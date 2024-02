Im Moralgefängnis Michael Andrick

Erleben wir nicht aktuell genau das, was Michael Andrick in seinem Buch „Im Moralgefängnis“ schildert. Aktuell ist das die Berlinale, wo es palästinensische und israelische Künstler, anlässlich einer Preisrede ihren Film es wagten, genau das auszusprechen, was in Palästina geschieht. Genozid und Apartheid. Der Proteststurm der sich daraus erhob, ist genau das, was der Autor in seinem Buch anspricht. Ob Coronakrise, Zuwanderung oder Ukraine und eben Palästina/Israel. Die Polarisierung unserer Gesellschaft hat ein Ausmass erreicht, dass die Entfremdung von Gesellschaft, Politik und alles was sich jenseits des Mainstreams befindet in geradezu vernichtender Art zensiert wird. Diese Art des Moralkorsetts, ist genau, das was mit aller Macht zu bekämpfen ist. Wie eine Verständigung letztlich wieder möglich sein wird? Dazu gibt uns Andrick vielleicht eine Hilfestellung in diesem lesenwerten Buch. Evelyn Hecht-Galinski

https://westendverlag.de/Im-Moralgefaengnis/2076--

Michael Andrick Im Moralgefängnis Produktinformationen „Im Moralgefängnis“ Wieso enden unsere Meinungsverschiedenheiten in bitteren Fehden, die uns entzweien? Warum können wir nicht mehr gesittet streiten? Woher rührt das peinliche Schweigen in Familien, unter Freunden und Kollegen, sobald es um Politik geht? Ob Coronakrise, Zuwanderung oder Ukrainekrieg: Dass die Gesellschaft wahlweise „polarisiert“ oder „gespalten“ sei und das Diskussionsklima „vergiftet“, hören wir seit Jahren. Doch bisher fehlte eine überzeugende Erklärung dieser verbreiteten Überzeugungen, die nicht einfach solche Floskeln wiederholt.

Der Philosoph Michael Andrick zeigt, dass unser Diskurs-Elend aus einer Verhaltensweise entsteht, die wir alle beherrschen: Spaltung ist eine Infektion der Kommunikationswege mit dem Virus der Moralisierung. Dieses Buch klärt auf, wie wir uns derart voneinander entfremden konnten, wohin dies die Gesellschaft führt – und wie neue Verständigung gelingen kann.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=111183 Michael Andrick: „Der Pluralismus ist tot in Deutschland, es ist eine Demokratie-Farce, die hier aufgeführt wird“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …