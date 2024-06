Eine Geschichtslektion in 8 Minuten

Ilan Pappé: Die ungesagten Wahrheiten über die palästinensische Nakba von 1948

Komitee für Palästinensische Rechte der Vereinten Nationen

04.Juni 2024 HAUPTSITZ DER VEREINTEN NATIONEN

In dieser Erklärung, die auf dem UN-Forum zur Palästinafrage 2017 gehalten wurde, geht Ilan Pappé auf die Ereignisse von 1948 ein, die zur palästinensischen Katastrophe führten. Er beginnt mit einem Rückblick auf die Rolle der Vereinten Nationen, die 1947 den Sonderausschuss der Vereinten Nationen für Palästina (UNSCOP) einsetzten. Dieses Komitee, dessen Mitglieder mit der Region kaum vertraut waren, „verstand weder die palästinensische Position noch die allgemeine Position der Arabischen Liga in der Palästinafrage“.

Pappé erklärt, wie die jüdische Gemeinschaft in Palästina Anfang 1948, noch vor dem Ende des britischen Mandats am 15. Mai, einen Prozess der ethnischen Säuberung einleitete. Bis April wurden über 150.000 Palästinenser aus den Städten vertrieben, wobei das Massaker von Deir Yassin am 9. April ein Beispiel für die Brutalität dieser Vertreibungen war. Als die arabischen Staaten am 15. Mai intervenierten, waren bereits 250 000 Palästinenser auf der Flucht. Pappé hebt die systematische Zerstörung palästinensischer Dörfer hervor: „Die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung wurde vertrieben, die Hälfte der palästinensischen Dörfer wurde zerstört, und die meisten palästinensischen Städte wurden ausgelöscht.“

Abschließend unterstreicht er die Notwendigkeit von Anerkennung, Rechenschaft und Akzeptanz in jedem Friedensprozess. Pappé betont, dass die internationale Gemeinschaft die „Katastrophe von 1948“ anerkennen und Israel für die ethnische Säuberung zur Verantwortung ziehen muss. Nur durch diese Anerkennung kann es Hoffnung auf eine gerechte Lösung und die Akzeptanz Israels als Teil des Nahen Ostens geben. „Die Israelis können sowohl die Palästinenser als auch die arabische Welt auffordern, sie als organischen Teil Palästinas zu akzeptieren“, erklärt er und stellt sich eine Zukunft vor, in der das Unrecht der Vergangenheit aufgearbeitet und ein echter Frieden erreicht werden kann.

Anlässlich des Jahrestages des Krieges von 1948 und der anschließenden Entwurzelung und Massenvertreibung der Palästinenser, im Arabischen als Al-Nakba (die Katastrophe) bekannt, hat der Ausschuss am 17. und 18. Mai 2018 das UN-Forum zur Palästinafrage „70 Jahre nach 1948 – Lehren für einen nachhaltigen Frieden“ einberufen.

Weitere Informationen über die Veranstaltung: https://www.un.org/unispal/united-nat…

Übersetzt mit deepl.com

lan Pappé ist ein israelischer Historiker, Politikwissenschaftler und ehemaliger Politiker. Er ist Professor am College of Social Sciences and International Studies an der Universität von Exeter in Großbritannien

