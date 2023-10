Israel Bombed Gaza Hospital and Lied About It – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Israel hat ein Krankenhaus in Gaza bombardiert und dabei gelogen Forensische Architektur stellt fest, dass die Behauptungen der IDF, Palästinenser hätten die Explosion verursacht, falsch sind

Von Richard Silverstein

21. Oktober 2023

Vergleich der behaupteten Flugbahn der IDF mit der tatsächlichen Flugbahn

Das Al Ahli Krankenhaus im Norden des Gazastreifens wurde letzte Woche von einer gewaltigen Explosion erschüttert, bei der über 500 Flüchtlinge, die dort Schutz vor dem massiven israelischen Bombardement gesucht hatten, ums Leben kamen. Sie gehörten zu den 1,1 Millionen Palästinensern, denen Israel mit einem Angriff drohte, falls sie ihre Häuser und ihr Eigentum nicht verlassen würden.

Israel gab fast sofort dem Islamischen Dschihad die Schuld und behauptete, eine fehlgeleitete Rakete sei in dem Krankenhaus eingeschlagen. Die Palästinenser hingegen machten Israel für den Angriff verantwortlich. Ich schrieb einen Blogbeitrag, in dem ich versuchte, zwischen den beiden Behauptungen zu unterscheiden und die Beweise für jede Behauptung aufzuführen. Obwohl ich normalerweise eine solche israelische Behauptung aufgrund der miserablen Erfolgsbilanz in solchen Fällen nicht glauben würde, unterstützten sowohl Präsident Joe Biden als auch eine israelische Sicherheitsquelle die israelischen Behauptungen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, die Behauptung sei bestätigt und IJ sei wahrscheinlich der Schuldige.

Al Ahli Krankenhaus

Ruinen des Al Ahli Krankenhauses (AFP)

Bis heute. Forensic Architecture (FA), die weltweit führende Nichtregierungsorganisation, die Kriegsverbrechen dokumentiert, veröffentlichte einen vernichtenden Bericht (Tweet oben), der sich auf Audioanalysen, Satellitenfotos des Explosionsortes, Augenzeugenberichte und Augenzeugenfotos vom Explosionsort stützt. Der Bericht stellt fest, dass die israelische Darstellung mit falschen Behauptungen und unzuverlässigen Beweisen gespickt ist.

Die FA untersuchte zwei der wichtigsten israelischen Behauptungen: erstens, dass die Flugbahn der Munition, die das Krankenhaus traf, von einer IJ-Position auf das Krankenhaus zuging, was darauf hindeutet, dass sie aus dem Inneren des Gazastreifens kam und nicht von außen. Die FA stellte fest, dass die tatsächliche Flugbahn, basierend auf der Untersuchung des Einschlagskraters und anderer Faktoren, auf eine südliche Flugbahn hindeutet (siehe obige Grafik), was bedeutet, dass die Munition von israelischem Gebiet aus auf das Krankenhaus abgefeuert wurde.

Zweitens veröffentlichte Israel eine angebliche Audiokommunikation (siehe Tweet oben) zwischen zwei Hamas-Aktivisten, in der der Vorfall angeblich besprochen und bestätigt wurde, dass es sich um eine palästinensische Rakete handelte. Mit anderen Worten: Israel war aus dem Schneider und konnte die Schuld auf die andere Seite schieben. Die FA und ihr Audioexperte bei earshot.ngo fanden jedoch heraus, dass der Anruf aus zwei separaten Gesprächen bestand, die mit einem Audio-Editor zusammengeschnitten wurden. Mit anderen Worten: Die IDF fabrizierte Beweise, um sich von der Schuld freizusprechen.

Schließlich stellt sich noch die Frage, welche Munition für diese Tragödie verwendet wurde. Einige haben über eine JDAM- oder SPIKE-Rakete spekuliert, aber die Untersuchung der FA hat ergeben, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Artilleriegranate handelte. Das wirft die Frage auf: Warum sollte eine Armee eine Artilleriegranate in ein dicht besiedeltes Gebiet abschießen? Offensichtlich hat es sie kaum interessiert, wo sie gelandet ist. Und wenn doch, dann hätte sie dafür nicht die Artillerie gewählt.

Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich wiederhole es noch einmal: Sie können nichts glauben, was die IDF Ihnen in irgendeiner Angelegenheit erzählt. Aber besonders dann nicht, wenn sie einen schrecklichen Fehler gemacht hat und verzweifelt versucht, die Schuld von sich zu weisen. Ich wusste das, als ich meinen ursprünglichen Beitrag schrieb, dachte aber, es gäbe vernünftige Indizien, unabhängig von den IDF. Aber ich habe mich geirrt. Dies ist nur ein weiteres Kriegsverbrechen. Eines in einer sehr langen Reihe von Verbrechen.

Die erfundene Geschichte der IDF ist auch Teil einer cleveren Propagandastrategie. Wenn man ein Massaker oder ein anderes ungeheuerliches Verbrechen begangen hat, denkt man sich eine Tarngeschichte aus, irgendeine Geschichte. Man unterfüttert sie mit Behauptungen und legt ein oder zwei angebliche Beweise vor, um die Behauptung zu untermauern. Dann schickt man Armeesprecher in die Welt hinaus, um die Lüge zu verbreiten. Ehe man sich versieht, wird die eigene Version im Weißen Haus und in den globalen Medien aufgegriffen. Die Welt klärt die Schuldfrage. Und das war’s dann.

Das Gleiche geschah bei der Ermordung von Shireen Abu Akleh. Obwohl sie von einem IDF-Scharfschützen getötet wurde, warf die Armee so viele Theorien in den Raum, dass sie alle außer den engagiertesten Analytikern völlig verwirrte. Doch drei separate, sorgfältige Rekonstruktionen der Ereignisse in den Medien bestätigten, dass Israel dafür verantwortlich war. Bis heute hat es keine unabhängige Untersuchung gegeben, obwohl Biden und Blinken damals eine solche versprochen hatten. Niemand ist zur Rechenschaft gezogen worden. So kommt Israel buchstäblich mit Mord davon.

Ruinen einer griechisch-orthodoxen Kirche, die von der IAF angegriffen wurde (Abed Khaled/AP)

Bis die Forensic Architecture ihre Untersuchung abgeschlossen hat, ist die Welt bereits zu einem anderen Skandal im Gazastreifen, in der Ukraine oder irgendwo anders auf der Welt übergegangen. Über die neue Untersuchung wird nur an wenigen Stellen berichtet. Ein paar Artikel in ein paar Publikationen. Aber die Welt hatte sich entschieden. Es ist zu mühsam für den Durchschnittsbürger, sich die Geschichte noch einmal anzusehen, die Beweise zu überprüfen und vielleicht seine Meinung zu ändern. Also gewinnt Israel. Kriegsverbrechen gewinnen.

Gestern bombardierte Israel eine weitere wichtige Einrichtung im Gazastreifen, die Flüchtlingen Schutz vor dem israelischen Chaos bietet. Die drittälteste griechisch-orthodoxe Kirche der Welt, die St. Porphyrius-Kirche aus dem Jahr 432 v. Chr., wurde von einer israelischen Rakete direkt getroffen. Sie tötete 18 Menschen, die dort Schutz gesucht hatten. Eines der Kirchengebäude wurde zerstört. Die Kirche selbst wurde stark beschädigt.

Wie oft muss ich das noch sagen: GENOZID. Wenn man Krankenhäuser, Kirchen, Moscheen, Schulen, Universitäten, Strom- und Wasserwerke zerstört, wenn man massenhaft hungert und tötet, dann ist das Völkermord. Wann, lieber Gott, wird die Welt etwas tun, um das zu stoppen? CEASEFIRE NOW!

Bidens zum Scheitern verurteilte Israel-Palästina-Politik

Präsident Joe Biden hat sich selbst und die USA zum Gespött gemacht, indem er behauptete, er habe Israel dazu gebracht, humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen. Er hat nichts dergleichen getan. Kaum hatte Minister Biden diese Behauptung aufgestellt, fügte ein hochrangiger Berater und Netanjahu-Vertrauter Bedingungen hinzu, die das Angebot bedeutungslos machten: Die Hilfe würde nur einreisen, wenn die Hamas alle Geiseln freilässt. Das wäre so, als würde ein Schütze zu einem anderen sagen: Ich gebe deinem verwundeten Kameraden einen Schluck Wasser, wenn du deine Waffe niederlegst.

Biden fügte hinzu, er habe den ägyptischen Staatschef al-Sisi in einer „unverblümten“ Verhandlung davon überzeugt, 20 Lastwagen die Einreise über den Grenzübergang Rafah zu gestatten. An diesem Grenzübergang warten 300 Tonnen Hilfsgüter in Hunderten von Lastwagen. Alle werden aufgehalten, weil Israel sich weigert, Ägypten grünes Licht zu geben, um die Tore zu öffnen. Zu dieser „Errungenschaft“ hatte der Präsident die Frechheit, sich zu brüsten: „Ich habe es geschafft.“

Die Hälfte der Zeit habe ich das Gefühl, dass er ein Roboter ist, der von seinen Helfern gestützt wird, die hinter ihm knien. Wenn man ihn aufzieht, sagt er das, was sie ihm einprogrammiert haben. Das wird mit zunehmendem Alter nur noch schlimmer werden. Und er altert nicht gut. Wer kann es einem 80-jährigen Mann verübeln, der versucht, eine (schwindende) globale Supermacht zu führen? Aber warum muss er das noch vier Jahre lang tun? Wie wird er reagieren, wenn Israel das nächste Mal Palästinenser abschlachtet? Noch schlimmer als dieses Mal.

In seiner Rede an die Nation argumentierte er, dass wir Israel und der Ukraine Dutzende von Milliarden an Hilfe zukommen lassen müssen. Nachfolgend einige Auszüge daraus:

Wissen Sie, der Angriff auf Israel erinnert an fast 20 Monate Krieg, Tragödie und Brutalität, die dem ukrainischen Volk angetan wurden…

Nein, das tut er nicht. Die Hamas startete einen Angriff auf den Süden Israels, der fünf Tage dauerte. Russland ist zweimal in die Ukraine einmarschiert und hat 2014 einen großen Teil des Hoheitsgebiets des Landes erobert und besetzt. Im Jahr 2022 marschierte es erneut ein und eroberte weiteres Land.

Biden fügte hinzu, er habe Netanjahu gesagt, dass er von Israel erwarte, dass es sich an die Kriegsgesetze halte:

Präsident Netanjahu und ich haben gestern erneut darüber gesprochen, wie wichtig es für Israel ist, sich an die Kriegsgesetze zu halten. Das bedeutet, dass Zivilisten im Kampf so gut wie möglich geschützt werden müssen.

Welche Gesetze des Krieges? Soweit es Israel betrifft, gibt es keine. Was die „Zivilisten“ betrifft, so gibt es in den Augen Israels keine palästinensischen Zivilisten. Sie sind alle Terroristen. Israel macht keine solche Unterscheidung. Wie kann Biden es wagen, so etwas zu sagen, wenn er weiß, dass es Lügen sind? Für Biden bedeutete seine Erklärung ein Augenzwinkern und ein Nicken zu einem Protokoll, das die USA selbst ablehnen. Die US-Streitkräfte haben routinemäßig gegen die Kriegsgesetze verstoßen und sind nie zur Rechenschaft gezogen worden. Warum sollte es bei Israel anders sein?

Die Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam. Sie wollen beide eine benachbarte Demokratie vollständig auslöschen – vollständig auslöschen. Der erklärte Zweck der Hamas ist die Zerstörung des Staates Israel und die Ermordung des jüdischen Volkes.

Nein, nicht schon wieder. Abgesehen von der falschen Behauptung, Israel sei eine Demokratie … will die Hamas Israel nicht vernichten. Sie will die Anerkennung der nationalen Rechte der Palästinenser. Sie will einen einzigen demokratischen Staat für Juden und Palästinenser. Das ist keine „Auslöschung“. Ihr Angriff auf Israel zielte auch nicht darauf ab, Israel zu zerstören. Es handelte sich um eine begrenzte Operation, die den von Israel an den Palästinensern verübten Völkermord dramatisieren sollte.

Die Hamas strebt eine Einstaatenlösung an – eine Lösung, die sowohl von Palästinensern, Akademikern, Menschenrechtsaktivisten als auch von einer wachsenden Zahl von Israelis und Juden in der Diaspora unterstützt wird. Die Hamas hat nie behauptet, sie wolle die „Ermordung des jüdischen Volkes“. Das ist eine unverfrorene Lüge, und es ist unentschuldbar, dass er und seine Redenschreiber eine solch ungeheuerliche Behauptung aufgestellt haben. Sie wird den Hass auf alle Palästinenser und Araber nur noch mehr anheizen und zu tätlichen Angriffen, Moscheenschändungen und sogar Mord führen.

Die Hamas repräsentiert nicht das palästinensische Volk.

Doch, das tut sie. Die Hamas gibt es seit 1987. Sie hat große Umwälzungen, Putsche, Attentate und Invasionen überstanden. Bei alledem hat sie eine disziplinierte politische und militärische Strategie verfolgt. Sie verbindet palästinensischen Nationalismus mit islamistischer Theologie. Was immer man von der Hamas halten mag, diese Kombination kann niemand zerstören. Selbst wenn Israel sie zerstören würde (was es nicht wird und nicht kann), werden die Ideen, die sie vertritt, bei den Palästinensern weiterhin Anklang finden.

Wie kommt ein US-Präsident dazu, der Welt zu sagen, wer die Palästinenser vertritt? Haben wir nicht versucht, genau das im Irak zu tun? Wollten wir nicht die Demokratie bringen, nachdem wir Saddam Hussein gestürzt hatten? Das ist doch gut gelaufen, oder nicht?

Das Sicherheitspaket, das ich dem Kongress vorlege und um das ich den Kongress bitte, ist ein beispielloses Engagement für Israels Sicherheit, das Israels qualitativen militärischen Vorsprung stärken wird, zu dem wir uns verpflichtet haben: den qualitativen militärischen Vorsprung. Wir werden dafür sorgen, dass Iron Dome weiterhin den Himmel über Israel bewacht. Wir werden dafür sorgen, dass andere feindliche Akteure in der Region wissen, dass Israel stärker ist als je zuvor, und verhindern, dass sich dieser Konflikt ausweitet.

Er stellt Israel Milliarden an Militärhilfe zur Verfügung, einem Land mit dem zehntgrößten Militär der Welt – mit Atomwaffen, ICBMs, F-35s und vielem mehr. Warum braucht es auch nur einen Cent mehr an Militärhilfe?

Die Behauptung, dass Militärhilfe „die Ausbreitung von Konflikten verhindert“, ist fadenscheinig. Je mehr Waffen man hat, desto eher wird man sie einsetzen. Je mehr Waffen man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Frieden genießt. Je mehr Waffen im israelischen Arsenal sind, desto weniger werden Hisbollah, Iran und die Palästinenser Israel angreifen. Israels Feinde werden es so lange angreifen, wie Israel weiterhin Völkermord begeht und einen politischen Kompromiss ablehnt. Bidens Behauptung ist bankrott und offenkundig falsch. Übersetzt mit Deepl.com



