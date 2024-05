Ilan Pappé Sees Hope for ‚Collapse of Zionist Project‘ The anti-Zionist Israeli scholar told Democracy Now! that he sees signs that a free Palestine may be possible in which Jewish and Arab people can coexist. By Edward Carver Common Dreams Israeli historian Ilan Pappé, a prominent anti-Zionist, expressed hope for a free, democratic Palestin

Nationaler Marsch auf Washington zur Befreiung Palästinas, 4. November 2023. (Elvert Barnes, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Der antizionistische israelische Gelehrte sagte gegenüber Democracy Now!, dass er Anzeichen dafür sieht, dass ein freies Palästina möglich sein könnte, in dem Juden und Araber zusammenleben können.

Ilan Pappé sieht Hoffnung auf „Zusammenbruch des zionistischen Projekts

Von Edward Carver

Common Dreams

22. Mai 2024

Der israelische Historiker Ilan Pappé, ein prominenter Antizionist, äußerte am Dienstag in einem Interview mit Democracy Now! nach seiner Vernehmung durch US-Bundesbeamte in der vergangenen Woche die Hoffnung auf ein freies, demokratisches Palästina, in dem Juden und Araber koexistieren können.

Pappé, Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien an der Universität von Exeter im Vereinigten Königreich, wurde von den Beamten zwei Stunden lang zu seinen Ansichten befragt, nachdem er am 13. Mai mit einem Flug aus London in Detroit angekommen war.

Die Agenten nahmen ihm das Telefon ab, bevor sie es zurückgaben. Pappé sagte zunächst, das Federal Bureau of Investigation habe ihn verhört, stellte aber später klar, dass er sich nicht sicher sei, welche US-Bundesbehörde die Agenten vertraten.

Pappé nannte das Verhör in Detroit ein Beispiel für die „schiere Panik und Verzweiflung“ Israels und der Pro-Israel-Lobbys, die befürchten, dass das Land zu einem „Paria-Staat“ wird. Die Verhöre erfolgten in einer Zeit, in der gegen pro-palästinensische Demonstrationen auf US-College-Campussen vorgegangen wurde und in der es zu Verhaftungen von Demonstranten und zur Absage von pro-palästinensischen intellektuellen Aktivitäten in Europa kam.

In dem Interview vom Dienstag prangerte Pappé die historische Politik Israels gegenüber den Palästinensern an und erklärte, sie sei klarsichtig in ihrer Grausamkeit und vorsätzlich in ihren Methoden, wie er es schon seit langem in seinen wissenschaftlichen Beiträgen tut, insbesondere in seinem 2007 erschienenen Buch The Ethnic Cleansing of Palestine.

Unter Bezugnahme auf die Ereignisse in den späten 1940er Jahren sagte er gegenüber Democracy Now!

„Die Nakba ist ein etwas irreführender Begriff, weil er im Arabischen ‚Katastrophe‘ bedeutet. Aber in Wirklichkeit war das, was die Palästinenser erlitten haben, keine wirkliche Katastrophe, sondern eher eine ethnische Säuberung, die eine eindeutige, durch eine klare Ideologie motivierte Politik ist.“

„Es gibt keinen einzigen Moment in der Geschichte der Palästinenser in Palästina, seit der Ankunft des Zionismus in Palästina, in dem die Palästinenser nicht potentiell in Gefahr sind, ihr Haus, ihre Felder, ihre Geschäfte und ihre Heimat zu verlieren“, fügte er hinzu.

Pappé vertrat die Ansicht, dass der gegenwärtige Krieg in Gaza, so hässlich diese Geschichte auch sein mag, noch schlimmer ist – eine Steigerung von ethnischer Säuberung zu Völkermord, seiner Meinung nach. Sein demnächst erscheinendes Buch Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic dokumentiert den Einfluss der pro-zionistischen Lobbyisten in den USA, Großbritannien und anderswo.

Trotz dieses Einflusses sieht Pappé Anzeichen dafür, dass der ideologische Einfluss des Zionismus schwächer wird und ein freieres, demokratischeres Palästina möglich sein könnte, wie er gegenüber Democracy Now! erklärte:

„Ich denke, wir sehen Prozesse, wichtige Prozesse, die zum Zusammenbruch des zionistischen Projekts führen. Ich hoffe, dass die palästinensische Nationalbewegung und alle anderen, die mit Israel und Palästina zu tun haben, in der Lage sein werden, diesen Apartheidstaat, dieses Unterdrückungsregime, durch ein demokratisches Regime für alle zu ersetzen, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, und für alle Palästinenser, die seit 1948 bis heute von dort vertrieben wurden.“

„Ich bin wirklich voller Hoffnung, dass es ein anderes Leben geben wird“, fügte er hinzu, „sowohl für Juden als auch für Araber zwischen dem Fluss und dem Meer in einem demokratischen, freien Palästina.“

Edward Carver ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …