unangekündigtes und unbemerktes russisches Regierungsflugzeug auf dem Flughafen Dulles in Washington DC geparkt war, ein Besuch, der wahrscheinlich den Anfang vom Ende des Stellvertreterkriegs in der Ukraine bedeutete.

Dies ist eine bemerkenswerte Wendung, wenn man bedenkt, dass ich mich seit meiner Nutzung der Plattform intensiv bemüht habe, meine Twitter-Nachrichten zu unterdrücken. Eine der aufschlussreichsten Enthüllungen in den Twitter-Akten zeigt, wie das hyperzensorische Regime, das die Social-Media-Plattform vor der Übernahme durch Musk kontrollierte, eine ausdrückliche Genehmigung der Manager benötigte, um Konten mit mehr als 100.000 Followern zu drosseln. Bis dahin hatten die Techniker freie Hand, heimlich zu zensieren, zu unterdrücken und zu sperren, wen sie wollten, wie sie wollten, ohne jegliche Aufsicht.

Dieses geheime Protokoll bot eine überzeugende Erklärung für die merkwürdigen Entwicklungen bei meinem eigenen Twitter-Konto im Sommer 2022. 18 Monate lang, nachdem ich mich 2021 bei Twitter angemeldet hatte, blieb die Zahl meiner Follower hartnäckig niedrig. Das war so lange, bis The Grayzone den prominenten „Journalisten“ Paul Mason als britischen Geheimdienstmitarbeiter entlarvte, der mit einem „Freund“ im Außenministerium Angriffe auf Kriegsgegner und -bewegungen direkt koordinierte. Ich war der leitende Ermittler bei dieser Berichtsserie.

Die Enthüllungen erregten weltweit große Aufmerksamkeit. Meine Anhängerschaft vervielfachte sich täglich um Hunderte. Seltsamerweise brach die Zahl der Follower jedoch jedes Mal wieder ein, wenn ich nur noch ein paar Dutzend von 10.000 entfernt war. Offensichtlich waren die Twitter-Mitarbeiter – und die mächtigen Kräfte, die ihnen im Nacken saßen – fest entschlossen, dass niemand sah, was ich zu sagen hatte.

Neben den Enthüllungen über Mason, an denen ich mitgearbeitet habe, gab es noch meinen Bericht vom Oktober 2019, der Gordon Macmillan, einen leitenden Twitter-Mitarbeiter, als Mitglied der 77th Brigade entlarvte, einer schattenhaften Einheit der britischen Armee für psychologische Kriegsführung, die sich auf die Bewaffnung sozialer Medien spezialisiert hat.

Hatten sich Macmillan und seine Kader der nationalen Sicherheit an mir gerächt, als ich schließlich von Twitter/X verbannt wurde? Und was sagt meine permanente Entfernung über den neuen Chef von X, Elon, aus, der X als eine Plattform anpreist, die sich für die „freie Meinungsäußerung“ einsetzt, während er verspricht, eine „Alles-App“ zu entwickeln, bei der man vermutlich den Zugang zu seiner Bank- und Messaging-Historie verlieren könnte, wenn man gegen fragwürdige Sprachcodes verstößt?

Von Elon aus „allem“ ausgeschlossen

Gordon MacMillan war einer von vielen hochrangigen Mitarbeitern, die nach der Übernahme durch Musk zu Recht aus dem Unternehmen entlassen wurden. Aus meiner Sicht könnte die Politik des Eigentümers nicht weiter von meiner eigenen entfernt sein, aber ich habe die von ihm durchgeführten Veränderungen weitgehend verteidigt und begrüßt.

Während eines All-Hands-Meetings am 26. Oktober 2023 im Twitter/X-Hauptquartier eröffnete Musk seine Ausführungen mit der Ankündigung, dass er „das Unternehmen von dem, was es war, Twitter 1.0, in die App für alles“ verwandeln werde.

Er versprach, „eine einzige Anwendung zu schaffen, die alles umfasst. Man kann Zahlungen, Nachrichten, Videos, Anrufe, was auch immer man möchte, von einem einzigen, bequemen Ort aus erledigen“.

„Das haben wir einfach nicht“, beklagte Musk. „Außerhalb Chinas gibt es das nicht.“

Ich habe X vielleicht nicht für „alles“ benutzt, aber es war ein äußerst nützliches Werkzeug in meinem privaten und beruflichen Leben. Meine Sperrung hat mir die Gefahren deutlich vor Augen geführt, die entstehen, wenn man sich so sehr auf eine private Social-Media-App verlässt, insbesondere auf eine, die Funktionen bietet, die in einer digitalen Welt fast unverzichtbar sind.

Viele sind besorgt über das Aufkommen digitaler Zahlungen und Währungen, da dies unweigerlich dazu führen würde, dass Finanzinstitute und Regierungen die Monopolmacht darüber erlangen, wie die Bürger ihr Geld ausgeben können, und – was noch schwerwiegender ist – ob sie es überhaupt können. Wenn man sich mit solch mächtigen Kräften anlegt, und sei es auch nur aus Versehen, kann es passieren, dass man seine Ersparnisse verliert, vielleicht für immer. Wenn X wirklich zu einer „Alles“-App wird, werden sich die Auswirkungen eines Verbots um ein Vielfaches vervielfachen, da die Sperrung einen Nutzer effektiv von allen Bereichen seines öffentlichen und privaten Lebens ausschließt.

So weit sind wir noch nicht. Aber die Folgen des willkürlichen Sperrungsprozesses von X sind sehr real. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Menschen – Genossen, Mitarbeiter, Kritiker und journalistische Quellen – von denen ich jetzt abgeschnitten bin, vielleicht für immer. Inzwischen scheint der Inhalt unserer Gespräche für immer unzugänglich gemacht worden zu sein – außer vielleicht von Musk selbst.

Die vage begründete, willkürliche Sperrung bedeutet nicht nur, dass mir die Möglichkeit genommen wird, meine Meinung in einem öffentlichen Forum zu äußern, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, Heuchelei, Kriminalität und sogar Völkermord aufzudecken und mich direkt mit meinen Anhängern und Gegnern auseinanderzusetzen. Es bedeutet auch, dass ich eine Plattform verloren habe, über die ich sensible Gespräche mit Quellen auf der ganzen Welt führen kann.

Der Beginn von etwas Schlimmerem?

In einem Kommentar vom Juni 2019 schrieb der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter, Nils Melzer, dass es, nachdem WikiLeaks-Gründer Julian Assange „durch Isolation, Spott und Schande entmenschlicht wurde, genau wie die Hexen, die wir früher auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben, ein Leichtes war, ihn seiner grundlegendsten Rechte zu berauben, ohne weltweit öffentliche Empörung hervorzurufen.“ Ein wesentlicher Bestandteil der „Isolation“ des WikiLeaks-Gründers war die Sperrung seines Internetzugangs durch die ecuadorianische Botschaft im März 2018.

Wie ich bereits aufgedeckt habe, war dieser Akt nur ein Aspekt einer weitreichenden schwarzen Propagandakampagne, die von einem britischen Geheimdienstausläufer namens Integrity Initiative durchgeführt wurde. Indem sie Assange fälschlicherweise als russischen Agenten darstellten, übte London erfolgreich Druck auf Quito aus, seine persönlichen Besuche sowie jegliche Kommunikation mit der Außenwelt zu verbieten. Unmittelbar danach leitete die britische Polizei die „Operation Pelican“ ein, um Assange aus der Botschaft zu holen und ihn schließlich in US-Gewahrsam zu überführen.

Die Operation Pelican war ein Jahr später erfolgreich, und Assange sitzt seitdem im Belmarsh-Gefängnis, dem britischen Gitmo, fest. Während er auf seine Auslieferung nach Washington wartet, wo ihm 175 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis drohen, wurde Assange an der Kommunikation mit der Außenwelt gehindert. Pressefotografen wurde sogar untersagt, seinen Hochzeitstag im Gefängnis mit der Begründung der nationalen Sicherheit zu filmen. Ist meine Suspendierung von Twitter/X Teil einer ähnlichen Bemühung, mich zu isolieren, damit der britische Staat, wenn er mich meiner grundlegendsten Rechte beraubt, keine öffentliche Empörung hervorruft?

Oder erinnern Sie sich an die Rolle, die Twitter/X im Fall des unabhängigen Journalisten Steve Sweeney spielte, der in Mexiko willkürlich festgenommen wurde, als er auf dem Weg war, über die Wahlen in Nicaragua im November 2021 zu berichten, die das US-Außenministerium verurteilt hatte. Sweeney hätte möglicherweise für eine unbestimmte Zeit im Gefängnis gesessen, wenn sich die Nachricht nicht sofort über Twitter verbreitet hätte, was dazu führte, dass er nach drei albtraumhaften Tagen in Haft ohne Essen und sauberes Wasser freigelassen wurde. Aktivisten in Mexiko haben sich an vorderster Front für die Freilassung von Sweeney eingesetzt.

Seit Mai 2023, als britische Anti-Terror-Beamte mich sechs Stunden lang festhielten, verhörten und einer digitalen Leibesvisitation unterzogen, ohne mir mein Recht auf Schweigen oder Privatsphäre zu gewähren, empfinde ich das Reisen als zermürbend – vor allem das Ankommen an Flughäfen, das Passieren und Verlassen derselben.

Ich weiß nicht, welche Informationen in globalen Datenbanken über mich gespeichert sind, welche Behauptungen über meinen Charakter an ausländische Regierungen weitergegeben wurden oder ob ich fälschlicherweise als internationale Sicherheitsbedrohung eingestuft wurde.

Einflussreiche, dem Sicherheitsstaat nahestehende Personen wie Paul Mason haben offen dafür plädiert, mich als Strafe für meine journalistischen Aktivitäten ins Gefängnis zu stecken. Heidi Bachram, die britische Pro-Israel-Aktivistin, die die Kampagne anführte, mich wegen meiner Solidarität mit Palästina auf X zu melden, hat die Hoffnung geäußert, dass ich mein Heimatland „nie wieder besuchen darf“. Ihre Unterstützer haben sich dieser Meinung angeschlossen.

Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass eine Reihe schattenhafter, mit den Geheimdiensten verbundener Elemente meine Online-Aktivitäten überwachen. Im November 2023 behauptete ein irischer Verteidigungsberater, der behauptet, „die Regierung, das Militär und zivilgesellschaftliche Akteure in der Ukraine und anderen europäischen Ländern in Fragen der Verteidigungspolitik beraten zu haben“, auf bizarre Weise: „Klarenberg … zeigte seine FSB-Signaturausbildung als [sic] Anfang 2014.“

Ich habe keine Ahnung, worauf sie anspielten, und habe sicherlich nie eine Ausbildung durch den russischen Geheimdienst erhalten. Aber es ist nicht unvernünftig zu denken, dass ich im Fadenkreuz des Militärbündnisses stehen würde. Im selben Monat bezeichnete mich das NATO Stratcom Center of Excellence in einem Bericht als einen der „Agenten und Sympathisanten“ eines „feindlichen Regimes“, der sich überschwänglich für Cybermobbing, Belästigung, Stalking und Doxxing von Antiimperialisten aussprach.

Britische Zensurbehörde nimmt The Grayzone ins Visier?

Offenbar begnügten sich die gleichen Kräfte nicht damit, mich persönlich ins Visier zu nehmen, sondern griffen auch The Grayzone unerbittlich an. Im August 2022 beschimpfte der langjährige britische Geheimdienstmitarbeiter Ross Burley The Grayzone öffentlich als „russische Propagandaorganisation“ und behauptete, es sei „unglaublich unverantwortlich, dass YouTube und andere soziale Medienunternehmen“ unseren Journalisten eine Plattform bieten. Der Grund für seinen Zorn könnte unser Bericht aus dem Jahr 2021 über durchgesickerte Akten gewesen sein, der Details über Großbritanniens weitreichende, geheime Geheimdienstoperationen gegen Russland enthüllte.

Als Reaktion darauf unternahm Twitter den beispiellosen Schritt, jeden einzelnen Tweet, der mit diesem Bericht verlinkt war, mit einer „Warnung“ zu versehen und die Nutzer darauf hinzuweisen, dass er „durch Hacking erlangtes Material“ enthielt. Diese Maßnahme ging jedoch nach hinten los, nachdem sich unzählige Nutzer über die Kennzeichnung lustig gemacht und sie in ein Meme verwandelt hatten. Andere wiederum meinten, dass Twitters Kennzeichnung einfach nur ein Echtheitssiegel sei, das den Wahrheitsgehalt des durchgesickerten Materials bestätige. Die Frage, warum das soziale Netzwerk dieses Siegel ausschließlich The Grayzone aufgedrückt hat und westlich finanzierte „OSINT“-Kollektive wie Bellingcat, die routinemäßig gestohlenes Material veröffentlichen, außer Acht gelassen hat, wird durch die jüngsten Entwicklungen vielleicht etwas klarer.

Im Februar enthüllte Politico, dass das britische Defence and Security Media Advisory (DSMA) Committee erfolglos versucht hatte, große Social-Media-Plattformen für eine Mitgliedschaft in seinem Vorstand zu gewinnen. Bei dem Ausschuss handelt es sich um einen vom Verteidigungsministerium geleiteten Zensurmechanismus, der vorschreiben soll, welche sicherheitsrelevanten Geschichten die Mainstream-Medien berichten dürfen. Wenn der Ausschuss britische Journalisten und Redakteure auffordert, der Öffentlichkeit Informationen vorzuenthalten, kommen diese fast immer nach.

Politico zitierte Geoffrey Dodds, einen DSMA-Sekretär und ehemaligen Militärbeamten, mit den Worten, Google und Meta gehörten zu den Giganten der sozialen Medien, die auf der Wunschliste des Ausschusses stehen. Er schlug vor, dass die Tech-Firmen ihre Plattformen auf Inhalte überwachen, die die „nationale Sicherheit“ Großbritanniens betreffen, und dann den Ausschuss um Rat fragen, ob sie zensieren sollen. Doch seine Bemühungen waren bisher erfolglos, da die Unternehmen Berichten zufolge „das Gefühl hatten, dass sie nicht in [dem Ausschuss] sitzen konnten, weil er zu sehr mit der Regierung verbunden war“.

Dennoch blieb Dodds optimistisch, dass die britische Regierung „einen großen Deal mit den Tech-Giganten aushandeln wird… dann werden wir hoffentlich in der Lage sein, die Tech-Giganten wieder an Bord zu holen“. Politico sagte, der Ausschuss sei „unerschütterlich“ in seiner Entschlossenheit, die Unternehmen der sozialen Medien an Bord zu holen. Dodds merkte an, dass es in Zukunft „wahrscheinlich weniger Printmedien geben wird, genauso viel Rundfunk, und eine weitere Zunahme von sozialen Medien und Online-[Nachrichten]… Wir müssen also in dieses Spiel einsteigen“.

Aus den öffentlich zugänglichen Protokollen der Sitzung des DSMA-Ausschusses im Juni 2023 geht hervor, dass der stellvertretende Sekretär des Gremiums, Marinekapitän a.D. Jon Perkins, mitteilte, dass zwischen Oktober 2022 und April 2023 dank der Interventionen des Ausschusses bei Journalisten „extrem sensibles Material (im Sinne der nationalen Sicherheit)“ vor einer versehentlichen Veröffentlichung „geschützt“ worden sei. Dieses Material war „das sensibelste Material, das er seit seinem Eintritt in den Ausschuss gesehen hat“.

Auch wenn die „Art“ dieses „Materials“ nicht genannt wurde, könnte sich Perkins auf eine Reihe von Untersuchungen bezogen haben, die The Grayzone in genau diesem Zeitraum veröffentlichte und in denen die geheime und zentrale Rolle Londons bei der Eskalation des Stellvertreterkriegs in der Ukraine beschrieben wurde. In Anbetracht des Rufs dieses Blattes als führende Quelle für Einblicke in die geheimen Machenschaften des US- und britisch geführten westlichen nationalen Sicherheitsstaates würde der DSMA-Ausschuss seine Unterdrückung auf Twitter/X und anderen Plattformen mindestens genauso begrüßen wie meine unbefristete Suspendierung.

Nach jahrelangem Druck durch westliche Sicherheitsbeamte wurde ich schließlich von Twitter/X unter der Aufsicht des Milliardärs verbannt, der seine ideologische Opposition gegen Zensur zur Schau gestellt hat. Auf seiner kommenden „Alles-App“ scheint es, dass alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden kann und wird.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit deepl.com

