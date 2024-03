Israel carries out biggest Ramallah raid in years, kills Palestinian teen The raid, one of the largest in years, drew condemnation from Palestinian officials, who accused Israel of exacerbating tensions and creating unbearable conditions for residents.

Palästinensische Trauernde tragen den Leichnam des 16-jährigen Mustafa Abu Halbak, der vor Tagesanbruch von israelischen Streitkräften in der Nähe von Ramallah erschossen wurde, während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager Qalandiya im besetzten Westjordanland. / Foto: AFP

Israel führt die größte Razzia in Ramallah seit Jahren durch und tötet einen palästinensischen Teenager

4. März 2024

Die Razzia, eine der größten seit Jahren, wurde von palästinensischen Beamten verurteilt, die Israel vorwarfen, die Spannungen zu verschärfen und unerträgliche Bedingungen für die Bewohner zu schaffen.

Palästinensische Trauernde tragen den Leichnam des 16-jährigen Mustafa Abu Halbak, der vor dem Morgengrauen von israelischen Streitkräften in der Nähe von Ramallah erschossen wurde, während seiner Beerdigung im Flüchtlingslager Qalandiya im besetzten Westjordanland. / Foto: AFP

Israelische Streitkräfte sind in der Nacht in die palästinensische Verwaltungshauptstadt Ramallah im besetzten Westjordanland eingedrungen und haben bei der größten Razzia in der Stadt seit Jahren einen 16-Jährigen in einem Flüchtlingslager erschossen, wie palästinensische Quellen berichten.

Zeugen in Ramallah sagten am Montag, israelische Streitkräfte seien mit Dutzenden von Militärfahrzeugen in die Stadt gefahren, dem Sitz der von Präsident Mahmoud Abbas geführten Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die in Teilen des Westjordanlands eine begrenzte Selbstverwaltung ausübt.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums erschossen israelische Streitkräfte bei einer Razzia im Flüchtlingslager Am’ari den 16-jährigen Mustafa Abu Halbak. Reuters-Fernsehbilder zeigten Militärfahrzeuge, die das Lager verließen, während Soldaten mit Gewehren in der Nähe standen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete, dass bei der Erstürmung des Lagers durch israelische Streitkräfte Konfrontationen ausbrachen, „bei denen scharfe Kugeln auf palästinensische Jugendliche abgefeuert wurden“, wobei Abu Shalbak im Nacken und in der Brust verletzt wurde.

Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Das palästinensische Außenministerium erklärte, dass die israelischen Besatzungsbehörden das Leben der Palästinenser im besetzten Westjordanland mit Razzien, Verhaftungen und Bewegungseinschränkungen zu einer „unerträglichen Hölle“ machten, und warnte vor „ernsthaften Risiken“, das Westjordanland in „Gewalt und Anarchie“ zu stürzen.

Wachsende Gewalt

Parallel zum Gaza-Krieg hat die Gewalt im besetzten Westjordanland stark zugenommen. Mindestens 400 Palästinenser wurden bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten und Siedlern getötet.

Die israelischen Streitkräfte rissen auch eine Hauptstraße beim Flüchtlingslager Nur Shams in der Region Tulkarm auf, wie Zeugen berichteten.

„Jedes Mal, wenn sie in das Lager eindringen, zerstören sie mehr als beim letzten Mal“, sagte Ibrahim Hamarsheh, ein Bewohner des Lagers, der den Tulkarm-Zweig des Palästinensischen Gefangenenclubs leitet, der sich für Palästinenser in israelischen Gefängnissen einsetzt.

Er sagte, die israelischen Streitkräfte hätten auch Straßen in dem Lager mit Bulldozern geräumt.

WAFA berichtete außerdem, dass israelische Streitkräfte die Stadt Nablus im Westjordanland gestürmt und das Haus eines Mannes in die Luft gesprengt hätten, der von Israel beschuldigt wurde, einen Anschlag verübt zu haben, bei dem im April eine britisch-israelische Mutter und ihre beiden Töchter im Westjordanland getötet worden waren.

Der Mann, Moaz Al Masri, wurde im vergangenen Mai von israelischen Streitkräften in Nablus getötet.

Nach Angaben des Palestinian Prisoners Club nahmen israelische Streitkräfte bei Razzien im Westjordanland in der Nacht mindestens 55 Palästinenser fest.

