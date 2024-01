This past week, we all became South Africans Meanwhile, the hypocrisy of Western leaders was out on display for all to see.

Menschen versammeln sich, während sie auf die Ankunft des Anwaltsteams warten, das die Klage Südafrikas gegen Israel am Gerichtshof am internationalen Flughafen von Johannesburg, Südafrika, am 14. Januar 2024 vertritt [Alet Pretorius/Reuters].



In der Zwischenzeit war die Heuchelei der westlichen Politiker für alle sichtbar.

In der vergangenen Woche wurden wir alle zu Südafrikanern.

Von Andrew Mitrovica

Al Jazeera-Kolumnist

15. Januar 2024

Verachtung führt unweigerlich zu Abscheu.

Jeder, der auch nur den Hauch eines Bewusstseins und Mitgefühls für die Schrecken hat, die die Palästinenser seit Generationen erdulden müssen, kennt den anhaltenden Schmerz, der in uns brodelt wie ein schlummernder Vulkan, der bereit ist, in gerechtem Zorn auszubrechen.

Wir gehen also auf die Straßen, Brücken und Einkaufszentren, um unsere Solidarität zu bekunden und die Heuchler und ihre Helfershelfer anzuklagen, die die Unmenschlichkeit und die Ungerechtigkeit leugnen, die in Gaza und im Westjordanland von einem fanatischen Regime, das von einer „Mordlust“ befallen ist, mit bewusster, tödlicher Effizienz begangen werden.

In letzter Zeit haben die Heuchler und ihre Ermöglicher hart daran gearbeitet – wie sie es immer tun – unsere südafrikanischen Verbündeten zu leugnen oder zu diskreditieren, die das Richtige und Ehrenwerte getan haben, indem sie Israel endlich für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen haben, die es gestern begangen hat, und für die Schandtaten, die es heute und morgen mit Sicherheit begehen wird.

Südafrika ist sehr daran interessiert, seine prinzipielle Anklage im Gerichtssaal durchzusetzen: dass Israel durch sorgfältige und bewusste Planung einen Völkermord begangen und einen Großteil des Gazastreifens in Staub verwandelt hat.

Das Ergebnis: Trotz der Risiken und Schuldzuweisungen ist es Südafrika gelungen, Israel auf die Anklagebank zu setzen – dort, wo es nach Ansicht zahlreicher Nationen, die sich dem historischen juristischen Schachzug angeschlossen haben, schon lange hingehört.

Die Heuchler und ihre Erfüllungsgehilfen haben – wie sie es auch zu tun pflegen – mit einem Aufschrei der Übertreibung und Empörung reagiert, anstatt sich mit dem Inhalt der detaillierten, überzeugenden Anklage Südafrikas auseinanderzusetzen, die in Den Haag mit ruhiger, vernichtender Präzision vorgetragen wurde.

Getreu der herablassenden, nach kolonialer Haltung schreienden Form haben die Heuchler und ihre Ermöglicher – die glauben, dass Israel nie schuldig, nie verantwortlich, nie zu tadeln und natürlich auch nie schuldig ist – Südafrikas vernichtende Unterwerfung als fehlgeleitet, „nicht hilfreich“ und „kontraproduktiv“ verspottet.

Ihre platte, vorhersehbare Reaktion schürt nicht nur pauschale Abscheu, sondern lädt auch zu einer zugegebenermaßen rhetorischen Frage ein: Wann ist das Streben nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht jemals fehlgeleitet, „wenig hilfreich“ und „kontraproduktiv“?

Und was wäre im unaufrichtigen Kalkül der Heuchler und ihrer Ermöglicher „hilfreich“ und „produktiv“ unter den abscheulichen, vorherrschenden Umständen?

Schweigen? Blindheit? Apathie?

Das mag ihre Entscheidung sein. Es ist nicht unsere.

Während die Heuchler und ihre Erfüllungsgehilfen sich damit begnügen, bedeutungslose Sprüche zu klopfen und ihre Sorge um die unschuldigen Opfer einer sich anbahnenden humanitären Katastrophe zu heucheln, sind wir, zusammen mit unseren standhaften südafrikanischen Freunden, bereit, unsere Stimme zu erheben, zu handeln und zu demonstrieren, weil die Geschichte und der Anstand es verlangen.

Diejenigen von uns, die Zeugen eines Völkermords sind und von ihrem Gewissen dazu bewegt werden, ihn zu stoppen, sind in der vergangenen Woche im Geiste zu Südafrikanern geworden. Wir sollten einer Nation und einem Volk dankbar sein, die die Verleumdungen und Demütigungen, die mit einer kranken Apartheid-Ideologie einhergehen, kennen und erfahren haben.

Der gute Kampf Südafrikas ist unser Kampf. Südafrika ist es zu verdanken, dass es die Führung übernommen hat, als andere sich weigerten oder zögerten, die inhaftierten Palästinenser zu verteidigen, und ihnen Hoffnung und Mitgefühl entgegenbrachte.

Im beschämenden Gegensatz dazu haben sich die Präsidenten und Premierminister der so genannten aufgeklärten westlichen Demokratien dafür entschieden, den mutwilligen Zorn des Täters zu ermöglichen, zu ermutigen und zu entschuldigen, anstatt die meist jungen, schwer geschädigten Opfer zu schützen, zu versorgen und zu trösten.

Südafrika war gezwungen, Stellung zu beziehen, denn, wie der unsterbliche Freiheitskämpfer Nelson Mandela einmal sagte: „Die Geschichte unserer beiden Völker, der palästinensischen und der südafrikanischen, korrespondiert auf so schmerzhafte und ergreifende Weise.“

Der Schmerz ist Tag für Tag sichtbar. Die Szenen des Todes, der Zerstörung und der Erniedrigung im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland erinnern an die schrecklichen Bilder, die vor einigen Jahrzehnten die Fernsehbildschirme beherrschten und sich in Herz und Seele bohrten.

Wir erinnern uns daran, wie die Führer der so genannten aufgeklärten westlichen Demokratien aus „strategischem“ Interesse mit einem Apartheidstaat kollaborierten, in dem es von Rassisten nur so wimmelte.

Ihre Komplizenschaft war damals so widerwärtig wie heute.

Dennoch hat eine Gruppe von Palästinensern, die sich in Südafrika niedergelassen haben, am Sonntag auf einem Flughafen in Johannesburg Mitglieder des Rechtsteams des Landes willkommen geheißen, um an ihren gemeinsamen Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung zu erinnern.

„Wir müssen uns gegen Unterdrückung wehren, egal wo sie stattfindet“, sagte eine Frau mit einer Keffiyeh und einer palästinensischen Flagge lächelnd.

In diesem Moment, an diesem Tag, standen Südafrikaner und Palästinenser als ein Volk zusammen, das durch eine Überzeugung verbunden ist: dass Gerechtigkeit, wenn auch mit Verspätung, erreicht werden kann und erreicht werden wird, wenn der Wille besteht, sie zu verfolgen.

In der Zwischenzeit hat sich eine Reihe von zaghaften Präsidenten und Premierministern geschlossen hinter den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gestellt und Südafrikas Anschuldigungen zurückgewiesen, Israel habe im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland eine ganze Reihe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

Ihre Einmütigkeit offenbart ihre große Heuchelei.

Anfang April 2022 erklärte US-Präsident Joe Biden, Russland habe in der Ukraine einen „Völkermord“ begangen.

„Ja, ich habe es Völkermord genannt“, sagte Biden auf dem Rollfeld eines Flughafens, während in der Nähe die Motoren aufheulten. „Es wird immer deutlicher, dass Putin versucht, die Idee, ukrainisch zu sein, einfach auszulöschen, und die Beweise häufen sich.“

Biden teilte keine seiner „Beweise“ mit, sondern bestand nur darauf, dass Russland in der Ukraine „schreckliche Dinge“ getan habe.

„Wir werden die Juristen international entscheiden lassen, ob das zutrifft oder nicht, aber für mich sieht es ganz danach aus“, sagte Biden.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, ein zuverlässiger „Juniorpartner“, wiederholte Bidens „Völkermord“-Schrift fast wortwörtlich.

„Ich denke, wie Präsident Biden betonte, gibt es offizielle Verfahren zur Feststellung von Völkermord. Aber ich denke, es ist absolut richtig, dass immer mehr Menschen über das, was Russland tut, was Wladimir Putin getan hat, sprechen und das Wort ‚Völkermord‘ verwenden“, sagte Trudeau vor Reportern.

Er nannte die „gezielten Angriffe“ Russlands auf die Zivilbevölkerung und die Kultur und Identität der Ukraine als „Beweis“ für einen Völkermord.

Wer braucht schon ein Gremium von Richtern am Internationalen Gerichtshof, wenn die Anwaltskanzlei von Biden, Trudeau und Quickdraw im Alleingang entscheidet, dass Russland schuldig im Sinne der Anklage ist?

Als südafrikanische Anwälte einen Schriftsatz mit konkreten, nicht bombastischen „Beweisen“ für Israels Absicht und Ausführung eines Völkermordes vorlegten, zogen sich Biden, Trudeau und Co. in die Bequemlichkeit der Leugnung und Ignoranz zurück.

Genau wie „Apartheid“ ist „Völkermord“ unter den feigen Führern der aufgeklärten westlichen Demokratien ein verbotenes Wort, wenn Israel „schrecklicher Dinge“ beschuldigt wird, einschließlich der gezielten Tötung von Zivilisten und der groß angelegten Auslöschung der Kultur und Identität der Palästinenser in ihrem angestammten Land.

Wenn Israel seine gerechte Strafe erhält, sollte sich Südafrika im Namen der Menschheit und der zerfledderten Überreste des Völkerrechts wohlverdient verbeugen.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com

