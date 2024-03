Israel agrees to revise lyrics rejected by Eurovision Public broadcaster Kan says Israeli President Herzog has called for adjustments of song due to political content.

Noa Kirel aus Israel tritt während des ersten Halbfinales des Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool auf, 9. Mai 2023 [Phil Noble/Reuters]

Israel erklärt sich bereit, den von der Eurovision abgelehnten Text zu überarbeiten

Der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtet, dass der israelische Präsident Herzog aufgrund des politischen Inhalts eine Änderung des Liedes gefordert hat.

4 Mär 2024

Israel hat Berichten zufolge die Texter gebeten, die vorgeschlagenen Beiträge des Landes für den Eurovision Song Contest zu überarbeiten, um möglicherweise einen Streit mit den Organisatoren über politische Inhalte zu vermeiden.

In einer Erklärung vom Sonntag erklärte der israelische öffentlich-rechtliche Sender Kan, Präsident Isaac Herzog habe „notwendige Anpassungen“ gefordert, um die Teilnahme Israels an der Veranstaltung zu gewährleisten, die das Land bereits viermal gewonnen hat.

Letzte Woche erklärten die Behörden, dass Israel nicht an der diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs, der im Mai in Schweden stattfinden wird, teilnehmen kann, wenn die Organisatoren das Lied, das das Land repräsentieren soll, ablehnen. Die Eurovisionsregeln verbieten politische Inhalte.

Das Lied, das als Israels Beitrag für den Wettbewerb ausgewählt wurde – Oktoberregen – bezieht sich Berichten zufolge auf die Opfer der Hamas-Angriffe auf Südisrael am 7. Oktober, die den anhaltenden Krieg in Gaza auslösten.

Der israelische Rundfunk hat „die Texter der beiden ausgewählten Lieder, ‚October Rain‘, das den ersten Platz belegte, und ‚Dance Forever‘, das den zweiten Platz belegte, kontaktiert und sie gebeten, die Texte unter Wahrung ihrer künstlerischen Freiheit neu zu schreiben“, heißt es in der Erklärung.

„Unter den neuen Texten, die vorgeschlagen werden, wird Kan das Lied auswählen, das dem Eurovisions-Kontrollkomitee vorgelegt wird, damit es die Teilnahme Israels am Wettbewerb genehmigt.

Das ausgewählte Lied, das von der 20-jährigen russisch-israelischen Sängerin Eden Golan vorgetragen werden soll, wird am 10. März bekannt gegeben, hieß es in der Erklärung.

Eine Zeile des Originaltextes von October Rain lautet: „Sie waren alle gute Kinder, jedes einzelne von ihnen“.

„Es gibt keine Luft mehr zum Atmen, es gibt keinen Platz für mich“, endet das Lied, so Kan, der den vollständigen Text auf seiner Website veröffentlicht hat.

Israel war 1973 das erste nichteuropäische Land, das am Eurovision Song Contest teilnahm, und seine Teilnahme und die Ausrichtung der Veranstaltung haben regelmäßig zu Kontroversen geführt.

Im Jahr 2019 machte die isländische Band Hatari, die zuvor Premierminister Benjamin Netanjahu zu einem nordischen Folk-Wrestling-Match herausgefordert hatte, während der Stimmenauszählung in Tel Aviv pro-palästinensische Aussagen.

Auch die amerikanische Pop-Ikone Madonna wurde von den Organisatoren abgemahnt, nachdem ihre Tänzerinnen und Tänzer die Regeln der politischen Neutralität missachtet hatten, indem sie israelische und palästinensische Flaggen auf ihren Kostümen trugen.

Der diesjährige Wettbewerb findet vor dem Hintergrund des Krieges statt, der durch den Hamas-Angriff ausgelöst wurde, bei dem 1 139 Menschen in Israel getötet wurden.

Hamas-Kämpfer nahmen auch etwa 250 Menschen gefangen, von denen 130 noch immer im Gazastreifen festgehalten werden, obwohl 31 nach Angaben israelischer Behörden tot sein sollen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem von der Hamas regierten Gebiet sind durch die israelische Militäraktion mindestens 30.410 Menschen im Gazastreifen getötet worden.

Nachdem die Organisatoren October Rain letzte Woche wegen Verstoßes gegen die Regeln der politischen Neutralität ausgeschlossen hatten, betonte Kan, dass er „nicht die Absicht habe, das Lied zu ersetzen“, und drohte damit, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen.

Aber Herzog „betonte, dass gerade in einer Zeit, in der diejenigen, die uns hassen, versuchen, den Staat Israel zu unterdrücken und zu boykottieren“, das Land „seine Stimme … laut und deutlich in jedem Weltforum erheben muss“, hieß es in der Erklärung von Kan vom Sonntag.

Letzten Monat wies der Eurovisionsveranstalter European Broadcasting Union (EBU) Forderungen zurück, Israel wegen der Bombardierung des Gazastreifens von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen.

Eden Golan, Israels Vertreterin für den Eurovision Song Contest 2024, am 6. Februar 2024 in Neve Ilan, Israel (Reuters)

Israel ändert Text des Eurovisionsbeitrags nach Stellungnahme des israelischen Präsidenten

Auf Wunsch des israelischen Präsidenten wurde der Beitrag für den Wettbewerb, der Anspielungen auf den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober enthielt, überarbeitet

Von MEE-Mitarbeitern

4. März 2024

Israel hat sich bereit erklärt, den Text seines potenziellen Beitrags für den Eurovision Song Contest zu ändern, nachdem die Organisatoren offensichtliche Anspielungen auf den Krieg in Gaza bemängelt hatten.

Der nationale Fernsehsender Kan ist für die Auswahl des israelischen Beitrags für den Wettbewerb zuständig, der vom 7. bis 11. Mai im schwedischen Malmö stattfindet.

Der führende israelische Beitrag ist October Rain, eine Ballade der Solokünstlerin Eden Golan.

Der Originaltext des Liedes enthält laut Kan Zeilen wie „There’s no air left to breathe“ und „They were all good children, each one of them“.

Die Texte sind offensichtlich eine Anspielung auf den Überraschungsangriff palästinensischer Kämpfer auf den Süden Israels am 7. Oktober.

Kan teilte am Sonntag mit, dass sie die Autoren von October Rain und des zweitplatzierten Beitrags Dance Forever aufgefordert hat, die Texte zu ändern, wobei ihre künstlerische Freiheit gewahrt bleiben soll“.

Nach der Überarbeitung wird Kan den israelischen Song offiziell beim Eurovisionskomitee einreichen.

Der Song October Rain wird in Hurricane umbenannt, teilte der Sender mit. Der geänderte Text wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Kan hatte zunächst erklärt, den Text nicht ändern zu wollen, stimmte aber auf Bitten des israelischen Präsidenten Isaac Herzog zu.

„Der Präsident betonte, dass gerade in dieser Zeit, in der diejenigen, die uns hassen, versuchen, den Staat Israel von jeder Bühne zu verdrängen und zu boykottieren, Israel seine Stimme mit Stolz und erhobenem Haupt erheben und seine Flagge in jedem Weltforum hissen muss, besonders in diesem Jahr“, so Kan in einer Erklärung.

Nicht politisch

Die Organisatoren der Eurovision, die Europäische Rundfunkunion (EBU), erklären, der Wettbewerb sei eine unpolitische Veranstaltung und die Teilnehmer könnten bei Verstößen gegen die Regeln disqualifiziert werden.

Gazavision: Palästinenser veranstalten Musik-Event gegen Israels Eurovision

Letzten Monat gab die Kommission bekannt, dass sie den Text des israelischen Beitrags untersuchte, der Vorgang jedoch vertraulich sei.

„Wenn ein Song aus irgendeinem Grund als inakzeptabel eingestuft wird, haben die Sender die Möglichkeit, einen neuen Song oder einen neuen Text einzureichen, wie es die Regeln des Wettbewerbs vorsehen“, erklärte die EBU.

Mehrere Musiker – darunter Künstler aus Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island – haben gefordert, Israel wegen der Tötung von Palästinensern in Gaza seit dem 7. Oktober vom Wettbewerb auszuschließen.

Vor zwei Jahren wurde Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die EBU hat argumentiert, dass die Situation im Gazastreifen anders sei als in der Ukraine, und hat sich den Forderungen nach einem Ausschluss Israels widersetzt.

Israel hat seit 1973 an der Eurovision teilgenommen und den Wettbewerb viermal gewonnen.

