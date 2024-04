Israel ‚undoubtedly‘ committing genocide says Holocaust scholar Amos Goldberg Israeli researcher from Hebrew University argues that what is happening in Gaza does not need to resemble the Holocaust to qualify as genocide



Ein Baby weint in einem beschädigten Haus am Ort eines israelischen Angriffs in Rafah, im südlichen Gazastreifen, 29. April 2024 (Reuters)

Israelischer Forscher der Hebräischen Universität argumentiert, dass die Geschehnisse in Gaza nicht dem Holocaust ähneln müssen, um als Völkermord zu gelten

Israel begeht „zweifellos“ Völkermord, sagt Holocaust-Gelehrter Amos Goldberg

Von MEE-Mitarbeitern

29. April 2024

Der Professor für Holocaust-Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Amos Goldberg, hat erklärt, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

In einem Meinungsbeitrag, der von The Palestine Project veröffentlicht wurde, vertrat er die Ansicht, dass das Ausmaß an Tötung und Zerstörung, das Israel dem Gazastreifen zufügt, eine „absichtliche Vernichtung der palästinensischen Existenz im Gazastreifen“ darstellt.

„Es ist so schwierig und schmerzhaft, das zuzugeben, aber trotz alledem … können wir diese Schlussfolgerung nicht mehr vermeiden. Die jüdische Geschichte wird fortan befleckt sein“, sagte Goldberg.

Der Professor argumentierte, dass das, was in Gaza geschieht, nicht dem Holocaust ähneln muss, um als Völkermord zu gelten, denn obwohl jeder Völkermord anders ist, sind sie alle durch ein authentisches Gefühl der Selbstverteidigung“ motiviert.

„Die Israelis denken fälschlicherweise, dass ein Völkermord dem Holocaust ähneln muss, um als solcher angesehen zu werden“, schrieb er.

„Sie stellen sich Züge, Gaskammern, Krematorien, Tötungsgruben, Konzentrations- und Vernichtungslager und die systematische Verfolgung aller Mitglieder der Opfergruppe bis in den Tod vor.“

Ebenso stelle man sich in Israel vor, dass die Opfer eines Völkermordes nicht in Gewalttätigkeiten verwickelt seien, wie beim Holocaust. „Dies ist auch in Gaza nicht der Fall“, schrieb er.

Unter Verweis auf eine Reihe von Völkermorden, darunter das Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 bosnisch-muslimische Männer von bosnisch-serbischen Streitkräften ermordet wurden, und den Völkermord an den Tutsi in Ruanda, bei dem 800.000 Menschen von den Hutus abgeschlachtet wurden, argumentierte er, dass „in all diesen Fällen die Täter eine mehr oder weniger gerechtfertigte existenzielle Bedrohung empfanden, und der Völkermord war die Antwort darauf.“

Im Januar stellte der Internationale Gerichtshof ein „plausibles“ Risiko fest, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 34.488 Menschen im Gazastreifen getötet, vor allem Frauen und Kinder. Israel schätzt, dass sich 129 von Hamas-Kämpfern ergriffene Geiseln noch im Gazastreifen befinden, darunter 34, die nach Angaben des Militärs tot sind.

