In Gaza, babies have no more nappies, milk, as Israeli bombing continues A shortage of nappies because of Israel’s blockade has led to prices skyrocketing and mothers looking for alternatives.

Ein Baby blickt aus den Armen seiner Mutter in die Kamera

Babys bringen Freude, aber diese Familien in Gaza haben nicht einmal das Nötigste, um sie zu versorgen [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera].

Israel Krieg gegen Gaza

Der Mangel an Windeln aufgrund der israelischen Blockade hat dazu geführt, dass die Preise in die Höhe schießen und Mütter nach Alternativen suchen.

In Gaza haben Babys keine Windeln und keine Milch mehr, da die israelische Bombardierung anhält

Von Maram Humaid

7 Mär 2024

Deir el-Balah, Gaza – In einer kalten Nacht vor drei Wochen eilte Aida al-Baawi von dem behelfsmäßigen Zelt, das sie zu ihrem Zuhause gemacht hatte, zum nahe gelegenen Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus der Stadt und brachte inmitten des andauernden Krieges ihre Tochter zur Welt.

Die Geburt gestaltete sich schwierig, da es an medizinischem Personal fehlte und nicht genügend Betäubungsmittel zur Verfügung standen, um die Schmerzen beim Nähen zu lindern.

Als ihr kleines Mädchen gesund zur Welt kam, begann für die 29-jährige al-Baawi ein ganz neuer Kampf, denn sie suchte endlos nach einer Notwendigkeit, die für viele Mütter selbstverständlich ist: Windeln.

Die Beschaffung von Windeln ist für al-Baawi, wie für viele Mütter im Gazastreifen, zur größten Herausforderung geworden, da die Preise für die durch die israelische Belagerung knapp gewordenen Artikel in die Höhe schießen.

„Jeden Tag muss ich darum kämpfen, mir Windeln für mein kleines Mädchen leisten zu können, vor allem, wenn ich noch ein weiteres Kind habe, das ebenfalls Windeln braucht“, sagte die vierfache Mutter gegenüber Al Jazeera.

Vor dem Krieg hätte der Kauf von zwei Packungen Windeln weniger als 10 Dollar gekostet, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.

„Stellen Sie sich vor, Sie bräuchten 75 bis 80 Dollar nur für Windeln“, sagte sie. „Ist das eine nachhaltige Situation?“

Al-Baawi musste auf andere Lösungen zurückgreifen. Manchmal geht sie in die Kindertagesstätte eines nahe gelegenen Krankenhauses, in der Hoffnung, dass dort noch welche zu haben sind.

Hände mit einem Baby und einer Windel

Auch nur eine Windel zu finden, ist für Eltern von Babys in Gaza ein unglaublicher Kampf [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera].

Ein anderes Mal trocknet sie gebrauchte Windeln in der Sonne, in der Hoffnung, sie trotz der hygienischen Folgen wiederverwenden zu können.

Und manchmal ist sie gezwungen, ihr Baby in der verschmutzten Windel zu lassen, bis sie neue Windeln besorgen kann, was unweigerlich einen Tribut an die empfindliche Haut des Babys fordert.

Aber jeder Cent, den al-Baawi für Windeln ausgibt, bedeutet einen Cent weniger für andere notwendige Dinge. „Wenn Windeln so teuer sind, wie kann ich mir dann andere Dinge leisten? Meine Kinder und ich haben seit gestern Abend nur eine Mahlzeit gegessen.

Kann nicht einmal Essen kaufen

Wo Windeln knapp sind, wird natürlich auch die Babynahrung knapp.

Nariman Abu al-Saud brachte am 9. Oktober, zwei Tage nach Beginn des Krieges, eine Tochter zur Welt.

„Bei den derzeitigen Preisen kann ich nicht einmal Lebensmittel für meine Kinder kaufen“, sagte sie.

„Meine kleine Tochter bekommt schreckliche Hautinfektionen, weil ich keine Windeln bekommen kann“, sagte sie. „Es gibt nicht einmal Babynahrung.“

„Die Versorgung mit Milch und Windeln ist für uns zur Hölle geworden.

„Dieser Krieg ist ein Krieg gegen unsere Kinder und ihr Leben. Was haben sie getan, dass sie solche Bedingungen ertragen müssen?“

Da der größte Teil der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben wurde und die dringend benötigte Hilfe nur tröpfchenweise ankommt, sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden 20 Menschen in der Enklave an Unterernährung und Dehydrierung gestorben.

Das Welternährungsprogramm erklärte am Dienstag, Israel müsse den Zugang zum nördlichen Gazastreifen ermöglichen, um eine Hungersnot zu vermeiden, und machte damit deutlich, wie verzweifelt die Lage ist.

Auf der Suche nach Ersatzstoffen

Die Menschen haben sich auf die Suche nach Alternativen für die knappen Windeln gemacht.

Örtliche Fabriken stellen Ersatzwindeln aus verfügbaren Rohstoffen wie Seidenpapier, medizinischer Watte, Stoff und Nylon her.

Yousef Darwish, ein Arbeiter, der Windeln herstellt, erklärte, dass der Preis für lokal hergestellte Windeln dem Vorkriegspreis entspricht.

„Es gibt eine große Nachfrage seitens der Familien, obwohl diese Windeln nicht so gut sind und nicht nach den Gesundheitsvorschriften hergestellt werden“, so Darwish.

Aber auch diese Alternative ist möglicherweise nicht von Dauer, da die Rohstoffe schwinden, wie Darwish betonte.

„Unsere Vorräte gehen zur Neige, und da die Grenzen seit Ausbruch des Krieges geschlossen sind, stehen diese Ressourcen kurz vor dem Aus“, sagte er und bezog sich dabei auf die von Israel verhängten strengen Beschränkungen für die Einreise von Hilfsgütern nach Gaza.

„Wir suchen immer nach neuen Lösungen für den Gazastreifen. Aber wie lange können Mütter und Kinder die Knappheit und die überhöhten Preise für Windeln noch ertragen? Die Situation ist unerträglich geworden.“

Eine Frau hält ein Baumwollkleidungsstück hoch, das sie zu Windeln zuschneiden wird

Shinars Schwiegermutter zerschneidet Kleidungsstücke, um behelfsmäßige Windeln herzustellen [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera].

Shaima Shinar, die ihr erstes Kind während des Krieges zur Welt brachte, musste ebenfalls auf Alternativen zurückgreifen. Ihre Schwiegermutter zerschneidet Kleidung, um daraus Windeln zu machen.

„Ich habe keine andere Wahl. Es ist nicht einfach, denn der Stoff ist nicht bequem, er verursacht Hautreizungen und Abschürfungen“, sagte sie gegenüber Al Jazeera. „Außerdem muss ich sie ständig waschen. Wie Sie sehen können, leben wir in einem Zelt und haben kein Wasser.“

Shinar floh von Gaza-Stadt nach Deir el-Balah, um den Kämpfen zu entkommen. Sie war nur zwei Wochen vor Beginn des Konflikts zu einem kurzen Besuch in Ägypten gewesen, ohne zu wissen, dass der Zeitpunkt ihrer Rückkehr für sie und ihr damals ungeborenes Kind katastrophal sein würde.

„Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass mein Kind unter solchen Bedingungen geboren werden würde“, sagte Shinar. „Wie kann ich nicht in der Lage sein, Windeln für mein Kind zu kaufen? Nicht in der Lage sein, ihn in ein sauberes Bett und an einen sauberen Ort zu bringen, anstatt in dieses kalte Zelt?“

„Mein Kind leidet in jeder Hinsicht“, fügte sie hinzu. „Zurzeit hat er eine Erkältung, und ich kann keine Medikamente kaufen, und es gibt weder Kleidung noch Windeln.

Die frischgebackene Mutter erklärt, dass sie oft zwischen den Einrichtungen hin- und herwandert, um Hilfe zu bekommen, aber ohne Erfolg.

„Gestern ging meinem Baby die Milch aus. Ich ging zu einem der Zelte, um zwei Löffel Milch zu holen, um seinen Hunger zu stillen.

„Wir, die Erwachsenen, können das ertragen, aber was ist mit den Kindern?

