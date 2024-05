Israel ‚deliberately‘ targeting prominent Palestinian prisoners Released detainees attest to systematic abuse and isolation of high-profile Palestinians in prison

Menschen protestieren in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland zur Unterstützung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen, am 27. Februar 2024 (AFP)

Freigelassene Häftlinge berichten von systematischer Misshandlung und Isolierung prominenter Palästinenser im Gefängnis

Israel nimmt prominente palästinensische Gefangene „gezielt“ ins Visier

Von Fayha Shalash in Ramallah, besetztes Palästina

23. Mai 2024

Die Familie von Ibrahim Hamed, einem der dienstältesten palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen, erhielt kürzlich eine schockierende Nachricht. Ihr 59-jähriger Sohn wurde von israelischen Wärtern so brutal geschlagen, dass sein ganzer Körper mit blauen Flecken übersät war.

Die Einzelheiten wurden von einem freigelassenen Gefangenen, Adeeb al-Samoudi, mitgeteilt, der Zeuge der Schläge in dem berüchtigten Gilboa-Gefängnis war.

Dies ist nicht der erste Bericht über israelische Misshandlungen und Schikanen gegen prominente Gefangene, der in den letzten Monaten bekannt wurde. Altgediente Gefangene wie Nael Barghouti und Marwan Barghouti, der auf der Liste der Hamas für einen möglichen Gefangenenaustausch ganz oben steht, waren körperlichen Misshandlungen, Demütigungen und Isolation ausgesetzt.

Der aus Dschenin stammende Samoudi wurde am vergangenen Donnerstag freigelassen und in ein Krankenhaus verlegt, wo er an den Folgen von Folter und Hunger litt.

In seiner Aussage gegenüber Middle East Eye sagte Samoudi, Hamed sei am Mittwoch angegriffen worden.

„Es gibt keine Stelle an seinem Körper, die nicht blaue Flecken, Kratzer oder Wunden aufweist. Er blutete stark aus dem Kopf und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Sein Gesundheitszustand ist sehr ernst“, sagte Samoudi.

„Wie sehr ich auch versuche, seinen Zustand zu beschreiben, es wird mir nicht gelingen. Aufgrund der Heftigkeit der Schläge besteht große Lebensgefahr für ihn. Er hat auch mehrmals das Bewusstsein verloren.“

Hamed, der aus der Stadt Silwad östlich von Ramallah stammt, wurde zu Beginn der Zweiten Intifada in den 2000er Jahren mehrere Jahre lang von Israel verfolgt. Er wurde als Drahtzieher vieler bewaffneter Operationen der Hamas bezeichnet.

Israel verhaftete Hamed im Jahr 2006 und verurteilte ihn 54 Mal zu lebenslanger Haft, was die zweithöchste Strafe ist, die jemals an palästinensische Gefangene verhängt wurde.

Im Jahr 2004 beschloss Israel, seine Frau Asma nach Jordanien abzuschieben, weil sie keinen palästinensischen Ausweis besaß. Weder sie noch ihre beiden Kinder haben ihn seitdem gesehen.

Wir wissen nichts

Ali, Hameds Sohn, erklärte gegenüber MEE, dass man sich große Sorgen um seinen Gesundheitszustand mache, zumal Hamed an einem Bandscheibenvorfall leide und mehrere Medikamente einnehme.

Die Familie bittet ihren Anwalt um die Erlaubnis, Hamed besuchen zu dürfen, und bereitet außerdem eine Petition an den Obersten Gerichtshof Israels vor, falls der Antrag abgelehnt wird. In der Petition wird auch die Hinzuziehung eines Privatarztes zur Untersuchung von Hamed gefordert.

Es gibt keine Stelle an seinem Körper, die nicht mit blauen Flecken, Kratzern oder Wunden übersät ist“.

– Adeeb al-Samoudi, ehemaliger Häftling

Für einen Gefangenen von Hameds Rang ist für den Besuch eines Anwalts oder Arztes die Genehmigung des Shin Bet, des israelischen Inlandsgeheimdienstes, erforderlich. Dies hat die Familie dazu veranlasst, die Angelegenheit auf dem Rechtsweg zu verfolgen.

„Nach Samoudis Beschreibung haben wir die Ärzte nach dem Schweregrad des Zustands meines Vaters gefragt, aber es ist schwierig festzustellen, ob seine Kopfwunde innerlich oder äußerlich war“, sagte Ali.

„Wenn es eine äußere Wunde war, hätte sie sofort mit Erster Hilfe behandelt werden müssen, aber wir wissen es nicht.

Ende Februar konnte der Anwalt Hamed im Nafha-Gefängnis besuchen und dokumentierte seine Aussage, dass die Gefängnisverwaltung alle Gefangenen absichtlich misshandelt und eine Politik des Aushungerns betreibt, die dazu geführt hat, dass Hamed wie alle Gefangenen erheblich an Gewicht verloren hat.

Hamed berichtete seinen Anwälten, dass nach dem 7. Oktober ausnahmslos in allen Gefängnissen eine Politik der Bestrafung und der Beschlagnahmung oder Zerstörung von Besitztümern betrieben wurde.

Letzte Woche beschloss die Gefängnisverwaltung, Hamed in das Gilboa-Gefängnis zu verlegen. Aufgrund der fehlenden Kommunikation und der Tatsache, dass der Anwalt daran gehindert wurde, seinen Mandanten zu besuchen, hat die Familie keine weiteren Informationen darüber erhalten, ob Hamed erneut geschlagen wurde.

„Wir haben das Gefühl, im Ungewissen zu sein; wir wissen nichts, keine Besuche, keine Beruhigung, keine Neuigkeiten und keine Antworten auf unsere vielen Fragen“, sagte Ali.

Die meisten Anführer isoliert

Das harte Vorgehen gegen prominente Gefangene hat zu Fragen über die Absichten Israels geführt.

Qaddoura Fares, die Leiterin der palästinensischen Kommission für Häftlinge und ehemalige Gefangene, erklärte gegenüber MEE, dass Israel schon lange vor dem 7. Oktober palästinensische Führungspersönlichkeiten in den Gefängnissen ins Visier genommen habe, die Übergriffe aber seit Beginn des Gaza-Krieges zugenommen hätten.

Im vergangenen März wurde Marwan Barghouti, Mitglied des Fatah-Zentralkomitees, im Megiddo-Gefängnis von israelischen Wärtern brutal angegriffen, so dass er Prellungen und eine Blutung in einem Auge davontrug, so Fares.

Innerhalb weniger Monate wurde Barghouti mehrmals geschlagen und dreimal von einem Gefängnis in ein anderes verlegt, so Fares. Seit Februar befindet er sich in Einzelhaft.

Barghouti, der seit 2002 von Israel inhaftiert ist, ist einer der beliebtesten Fatah-Anhänger im Westjordanland und im Gazastreifen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung ergab, dass der 64-Jährige eine Präsidentschaftswahl gegen den 88-jährigen Mahmoud Abbas deutlich gewinnen würde.

Barghouti verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an tödlichen bewaffneten Widerstandsaktionen gegen Israel während der zweiten Intifada, die im Jahr 2000 begann.

Fares sagte, die israelische Gefängnisverwaltung wolle prominente palästinensische Gefangene bestrafen, aber auch vermeiden, sie tödlich zu verletzen, um eine Eskalation der Situation in verschiedenen Regionen zu vermeiden.

„Die meisten der inhaftierten Anführer befinden sich in Einzelhaftzellen, und das ist der beste Beweis dafür, dass sie ins Visier genommen werden“, fügte er hinzu.

Ein Anwalt besuchte Barghouti vor kurzem und bestätigte, dass er der Gefängnispolitik des Aushungerns und der Erschöpfung ausgesetzt ist. Der Anwalt sagte, Barghouti habe so viel Gewicht verloren, dass er für seine Mitgefangenen kaum noch zu erkennen sei.

„Israel will nicht, dass seine Behandlung dieser Führer als vorsätzlich erscheint, sonst wäre es vielleicht noch weiter gegangen als bisher“, sagte Fares.

Stundenlang verprügelt

Die Familien palästinensischer Gefangener verfolgen mit großer Sorge die Aussagen entlassener Häftlinge darüber, was ihre Söhne in israelischen Gefängnissen erleiden müssen.

Die israelische Gefängnisverwaltung hat Vertreter jeder palästinensischen Gruppierung in Einzelhaftzellen isoliert, nachdem sie sie schwer geschlagen hatten.

Bei einem der Angriffe wurde Nael Barghouti vor den Augen seines Neffen drei Stunden lang ununterbrochen verprügelt.

– Suhair Barghouti, Schwägerin

Verschiedenen Zeugenaussagen zufolge wählen die Gefängnisbehörden die Anführer unter den Gefangenen aus und verprügeln sie, wobei sie insbesondere auf den Kopf und andere wichtige Körperteile zielen. Die Gefangenen glauben, dass dies in der Absicht geschieht, dauerhafte Verletzungen und Gedächtnisverlust zu verursachen.

Suhair Barghouti, die Schwägerin des Gefangenen Nael Barghouti, sagte, der langjährige Gefangene sei mehrfach systematisch geschlagen worden.

Der 64-jährige Nael Barghouti gilt als eine Ikone unter den palästinensischen Gefangenen, da er 44 Jahre seines Lebens in Haft verbracht hat.

Im vergangenen Dezember wurde er vom Ofer-Gefängnis ins Gilboa-Gefängnis verlegt und auf dem gesamten Weg dorthin geschlagen, wobei sich die Schläge auf Kopf, Brust und empfindliche Bereiche konzentrierten.

Die jüngsten Übergriffe haben dazu geführt, dass er gebrochene Rippen hat und nicht mehr gehen oder seine Hand bewegen kann, die möglicherweise gebrochen ist. Dennoch wurde ihm eine medizinische Behandlung verweigert.

„Bei einem der Angriffe wurde er drei Stunden lang ununterbrochen vor den Augen seines Neffen Anad geschlagen, der versuchte, die Schläge für ihn einzustecken und ihn zu beschützen“, sagte Suhair.

„Anad wurde auch ins Gesicht und ins Auge geschlagen, das anschwoll und tagelang blutete.“

