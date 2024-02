Anger is rising in wartime Israel about which Israelis must go and fight At a Time When Many Reservists Have Already Spent Four Months in Uniform Since the War in Gaza Began, Israel’s ultra-Orthodox and Secular Communities Are Heading for a Clash Over Who Must Serve in the Israel Defense Forces. Prime Minister Benjamin Netanyahu Is Already Trying to Muster His Troops

Zu einer Zeit, in der viele Reservisten seit Beginn des Gaza-Krieges bereits vier Monate in Uniform verbracht haben, steuern Israels ultraorthodoxe und säkulare Gemeinden auf einen Konflikt darüber zu, wer in den israelischen Verteidigungsstreitkräften dienen muss. Premierminister Benjamin Netanjahu versucht bereits, seine Truppen zu mobilisieren.

In Israel wächst die Wut darüber, welche Israelis in den Krieg ziehen und kämpfen müssen

Von Anshel Pfeffer

9. Februar 2024

Zu Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas meldeten sich einige Dutzend ultraorthodoxe Männer freiwillig zu den israelischen Verteidigungsstreitkräften. Es war ein brillanter Werbegag, und ihre Bilder in einer IDF-Einführungsbasis in ihren neuen Uniformen wurden von allen Nachrichtenorganisationen an prominenter Stelle veröffentlicht – insbesondere von dem 40-jährigen Sohn des Schas-Führers Arye Dery.

Netanyahu’s son avoids enlisting, joins ambulance service Yair Netanyahu registered to join the volunteer medical NGO United Hatzalah, after coming under sustained criticism for staying in Florida and not joining the Israeli military amid the Gaza war.

Netanyahus draft dodger son turns Miami into a hideout to avoid military service in Israel | Yair Netanyahu enjoys the day in Miami In Israel, where 350,000 reserve soldiers have been called up amid growing tensions, the absence of Yair Netanyahu, the son of Prime Minister Benjamin Netanyahu, has become a topic of discussion. Yair, who is known for his strong views and statements against Palestinian Muslims, was discovered to be in Miami, USA, which explains his non-participation in the armys call-up.

