Israel-Palästina live: Israel ruft Unterhändler aus Doha zurück, da es die Waffenstillstandsgespräche als „Sackgasse“ betrachtet

UN-Experte sieht „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begangen hat

Wichtige Punkte

Kolumbien droht mit Abbruch der Beziehungen zu Israel

Tausende von palästinensischen Studenten seit Oktober getötet

Zahl der Toten in Gaza steigt auf 32.414

vor 4 Sekunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Updates:

Israel hat in al-Habbayrieh im Südlibanon ein Gesundheitszentrum angegriffen, das der politischen und bewaffneten libanesischen Gruppe al-Jamaa al-Islamiya angehört, und dabei Berichten zufolge sieben Rettungskräfte getötet. Nach israelischen Angaben wurde bei dem Angriff ein wichtiges Mitglied der Gruppe getötet.

Bei israelischen Morgenangriffen auf zwei Häuser in Rafah wurden drei Menschen getötet

Ein 19-jähriger Palästinenser wurde von israelischen Streitkräften in Dschenin im besetzten Westjordanland getötet, während in der Gegend schwere Zusammenstöße gemeldet wurden

Die jordanische Polizei schlug und verhaftete mehrere Demonstranten in der Nähe der israelischen Botschaft in Amman

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, dass im Gazastreifen eine „lokale Alternative“ gefunden werden müsse, da er der Meinung sei, dass er weder von Israel noch von der Hamas regiert werden sollte

Update am späten Abend

Vor 6 Stunden

Hallo MEE-Leser. Einen Tag, nachdem der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet hat, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert, geht Israels Krieg gegen die Enklave weiter.

Trotz dieser Resolution sind die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas nicht vorangekommen. Das israelische Verhandlungsteam verließ Doha und machte die Hamas für das verantwortlich, was es als eine „Sackgasse“ in den laufenden Gesprächen bezeichnete.

Das israelische Militär bombardiert den Gazastreifen trotz der internationalen Aufforderung zur Einstellung der Feindseligkeiten weiter. Das palästinensische Gesundheitsministerium beziffert die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen zuletzt auf 32.414.

Was Sie sonst noch über die Entwicklungen vom Dienstag wissen sollten:

Israel hat behauptet, den führenden Hamas-Militärführer Marwan Issa Anfang des Monats bei einem Angriff getötet zu haben. Hamas-Vertreter erklärten, dass es dafür keine Bestätigung gebe und dass Israel einen Informationskrieg führe.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, falls das Land die Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats nicht einhält.

Die jemenitische Houthi-Bewegung gab an, sechs Operationen durchgeführt zu haben, darunter Angriffe auf vier Schiffe und auf zwei US-Zerstörer. Ein Angriff wurde jedoch von der Reederei des Schiffes dementiert.

Bei einer Reihe von Luftangriffen auf die östliche Provinz Deir el-Zour in Syrien wurden mehr als ein Dutzend Menschen getötet, darunter ein iranischer Berater und ein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation.

Nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft für Gefangene wurden dreißig Palästinenser bei Massenverhaftungen im Westjordanland von israelischen Streitkräften festgenommen.

Die Unrwa erklärte, sie verfüge über ausreichende Mittel, um ihre Tätigkeit bis Ende Mai aufrechtzuerhalten.

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen Finanz- und Handelsvermittler für die jemenitischen Houthi-Rebellen, die libanesische Hisbollah und die iranische Quds-Truppe angekündigt.

Kalifornischer Gouverneur unterstützt Waffenstillstand im Gazastreifen als Teil des Geiselabkommens

vor 7 Stunden

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom rief letzte Woche in einem offenen Brief an die palästinensischen, arabischen und muslimischen Gemeinden seines Bundesstaates zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf.

„Ich verurteile den anhaltenden und entsetzlichen Verlust von unschuldigen Zivilisten in Gaza. Ich unterstütze die Forderung von Präsident Biden nach einem sofortigen Waffenstillstand als Teil eines Abkommens, um die dringend benötigte Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen“, schrieb er.

„Ich verurteile auch unmissverständlich den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel. Es ist an der Zeit, ernsthaft auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, der den Palästinensern und dem israelischen Volk die dauerhafte Sicherheit, Autonomie und Freiheit bringt, die sie verdienen.“

Hamas sagt, dass die israelische Behauptung, den obersten Militärführer Marwan Issa getötet zu haben, nicht bestätigt wird

vor 7 Stunden

Mehrere hochrangige Hamas-Vertreter haben erklärt, dass die Behauptung Israels, sein Militär habe Anfang des Monats den Hamas-Militärführer Marwan Issa bei einem Angriff getötet, von der Gruppe nicht bestätigt wurde.

Issa ist ein Spitzenfunktionär der al-Qassam-Brigaden, und sollte er getötet werden, wäre dies der Tod des ranghöchsten Hamas-Funktionärs seit Oktober.

Der ranghohe Hamas-Beamte Osama Hamdan sagte gegenüber Al Jazeera, das politische Büro habe keine Beweise für Issas Tod gesehen.

„Jeder weiß, dass die Israelis vom ersten Tag an gesagt haben, dass sie die Qassam-Brigaden und andere Kommandeure ins Visier nehmen wollen. Da es jedoch keine offizielle Erklärung gibt, die den Märtyrertod bestätigt, kann man solche Informationen nicht bestätigen“, sagte Hamdan.

„Diese Informationen werden normalerweise nicht innerhalb der Bewegung weitergegeben. Die Sicherheit und der Aufenthaltsort der Kommandeure werden nicht intern ausgetauscht. Die vom Feind veröffentlichten Informationen gelten nicht als bestätigt. Sie könnten sehr wohl Teil des psychologischen Krieges sein, den die Besatzer gegen das palästinensische Volk führen.“

Izzat al-Rishq, Mitglied des Politbüros der Hamas, sagte, dass er „kein Vertrauen“ in die Behauptung Israels habe und dass der Tod von Issa vom militärischen Flügel der Hamas, den Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, bestätigt werden müsse.

Biden: Pro-Palästina-Demonstranten haben Recht

vor 8 Stunden

US-Präsident Joe Biden wurde während einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina von Demonstranten unterbrochen, die seine Unterstützung für den israelischen Krieg in Gaza kritisierten.

„Was ist mit der Gesundheitsversorgung in Gaza?“, fragten die Demonstranten.

Biden antwortete, dass die Demonstranten „Recht haben“ und dass mehr Hilfe nach Gaza gelangen müsse.

Al-Amal-Krankenhaus und PRCS-Hauptquartier nicht mehr funktionsfähig

vor 9 Stunden

Sowohl der Hauptsitz der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS) in Khan Younis als auch das al-Amal-Krankenhaus sind nicht mehr in Betrieb, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) am X.

„Wir rufen alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht einzuhalten und den Schutz der Zivilbevölkerung, des medizinischen Personals und der Einrichtungen zu gewährleisten“, so die IFRC.

US-Bewertung des israelischen Kriegsverhaltens noch nicht abgeschlossen: Außenministerium

vor 9 Stunden

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte, die Regierung Biden sei noch nicht zu einem Schluss gekommen, ob Israel in seinem Krieg in Gaza gegen das Kriegsvölkerrecht verstoßen habe.

„Diese Prozesse zur Bewertung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts sind noch nicht abgeschlossen. Sie sind noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen“, sagte Miller.

„Und der nächste Schritt ist, dass wir dem Kongress einen Bericht vorlegen werden. Das ist der nächste Schritt, den dieses Memo am 8. Mai vorschreibt, in dem wir diese Fragen detaillierter behandeln werden.“

Der Gaza-Kriegschirurg Ghassan Abu Sittah wird zum Rektor der Universität Glasgow gewählt

vor 10 Stunden

Dr. Ghassan Abu Sittah, der Ende letzten Jahres mehr als einen Monat in Gaza verbrachte und verwundete Palästinenser operierte, wurde zum neuen Rektor der Universität Glasgow gewählt.

Abu Sittah, ein ehemaliger Student der Universität, ist ein führender plastischer und rekonstruktiver Chirurg. Er erhielt 80 Prozent der Erststimmen und wird nun eine dreijährige Amtszeit als Rektor antreten.

Der Rektor ist der höchste Beamte einer Universität.

Abu Sittah hat 43 Tage lang im al-Shifa-Krankenhaus und im al-Ahli Baptist Hospital in Gaza operiert.

Israel bestätigt die Behauptung, der stellvertretende Hamas-Kommandeur sei bei einem israelischen Angriff getötet worden

vor 10 Stunden

Ein israelischer Militärsprecher hat erklärt, dass das Militär eine frühere Behauptung bestätigt hat, wonach der stellvertretende Hamas-Militärkommandeur Marwan Issa bei einem israelischen Angriff Anfang dieses Monats getötet wurde.

„Wir haben alle Geheimdienstinformationen überprüft“, sagte Konteradmiral Daniel Hagari in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. „Marwan Issa wurde bei dem Angriff, den wir vor etwa zwei Wochen durchgeführt haben, eliminiert“, sagte er.

Von der Hamas gab es keine unmittelbare Stellungnahme.

Berichte von Reuters

Zwei Tote bei israelischem Angriff im Libanon: Bericht

vor 11 Stunden

Nach Angaben des staatlichen libanesischen Nachrichtendienstes wurden in der Nähe der Stadt Baalbek im Ostlibanon zwei Menschen getötet und ein weiterer verwundet.

Kolumbien droht mit Abbruch der Beziehungen zu Israel

vor 11 Stunden

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat damit gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, falls das Land der Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, nicht nachkommt.

Petro hat diese Drohung in einem Beitrag auf X geäußert, nachdem der Präsident Wochen zuvor angekündigt hatte, dass Bogota den Kauf israelischer Waffen aussetzen werde.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich wegen des israelischen Krieges in Gaza verschlechtert. Israel und Kolumbien waren militärische und kommerzielle Partner, aber die Beziehungen begannen sich zu verschlechtern, nachdem Petro im Jahr 2022 ins Amt gewählt wurde.

Petro, einer von mehreren linken Führern in Südamerika, setzt sich seit langem für die Rechte der Palästinenser ein und bezeichnete Israels jüngste Militäroffensive in Gaza als „Völkermord“.

Houthis beanspruchen weitere Angriffe auf Schiffe im Roten Meer

vor 12 Stunden

Die jemenitische Houthi-Bewegung hat nach eigenen Angaben sechs Operationen durchgeführt, darunter Angriffe auf vier Schiffe und Angriffe auf zwei US-Zerstörer.

Die bewaffnete Gruppe gab an, dass es sich bei den angegriffenen Schiffen um die Maersk Saratoga, die APL Detroit, die Huang Pu und die Pretty Lady handelte, von denen das letzte nach Angaben der Houthis auf dem Weg nach Israel war.

„Die militärischen Operationen haben ihr Ziel erfolgreich erreicht“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung.

Maersk bestritt, dass sein Schiff angegriffen wurde.

„Wir können bestätigen, dass es keinen derartigen Vorfall auf dem Schiff gegeben hat, das derzeit sicher seine normale Fahrt weit weg von dem genannten Ort fortsetzt“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Israelische Delegation verlässt Doha und macht Hamas für „Sackgasse“ bei Waffenstillstandsgesprächen verantwortlich

vor 12 Stunden

Israel hat seine Unterhändler aus Doha abberufen, da es die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen wegen der Forderungen der Hamas als „Sackgasse“ ansieht, so ein hoher israelischer Beamter.

Der Beamte, der dem Mossad-Spionagechef, der die Gespräche leitet, nahe steht, beschuldigte den Hamas-Führer im Gazastreifen, Yahya Sinwar, die Diplomatie zu sabotieren, „als Teil einer größeren Anstrengung, diesen Krieg während des Ramadan zu entfachen“.

Berichte von Reuters

Luftangriffe in Syrien töten mehr als ein Dutzend Menschen, darunter IRGC-Berater und WHO-Mitarbeiter

vor 13 Stunden

Bei einer Reihe von Luftangriffen auf die östliche Provinz Deir el-Zour in Syrien sind am Dienstagmorgen mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden, darunter ein iranischer Berater und ein Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, einer in Großbritannien ansässigen Kriegsbeobachtungsstelle, wurden bei den Angriffen 15 Menschen getötet. Unter den Getöteten befanden sich ein Berater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans, zwei seiner Leibwächter, neun irakische Kämpfer einer von Teheran unterstützten Gruppe und zwei Syrer.

Es war nicht sofort klar, wer hinter den Angriffen stand. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete jedoch, dass die USA hinter den Bombardierungen steckten.

Die Nachrichtenagentur berief sich auf eine militärische Quelle und fügte hinzu, dass sieben Militärangehörige und ein Zivilist getötet worden seien.

Die WHO teilte mit, dass eines ihrer Teammitglieder, der Ingenieur Emad Shehab, bei einem der Angriffe getötet worden sei. Nach Angaben der WHO arbeitete Shehab in der östlichen Provinz in den Bereichen Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene.

Pentagon-Chef erklärt israelischem Amtskollegen, dass die Lage in Gaza eine „humanitäre Katastrophe“ sei

vor 14 Stunden

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte zu Beginn eines Treffens mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant, der Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung sei ein moralisches und strategisches Gebot.

In einem Gespräch mit Gallant am Dienstag im Pentagon bezeichnete Austin die Lage in Gaza als „humanitäre Katastrophe“.

