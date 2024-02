Israel-Palestine live: Overnight Israeli attacks target hospitals, schools and pharmacy UN humanitarian office voices concern as Israel attacks Khan Younis, while Unicef says 17,000 children are unaccompanied or have been separated since start of war

Israel-Palästina live: Israel setzt nächtliche Angriffe im Gazastreifen fort, bei denen Dutzende von Zivilisten getötet werden

Josep Borrell, der Spitzendiplomat der Europäischen Union, sagte, es sei undenkbar, dass andere Organisationen aufgrund des angeblichen Verhaltens Einzelner vollständig aus der Finanzierung genommen würden

Zahl der Toten in Gaza steigt auf 27.365

Houthi-Führer: Italien wird zur Zielscheibe, wenn es sich an Angriffen gegen Jemen beteiligt

Ehemaliger US-General sagt, Israels Erfolg in Gaza sei „sehr begrenzt

Mindestens 540 israelische Soldaten durch „Friendly Fire“ seit der Bodeninvasion verwundet

vor 1 Minute

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet unter Berufung auf die israelische Armee, dass seit dem 27. Oktober mindestens 540 Soldaten verwundet worden sind.

Insgesamt hat die israelische Armee seit dem 7. Oktober 562 Tote zu beklagen.

Bilder von der Zerstörung des Hauptquartiers der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft in Jabalia

vor 12 Minuten

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft hat Filmmaterial veröffentlicht, das die Folgen der israelischen Angriffe auf ihr Hauptquartier in Jabalia im nördlichen Gazastreifen zeigt.

Palästinensisches Außenministerium verurteilt Smotrich wegen der geplanten neuen Siedlungen

vor 1 Stunde

Das palästinensische Außenministerium hat die Pläne des rechtsextremen israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich zur Förderung des Ausbaus jüdischer Siedlungen „aufs Schärfste“ verurteilt.

„Die Beendigung der Besatzung und die Verwirklichung der nationalen Rechte des palästinensischen Volkes sind der einzige Weg, um Sicherheit und Stabilität auf palästinensischer und israelischer Seite zu erreichen“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

„Wir fordern die Verhängung abschreckender internationaler Sanktionen gegen die Führer der israelischen extremen Rechten, die sich damit brüsten, internationales Recht zu verletzen und zur Gewalt aufzurufen.“

Smotrich, der auch der israelischen Behörde für das Westjordanland vorsteht, hat sich für die Genehmigung Tausender weiterer Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten eingesetzt.

Japanische Firma kappt Beziehungen zu israelischem Rüstungsunternehmen unter Berufung auf ICJ-Urteil

vor 1 Stunde

Die Luftfahrtsparte der Itochu Corp. wird ihre strategische Zusammenarbeit mit dem israelischen Verteidigungsunternehmen Elbit Systems zum Ende des Monats beenden, nachdem der IGH Israel aufgefordert hat, Völkermord an Palästinensern zu verhindern und mehr für die Zivilbevölkerung zu tun.

Itochu Aviation, Elbit Systems und Nippon Aircraft Supply (NAS) unterzeichneten im März eine Absichtserklärung über die strategische Zusammenarbeit. Itochu plant, die Zusammenarbeit zu beenden, nachdem der Weltgerichtshof Israel im vergangenen Monat aufgefordert hat, Völkermord an den Palästinensern zu verhindern und mehr für die Zivilbevölkerung zu tun, sagte Itochu-Finanzchef Tsuyoshi Hachimura.

„In Anbetracht der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar und der Tatsache, dass die japanische Regierung die Rolle des Gerichtshofs unterstützt, haben wir bereits neue Aktivitäten im Zusammenhang mit dem MOU ausgesetzt und planen, das MOU bis Ende Februar zu beenden“, fügte Hachimura hinzu.

Italien wird zur Zielscheibe, wenn es sich den Angriffen gegen den Jemen anschließt, sagt Houthi-Führer

vor 2 Stunden

Ein hochrangiger Vertreter der jemenitischen Houthis sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview, dass Italien zur Zielscheibe werden wird, wenn es sich an Angriffen gegen das Land beteiligt.

Mohamed Ali al-Houthi, Chef des Obersten Revolutionskomitees der Houthi, sagte der Tageszeitung La Repubblica, Italien müsse sich im israelisch-palästinensischen Konflikt neutral verhalten und Druck auf Israel ausüben, damit es die Angriffe auf den Gazastreifen einstellt. Nur so könne Frieden in der Region erreicht werden.

Italien erklärte am Freitag, es werde den Admiral stellen, der eine Seemission der Europäischen Union im Roten Meer leitet, der es sich angeschlossen hat, um Schiffe vor Angriffen der jemenitischen Houthi-Miliz zu schützen.

Biden soll Netanjahu einen „verdammt schlechten Kerl“ genannt haben: Bericht

vor 2 Stunden

US-Präsident Joe Biden soll Premierminister Benjamin Netanjahu inmitten der Spannungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern wegen des andauernden Krieges zwischen Israel und der Hamas einem Bericht von Politico vom Sonntag zufolge einen „verdammt schlechten Kerl“ genannt haben.

Politico zitierte Beamte des Weißen Hauses zu den Ereignissen im Zusammenhang mit Bidens Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas und dem politischen Gegenwind in seiner Partei und bei den Wählern.

In dem Bericht heißt es, Biden sei im Laufe des Krieges „misstrauisch“ gegenüber Netanjahu geworden und befürchte, dass „Netanjahu die USA in einen größeren Krieg im Nahen Osten hineinziehen will“.

Bidens Sprecher Andrew Bates dementierte den Bericht und erwiderte, dass „der Präsident so etwas nicht gesagt hat und auch nicht sagen würde“, und fügte hinzu, dass Biden und Netanjahu „eine jahrzehntelange Beziehung haben, die in der Öffentlichkeit und im Privaten respektvoll ist“.

Die Streichung der Unrwa ist ein Krieg gegen alle Palästinenser

vor 3 Stunden

Die Streichung der Mittel für die einzige UN-Agentur, die die Lebensgrundlage für rund 5,9 Millionen Palästinenser darstellt, darunter eine belagerte Flüchtlingsbevölkerung von über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, die derzeit einem Völkermord ausgesetzt ist, ist ungeheuerlich und zielt auf die Liquidierung der palästinensischen Sache ab.

Seit die Vereinigten Staaten am 26. Januar angekündigt haben, dass sie ihre Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (Unrwa) einstellen werden, haben andere Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, Italien, die Niederlande, die Schweiz, Finnland, Australien und Deutschland, nachgezogen.

Die Entscheidung, Unrwa die Mittel zu streichen, folgte auf israelische Anschuldigungen, dass 12 der 13.000 Mitarbeiter der Agentur in Gaza (das sind 0,092 Prozent der lokalen Mitarbeiter von Unrwa in Gaza) möglicherweise an der Al-Aqsa-Flutungsoperation der Hamas vom 7. Oktober beteiligt waren.

Unrwa wird fast ausschließlich durch freiwillige Spenden finanziert. Von den insgesamt 1,17 Milliarden Dollar, die der Unrwa im Jahr 2022 zugesagt wurden, kamen die größten Beiträge aus den USA (343,9 Millionen Dollar) und Deutschland (202 Millionen Dollar).

Infolge dieser Finanzierungsaussetzungen wird die Unrwa fast 60 Prozent ihrer Mittel verlieren, und das inmitten von Warnungen vor einer sich rasch nähernden Hungersnot aufgrund des völkermörderischen Angriffs Israels auf den Gazastreifen.

Lesen Sie mehr: Die Einstellung der Finanzierung von Unrwa ist ein Krieg gegen alle Palästinenser

Gaza

Ehemaliger US-General sagt, Israels Erfolg in Gaza sei „sehr begrenzt

vor 4 Stunden

Der ehemalige Befehlshaber des US-Zentralkommandos, General Frank McKenzie, bezeichnete den Erfolg Israels bei der Verwirklichung seiner Ziele im Gazastreifen als „sehr begrenzt“.

„Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die politische und militärische Führungsebene der Hamas zu beseitigen, als sie dort einmarschierten. Beides ist ihnen bis heute nicht gelungen“, sagte er in der CBS-Sendung Face the Nation.

McKenzie wies auch darauf hin, dass das größere Problem seiner Meinung nach darin besteht, dass „man eine Theorie haben muss, wie es aussehen wird, wenn es vorbei ist“ – er betonte, dass „man eine Vision eines Endzustands braucht, wenn man eine militärische Kampagne beginnt, weil alles, was man dann tut, die Fähigkeit, diesen Punkt zu erreichen, entweder beeinträchtigt oder vergrößert.“

Die israelische Besatzung sei „das am wenigsten wünschenswerte aller Ergebnisse“, fügte er hinzu und sagte weiter, dass die arabischen Staaten im Nahen Osten die Bemühungen im Nachkriegs-Gaza unterstützen müssten.

Finanzierungsentwurf des US-Senats enthält 4 Milliarden Dollar für Israels Iron Dome und David’s Sling

vor 4 Stunden

Ein von den US-Senatoren am Sonntag veröffentlichter Gesetzesentwurf zur Notfinanzierung sieht 14,1 Mrd. Dollar Militärhilfe für Israel vor, bei einem Gesamtbetrag von 118,3 Mrd. Dollar für nationale Sicherheit und Auslandshilfe.

Der Gesetzentwurf, der noch den von den Republikanern kontrollierten Senat passieren muss, sieht unter anderem vor:

4 Milliarden Dollar für Israels „Iron Dome- und David’s Sling-Verteidigungssysteme zur Abwehr von Kurzstreckenraketen-Bedrohungen“.

1,2 Milliarden Dollar für das „Iron-Beam-Verteidigungssystem zur Abwehr von Kurzstreckenraketen“.

3,5 Milliarden Dollar „für ausländische Militärfinanzierung, um Israel bei der Wiederherstellung der territorialen Sicherheit und der Abschreckung zu unterstützen“.

Der Gesetzentwurf sieht außerdem 2,44 Mrd. Dollar für US-Operationen im Roten Meer vor.

Blinken wird in Saudi-Arabien erwartet – Gespräche über Freilassung

vor 4 Stunden

Der US-Außenminister wird am Montag in Saudi-Arabien eintreffen, wo er seinen fünften Besuch im Nahen Osten seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober antritt.

Blinken wird sich auf „diplomatische Bemühungen konzentrieren, um eine Vereinbarung zu erreichen, die die Freilassung aller verbleibenden Geiseln sicherstellt und eine humanitäre Pause“ im Gazastreifen beinhaltet, sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller in einer Erklärung vor dem Besuch.

Die humanitäre Pause werde es ermöglichen, die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen aufrechtzuerhalten und zu verstärken“, so Miller weiter.

Blinken wird auch nach Ägypten, Katar, Israel und in das besetzte Westjordanland reisen.

Aktualisierung am Morgen

vor 4 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Wir befinden uns am 122. Tag des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, und die Zahl der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten Palästinenser beläuft sich nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums auf 27.365.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte in seiner jüngsten Aktualisierung mit, dass mindestens 66.630 Menschen bei Angriffen des israelischen Militärs verwundet wurden.

Man geht davon aus, dass Tausende weitere Menschen tot und unter den Trümmern begraben sind.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der letzten Stunden:

Die israelischen Streitkräfte zerstören in erheblichem Umfang Wohnblocks im gesamten Gazastreifen, insbesondere in der Stadt Khan Younis, berichtet die UN-Agentur für humanitäre Hilfe OCHA

Ein von den US-Senatoren am Sonntag veröffentlichter Gesetzentwurf zur Notfinanzierung sieht 14,1 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel vor, darunter 4 Milliarden Dollar für die israelischen Abwehrsysteme Iron Dome und David’s Sling.

Die Zustimmungswerte für US-Präsident Joe Biden sind auf ein Rekordtief gesunken, was laut neuen NBC-Umfragedaten vor allem auf seinen Umgang mit Israels Krieg gegen Gaza zurückzuführen ist.

Das israelische Militär führt Razzien im besetzten Westjordanland durch und verhaftet 11 Palästinenser in Tulkarem, Ramallah und Halhul

Abendlicher Rückblick

vor 11 Stunden

Die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg in Gaza wird in Kürze beendet.

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen des Tages.

Das Gesundheitsministerium im von der Hamas regierten Gazastreifen gab bekannt, dass in den vergangenen 24 Stunden mindestens 127 Menschen bei israelischen Angriffen in dem Gebiet getötet und 178 verletzt wurden. Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 27.365 Palästinenser getötet und 66.630 verletzt.

Im Süden des Gazastreifens tobten am Sonntag Kämpfe, bevor US-Außenminister Antony Blinken erneut in die Region reiste, um einen neuen Waffenstillstand zu erreichen, da sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas dem fünften Monat nähert.

Es wird erwartet, dass er seine Reise am Montag in Saudi-Arabien beginnt, bevor er nach Israel, Ägypten und Katar reist. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, humanitäre Fragen im Gazastreifen hätten für Blinken während seiner Reise oberste Priorität.

Zuvor hatte Sullivan in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC erklärt, die USA beabsichtigten, „zusätzliche Angriffe und zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um weiterhin die klare Botschaft zu vermitteln, dass die USA reagieren werden, wenn unsere Streitkräfte angegriffen und unsere Bürger getötet werden“.

Er fügte hinzu: „Wir sind bereit, uns mit allem auseinanderzusetzen, womit uns eine Gruppe oder ein Land angreift“, sagte er auf die Frage nach den Drohungen des Irans, dass die US-Schläge die Region destabilisieren würden.

Der Iran kritisierte die Angriffe der USA und des Vereinigten Königreichs auf den Jemen als „Widerspruch“ zu ihren Erklärungen, einen größeren Konflikt im Nahen Osten vermeiden zu wollen.

Der Leiter der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, sagte am Sonntag, dass die Streichung der Mittel für die Unrwa „sowohl unverhältnismäßig als auch gefährlich“ wäre und fügte hinzu, dass „eine solch unverhältnismäßige Reaktion anderswo nur schwer vorstellbar wäre“. Die Finanzierung des palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerks wurde von Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich ausgesetzt, nachdem Israel behauptet hatte, dass einige Mitarbeiter von Unrwa an dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren.

Ebenfalls am Sonntag erklärte der Leiter der Unrwa, Philippe Lazzarini, dass Israel bis heute keine Beweise für seine Behauptungen vorgelegt habe. Lazzarini sagte, dass er die Anschuldigungen weiterhin ernst nehme und dass eine Untersuchung laufe.

Kanada wird Sanktionen gegen israelische Siedler verhängen, die im Westjordanland zu Gewalt anstiften, und neue Sanktionen gegen Hamas-Führer einführen, sagte Außenministerin Melanie Joly am Sonntag, nachdem die Vereinigten Staaten letzte Woche ähnliche Maßnahmen ergriffen haben.

Der Bürgermeister von Dearborn, Michigan, erklärte, dass die Polizeipräsenz an religiösen Stätten und wichtigen Infrastruktureinrichtungen verstärkt werde, nachdem ein Meinungsartikel im Wall Street Journal mit der Überschrift „Willkommen in Dearborn, Amerikas Dschihad-Hauptstadt“ erschienen war, den er als „bigott“ und „islamfeindlich“ bezeichnete.

Weitere Nachrichten waren:

Ein palästinensischer Arzt sagt, dass die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen ihn bei einem Angriff auf ein Krankenhaus festhielten und ihn 45 Tage lang misshandelten, u. a. durch Schlafentzug, ständiges Fesseln und Verbinden der Augen, bevor sie ihn letzte Woche freiließen.

Zwei Israelis, einer von ihnen ein 17-Jähriger, wurden am Samstagabend festgenommen, weil sie einen christlichen Abt in Jerusalem bespuckt und verflucht haben sollen. Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie die beiden Personen Nikodemus Schnabel in der Nähe der Jerusalemer Altstadt anspucken.

Israelische Streitkräfte verhafteten am Sonntag zwei palästinensische Imame in der Stadt Lod, die unter Palästinensern als Lydd bekannt ist, wie Haaretz berichtet. Die Imame wurden verhaftet, „weil sie verdächtigt werden, aus der Lautsprecheranlage ihrer Moschee besonders laute Töne von sich zu geben“.

EU-Spitzendiplomat: Streichung der Unrwa „unverhältnismäßig und gefährlich

vor 14 Stunden

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, sagte am Sonntag, die Streichung der Unrwa sei „unverhältnismäßig und gefährlich“.

Eine Reihe von Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Italien, haben die Finanzierung der Hilfsorganisation ausgesetzt, die eine Untersuchung gegen mehrere ihrer Tausenden von Mitarbeitern eingeleitet und die Beziehungen zu diesen Personen abgebrochen hat.

Die Unrwa erklärte am Donnerstag, dass ihre gesamte Tätigkeit im Nahen Osten, nicht nur in Gaza, wahrscheinlich bis Ende Februar eingestellt werden muss, wenn die Finanzierung weiterhin ausgesetzt bleibt.

Auf der Website des diplomatischen Dienstes der Europäischen Union schrieb Borrell: „Die Emotionen, die zur Aussetzung der Finanzierung führen, sind zwar verständlich, aber die politische Verantwortung muss über die Emotionen hinausgehen und die Folgen eines solchen Schrittes berücksichtigen. Die Einstellung der Finanzierung der Unrwa wäre sowohl unverhältnismäßig als auch gefährlich… [sie ist] ein unersetzlicher Lieferant lebensrettender Hilfe für die Palästinenser“.

Borrell räumte zwar ein, dass die Behauptungen Israels, einige Mitarbeiter des palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerks seien an dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen, einer umfassenden Untersuchung bedürfen, erklärte jedoch, es sei undenkbar, dass andere Organisationen allein aufgrund des angeblichen Verhaltens Einzelner von der Finanzierung ausgeschlossen würden.

„Eine solch unverhältnismäßige Reaktion wäre anderswo nur schwer vorstellbar. Wenn einige Ärzte in einem europäischen Krankenhaus in kriminelle Aktivitäten verwickelt wären, gäbe es eine gründliche Untersuchung und es würden alle geeigneten Maßnahmen ergriffen“, schrieb er.

„Keine Regierung würde jedoch jemals die Finanzierung des Gesundheitswesens einstellen, da dies in erster Linie die Menschen bestrafen würde, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das Fehlverhalten Einzelner sollte niemals zu einer kollektiven Bestrafung der gesamten Bevölkerung führen“.

Er fügte hinzu: „Wer für die Abschaffung der Unrwa plädiert, verwechselt oft Ursache und Folge. Das Fortbestehen der Agentur seit ihrer Gründung im Jahr 1949 ist die direkte Folge der Tatsache, dass der israelisch-palästinensische Konflikt nie gelöst worden ist.

„Wir sollten alle unsere Bemühungen darauf konzentrieren, diese tiefere Ursache anzugehen und endlich die von der internationalen Gemeinschaft und allen EU-Mitgliedstaaten befürwortete Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen. Die Aufgabe der Unrwa wird automatisch enden, wenn ein souveräner palästinensischer Staat, der friedlich Seite an Seite mit Israel lebt, errichtet worden ist.“

Israels Netanjahu vorsichtig in Bezug auf Geiselabkommen inmitten von Koalitionsstreitigkeiten

vor 15 Stunden

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, Israel sei nicht bereit, um jeden Preis ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln zu akzeptieren, die von der Hamas festgehalten werden, da es in seiner Koalition Meinungsverschiedenheiten über einen US-Vorstoß für mehr Hilfe im Gazastreifen gibt.

Die Äußerungen waren die jüngste Episode in einem rumpelnden Koalitionsstreit zwischen religiös-nationalistischen Parteien, die jegliche Zugeständnisse an die Palästinenser ablehnen, und einer zentristischen Gruppe, der auch ehemalige Armeegeneräle angehören, berichtete Reuters.

„Die Bemühungen um die Befreiung der Geiseln gehen ständig weiter“, sagte Netanjahu in Kommentaren vor einer Kabinettssitzung, die an die Medien weitergegeben wurden. „Wie ich auch im Sicherheitskabinett betont habe – wir werden nicht jedem Deal zustimmen, und nicht um jeden Preis.“

Er schien auch seinen rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, zurechtzuweisen, der die Rückkehr jüdischer Siedler in den Gazastreifen fordert und US-Präsident Joe Biden, Israels treuesten Verbündeten, dafür kritisierte, dass er auf humanitäre Hilfslieferungen in die Enklave drängt.

„Anstatt uns seine volle Unterstützung zu geben, ist Biden damit beschäftigt, humanitäre Hilfe und Treibstoff [nach Gaza] zu liefern, der an die Hamas geht“, sagte Ben-Gvir in einem Interview mit dem Wall Street Journal, in dem er Donald Trump, Bidens wahrscheinlichen Rivalen bei den US-Präsidentschaftswahlen im November, offen unterstützte.

„Wenn Trump an der Macht wäre, würden sich die USA völlig anders verhalten“, sagte er.

Ohne Ben-Gvir direkt zu nennen, wies Netanjahu, der ein bisweilen angespanntes Verhältnis zu Biden hat, die Bemerkung zurück, die zu einem Zeitpunkt fiel, als US-Außenminister Antony Blinken in die Region reiste.

„Ich brauche keine Hilfe, um unsere Beziehungen zu den USA und der internationalen Gemeinschaft zu steuern und gleichzeitig unsere nationalen Interessen zu wahren“, sagte er auf der Kabinettssitzung am Sonntag.

Israel will 65.000 ausländische Bauarbeiter als Ersatz für Palästinenser ins Land holen

vor 15 Stunden

Die israelische Regierung kündigte am Sonntag an, 65.000 ausländische Arbeiter aus Indien, Sri Lanka und Usbekistan ins Land zu holen, um die Bauarbeiten wieder aufzunehmen, die seit dem 7. Oktober ins Stocken geraten waren, als die palästinensischen Arbeiter nach dem Angriff der Hamas auf Israel nach Hause geschickt wurden.

Rund 72.000 palästinensische Arbeiter waren vor dem Angriff auf Baustellen in Israel beschäftigt, was die Regierung veranlasste, sie zu entlassen und aus Sicherheitsgründen aus Israel zu verbannen, berichtet Reuters.

Etwa 20.000 ausländische Arbeiter sind geblieben, aber fast die Hälfte der Baustellen des Landes wurde wegen des Arbeitskräftemangels geschlossen.

Ein Sprecher des Wohnungsbauministeriums sagte, dass in den kommenden Wochen mit der Ankunft neuer Gruppen ausländischer Arbeitskräfte zu rechnen sei, da die Regierung versuche, einen Angebotsstau zu vermeiden, der angesichts der sinkenden Zinssätze zu einem erneuten Anstieg der Immobilienpreise führen würde.

