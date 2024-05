‚Israel‘ has lost the battle of global public opinion Netanyahu’s war on Gaza has been so brutal, devastating, and objectively inhumane that even the greatest public relations machine in the world could not whitewash the horrors it has manifested.

„Israel“ hat den Kampf um die öffentliche Meinung weltweit verloren

Von Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. Mai 2024

Netanjahus Krieg gegen den Gazastreifen war so brutal, verheerend und objektiv unmenschlich, dass selbst die größte PR-Maschine der Welt die Schrecken, die er offenbarte, nicht beschönigen konnte.

Die vergangene Woche brachte schlechte Nachrichten für die eifrigsten Befürworter „Israels“. Erstens kündigte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) an, dass er einen Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen in Gaza beantragen wird. Zweitens, und das ist der kritischste Punkt, kündigten eine Reihe europäischer Länder, darunter Irland, Spanien und Norwegen, an, den Staat Palästina vollständig anzuerkennen, was Tel Aviv dazu veranlasste, seine Botschafter in diesen Ländern zurückzurufen. Es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen weitere Länder folgen werden.

Auch wenn die USA „Israel“ weiterhin vehement und bedingungslos verteidigen, bietet der plötzliche Schritt hin zu einer weiteren Anerkennung neue langfristige Hoffnung für eine „Zweistaatenlösung“. Es bestätigt auch, dass „Israel“ den Kampf um die öffentliche Meinung in der Welt angesichts des brutalen Krieges von Netanjahu gegen den Gazastreifen bereits verloren hat, und obwohl wir davon ausgehen sollten, dass es sich nicht so leicht von seinem derzeitigen Weg abbringen lässt, bestätigt es dennoch die sich abzeichnende Realität, dass „Israel“ sich einer zunehmenden politischen und diplomatischen Isolation gegenübersehen wird.

Die meiste Zeit seiner Geschichte hat „Israel“ die uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung der westlichen Welt genossen. Unterstützt von der politischen und medialen Elite diente Tel Aviv als Vorposten, um westliche Macht und Interessen in die Region zu projizieren, selbst wenn dies auf Kosten von palästinensischem Land und Leben geschah. Es überrascht nicht, dass sich dasselbe Establishment um jeden Preis gegen Kritik an diesem Staat wehrt, seine Kritiker zunehmend als antisemitisch abstempelt und sogar so weit geht, diejenigen, die sich darüber Sorgen machen, zu beschuldigen, von ausländischen Einflüssen geleitet zu sein. So hat die britische Labour-Partei unter Keir Starmer Gegner des Zionismus gnadenlos aus ihren Reihen entfernt, während US-Politiker die sich im ganzen Land ausbreitenden Zeltlagerbewegungen an den Universitäten verunglimpften.

Trotzdem war Benjamin Netanjahus Krieg gegen den Gazastreifen so brutal, so verheerend und objektiv so unmenschlich, dass selbst die größte PR-Maschine der Welt das Grauen, das er an den Tag gelegt hat, nicht beschönigen konnte. Dieser Konflikt als solcher hat einen historischen Wendepunkt markiert, der, ob Amerika es will oder nicht, dauerhafte und irreversible negative Auswirkungen auf „Israels“ Ansehen in der Welt hat und die „bedingungslose“ Unterstützung aus den westlichen Hauptstädten gebrochen hat. Wir sehen nicht nur, dass mächtige Länder wie Frankreich anerkennen, dass Netanjahu verhaftet werden müsste, sondern wir sehen auch das Ende eines langjährigen politischen Tabus in den westlichen Ländern, das sich gegen die Anerkennung Palästinas richtet.

Spanien ist die erste große westliche Nation, die diesen Standpunkt vertritt, und es wird nicht die letzte sein – selbst Großbritannien hat diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Die von den USA angeführte transatlantische Einigkeit in dieser Frage wird es bald nicht mehr geben. Selbst in Amerika selbst ist die Unterstützung für „Israel“ außerhalb der politischen Klasse stark auf die älteren Generationen ausgerichtet. Junge Menschen stehen dem Zionismus zunehmend kritisch gegenüber. Diese Tendenz ist in Europa, das schon immer liberaler eingestellt war als die Vereinigten Staaten, noch deutlicher zu beobachten, was durch die muslimische Diaspora unterstützt wird.

Trotzdem sollten wir von „Israel“ keinen sofortigen Kurswechsel erwarten, auch wenn sich das Blatt wendet. Für die glühendsten Zionisten ist das politische Eigentum an den besetzten Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen nicht verhandelbar. Die Versuche, diese Gebiete zu besiedeln und zu beherrschen, werden wahrscheinlich weitergehen, und damit ist die Notlage der Palästinenser nicht vorbei. Was jedoch anders sein wird als bisher, ist, dass außerhalb Amerikas die weltweite Toleranz für „Israel“ endgültig zu Ende ist und der Versuch, dem einen Riegel vorzuschieben, eine zunehmende politische Belastung darstellt, selbst für Biden selbst. „Israels“ fortgesetzte Besetzung dieser Gebiete wird einen höheren politischen Preis haben und es wird eine zunehmende diplomatische Isolierung nach sich ziehen.

Wenn Tel Aviv seine Botschafter abzieht und glaubt, es sei derjenige, der die europäischen Länder bestraft, tut es dies mit mangelndem Selbstbewusstsein und Überheblichkeit, ohne zu erkennen, dass der Rubikon bereits überschritten ist. So steht es vor der neuen und unbestreitbaren Wahl, entweder Zugeständnisse zu machen oder letztlich zum „Südafrika des 21. Jahrhunderts“ zu werden. Jahrhunderts“ zu werden. Während Netanjahu einen Vernichtungskrieg gegen die Hamas schwor und glaubte, dass die Unterstellung des Gazastreifens unter „Israels“ Kontrolle die Hardliner in seiner Regierung besänftigen und die Sicherheit verbessern würde, hat er wohl mehr zur Schwächung „Israels“ Position beigetragen als jeder andere Führer seit „Israels“ Gründung.

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

